AP: Nederlandse websites hebben cookiebanners aangepast na overtreden wet

Uit vijf onderzoeken die de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar uitvoerde, bleken alle onderzochte websites de wet te overtreden. Alle betrokken websites hebben hun cookiewall inmiddels aangepast, zo zegt de toezichthouder.

De Autoriteit Persoonsgegevens startte vorig jaar vijf onderzoeken naar cookiebanners van Nederlandse websites. De vijf onderzochte organisaties vroegen gebruikers wel om toestemming voor het plaatsen van trackingcookies, maar dat gebeurde volgens de toezichthouder niet op de juiste manier. Zo zat de weigerknop bijvoorbeeld verstopt of was de toestemming vooraf al aangevinkt. In 'sommige gevallen' plaatste de website al cookies voordat de gebruiker toestemming had gegeven, of nadat de bezoeker cookies juist had geweigerd.

Alle websites in kwestie hebben hun cookiebanners inmiddels aangepast, zo zegt de toezichthouder op zijn website. De AP benadrukt dat het structureel zal controleren hoe het staat met cookiebanners in Nederland. De toezichthouder doet bij 10.000 websites 'constant en automatisch' scans om te zien of ze voldoen aan de regels. Bij toekomstige overtredingen krijgen websites eerst een waarschuwing en gelegenheid tot aanpassing. Bij ernstige of aanhoudende overtredingen kan de toezichthouder boetes of andere sancties opleggen. Namen van de onderzochte websites zijn niet bekendgemaakt.

De Autoriteit Persoonsgegevens benadrukt dat voor het plaatsen van trackingcookies altijd toestemming van de gebruiker vereist is. Voor strikt functionele cookies, zoals het bijhouden van een winkelwagen, is geen expliciete toestemming vereist. Websites die zich beperken tot deze noodzakelijke cookies hoeven dus geen cookiebanner te tonen.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 08-04-2025 12:14
151 • submitter: Anonymoussaurus

08-04-2025 • 12:14

151

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (151)

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Aaargh! 8 april 2025 12:19
Ik snap niet waarom bedrijven nog zo’n cookie banner tonen. Wanneer je het netjes volgens de regels doet moet het net zo makkelijk zijn om te weigeren als te accepteren. Als dat het geval is, hoeveel mensen accepteren dan nog cookies? Er is een reden dat cookie banners vaak zo zijn opgezet dat het veel lastiger is om te weigeren waardoor mensen uit irritatie maar op accept klikken.

Als je het dus netjes doet zal bijna iedereen weigeren, waarom dan nog de moeite nemen? Laat die hele banner weg en plaats geen tracking cookies.
Lamith @Aaargh!8 april 2025 12:28
Het gaat om geld. Zonder tracking, is de waarde van advertentieruimte lager. Het is triest, maar dat is wel de wereld waarin we leven jammer genoeg.
B_FORCE @Lamith8 april 2025 12:48
Ik zou weleens de daadwerkelijke getallen hiervan willen zien.

Inmiddels is er zo'n grote bulk aan data dat ik mij afvraag hoe zinnig het nog is?
Daarnaast zie ik ook niet helemaal hoe nuttig het is voor nieuwswebsites.
Het enige nut daar zijn een handjevol advertenties misschien.
Lamith @B_FORCE8 april 2025 13:13
Als je als een marketeer gaat denken, dan kun je niet genoeg data hebben. Zeker recente data is goud waard.

De ijkpersonen die gemaakt kunnen worden met die data, kun je als verkoper van advertentieruimte weer voor een hoger bedrag aanbieden. Denk aan een product dat gericht is op nieuwsgierige mannen, tussen de 15-35 jaar die technologie als passie hebben, op zichzelf wonen (dus verantwoordelijk voor de aankoop), een gemiddeld tot hoog inkomen hebben en in recente conversaties (via welk medium dan ook) hebben aangegeven mogelijk interesse te hebben in het product wat die marketeer wil aanbieden. Met tracking kun je die dan ook gericht laten aankomen, zonder niet.

Daarbij komt dan wel dat de effectiviteit ervan gewoon niet goed te meten is. Althans, toen ik nog een marketinggerichte opleiding volgde, was de ROI echt een vage wiskundige vergelijking (Marketing ROI = (Growth in Sales - Marketing Costs) / Marketing Costs × 100
Reference: https://www.shopify.com/blog/roi-marketing). Daarom wordt je weer doodgegooid met al die reviewverzoeken en enquetes die je krijgt na de aanschaf van een product.
B_FORCE @Lamith8 april 2025 14:11
Juist, wat dat betreft is het dus nogal vergelijkbaar met garbage in = garbage uit.
Want zelfs die reviewonderzoeken zijn zwaar biased natuurlijk, dus voor daadwerkelijk resultaten niet heel bruikbaar.

Ik krijg steeds meer het vermoeden dat met eerder bang is de boot te missen en dus gebruikt men het maar.
Het blijft allemaal alles behalve concreet.

