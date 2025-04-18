Autoriteit Persoonsgegevens krijgt opnieuw niet budget waar zij om vraagt

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt het komende jaar geen extra budget. In de Voorjaarsnota van het Nederlandse kabinet wordt geen budget vrijgemaakt voor de privacytoezichthouder, terwijl die daar wel op rekende na meerdere rapporten.

In de Voorjaarsnota 2025 staat bij de uitgaven van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar het AP-budget vandaan komt, nergens iets over een bijgesteld budget voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Het budget voor 2025 blijft daarmee vaststaan op 49 miljoen euro. Dat is het budget dat tijdens Prinsjesdag 2024 werd vastgelegd. Het budget stijgt verder tot 49.329.000 euro in 2026, maar zakt daarna weer terug naar 48.168.000 euro in 2029 - tenzij dit kabinet of een volgend het budget alsnog bijstelt. Aleid Wolfsen zei vorig jaar tegen Tweakers dat dat bedrag 'nog niet genoeg is om aan de basaalste eisen van privacybescherming te voldoen'.

Het gelijke budget is zowel goed als slecht nieuws voor de AP. De toezichthouder mag blij zijn dat er in ieder geval niet wordt bezuinigd op de privacytoezichthouder. Dat was met de huidige toestand van de Nederlandse economie en de grootse plannen van het kabinet geen ondenkbaar scenario.

Toch is de beslissing een tegenvaller voor de Autoriteit Persoonsgegevens, die had gehoopt op meer dan een verdubbeling van haar budget. Voorzitter Aleid Wolfsen zei in 2023 nog stellig dat hij ervan uitging dat er meer budget zou komen. "Dat budget gaat er zeker komen. Dat is een kwestie van tijd", zei Wolfsen tegen Tweakers. Die 'kwestie van tijd' was in ieder geval meer dan een jaar, want in 2024 zei Wolfsen opnieuw meer geld te verwachten, terwijl dat niet kwam. De AP pleit al sinds de invoering van de AVG voor een hoger budget om de toenemende klachten en datalekmeldingen af te kunnen handelen en andere wettelijke taken te vervullen, maar het budget wordt steevast met te weinig geld opgehoogd.

fpa 4 aleid wolfsen

Parlementaire commissie

De AP krijgt nu 49 miljoen euro budget per jaar, maar wil minstens honderd miljoen. Dat is het bedrag waarvan KPMG ooit becijferde dat de AP het nodig zou hebben. Dat rapport werd overigens opgesteld in opdracht van de AP zelf, maar de conclusies ervan werden later overgenomen door de overheid. Dat stelde de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening in haar rapport over de toeslagenaffaire. De commissie raadde de regering aan enkele toezichthouders zoals de AP meer budget te geven. Daarbij werd expliciet het bedrag van honderd miljoen euro genoemd.

Aleid Wolfsen heeft sinds het uitkomen van dat rapport meermaals gezegd dat hij ervan uitgaat dat de regering om die reden de portemonnee wel trekt. "De hele Tweede Kamer staat hierachter", zei Wolfsen vorig jaar tegen Tweakers. "Politieke partijen van links tot rechts zeggen dat de aanbevelingen van de commissie moeten worden overgenomen. Daarvoor is een motie aangenomen." Wolfsen riep het kabinet toen al op er 'nog die zomer mee aan de slag te gaan' voor de Prinsjesdagbegroting. "Ik mag toch hopen dat de Kamer het niet accepteert als het kabinet die aanbevelingen niet uitvoert", zei Wolfsen destijds.

Tweakers heeft de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd om een reactie.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 18-04-2025 12:25 91

18-04-2025 • 12:25

91

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Reacties (91)

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Gizz 18 april 2025 12:51
Als ik door de lijst met boetes loop lijkt het AP niet echt negatief op de begroting te drukken.

In 2024:
Netflix: 4,75 miljoen euro
Clearview AI: 30,5 miljoen euro
Uber: 290 miljoen euro
Kruidvat: 0,6 miljoen euro
Uber 2: 10 miljoen euro

Ik snap dat het geld niet van/voor de AP is en in de algemene pot gaat. Maar het is toch wel opvallend dat een organisatie die meerdere keren aangeeft niet voldoende geld te hebben om de wettelijke taak goed uit te kunnen voeren (ondersteund met een rapport), en die netto gezien (in 2024 althans) juist bijdraagt aan de grote pot met geld geen euro extra krijgt..

[Reactie gewijzigd door Gizz op 18 april 2025 13:07]

HollowGamer @Gizz18 april 2025 13:06
Het vervelende is dat bedrijven die boetes al incalculeren. Ik kan mij niet voorstellen dat 5 miljoen voor Netflix iets doet, dat is wisselgeld.

Krijg je het geld van boetes meteen? Kan mij voorstellen dat er allemaal regels en zaken mogelijk zijn om het proces te vertragen.
lenwar
@HollowGamer18 april 2025 13:57
Ja? Je denkt dat het Netflix 5 miljoen euro waard was om hun klanten niet goed te informeren over hoe de data verwerkt werd, en het daarna alsnog maar wel te doen (wel goed te informeren dus).

Denk jij dat de raad van bestuur van Netflix aan de aandeelhouders kan verkopen: "Het kostte 5 miljoen, maar die Nederlanders wisten toch een tijdje minder goed hoe wij hun data verwerken!! Dus dat is jullie mindering op dividend vast wel waard." (denk je serieus dat ze daar 5 miljoen euro 'meer' mee hebben verdiend en dat ze dat aan hun aandeelhouders kunnen verkopen))

Of dat de raad van bestuur "Zo, hebben we toch even voor maar 290 miljoen euro wat data van Europese bestuurders naar de VS gestuurd terwijl dat niet meer mocht!" (enz.)
HollowGamer @lenwar18 april 2025 19:20
Ze calculeren dat echt in hoor. Meta doet dat ook, MS dat doet dat en Google ook, ... ik kan wel doorgaan.

