Autoriteit Persoonsgegevens zoekt ervaringen met AI die emoties herkent

De Autoriteit Persoonsgegevens zoekt naar mensen die persoonlijke ervaring hebben opgedaan met emotie-AI. Dat zijn systemen die op basis van biometrie emoties lijken te herkennen. De AP wil deze ervaringen bespreken in de komende Rapportage AI & Algoritmerisico’s Nederland.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens probeert emotie-AI op basis van gegevens zoals gezichtsuitdrukking, toonhoogte van de stem, transpireren of hartritme een oordeel te vormen over iemands emotionele toestand. De AP is op zoek naar mensen die persoonlijke ervaring hiermee hebben. Dat kan bijvoorbeeld omdat apparaten voor privégebruik emotieherkenning toepassen of een organisatie dat deed tijdens klantcontact.

De ervaringen en input zijn bedoeld om een beeld te vormen van het gebruik en de risico’s van de technologie in de praktijk. De privacytoezichthouder gaat de resultaten op geanonimiseerde wijze bespreken in de komende Rapportage AI & Algoritmerisico’s Nederland. De AP brengt deze RAN ieder halfjaar uit om inzicht te geven in trends en ontwikkelingen van de inzet van deze technologieën in Nederland.