Dat je niet genoeg data kunt hebben ben ik trouwens niet helemaal met je eens.
Het is hetzelfde principe als regels en wetten verzinnen die door bijvoorbeeld te politie niet te handhaven zijn.
Op een gegeven moment kun je zo'n overvloed aan data hebben, dat je simpelweg ermee overspoelt wordt.
Dus gaat de bruikbaarheid daarvan drastisch naar beneden.
Daar komt nog eens bovenop dat het uiteindelijk allemaal (zeer) verzadigd raakt.
Met andere woorden, als jij de enige was geweest met zo'n systeem, was het netto rendement eruit een stuk hoger geweest.
Echter doordat iedereen eraan meedoet, wordt die winst (letterlijk en figuurlijk), sterk naar beneden gehaald.
Totdat je een punt bereikt waar het bijna tot geen nut meer heeft.

Dan nog, heb je echt geen tracking cookies nodig om te snappen dat een zeer groot deel van mensen op een website als Tweakers geïnteresseerd is technologie.
Dit zullen ook voornamelijk (nogsteeds) mannen zijn tussen 18 en 45 jaar.

Uiteindelijk is er ook nog geen antwoord op de vraag hoeveel sales dit nou GEMIDDELD precies meer oplevert tov advertenties plaatsen op de juiste websites en locaties.
Daarbij ook de kosten meegenomen om dit allemaal te kunnen doen en onderzoeken.
Praten we over 5% of 40%?

De reden dat ik hier zo vraagtekens bij zet, is omdat ik meerdere mensen ken die een webshop runnen.
Geen van deze mensen had enige baat bij met tracking.
Sterker nog, in alle gevallen waren de kosten behoorlijk en het netto resultaat (dus incl die kosten) maar minimaal.
In deze gevallen is/was het wel zo dat het nogal om een niche markt gaat.
KeRsTmAnNeKe @B_FORCE8 april 2025 14:05
20-30% weigeren geloof ik.
oa ik ben daar een van :P soms moet je echt actief op zoek naar opties om ze uit te zetten, meen dat Telegraaf ooit zo'n gigantische lijst had van 20-30 dingen die je uit moest vinken.
Andere leuke, "gerechtvaardig belang", je mag weigeren, maar stiekem vinden we het belangrijker om je te tracken waardoor we een 2e vinkje hebben die we standaard aan laten, achter een extra knop.

Het tracken gaat ook wel iets verder dan 'cookies plaatsen', je complete klikgedrag op websites wordt opgeslagen en diverse 3rd party tools afgevuurd om oa je gedrag op de site te bekijken en beïnvloeden. Daarnaast proberen om alsnog sessies aan elkaar te knopen ondanks dat je cookies tussendoor wist.

Zonder cookies te accepteren zijn de meeste websites gewoon echt lekker snel, met cookies soms niet vooruit te branden.
aikebah @KeRsTmAnNeKe8 april 2025 21:21
20 tot 30 is tegenwoordig een kleine lijst hoor. Meer in de orde van grootte van 100-1000 partners waarbij je met een beetje mazzel enkel alle 'legitimate interest' vinkjes nog allemaal moet opt-outen om het echt uit te hebben staan. Lang leve de private modus van de browser die alle cookies na de sessie al weer wegdondert.
Aaargh! @Lamith8 april 2025 12:37
Maar is die 0.1% van de mensen die accepteert de moeite waard?
ChiLLeR @Aaargh!8 april 2025 12:40
Je bedoelt de 0,1% die weigert? Ik denk echt dat het percentage dat weigert echt heel erg laag is. Iedereen klikt zo snel mogelijk op de OK en doorgaan button IMO. Ik begrijp dat men iets wil bereiken met de cookie banners maar ik betwijfel of er echt iets bereikt wordt.
Aaargh! @ChiLLeR8 april 2025 12:50
Iedereen klikt zo snel mogelijk op de OK en doorgaan button IM
Ja, maar dat is mijn punt: bedrijven ontwikkelen hun cookie banner zo dat mensen op de OK-en-doorgaan knop klikken. Dat is echter niet volgens de regels. Je moet de banner zo ontwerpen dat beide keuzes even makkelijk zijn. In dat geval zal dus vrijwel niemand toestemming geven om tracking toe te staan.

Els je toch al je cookie banner aanpast om het wel netjes volgens de regel te doen, waarom dan niet gewoon weglaten?

Beter nog zou zijn dat de EU tracking cookies helemaal verbied, aangezien ik geen enkel scenario kan bedenken waarin een normaal persoon dit zou toestaan. Er wordt duidelijk misbruik gemaakt van het feit dat het nog wel opt-in mag, dus dan maar gewoon helemaal verbieden.
vickypollard @Aaargh!8 april 2025 13:15
Wij hebben een test gedraaid met een banner waar de knoppen accepteren en weigeren gelijkwaardig zijn (als mogelijke vervanging van een banner die óók voldoet aan de wetgeving overigens) en het leverde 50/50 op tussen die twee. Doe ermee wat je wilt :P Mijn conclusie: mensen willen die cookiebanner gewoon wegklikken, boeit ze geen reet welke optie. Daaruit zou je dan zelfs nog kunnen speculeren dat gelijkwaardige knoppen minder behulpzaam zijn, omdat men in hun haast/frustratie het onderscheid tussen accepteren en weigeren minder snel kan maken dan wanneer de knoppen verschillen. Maar goed, speculatie ;)