Het levert vaak meer op in langer termijn (marktaandeel bijvoorbeeld), en dit valt dan min of meer onder marketing kosten.
lenwar
@HollowGamer18 april 2025 19:33
Jij zegt het. Ik zie mensen het hier zeggen, maar een miljardenboete incalculeren in je winst, lijkt mij vrij ingewikkeld. Zeker omdat het vaak specifieke processen zijn, en dat het bijna niet te doen is om de afwijking van een proces in te calculeren is.

Maar mocht je er een concrete bron voor hebben ben ik erg nieuwsgierig.

Ik zeg dus niet dat het niet waar is, maar ik zie nooit iemand met enige onderbouwing anders dan dat dit soort bedrijven gewoon kwaadaardig zijn (maar wel door velen gebruikt worden en zelfs geld aan uitgeven.)
Xfade @HollowGamer18 april 2025 14:01
Aan de andere kant, we zijn vast niet het enige land die dat jaar een boete heeft gegeven.
JohanNL @HollowGamer18 april 2025 16:47
Die boetes zijn inderdaad aan te vechten en de meesten doen dat dan ook.
En het is niet zoals iemand een boete krijgt voor te hard rijden o.i.d. waarbij het proces van bezwaar en beroep redelijk snel van tafel wordt geveegd, meestal in het voordeel van de staat.
Hierbij kan het jaren duren en kan het resultaat nog alle kanten op.

Ander voorbeeld, maar ik dacht dat er ook nog steeds een zaak loopt tussen Intel en de EU over oneerlijke handelspraktijken, waarbij het geld van de desbetreffende boete om de zoveel jaren heen en weer wordt geschoven.
Ja, dat is dan ook nog wel een nadeel van écht grote boetes uitdelen, dat het dus om zulke grote bedragen gaat, dat beide procespartijen tot in den treure hier over door blijven procederen.
Ze hebben bij Netflix waarschijnlijk zelf niet echt financieel voordeel gehad door de overtreding zelf, dus dan is 5 miljoen alsnog een duidelijk signaal.
supe @HollowGamer8 mei 2025 13:43
Dat is een beetje buiten beschouwing in deze discussie. Hoewel je punt absoluut overeind staat voegt het niets toe aan de vraag waarom het AP netto toevoegt aan de kas, maar er onvoldoende voor terug krijgt om zijn functie naar behoren uit te voeren.

Dat het geld verspreidt binnen komt, doet er niet toe.
Floort
@Gizz18 april 2025 13:29
Die van Clearview AI gaat waarschijnlijk nooit betaald worden. Die van Uber gaat ook nog wel flink aangevochten worden, met een redelijke kans van slagen denk ik. Boetes opleggen en innen zijn nog wel twee verschillende dingen.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Floort18 april 2025 13:41
Waarom denk je dat die van Uber succesvol kan worden aangevochten?
Floort
@TijsZonderH18 april 2025 14:13
Grof samengevat: Ik kan me niet voorstellen dat het administratief niet op orde hebben van het doorgifte-mechanisme terwijl er feitelijk wel waarborgen zijn zo'n hoge boete rechtvaardigd. Als ik Uber zou zijn zou ik ook overwegen om naar vergelijkbare compliance issues bij de AP zelf te wijzen. Niet om te betogen dat het mag, maar om duidelijk te maken dat zelfs de besten dit niet perfect regelen en dat een boete echt een te zwaar instrument is.

Voor de mee-lezers die dit niet wisten: Uber heeft ook al direct laten weten in bezwaar te gaan.
Houtenklaas @Floort18 april 2025 17:29
Ik kan me niet voorstellen dat het administratief niet op orde hebben van het doorgifte-mechanisme terwijl er feitelijk wel waarborgen zijn zo'n hoge boete rechtvaardigd.
Ik wel. Het is de derde boete voor Uber vanuit de EU en het laat een tendens zien die - laten we het netjes zeggen - geen verbetering laat zien. En dan is het gewoon lik op stuk. Prima.
Floort
@Houtenklaas18 april 2025 17:45
De suggestie dat er geen verbetering te zien is suggereert dat je het boeterapport niet gelezen hebt.
Houtenklaas @Floort18 april 2025 18:47
Tweede aanname die niet klopt. Waar zie je feitelijk dat er wel sprake is van verbetering?

Ik help je een stukje. Na boete twee leek er sprake van verbetering. Maar de feiten van boete 3 laten zien dat ze doorgaan op dezelfde voet en schijt hebben aan EU wetgeving. Dan ben je gewoon gezien. En die klachten van de Franse chauffeurs waren ook niet van eergisteren he, die zijn vakkundig vele maanden genegeerd.

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 18 april 2025 20:53]

Floort
@Houtenklaas18 april 2025 22:57
Randnummer 45 van het besluit is denk ik het meest helder op dat punt.
Houtenklaas @Floort19 april 2025 14:17
Voor de medelezers, ik heb het bedoelde stukje tekst waarvan @Floort vergeten is de link te vermelden hieronder gequote. Simpel gezegd, ze beloven iets en maken het voor de zoveelste keer niet waar.

