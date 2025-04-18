Autoriteit Persoonsgegevens krijgt opnieuw niet budget waar zij om vraagt

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt het komende jaar geen extra budget. In de Voorjaarsnota van het Nederlandse kabinet wordt geen budget vrijgemaakt voor de privacytoezichthouder, terwijl die daar wel op rekende na meerdere rapporten.

In de Voorjaarsnota 2025 staat bij de uitgaven van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar het AP-budget vandaan komt, nergens iets over een bijgesteld budget voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Het budget voor 2025 blijft daarmee vaststaan op 49 miljoen euro. Dat is het budget dat tijdens Prinsjesdag 2024 werd vastgelegd. Het budget stijgt verder tot 49.329.000 euro in 2026, maar zakt daarna weer terug naar 48.168.000 euro in 2029 - tenzij dit kabinet of een volgend het budget alsnog bijstelt. Aleid Wolfsen zei vorig jaar tegen Tweakers dat dat bedrag 'nog niet genoeg is om aan de basaalste eisen van privacybescherming te voldoen'.

Het gelijke budget is zowel goed als slecht nieuws voor de AP. De toezichthouder mag blij zijn dat er in ieder geval niet wordt bezuinigd op de privacytoezichthouder. Dat was met de huidige toestand van de Nederlandse economie en de grootse plannen van het kabinet geen ondenkbaar scenario.

Toch is de beslissing een tegenvaller voor de Autoriteit Persoonsgegevens, die had gehoopt op meer dan een verdubbeling van haar budget. Voorzitter Aleid Wolfsen zei in 2023 nog stellig dat hij ervan uitging dat er meer budget zou komen. "Dat budget gaat er zeker komen. Dat is een kwestie van tijd", zei Wolfsen tegen Tweakers. Die 'kwestie van tijd' was in ieder geval meer dan een jaar, want in 2024 zei Wolfsen opnieuw meer geld te verwachten, terwijl dat niet kwam. De AP pleit al sinds de invoering van de AVG voor een hoger budget om de toenemende klachten en datalekmeldingen af te kunnen handelen en andere wettelijke taken te vervullen, maar het budget wordt steevast met te weinig geld opgehoogd.

Parlementaire commissie

De AP krijgt nu 49 miljoen euro budget per jaar, maar wil minstens honderd miljoen. Dat is het bedrag waarvan KPMG ooit becijferde dat de AP het nodig zou hebben. Dat rapport werd overigens opgesteld in opdracht van de AP zelf, maar de conclusies ervan werden later overgenomen door de overheid. Dat stelde de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening in haar rapport over de toeslagenaffaire. De commissie raadde de regering aan enkele toezichthouders zoals de AP meer budget te geven. Daarbij werd expliciet het bedrag van honderd miljoen euro genoemd.

Aleid Wolfsen heeft sinds het uitkomen van dat rapport meermaals gezegd dat hij ervan uitgaat dat de regering om die reden de portemonnee wel trekt. "De hele Tweede Kamer staat hierachter", zei Wolfsen vorig jaar tegen Tweakers. "Politieke partijen van links tot rechts zeggen dat de aanbevelingen van de commissie moeten worden overgenomen. Daarvoor is een motie aangenomen." Wolfsen riep het kabinet toen al op er 'nog die zomer mee aan de slag te gaan' voor de Prinsjesdagbegroting. "Ik mag toch hopen dat de Kamer het niet accepteert als het kabinet die aanbevelingen niet uitvoert", zei Wolfsen destijds.

Tweakers heeft de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd om een reactie.