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 8 april 2025 13:16]

thomas_n @vickypollard8 april 2025 14:13
Wij hebben een test gedraaid met een banner waar de knoppen accepteren en weigeren gelijkwaardig zijn (als mogelijke vervanging van een banner die óók voldoet aan de wetgeving overigens) en het leverde 50/50 op tussen die twee. Doe ermee wat je wilt :P Mijn conclusie: mensen willen die cookiebanner gewoon wegklikken, boeit ze geen reet welke optie.
Dat zegt toch eigenlijk al dat vrijwel niemand echt bewust en geïnformeerd toestemming geeft. Daarmee is het dus geen geldige toestemming en zou je ook mensen die "accepteren" hebben geklikt niet mogen tracken. ;)
vickypollard @thomas_n8 april 2025 14:25
De AVG stelt over de definitie van toestemming:
elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting ...
  • Vrij: check
  • Specifiek: check (in ons geval in ieder geval)
  • Geïnformeerd: check (niet willen lezen is iets anders dan niet geïnformeerd worden)
  • Ondubbelzinnig: check (dit slaat vooral op een verklaring of actieve handeling en daar is hier wel sprake van, je moet immers een keuze maken)
Maar goed, ik snap je sentiment verder wel en ik denk dat de wetgevingen best wat aangepast mogen worden omtrent cookies/toestemming. Mensen zijn gewoon lui en klikken obstakels weg. Als je ze een pop-up zou geven waarin je ze vraagt om toestemming om 1000 euro af te schrijven zou de helft denk ik alsnog op ja klikken (wat overigens een leuk experiment zou zijn om uit te voeren }> )

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 8 april 2025 14:26]

thomas_n @vickypollard8 april 2025 14:39
Als je ze een pop-up zou geven waarin je ze vraagt om toestemming om 1000 euro af te schrijven zou de helft denk ik alsnog op ja klikken (wat overigens een leuk experiment zou zijn om uit te voeren }> )
Je zegt het als grap, maar dat is wel precies mijn punt: als je zo'n pop-up zou gebruiken en dan daadwerkelijk geld zou afschrijven, zou daar snel tegen opgetreden worden! Ik zie niet waarom het bij tracking dan wel zou mogen.

Wat mij betreft wordt tracking voor advertentiedoeleinden gewoon geheel verboden in de EU. Geen pop-ups meer en een gelijk speelveld voor alle adverteerders, waardoor er ook weinig inkomstenverlies voor websites zal zijn. Dan help je gelijk de paar "goeden" die nu wel op een eerlijke manier opereren en het op de advertentiemarkt afleggen tegen de websites die niet terughoudend zijn met tracking. Hooguit wordt hun concurrentiepositie t.o.v. traditionele media iets minder sterk.
bamboe @thomas_n8 april 2025 16:24
Vroeger was er een virus die rond ging en een soort windows pop up gaf, ze hadden in de tekst geschreven dat als je op ok klikt er een bericht naar iedereen in je adres book verstuurd werd. Je wil niet weten hoeveel mensen de tekst niet lazen en gewoon standaard op ok drukte.
Niemand_Anders @vickypollard8 april 2025 22:15
Als je ze een pop-up zou geven waarin je ze vraagt om toestemming om 1000 euro af te schrijven zou de helft denk ik alsnog op ja klikken
Asperges of zalm???
CAPSLOCK2000
@vickypollard9 april 2025 10:59
De AVG stelt over de definitie van toestemming:
  • Vrij: check
  • Geïnformeerd: check (niet willen lezen is iets anders dan niet geïnformeerd worden)
Dat is toch niet zo simpel. Het klopt inderdaad dat mensen niet willen lezen maar dat betekent niet dat je dan maar je gang mag gaan. Je kan de wet ook uitleggen als dat je pas verder mag gaan als je hebt gecontroleerd dát mensen het hebben gelezen en begrepen.
Het wordt nog wat lastiger als het een moeieijk tekst is om te lezen. Als je eerst 4 jaar rechten moet studeren om zo'n tekst te begrepen zal 99% van de wereld nooit een geïnformeerde beslissing kúnnen nemen. Het is extra lastig omdat je zo'n tekst niet eindeloos kan vereenvoudigen, daarmee valt toch weer een hoop details weg die alleen experts begrijpen.

Dat zelfde kun je van meer zaken zeggen zoals de hypotheekvoorwaarden van je bank. Die zijn dan ook veel strenger gereguleerd én we halen er typische experts bij om zo'n hypotheek te controleren en aan ons uit te leggen. Dat ga je alleen niet doen voor iedere website die je bezoekt, al is het maar omdat het te veel tijd kost*. Ik denk dat zelfs de meeste juristen dat niet doen.

* Misschien dat AI hier ooit een mooie rol kan spelen. Een AI kan wel snel genoeg de voorwaarden van iedere website lezen die we bezoeken.