Op 10 juli 2023 heeft de Europese Commissie het adequaatheidsbesluit ‘EU-VS Kader voor
gegevensbescherming’ aangenomen.29 Uber heeft zich op 27 november 2023 gecertificeerd onder het EU –
US Data Privacy Framework.30 Uber zegt het volgende hierover in haar privacyverklaring31:
“When we transfer userdata from the EEA, UK and Switzerland, we do so on the basis of the necessity to fulfill our
agreements with users, consent, adequacy decisions regarding the country of transfer (available here, here or here), and
transfer mechanisms such as the Standard Contractual Clauses adopted by the European Commission (and their approved
equivalents for the UK and Switzerland), and the EU-U.S. Data Privacy Framework (“EU-U.S. DPF”), the UK Extension to
the EU-U.S. DPF, and the Swiss-U.S. Data Privacy Framework (“Swiss-U.S. DPF”), as set forth by the U.S. Department of
Commerce. […]UTI has certified to the United States Department of Commerce that it adheres to (1) the EU-U.S. Data
Privacy Framework Principles regarding the processing of personal data received from EEAmember countries in reliance
on theEU-U.S. DPF […]In the event that the EU-U.S. DPF or the Swiss-U.S. DPF are invalidated, Uber will transfer data
that is subject to these certifications in reliance on the other data transfer mechanisms described above.”
Floort
@Houtenklaas19 april 2025 22:53
Ik bedoel dat de optie om het te fixen op 10 juli 2023 mogelijk werdt en het op 27 november 2023 is gebruikt. Met alle bureaucratie die daarbij komt kijken is dat redelijk vlot. Dit is niet consistent met geen verbetering laten zien. Dit is bovengemiddeld snel gefixt.
Nu ben ik de eerste die zal zeggen dat bovengemiddeld snel niet de norm is voor compliance. En ik zal ook niet zeggen dat Uber niet ook andere problemen heeft gehad in het verleden. Maar voor deze overtreding, waar het in deze boete over gaat, laat Uber weldegelijk verbetering zien.

[Reactie gewijzigd door Floort op 19 april 2025 22:53]

Wazzim @Gizz18 april 2025 13:06
Penny wise, pound foolish
Orangelights23 @Gizz18 april 2025 14:59
Dat is helaas het gevolg van een kabinet dat populistische keuzes maakt en vanuit een simplistisch gedachtegoed redeneert. Als ze het slim aanpakken, investeren ze juist in de AP: meer inkomsten, meer bedrijven die gaan voldoen aan de AVG en de privacy van burgers die beter wordt gewaarborgd.
Tc99m @Gizz18 april 2025 14:58
Ik weet niet of al deze boetes ook volledig naar de Nederlandse staatskas gaan. De boete voor Uber is bijvoorbeeld opgelegd voor een AVG/GDPR schending op Europees niveau (en door de AP opgepakt omdat het Europese hoofdkantoor van Uber in Nederland is gevestigd).
bamboe @Gizz20 april 2025 15:16
Boetes gaan naar de staatskas, niet naar het bedrijf dat deze boetes uit schrijft.
(anders had de politie ook een stuk minder financiele problemen.)
Gizz @bamboe20 april 2025 16:17
Dat staat toch ook in mijn post?
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator 18 april 2025 13:48
Update: de Autoriteit Persoonsgegevens laat weten waarschijnlijk na het weekend pas te reageren. Dus verwacht daar dinsdag of woensdag pas een update over!
Gwaihir @TijsZonderH18 april 2025 18:47
Is de titel ondertussen als een soort anti-clickbait bedoeld?

"krijgt opnieuw niet budget waar zij om vraagt" lijkt me jaar in jaar uit voor zo'n beetje elke afdeling / orgaan te gelden. Terwijl 'krijgt geen extra budget' zo'n glashelder verhaal is.
HollowGamer 18 april 2025 12:28
Ik vind 50 miljoen (of meer) al echt een groot bedrag, en ik stem nog niet eens op de VVD.

Kan deze niet samen met de KVK? Dan hebben ze ook meer invloed op de markt lijkt me.
Luminair @HollowGamer18 april 2025 12:44
50 miljoen lijkt mij juist peanuts. Dat geld gaat echt niet alleen naar een handjevol werknemers, maar ook naar kantoren, externe juristen, IT security onderzoekers, om maar wat te noemen.

Daar komt bij dat ze dat bedrag ook gewoon weer terug verdienen door de boetes die ze uitschrijven. Geld in het AP steken is dus niet alleen goed voor privacy, maar ook nog eens een investering, want het geld dat behaald wordt gaat weer direct terug de staatskas in.
CivLord
@Luminair21 april 2025 09:08
Daarmee lijken de meeste vaste kosten en overhead wel mee betaald. De extra 50 mln. die ze bij de gewenste verdubbeling zouden krijgen zou dus grotendeels naar extra personeel gaan.
Denk je dat er zoveel privacydeskundigen/ -juristen extra beschikbaar zijn en staan te trappelen om bij de AP aan de slag te gaan? Ik denk het niet.

Het is op korte termijn (de paar jaar) gewoon niet mogelijk om die 50 mln. extra zinnig te besteden. Dat weet juist dhr. Wollfsen als één van de besten. Vanaf het moment dat de AP aan de slag gegaan is, is hij enkel bezig geweest met politiek bedrijven. En ook nu weer.
Hij vraagt een bedrag waarvan hij weet dat hij het nooit zal krijgen en waarvan hij weet dat hij het nooit zinnig kan gebruiken. En als hij het (verrassing!!!) niet krijgt gaat hij doen alsof hij tegengewerkt wordt en dat de politiek niet gecontroleerd wil worden. (Wat er bij een aantal van de reageerders in gaat als zoete koek.)
Dat is dus de opmaat voor nog meer onderzoeken bij de overheid en overheidsorganisaties, terwijl er geen aandacht gegeven wordt aan bedrijven die slapend rijk worden met privacyschendingen.
surfin @HollowGamer18 april 2025 15:33
Je wil een detacheerbedrijf voor ambtenaren met specialistische kennis binnen de overheid?
Lijkt mij lastig om te verzekeren dat de kennis van de detacheer-ambtenaren up-to-date is en blijft.
Bender @HollowGamer18 april 2025 13:00
Ik vind 50 miljoen ook echt wel een enorm bedrag, met 180 werknemers.

