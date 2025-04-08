AP: Nederlandse websites hebben cookiebanners aangepast na overtreden wet

Uit vijf onderzoeken die de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar uitvoerde, bleken alle onderzochte websites de wet te overtreden. Alle betrokken websites hebben hun cookiewall inmiddels aangepast, zo zegt de toezichthouder.

De Autoriteit Persoonsgegevens startte vorig jaar vijf onderzoeken naar cookiebanners van Nederlandse websites. De vijf onderzochte organisaties vroegen gebruikers wel om toestemming voor het plaatsen van trackingcookies, maar dat gebeurde volgens de toezichthouder niet op de juiste manier. Zo zat de weigerknop bijvoorbeeld verstopt of was de toestemming vooraf al aangevinkt. In 'sommige gevallen' plaatste de website al cookies voordat de gebruiker toestemming had gegeven, of nadat de bezoeker cookies juist had geweigerd.

Alle websites in kwestie hebben hun cookiebanners inmiddels aangepast, zo zegt de toezichthouder op zijn website. De AP benadrukt dat het structureel zal controleren hoe het staat met cookiebanners in Nederland. De toezichthouder doet bij 10.000 websites 'constant en automatisch' scans om te zien of ze voldoen aan de regels. Bij toekomstige overtredingen krijgen websites eerst een waarschuwing en gelegenheid tot aanpassing. Bij ernstige of aanhoudende overtredingen kan de toezichthouder boetes of andere sancties opleggen. Namen van de onderzochte websites zijn niet bekendgemaakt.

De Autoriteit Persoonsgegevens benadrukt dat voor het plaatsen van trackingcookies altijd toestemming van de gebruiker vereist is. Voor strikt functionele cookies, zoals het bijhouden van een winkelwagen, is geen expliciete toestemming vereist. Websites die zich beperken tot deze noodzakelijke cookies hoeven dus geen cookiebanner te tonen.