Maar goed, ik snap je sentiment verder wel en ik denk dat de wetgevingen best wat aangepast mogen worden omtrent cookies/toestemming. Mensen zijn gewoon lui en klikken obstakels weg.
Als je ze een pop-up zou geven waarin je ze vraagt om toestemming om 1000 euro af te schrijven zou de helft denk ik alsnog op ja klikken (wat overigens een leuk experiment zou zijn om uit te voeren }> )
Is gedaan, mensen hebben al hun ziel verkocht door op een knopje te drukken. Een bedrijf heeft ook het omgekeerde gedaan, namelijk in de voorwaarden gezet "de eerste die die leest krijgt $1000" en het duurde akelig lang voor iemand dat geld kwam ophalen. Vrijwel niemand leest voorwaarden.

Maar goed, we weten dus dat mensen zo zijn. Daar kunnen we dan maar beter rekening mee houden. Ik vind het een aanfluiting dat de wet er van uit gaat dat iedereen wél leest en daar consequenties aan verbindt. Dat is gewoon setup-for-failure en broken-by-design. We weten dat mensen niet lezen, de wet biedt dus geen bescherming aan burgers maar juist aan bedrijven die zo ongestoord hun gang kunnen gaan.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 9 april 2025 11:54]

R4gnax
@vickypollard9 april 2025 21:09
Als je ze een pop-up zou geven waarin je ze vraagt om toestemming om 1000 euro af te schrijven zou de helft denk ik alsnog op ja klikken (wat overigens een leuk experiment zou zijn om uit te voeren }> )
Een soortgelijk iets heeft een Amerikaans big-tech bedrijf al eens gedaan. Het was als ik me nog goed herinner ca. 85% van hun quorum dat toestemming gegeven had aan het bedrijf om de ziel van hun eerstgeborene te komen claimen, middels een update in de algemene voorwaarden die klakkeloos geaccepteerd werd.

De Human Cent-iPad aflevering van South Park is ontstaan uit het in de blender proppen van dit voorval en de desbetreffende gelijkgenaamde film.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 9 april 2025 21:12]

Lamith @ChiLLeR8 april 2025 13:01
Ik denk dat meer mensen accepteren dan weigeren uiteraard, maar ik heb mijn bijna bejaarde ouders al wel overtuigd van het weigeren ervan. Laten we hopen dat het iets hoger dan 0,1 % ligt die weigert haha.
xxs @Lamith8 april 2025 18:33
Ik accepteer alle cookies, dan heb ik beschikking over de content en wis alle cookies bij het verlaten van de website.

Dat is natuurlijk ook een optie.
Lamith @xxs9 april 2025 08:43
Je laat de website dan nog steeds een profiel van je opmaken. Is toch echt wat anders dan ze in het geheel niet accepteren.
xxs @Lamith9 april 2025 16:49
Iedere keer een nieuw profiel is m.i. net zo waardevol als geen profiel.
deadinspace @xxs9 april 2025 18:40
Ze kunnen prima een profiel van je opbouwen dat jou elke keer herkent. IP-adres, browser fingerprinting, bezoekspatronen. Dat soort dingen maken gebruikers alsnog makkelijk uniek te identificeren.

En daar geef je mogelijk vrolijk toestemming voor als je accepteren klikt :)
xxs @deadinspace9 april 2025 19:45
En als je geen toestemming geeft kan er ook een profiel opgebouwd worden op basis van IP en fingerprinting. Dat staat m.i. los van het plaatsen van cookies.

Maar ik laat me graag beter voorlichten.
ourari @ChiLLeR8 april 2025 23:39
Uit een onderzoek van Opt Out Advertising blijkt dat 41% van de Nederlanders tussen 18 en 75 jaar op de een op andere manier geen cookies toelaat bij het bezoeken van websites. 30% klikt op ‘alle cookies weigeren’ en 11% zet via de instellingen van de website de cookies op een dood spoor. Het onderzoek is uitgevoerd door Motivaction met een n van 1.035.
Bron: https://mediaonderzoek.nl/41-lust-geen-cookies/
Bron achter betaalmuur: https://www.emerce.nl/nie...-tracking-duurste-klanten
Noxious @Aaargh!8 april 2025 12:40
En dat is precies waarom websites zoals Tweakers.net de wet overtreden; zodat het om meer dan 0.1% van de bezoekers gaat die het accepteren.
Aaargh! @Noxious8 april 2025 12:56
Precies. Een website met een cookie-banner is eigenlijk per-definitie dubieus want er is geen enkele reden een cookie banner te gebruiken tenzij je 'm opzettelijk zo ontwerpt dat je mensen geen gelijkwaardige keuze geeft.
Bananaman123124 @Aaargh!8 april 2025 12:42
Dus kiest men voor optie 3, de banner zo maken dat je 5 minuten bezig bent met vinkjes uitzetten of de "alles weigeren" knop goed verbergen. Dan is het een stuk meer dan 0,1% die op "alles accepteren" klikt om van het gezeik af te zijn.

En tja, het mag niet, maar wat is groter, de gemiste inkomsten of de hoogte van de boete?
Alex3 @Bananaman1231248 april 2025 13:40
Zolang er alleen gewaarschuwd wordt blijven ze het doen.
Martinez- @Bananaman1231248 april 2025 19:09
Zo had ik laatst een website waar ik 889 partners langs moest om ze individueel te weigeren. Een alles weigeren knop was er niet (of vond ik niet).