Weet verder niet wat de VVD er mee te maken heeft of je het veel of weinig vindt?
jochemd @Bender18 april 2025 18:27
Ik vind 50 miljoen ook echt wel een enorm bedrag, met 180 werknemers.
Volgens het jaarverslag 2024 heeft de AP 320 FTE. Dat kost 22 miljoen aan lonen en salarissen (~68000 gemiddeld), plus nog eens 6 miljoen sociale lasten en pensioenen. Daarnaast nog 7.7 miljoen overig personeel, 2.6 miljoen ICT, 4.8 miljoen shared service organisaties (afname van andere overheid, zoals huisvesting en advies) en 4.6 miljoen voor de rest.

Ik vind geen van deze getallen echt hoog. Het lijkt me wenselijk als als er minder externe inhuur zou zijn, maar dat heeft voor mij meer te maken met het in huis hebben van de benodigde kennis dan met de kosten (~5 miljoen). En in de huidige markt denk ik dat de AP het niet echt slecht doet.
Bender @jochemd20 april 2025 22:54
" 7.7 miljoen overig personeel, 2.6 miljoen ICT"

Dat is echt wel veel te noemen op zon organisatie hoor..
HollowGamer @Bender18 april 2025 13:02
Ik bedoelde dat de VVD liever geen enkele overheid verantwoordelijk meer heeft.

Zelf ben ik juist voorstander van eigen kennis en ook dat glasvezel door de overheid/gemeenten zelf worden geregeld i.p.v. de markt bijvoorbeeld. Dus van deze partij (en andere) wil ik ook niet af, maar het mag wel worden samengevoegd.
MSalters
@HollowGamer18 april 2025 16:31
???

De klassieke liberale visie is al dat de overheid toezichthouder is op de markt, en geen marktpartij, om dubbele petten te voorkomen. Modern liberalisme is wel pragmatischer, maar niet op dit soort fundamentele punten. De VVD heeft absoluut niet het idee dat de AP geprivatiseerd moet worden.

Ik kan je echt totaal hier niet volgen.
metalmania_666 @Bender18 april 2025 13:48
Je vergeet dat dat niet alleen voor 180 werknemers is, maar ook voor kantoren etc.
Vaak moeten ze ook externe specialisten erbij halen, en die vragen ook geen 25 euro per uur.
En nee, het is niet lonend om alle specialisten in dienst te nemen, buiten het feit dat die te duur zijn
kakanox @HollowGamer18 april 2025 12:34
Een bedrijf dat geld verdient met het verkopen van gegevens van bedrijven en hun bestuurders samenvoegen met een autoriteit die toezicht moet houden op de juiste verwerking van persoonsgegevens? Meen je dat serieus?
HollowGamer @kakanox18 april 2025 12:55
Dat ze er geld op verdienen en allemaal onzin doen, wilt niet zeggen dat beide samen kunnen gaan en dan die zaken kunnen laten vallen.

De KVK zal enkel een database moeten bijhouden, en beide kunnen inzien welke bedrijven er zijn en wat ze doen.
kodak
@HollowGamer18 april 2025 14:33
De autoriteit persoonsgegevens is een toezichthouder. Dan doet het er wel degelijk toe of je ze wil samen laten gaan met een afhankelijke organisatie die heel andere doelen heeft die gedeeltelijk haaks staan op onafhankelijk toezicht.

De kamer van koophandel hoort onder toezicht te vallen, niet in te mengen met toezicht. En dat geeft meteen een ander probleem in je voorstel aan: de toezichthouder ziet niet alleen toe op bedrijven maar in principe op alle verwerkers van persoonijke gegevens.

Als je de kosten te hoog lijkt dan stel ik voor nog eens te kijken naar wat realistische kosten zijn in plaats van het meteen maar veel te vinden. Handhaven kost nu eenmaal veel geld als je jaren lang bedrijven en organisaties het beschermen van persoonijke gegevens niet zo belangrijk laat vinden om er vooral zelf beter van te worden zonder formele gevolgen als controles, waarschuwingen en boetes.
ITsEZ @HollowGamer18 april 2025 12:36
Samen met de KVK? Kunnen we de belastingdienst niet samenvoegen met de staatsbosbeheer?

Beide hebben een compleet andere taak. Gezien het belang van privacy en het groeiende gebrek daaraan in de huidige samenleving lijkt de AP me een van de nuttigste organisaties.
HollowGamer @ITsEZ18 april 2025 13:00
Ik vind ze juist heel erg nuttig. Dus daarop besparen zie ik liever ook niet.

Liever zie ik deze als een divisie bij een die alle bedrijven weet en kan controleren. Nu zijn het drie-vier die allemaal hun eigen administratie doen.

Geen Musk scenario, maar iets er tussen in zodat bijvoorbeeld een ACM makkelijker kan ingrijpen, lijkt me ook wenselijk.
Killjoy @HollowGamer18 april 2025 14:31
Dus de toezichthouder ACM die toezicht houdt op bedrijven (e.d) hoeft niet samengevoegd te worden met de KvK. Maar de toezichthouder AP wel?

Los van de onlogica. Beiden hebben toegang tot het door de KvK beheerde handelsregister. Dus waar het voordeel van samenvoegen vandaan moet komen, wordt mij niet duidelijk. Er is geen overlap van taken tussen KvK en AP.
Webgnome @HollowGamer18 april 2025 12:43
de KVK en de AP hebben natuurlijk totaal tegenstrijdige belangen.. dat snap je zelf neem ik aan toch ook? Of zoals @ITsEZ al aangeeft. Je kan niet zomaar twee totaal verschillende departementen samen voegen..