Ik heb de website gewoon afgesloten. :P
Sissors @Aaargh!8 april 2025 12:37
Ik klik eerlijk gezegd op een willekeurige knop om hem maar weg te doen gaan. Dus als ze even groot zijn, dan is het een beetje 50/50 op welke ik klik. En ja, dan krijg ik een week of twee reclames voor wasmachines als ik een keer erop gezocht heb. Maar als het alternatief is reclames voor singles die wanhopig naar mij op zoek zijn, dan vind ik die wasmachine reclames ook wel prima.

En waarschijnlijk iets vaker op alles accepteren dan alles weigeren, vanwege risico dat je dingen kapot maakt als je alles weigert (eg op Tweakers stoppen dan alle embedded youtube videos).

(Overigens om meteen de inkopper te doen, en ik weet dat er mensen hier zijn die het compleet met mij oneens zijn, maar de wereld was een betere plaats zonder al die kut cookie banners. Ze zijn vergelijkbaar in irritantheid met popup reclames. Enige voordeel is dat de knop om ze te sluiten wat groter is).

[Reactie gewijzigd door Sissors op 8 april 2025 12:38]

svideo @Sissors8 april 2025 12:45
(eg op Tweakers stoppen dan alle embedded youtube videos)
Fantastische functie!
Ook rtl en zo hebben zoiets. DRM weigeren en je bent van alle video verlost. _/-\o_
t-force @Sissors8 april 2025 12:53
Ik heb geen reclame en ik wijzer sowieso zo goed als alle cookies. Op een enkele uitzondering na als ik echt overtuigd ben van het nut voor die site en mijzelf.
Van mij mag tracking zelf verboden worden. Dan kunnen we die cookies meldingen ook afschaffen.
Arckedo @Sissors9 april 2025 09:05
Dit inderdaad. Ik blijf het zeggen; Cookie banners en die consent bullshit zijn veruit het meest vervelende element op het moderne web, en het lost realistisch vrijwel niets op.

"Ja maar als bedrijven zich aan de regels houden dan is zo'n banner helemaal niet nodig" is een leuk standpunt, maar ik woon in de echte wereld waar die krengen niet zo werken en simpelweg strontvervelend zijn, waar iedereen zo hard mogelijk op die banner zit te spam clicken om hem weg te krijgen.

Het is niets meer dan een tweede maar nog meer irritante versie van de "I accept the terms and agreements" tijdens software-installatie, die werkte (en werken nog steeds) ook zo geweldig en die voegen wettelijk ook erg veel toe aan onze samenleving /s

Weg ermee!

[Reactie gewijzigd door Arckedo op 9 april 2025 09:07]

wonderst @Sissors8 april 2025 20:21
Idem, zo snel mogelijk weg met die balk. Ik gebruik altijd Firefox met "enhanced tracking protection" waarmee het hele tracking probleem zo goed als opgelost is. https://support.mozilla.o...rotection-firefox-desktop
CH4OS @Aaargh!8 april 2025 14:18
Ik snap niet waarom bedrijven nog zo’n cookie banner tonen. Wanneer je het netjes volgens de regels doet moet het net zo makkelijk zijn om te weigeren als te accepteren. Als dat het geval is, hoeveel mensen accepteren dan nog cookies? Er is een reden dat cookie banners vaak zo zijn opgezet dat het veel lastiger is om te weigeren waardoor mensen uit irritatie maar op accept klikken.
Dat de cookies dan nauwelijks meer geaccepteerd worden, is dan toch ook geen probleem? Jammer voor de website wellicht, maar de Wet(gever) geeft nu eenmaal meer om de privacy van de bezoekers, dan de inkomsten van de hoster van de website.
Aaargh! @CH4OS8 april 2025 16:06
Dat de cookies dan nauwelijks meer geaccepteerd worden, is dan toch ook geen probleem?
Uiteraard niet. Mijn punt was dat je in dat geval net zo goed geen cookie banner kan laten zien en gewoon niet tracken.
The Zep Man
@Aaargh!8 april 2025 12:23
Als je het dus netjes doet zal bijna iedereen weigeren, waarom dan nog de moeite nemen?
Omdat illegaal bezig zijn meer oplevert dan legaal bezig zijn. Aan het einde van de dag is het een kosten-batenanalyse.
Aaargh! @The Zep Man8 april 2025 12:52
Ik snap dat websites een 'foute' cookie banner tonen, maar als je dan door de AP op de vingers getikt wordt, dan kan je 'm toch beter helemaal verwijderen als als je mensen echt de keuze geeft "Mogen we je bespioneren ja/nee" dan kies toch niemand ja.
vickypollard @Aaargh!8 april 2025 13:18
Je geeft mensen dan ook niet de keuze "mogen we je bespioneren," maar "mogen we cookies plaatsen voor x, y & z" en dan denken mensen "ja whatever weg met dat ding, accepteren maar"
Stoney3K
@The Zep Man8 april 2025 17:00
Dat noemen ze met een mooi woord 'concurrentievervalsing' en dat is toch echt een economisch delict.
The Zep Man
@Stoney3K8 april 2025 20:09
Je mag het noemen wat je wilt zolang het bedrijven meer oplevert dan dat het kost.
Snow_King @Aaargh!8 april 2025 12:55
Deze wet is toch de grootste ramp en draak die er is. Wat haat ik die cookie banners. Ik implementeer ze ook bewust niet op websites, vreselijk voor bezoekers. Ze springen heen en weer, renderen dan weer ff niet lekker, komen te laat.