[Reactie gewijzigd door Webgnome op 18 april 2025 12:43]

HollowGamer @Webgnome18 april 2025 12:56
Je kunt niet de KVK hervormen en dan samenvoegen?
Killjoy @HollowGamer18 april 2025 14:43
Tuurlijk kan dat. Maar wat levert het op? De taken van beide organisaties zijn totaal verschillend. Als je iets samenvoegt, moet het onder de streep wel iets opleveren.

Maar een toezichthouder met een beheerder van een handelsregister en informatieloket voor ondernemers, nee.

Bijvoorbeeld KvK met RVO kan ik me nog iets bij voorstellen. Beide doen iets met dienstverlening aan bedrijven.
Tc99m @HollowGamer18 april 2025 15:07
De landelijke overheid geeft dit jaar 457 miljard uit. Om een belangrijk grondrecht van 18 miljoen inwoners te beschermen mag best wel een heel klein beetje meer dan 0,01% daarvan worden uitgetrokken.
CivLord
@Tc99m21 april 2025 09:15
Maar zijn er ook voldoende mensen met de nodige deskundigheid beschikbaar op de arbeidsmarkt?
Je kan er wel een klap geld tegenaan gooien om goede mensen elders weg te kapen en ZZP-ers in dienst te nemen, maar dan komen er tien mensen die eerst ZZP-er waren op de loonlijst en misschien nog eens vijf van andere bedrijven/ instanties tegen 20% hogere overall loonkosten. En andere bedrijven en instanties verhogen dan ook weer hun lonen om extra personeel te krijgen, wat misschien weer bij de AP vandaan komt.
Verhoging van de budgetten levert vooral hogere lonen op voor de medewerkers bij de AP, terwijl er nauwelijks meer controlecapaciteit bij komt. En door het wegkapen van pricavydeskundigen bij andere bedrijven neemt daar de kennis af, waardoor het daar misschien vaker fout gaat.
DarkeasterB 18 april 2025 12:33
Boetes die de AP uitdeelt gaan die naar hun? Want in dat geval, meer tijd in handhaving steken en daar het budget halen
wildhagen
@DarkeasterB18 april 2025 12:33
Nee, door AP opgelegde boetes gaan naar de staatskas en vloeien de algemene middelen in. Waar ze dus weer nuttig ingezet kunnen worden voor iedereen.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @DarkeasterB18 april 2025 12:35
Dat levert volgens de AP zelf een perverse prikkel op om hoger of strenger te straffen dan bedoeld. Moet je denk ik ook niet willen.
squaddie @TijsZonderH18 april 2025 12:50
Maar dat is reeds de realiteit in nederland, immers de overheid heeft enige tijd geleden de verkeersboetes extra verhoogd bovenop de inflatiecorrectie om hun begroting sluitend te krijgen.
Bender @squaddie18 april 2025 12:59
Nee, dat is niet de realiteit.
De boetes gaan ook niet naar de politie, die gaan naar de algemene pot. Het maakt voor de politie dus niet uit of ze veel of weinig boetes uitschrijven om meer geld binnen te krijgen.
DanielsWrath @Bender18 april 2025 13:40
Dit gaat ook niet over de politie, dit gaat over de overheid. Zij bepalen de hoogte van de boetes, en deze vloeien direct terug de staatskas in. De politie is slechts de uitvoerende partij, deze heeft slechts indirect baat bij een verhoogde opbrengst. De overheid heeft dit direct.
Bender @DanielsWrath18 april 2025 13:50
Dat is dus ook het punt...
Blue_Entharion @Bender18 april 2025 13:18
Dat is indirect wel het geval natuurlijk, want de politie krijgt budget toegekend vanuit de politiek en als de politiek beslist dat er meer geld in de staatskas moet komen d.m.v. meer/hogere boetes dan kunnen zij op allerlei manieren druk uitoefenen op de politie om hier gehoor aan te geven.
davekok @squaddie18 april 2025 12:57
Ja, ik zou gewoon wraak nemen en je netjes aan de verkeersregels houden.
CivLord
@squaddie21 april 2025 09:23
Maar dan gaat het om een (op de gehele begroting) beperkt bedrag, terwijl de AP makkelijk haar eigen budget zou kunnen verveelvoudigen door boetes uit te delen.
Daarnaast bepaalt de politiek dat de boetes extra verhoogd worden, maar gaat de politiek niet zelf de verkeersregels handhaven, bepalen waar controles plaatsvinden en de boetes innen. Daar zijn allerlei uitvoerende overheidsorganisaties voor die zelf niet direct profiteren van extra boetes.
bzzzt @TijsZonderH18 april 2025 13:58
Dat levert volgens de AP zelf een perverse prikkel op om hoger of strenger te straffen dan bedoeld. Moet je denk ik ook niet willen.
Om een voorbeeld te noemen: sommige staten van de VS kennen het concept "asset forfeiture" wat betekent dat de politie goederen waarvan een verdenking bestaat dat ze illegaal verkregen zijn in beslag mag nemen en kan houden. In de praktijk houdt het gewoon in dat als een agent een paar honderd dollar in je portemonnee ziet bij een verkeerscontrole en je niet direct kan bewijzen waar het geld vandaan komt je het gewoon kwijt bent.
Dat soort regels vragen om corruptie, discriminatie en trekken de geloofwaardigheid van de politie compleet onderuit.
surfin @TijsZonderH18 april 2025 15:31
Ik vraag me af of een perverse prikkel hier zo slecht is.
Uiteraard moet je ergens een limiet stellen. Stel we maken heel transparant hoe de boetes opgesteld worden, hierdoor wordt de perverse prikkel voor het strenger/hoger straffen (deels) afgedekt. En naar de rechter is altijd nog mogelijk (zie Uber etc.)
Link dat met een begroting begin van het jaar die als basis voor het limiet geldt voor wat er naar AP vloeit (zeg, budget 2025 = 200M, de eerste 200M+10% aan boetes vloeien naar AP, rest naar algemene staatskas.)
Het geeft AP wel meer budget in tijden dat er misstanden zijn en het budget nodig is.
Zijn er minder misstanden gaat het budget van AP ook weer navenant omlaag.
CivLord
@surfin21 april 2025 09:30
Het is niet alleen een prikkel om uitgedeelde boetes zo hoog mogelijk te maken.

Het is ook een prikkel om vooral naar de makkelijke boetes te zoeken.
Waarom zou je 10 man een jaar op een onderzoek zetten naar een groot bedrijf dat misschien wel en misschien niet de privacy van miljoenen Nederlanders schend door misschien wel en misschien niet zonder geldige grondslag gegevens te verzamelen en te gebruiken voor commerciële doeleinden, terwijl je met zekerheid dubbel zoveel binnen kan halen wanneer die tien man op pad stuurt om sportclubs en kleine ondernemingen te beboeten omdat hun IPA niet helemaal klopt met hun werkwijze?
surfin @CivLord22 april 2025 12:08
Dat vind ik niet perse een verkeerde prikkel, als de simpele zaken opgelost zijn zullen de grotere zaken meer interessant worden.
Verder zou een goede ambtelijk bestuurder begrijpen dat de AP zich inzet voor het volk en daarom de belangrijkste zaken eerst oppakt.
CivLord
@surfin22 april 2025 16:06
En wanneer denk je dat alle simpele zaken opgelost zijn? Ik denk nooit.
Recursio @TijsZonderH18 april 2025 17:21
Het lijkt me inderdaad veel logisch om een variant te kiezen waarbij je de aanpak van het al-den-niet strategisch schenden van de wet door de overtreders zelf te laten betalen.

AP is dan niet meer afhankelijk van gesoebat in de landelijke politiek over begrotingen, want ze dragen hun eigen kosten uit het effectief najagen en beboeten van overtreders.

AP krijgt dan meer budget als het maatschappelijke probleem groeit - meer overtreders --> meer boetes --> meer geld.

AP kan afschalen als partijen niet meer zovaak en zo significant over de schreef gaan.

Nu is de pakkans niet groot, de boetes (in eerste instantie) te klein om per se te willen vermijden; nu kun je ze gewoon incalculeren in je risicomatrix, en compliancy wordt zo een zakelijke in plaats van een juridische overweging.
morphje 18 april 2025 12:33
Het is heel simpel wat mij betreft. Geef dit soort partijen gewoon een vast (reeel) percentage van de boetes en bouw de automatische geldinjectie vanuit de overheid af. Het is volstrekte onzin dat deze partijen geld in het laatje brengen door boetes, maar vervolgens moeten smeken om meer geld.

Dat boetes maar automatisch naar algemene middelen gaat is pure onzin. Als de organisatie zo succesvol wordt dat ze meer geld overhouden dan ze nodig hebben, dan kan dat automatisch naar de schatkist.
MoonRaven @morphje18 april 2025 12:42
"Waarom krijg ik een boete?"
"Sorry, we hebben een quota te behalen"

Dit moet je echt niet willen.
morphje @MoonRaven18 april 2025 12:59
In het geval van bedrijven die liever miljoenen spenderen aan advocaten en boetes dan dat ze geen privacy schending meer plegen? Sorry, maar totaal irrelevant hier. Bedrijven spelen niet volgens dezelfde regels en dus moet je jezelf als overheid aanpassen. Waarom krijg ik een boete? OMDAT JE STOUT BENT GEWEEST.

Zelfs in bonnenquotum politieland heb ik een minimale hoeveelheid bonnen op m'n naam en elke boete die ik heb gekregen was volledig terecht. Maar nu we het over quotas hebben, waarom worden verkeersboetes en parkeerbelasting elk jaar maar weer verhoofd? Misschien omdat ze een quota te halen hebben? Een quota op totaal binnengebrachte centjes?

Simpele feit is dat bedrijven bij lange na niet voldoende gestraft worden voor hun overtredingen en al helemaal niet in verhouding tot hun inkomsten. Als ik door rood rij, dan kost dat een significant stuk uit m'n salaris, een miljoenenboete voor een bedrijf is een druppel.

Geef ik de lokale boom even water omdat ik het niet houden kan? Boete. Ben je Chemours, dan krijg je een vergunning voor het dumpen van PFAS. Ben je de belastingdienst zonder recht te hebben op ANPR, dan passen we de wet aan zodat we leaserijders kunnen beboeten.

Ik ben geen tegenstander van boetes en zelf niet eens een quota, maar dan wel onder de voorwaarde dat de maatregel in verhouding staat tot het gepleegde. Snelheidsboetes bijvoorbeeld zijn niet meer proportioneel. Ik ben ook voorstander van meer controle op de snelweg om de pakkans te verhogen omdat dat bijdraagt aan de verkeersveiligheid, dus een quota kan daar aan bijdragen om het corps in kwestie te motiveren. Maar ik ben ook voorstander dat grote (specifiek grote) bedrijven proportioneel meer gecontroleerd gaan worden, bedrijven die met legers van advocaten hun schuld afkopen.
lenwar
@morphje18 april 2025 13:51
Ik snap je sentiment wel, maar je haalt nu zaken door elkaar.

Wildplassen is met een specifieke reden verboden in de meeste gemeentes (het moet in een APV staan), en dat heeft veelal met de geur/overlast te maken. Chemours mag ook niet PFAS dumpen zonder vergunning. Als jij ervoor zorgt dat je een vergunning hebt voor wildplassen, dan mag je dat ook gewoon.

Bedrijven die in de mist gaan, krijgen boetes op basis van de richtlijnen hiervoor. Ze moeten daarbij ook 'verbeteren', anders komen er hogere boetes en later nog andere sancties. Het is niet 'boete en nu klaar', het is niet afkopen.