Nee, dit is echt een gefaald stuk wetgeving.
Aaargh! @Snow_King8 april 2025 12:57
Helemaal mee eens. Ik snap ook niet waarom ze de mogelijkheid tot opt-in in de wet hebben gelaten. Niemand bij z'n gezond verstand gaat zich laten bespioneren. Verbied tracking gewoon in 100% v/d gevallen dan zijn die cookie banners ook niet meer nodig.
CAPSLOCK2000
@Aaargh!9 april 2025 11:07
Helemaal mee eens. Ik snap ook niet waarom ze de mogelijkheid tot opt-in in de wet hebben gelaten. Niemand bij z'n gezond verstand gaat zich laten bespioneren.
Het is toch niet helemaal zo simpel. Denk bv aan sporthorloges en de bijhorende websites. Gebruikers daarvan willen wél getracked worden, dat is het hele doel van zo'n horloge. Het is alleen niet de bedoeling dat anderen gebruik maken van die gegevens.
De insteek van de wet was dat tracking in principe verboden was, tenzij de gebruiker expliciet toegang gaf in uitzonderlijke situaties, zoals het bijhouden van sportieve prestaties. De internetmaffia (onder leiding van GeenStijl) heeft het echter op z'n kop gezet en vraagt nu toestemming bij zo'n beetje iedere site die je bezoekt. Ze hebben het ook nog handig weten te spinnen zodat de wet de schuld krijgt van al die pop-ups en banners. In mijn ogen is iedere pop-up een poging om de (geest van) de wet te breken.
Stoney3K
@Snow_King8 april 2025 17:01
Of de ergste zijn nog, de websites die eerst 100% hun content laden, en als je 10 seconden aan het scrollen bent komt er een pagina-grote DIV overheen met die cookiebanner er op. :X
Snow_King @Stoney3K8 april 2025 18:23
Dat ja! Daar erger ik mij kapot aan. Totaal mislukt deze wet. Alleen maar irritant
deadinspace @Snow_King9 april 2025 18:46
Deze wet is toch de grootste ramp en draak die er is. Wat haat ik die cookie banners.
De wet is op zich prima, ook al deel ik je haat voor cookiebanners.

De wet is duidelijk: voor tracking moet toestemming gegeven worden, meer niet. Dit kan prima zonder banners. Bijvoorbeeld door niet te tracken, heb je ook geen toestemming nodig.

Of door als browser- en website-makers af te spreken dat dit in de browser in te stellen is en deze de tracking-voorkeur doorgeeft aan sites. Net zoals dat bv bij taal gebeurt, en licht/donker thema.

Maar nee; de industrie komt niet met een standaard-oplossing, en alle shady ad netwerken willen zoveel mogelijk tracken, dus dan maar cookiebanners die het expres moeilijker maken te weigeren. Dat is niet de schuld van de wet.

Al ben ik het wel met Aaargh! eens dat tracking helemaal verbieden simpeler was geweest.
R4gnax
@Snow_King9 april 2025 21:26
Hm.. ik heb samen met een collega een eigen implementatie gebouwd die perfect werkt zonder stotter-stotter, pas ingeladen wordt wanneer een website zelf klaar is met het eigen initiële werk tot aan grofweg first contentful paint, visueel totaal niet in de weg zit, bezoekers vrij de keus geeft te accepteren of te weigeren, automatisch opnieuw toestemming vraagt aan bezoekers waar onze clienten aanpassingen aan hun indeling voor verzoeken maken, en die zoals vereist na een half jaar nog eens om bevestiging vraagt. Integreert verder ook naadloos met het permissie-systeem van Google Tag Manager voor als klanten het niet kunnen laten 'troepski' in te gaan laden, zodat het in elk geval zo makkelijk mogelijk voor hen is om dat dan alsnog te doen binnen het kader van de heersende wetgeving.

Ik denk dat dat alles bij elkaar uitgerekend over de jaren heen in totaal iets van 4~5 weken ontwikkeltijd in heeft gezeten. Dat is toch echt cheap te noemen in ontwikkeltijd. Ik denk dat we eigenlijk meer tijd kwijt geweest zijn aan allerlei custom permissie-systemen in GTM te pennen en later weer om te pennen naar Google's standaardsysteem toen dat geintroduceerd werd, dan met de daadwerkelijke 'cookie-popup' die in de sites zelf geimplementeerd wordt.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 9 april 2025 21:29]

Kurai Hoshi @Aaargh!8 april 2025 12:47
Precies dit en dan onderaan ergens een optie: Doe mij toch maar cookies!
Blokker_1999
@Aaargh!8 april 2025 12:50
Als ik 2 knoppen naast elkaar zet met de eerste als label "Ga verder" en de andere "Weiger cookies", waar gaan de meeste mensen op klikken denk je? Op die eerste natuurlijk. Een dark pattern is, voor zover mij bekend, niet verboden. Het maakt het namelijk niet moeilijker, het is ook niet een default die is aangevinkt. Het zorgt er alleen voor dat je de aandacht trekt voor de optie die je wenst dat mensen aanklikken.

Daarnaast hangt alles af van de verpakking. Wanneer je schrijft dat mensen dingen gaan missen als ze cookies niet aanvaarden, en dat is niet noodzakelijk gelogen als je het heel algemeen omschrijft, dan zullen mensen er ook sneller voor kiezen om die cookies te aanvaarden.

De wetgeving verbied zelfs geen first party tracking cookies, zolang je er een voldoende goede reden voor hebt.
R4gnax
@Blokker_19999 april 2025 21:16
Een dark pattern is, voor zover mij bekend, niet verboden.
Niet via de AVG/GDPR en niet via de e-privacy richtlijn, maar wel via de Digital Services Act.
En wel in alle vormen en smaken.

Artikel 25 inzake vormgeving en organisatie van online-interfaces, lid 1: "Aanbieders van onlineplatforms ontwerpen, organiseren of beheren hun online-interfaces niet zodanig dat zij de afnemers van hun dienst misleiden of manipuleren of hun vermogen om vrije en geïnformeerde beslissingen te nemen, anderszins wezenlijk verstoren of ondermijnen."

Referentie

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 9 april 2025 21:21]

vickypollard @Aaargh!8 april 2025 13:07
Als je het dus netjes doet zal bijna iedereen weigeren, waarom dan nog de moeite nemen?
Oh dit hebben wij getest. Was ongeveer 50/50 als ik het me goed herinner. Ik concludeerde daar voor mezelf uit dat het veel mensen gewoon niet kan schelen, of dat ze gewoon die cookie bar weg willen hebben en maar op iets klikken.

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 8 april 2025 13:07]

aikebah @vickypollard8 april 2025 21:29
Hangt wel af van de opzet van je testof je dat kan concluderen. Het kan net zo goed zijn dat 25% bewust kiest voor weigeren en dat 75% maar wat klikt en je pop-up layout een onbewust ingebouwde bias had voor de accept knop zodat tweederde van de 'weg met dat scherm' op accepteren klikt. Of dat 30% bewust kiest voor niet en 30% bang is iets te missen als er geen cookies worden geaccepteerd en dus bewust kiest voor wel en 40% maar wat klikt om er vanaf te zijn.

Leveren allemaal het eindresultaat van 50/50
Microsoftman @Aaargh!8 april 2025 16:54
Helemaal mee eens.
Die banners weghalen en dat wij zelf kunnen bepalen wat wel of wat niet mag.
freektech @Aaargh!8 april 2025 19:43
Geen last van gelukkig. Brave Browser blokt alle cookies voor mij, incl. cookie muren.
apeklootje @Aaargh!9 april 2025 07:59
Zoals de 'gerechtvaardigde belangen) waar je tientallen vinkjes moet afzetten...
Arculus 8 april 2025 12:20
Goed dat de AP ingrijpt, maar het is vreemd dat grote sites als Tweakers en Nu.nl niet eerder op de wetgeving inspeelden.
Cookiebanners moeten duidelijker en gebruiksvriendelijker zijn, niet een juridische jungle.
Transparantie en keuzevrijheid voor de gebruiker zouden voorop moeten staan, zonder onnodige obstakels.
Hopelijk dwingen deze maatregelen bedrijven om privacy eenvoudiger te maken.
The Zep Man
@Arculus8 april 2025 12:24
Goed dat de AP ingrijpt, maar het is vreemd dat grote sites als Tweakers en Nu.nl niet eerder op de wetgeving inspeelden.
Als aanvulling: dat doet T.net nog steeds niet. Vanochtend kreeg ik een cookiewall waarbij alles accepteren en alles weigeren niet gelijkwaardig werden gepresenteerd.
xxs @The Zep Man8 april 2025 18:42
Ik krijg telkens bij het bezoeken van een DPG site de cookiewall. De knoppen zijn evengroot maar accepteren is oranje. Ook zijn ze niet lastig te vinden.
aikebah @xxs8 april 2025 21:43
Nee, de oranje is "accepteren" en de witte is 'Instellen' met daarna pas een scherm om je keuze te maken. Gelijkwaardige keus tussen accepteren en weigeren is 3 knoppen: accepteren, weigeren en instellen in de eerste dialoog.
xxs @aikebah9 april 2025 16:48
Ik schrijf ‘accepteren is oranje’, jij schrijft ‘nee oranje is accepteren’

8)7
aikebah @xxs9 april 2025 22:08
Jij zegt "knoppen zijn even groot"... maar het probleem zit hem in "accepterem" is niet even makkelijk als "weigeren", want "weigeren" zit verstopt op het tweede scherm achter een "instellen" knop. Dat is dus niet "gelijkwaardig gerepresenteerd"
xxs @aikebah10 april 2025 09:44
Ah, nou snap ik je.

Weigeren zou dus meteen geaccepteerd moeten worden zonder extra ondeliggende vragen zoals bij Accepteren.
R4gnax
@The Zep Man9 april 2025 21:32
Rapporteer ze dan niet aan de AP, maar aan de ACM.
Het is namelijk een overtreding van Artikel 25 van de Digital Services Act en de ACM is daarvoor de toezichthoudende autoriteit.
Concept8 @Arculus8 april 2025 12:47
Hoewel ik het met je eens ben, is de realiteit dat veel mensen een correct opgezette cookiescherm als een obstakel zullen blijven zien. Er komt immers letterlijk iets tussen hen en hun doel (de website gebruiken).