Het probleem met iedere boete is, is dat het moeilijk te kwantificeren is. Het lekken van één e-mail adres. Wat voor boete? Als dat ervoor zorgt dat ik vervolgens heel erg wordt lastiggevallen door allerlei derden, dan heeft dat voor mij een gigantische impact. Als het een e-mail adres is, dat door iemand wordt gebruikt om z'n spamzooi op te ontvangen. Lekker boeiend. Maar is het aan de AP om daar een onderscheid in te maken?

Verkeersboetes zijn heel zwart-wit. Je rijdt x te hard, x boete, je rijdt y te hard, y boete. Je staat binnen de bebouwde door rood, enz. Heel makkelijk.

Het niet goed verwerken van bepaalde data is niet zo zwart-wit. Wat voor data, op welke manier niet goed verwerkt, enzovoorts.

Je kunt allicht stellen dat de boetes hoger moeten worden. Dat kan. Maar het doel moet zijn dat de wet/regels worden nageleefd. Het mag niet de bedoeling zijn dat als een bedrijf is (echt) per ongeluk een vergissing maakt, dat het hele personeelsbestand dan gelijk naar het UWV moet. De boete zelf is tenslotte slechts een middel, niet een doel.
Recursio @MoonRaven18 april 2025 17:25
@MoonRaven
Nee, dit is niet hoe het werkt.

Je krijgt een boete als je:

EN de wet overtreden hebt;
EN de AP dat aangetoond heeft.

Als dit niet allebei gebeurd is zet de rechter terecht een streep door de boete, ongeacht de hoogte daarvan.

In deze context kun je weliswaar wel met targets werken, maar die zijn ondergeschikt aan het NL en Europees recht.

[Reactie gewijzigd door Recursio op 18 april 2025 17:26]

ITsEZ @morphje18 april 2025 12:38
Maar dat is dus een incentive om meer boetes op te leggen.

Als je het budget van de politie afhankelijk maakt van de boetes die ze innen staan ze iedere dag naast de provinciale weg te flitsen en mag de burenruzie zichzelf oplossen.
morphje @ITsEZ18 april 2025 13:03
Proportioneel is hier het sleutelwoord. Proportioneel beboeten. Proportioneel controleren. En het quotum moet de gehele verantwoording van het politieapparaat bevatten, zoals 80% van alle gevallen afhandelen.

Maar we hebben het niet over burgers. We hebben het over bedrijven. Bedrijven met legers aan advocaten en boetes die op geen enkele wijze in verhouding staan tot het geld dat ze verdienen met hun overtredingen. Misdaad loont en DAT moeten we tegengaan.

Maar kom niet met onzin argumenten aanzetten over de politie die burgers controleert (die overigens nog steeds een quotum hebben, al wordt dat niet als dusdanig gecommuniceerd), want dat is totaal niet vergelijkbaar.
CivLord
@morphje21 april 2025 09:42
Maar we hebben het niet over burgers. We hebben het over bedrijven. Bedrijven met legers aan advocaten en boetes die op geen enkele wijze in verhouding staan tot het geld dat ze verdienen met hun overtredingen. Misdaad loont en DAT moeten we tegengaan.
Wanneer je het budget af laat hangen van de aantal boetes dat je uitschrijft, bereik je het tegenovergestelde van wat je wilt, juist door wat je hier schrijft.

Wanneer het doel wordt om zoveel mogelijk boetes binnen te halen, ga je niet de grote bedrijven (met een grote inpact op de privacy van veel mensen) met hun leger aan advocaten, controleren. Het kost te veel tijd en er is een kans dat die advocaten uiteindelijk winnen, waardoor je voor niets bezig bent geweest. Dan is het veel aantrekkelijker om achter de kleine bedrijfjes aan te gaan (met elk op zich en gezamelijk een veel kleinere impact op de privacy van minder mensen), met weinig tot geen juridische bijstand, omdat daar de 'winkans' vrijwel 100% is.
Daar komt bij dat die grote bedrijven alles op papier in orde hebben en er achter de schermen dingen gebeuren die niet kloppen, terwijl bij de meeste kleine bedrijven de verwerking van persoonsgegevens zonder bijzondere risico's plaatsvindt, maar er geen goede IPA is opgemaakt, of de IPA niet helemaal klopt.
Mathijs Kok @morphje18 april 2025 12:52
Je moet eens kijken naar de mate waarin dat zware problemen kan leiden op plekken waar ze dat doen. Kleine steden in het zuiden van de VS bijvoorbeeld waar de politie voor een aanzienlijk deel aan de gemeente begroting MOET bijdragen. Dreigt er een begrotingstekort moeten er meer boetes uitgeschreven worden en krijgt de agent met de meeste boetes een foto in het plaatselijke suffertje.

Absoluut onwenselijk.
jaapzb 18 april 2025 12:26
Tja, denk niet dat we anders konden verwachten van deze partijen. Het is al een wonder dat er niks van het budget afgesnoept is gezien ze zo op zoek waren naar gelden.
BRAINLESS01 @jaapzb18 april 2025 12:43
Het is niet alsof andere partijen dat ooit beter hebben gedaan, de AP heeft sinds de invoering van de AVG nog nooit genoeg budget gehad.
jaapzb @BRAINLESS0118 april 2025 13:28
PvdA en GroenLinks willen beide het budget van het AP verhogen. Of ze dat uiteindelijk gaan doen is natuurlijk vraag 2.

Van de partijen die nu aan de macht zijn weten we in ieder geval dat het geen prioriteit heeft.
BRAINLESS01 @jaapzb18 april 2025 14:35
Dat is 1 partij, niet 2. Maar inderdaad, er worden wel vaker beloftes gemaakt waar je vervolgens nooit meer iets van hoort. Het is als oppositiepartij natuurlijk makkelijk schreeuwen, daar had PVV ook altijd een handje van. Nu ze het zelf moeten doen hoor je ze bijna niet meer.

Het zou fijn zijn als alle partijen meer prioriteit aan privacy zouden geven, maar dit lijkt een probleem waar totaal geen politiek draagvlak voor is. Aan de andere kant, het zou nog mooier zijn als alle lopende crisis een keer opgelost worden, dan mogen ze wat mij betreft best een jaartje wachten met het AP. Ik vrees dat daar ook nog weinig voortgang in zit, maar dat ligt ook niet bij 1 of 2 partijen.
morphje @jaapzb18 april 2025 12:43
Hoezo deze partijen. Denk je nu werkelijk dat andere partijen meer zouden geven? Ondanks alle geveinsde ophef? Het is niet alsof de AP spontaan is ontstaan uit het niets toch? Het is het volledige ambtenaren apparaat dat al jaren lang tegenwerkt bij dergelijke controleclubs.

Maar ook de voorloper van de AP, de CBP was altijd al een sluitpost op de begroting. Stel je voor dat je dergelijke organisaties met belangrijke taak daadwerkelijk de middelen geeft die het nodig heeft. Hoewel ze het recht hebben boetes uit te delen worden ze net zo goed gedwarsboomd door de politiek.

Daarnaast, de overheid (lees: de privacy schendende semi-overheids clubjes) willen ook helemaal niet dat organisaties als de AP, TIB en CTIVD te veel middelen krijgen. Dus die lobbyen net zo hard mee bij de minister om minder geld uit te geven. Of als er bevindingen zijn van schendingen om dan vervolgens de wet retroactief aan te passen.
jaapzb @morphje18 april 2025 13:22
Deze partijen hebben het nu voor het zeggen. Van hun weten we dat het AP geen prioriteit heeft, dus van deze partijen hoeven we ook niet meer te verwachten.

Dus daarom "deze partijen".

Als de oppositie aan de macht is zal ik daar net zo kritisch op zijn, als ze wel meer beloven en het vervolgens niet doen.

[Reactie gewijzigd door jaapzb op 18 april 2025 13:23]

morphje @jaapzb18 april 2025 14:20
En dus daarom ben ik kritisch op het politieke apparaat in het algemeen. De uitspraak "deze partijen" vind ik tamelijk polariserend, vooral omdat er geen enkele partij is geweest (ook de voormalig zittende partijen) die hier ook maar iets aan gedaan hebben.

Dat is waar ik specifiek op reageer. Niet "oppositie of coalitie", maar gewoon iedereen totdat eindelijk ooit eens een keer het tegendeel wordt bewezen.
jaapzb @morphje18 april 2025 15:38
Dat is dan jouw interpretatie, niet hoe ik het bedoel
synoniem @jaapzb18 april 2025 12:46
Inderdaad deze coalitie heeft een groot aantal lobbyisten van grote bedrijven achter zich en die zitten niet te wachten op een stringenter privacybeleid. Dat hindert de winstontwikkeling alleen maar.
wildhagen
18 april 2025 12:29
Zeer slecht voor de (bescherming van) de rechten en privacy van consumenten. En ook te triest dat een door de Tweede Kamer aangenomen motie om het budget substantieel (naar 100 miljoen) te verhogen gewoon keihard wordt genegeerd door het kabinet.

Imho toont het kabinet aan met het zo weinig geld beschikbaar stellen dat privacy geen al te hoge prioriteit heeft voor hun.

Maargoed, aan de andere kant: we hebben deze partijen zelf gekozen, dus een substantieel van de kiezers vind dit kennelijk een goed plan.
MSalters
@wildhagen18 april 2025 16:41
Het is vrij gebruikelijk dat ongedekte moties "keihard" worden genegeerd. Er zijn meerdere moties geweest om het budget te verhogen, maar alle moties die ik kon vinden waren 1 A4'tje. Geen enkele had zelfs maar een suggestie op welke begrotingspost die 100 miljoen gevoden moest worden, laat staan een concrete bezuiniging. Sterker nog, zelfs op de meest gedetailleerde motie was de lijst van ondertekenaars nog langer dan de eigenlijke tekst van de motie.
CivLord
@wildhagen21 april 2025 09:18
En waar moeten ze alle extra privacydeskundigen vandaan halen waar ze die 50 mln. extra aan moeten uitgeven? Daar is nu al een groot tekort aan. Dat wordt een biedingsoorlog waardoor de lonen omhoog gaan terwijl er nauwelijks extra mensen kunnen worden aangenomen.
Lekker Ventje 18 april 2025 12:32
Waarom zou je hen meer budget geven als coalitiepartij? Je wint er geen zetels mee en dat is voor dit kabinet het enige wat telt.
Pasteis 18 april 2025 12:47
Schrijf gewoon geen wetten als je ze niet kan handhaven? Misschien een beetje overdragen, maar de effectiviteit in handhaving is ver te zoeken door de beperkte budgetten. Terwijl ze juist hard nodig zijn de komende jaren.
FrostyPeet 18 april 2025 13:38
Het is ondertussen wel duidelijk dat men niet voor controleren en toezicht houden kiest, of dat graag uitbesteed. Terwijl de politiek er wel de mond vol van heeft. De dure politie zijn goedkope boa's geworden. De kustwacht reddingsdienst is uitbesteed aan een commercieel bedrijf. Banken zijn halve opsporingsdiensten geworden. Huisinspecties zijn commerciële producten geworden. Schiphol moet zelf maar een particuliere ontzegging aanvragen voor XR. De brugwachters zijn nu commerciële medewerkers. Kritische infrastructuur wordt gewoon verkocht. De onderwijsinspectie komt nauwelijks nog langs.

Dus de AP krijgt net genoeg om niet totaal voor schut te staan m.b.t. verdragen maar geen cent meer om echt indruk te maken op de grote spelers.

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