Ik voel er meer voor dat de AP op Europees niveau een addendum aan de GDPR toevoegt dat alle websites verplicht om cookie-preferences ingesteld op browserniveau te respecteren en daar geautomatiseerd op te gaan handhaven. Dan kunnen we met z’n allen van die hele cookie-wall af zijn.
Bedrijven met grote tracking- en datahonger hebben toch al andere manieren gevonden om data te verzamelen, en de online advertentiemarkt zal echt niet ineens instorten als de meerderheid van de bezoekers cookies in de browser uit zou zetten (wat nog maar de vraag is).
Robbierut4 8 april 2025 12:26
Ik vind het toch raar. Als ik door rood rij en betrapt wordt krijg ik een boete.

Terwijl bedrijven die moedwillig de wet overtreden gewoon weten dat ze eerst een waarschuwing krijgen, en daarna pas een boete.

Hoe is dit logisch? Met zo'n opzet gaat elk bedrijf toch bewust de wet overtreden, maximaal winst pakken totdat ze gecontroleerd worden, en dan met nul negatieve gevolgen zich toch maar aan de wet gaan houden.
Lamith @Robbierut48 april 2025 12:30
Dat is in principe toch ook hoe alle bedrijven opereren? De kaders van de wetgeving opzoeken en als blijkt dat de handhaving tekort schiet, daar optimaal gebruik van maken om o.a. de aandeelhouders weer tevreden te houden.
kodak
@Lamith8 april 2025 18:04
Alleen heeft de handhaving niet als doel dat bedrijven zich pas aan de wet gaan houden nadat de toezichthouder na jaren eens een waarschuwing geeft. Dus het opzettelijk eerst jaren de tijd geven aan de nieuwe wet te wennen, om vervolgens ook nog eens alle overtreders zonder boete weg te laten komen terwijl die na jaren zich massaal niet aan de wet houden, is heel krom. Dat is het zo lang mogelijk nauwelijks handhaven en criminaliteit in stand houden.
Lamith @kodak9 april 2025 08:37
Ik moet misschien een aluhoedje opzetten, maar ik kan me voorstellen dat lobbyisten er hard voor strijden om handhaving zo lang mogelijk te dwarsbomen.
CamelKnight @Robbierut48 april 2025 12:33
Ik kan nog enigszins begrip opbrengen als het eerst A was en vervolgens B werd, maar na een soort van graceperiod zou iedereen moeten voldoen aan B. Niet voldoen na de graceperiod zou wat mij eveneens betekenen dat men een boete kan verwachten.
Maar waarschijnlijk komt het omdat bedrijven eerder geneigd zijn de boete aan te vechten in de rechtbank dan dat burgers dat doen. En aangezien de AP niet bedolven wil worden onder rechtszaken die ze mogelijk niet altijd zullen winnen (want 'verzachtende omstandigheden'-blabla), geven ze eerst een waarschuwing.
_NooT_ @Robbierut48 april 2025 13:23
Nou, het is niet zo dat de meeste bedrijven op hun eigen website bewust zelf cookies plaatsen.
Het zijn juist de advertentie systemen en plugins die al die tracking troep plaatsen.
Daarnaast wordt bij zo’n beetje alles wat je embed ook cookies geplaatst.
Maak je gebruik van een Google dienst als Youtube, Maps of een reCaptcha? … cookies.
Zomder accepteren van die cookies werkt de dienst niet.

Het is voor de gemiddelde website juist ontzettend lastig de plaatsing van cookies te beheren.
Als je bijvoorbeeld een Wordpress website heb met zeg 10 plugins, dan heb je al gauw met 10-20 cookies te maken. Die moet je ook allemaal nog eens benoemen inclusief toepassing en termijn dat deze geïnstalleerd blijft. Mag je eens raden hoe eenvoudig die informatie te vinden is…. niet dus.
Bedrijven zijn daar heel schimmig in.

Nee, ze zouden juist de plaatsers van de cookies zelfvmoeten aanpakken. Google, Advertentiebureaus, Social Media bedrijven, plugin developers etc.

Nu wordt de schuld, verantwoording en kosten in de schoenen geschoven van bedrijven die (min of meer) afhankelijk zijn van derden en/of zelf geen idee hebben hoe hiermee om te gaan.

Tracking cookies gewoon verbieden bij wet alsook het zogenaamde ligitiem belang.
Stijnvi @_NooT_8 april 2025 14:14
Als je bijvoorbeeld een Wordpress website heb met zeg 10 plugins, dan heb je al gauw met 10-20 cookies te maken. Die moet je ook allemaal nog eens benoemen inclusief toepassing en termijn dat deze geïnstalleerd blijft.
En daar heb je dan weer handige plugins voor...
_NooT_ @Stijnvi8 april 2025 15:23
Gelukkig wel.
Maar ook hier moet je van op de hoogte zijn.

Voor bepaalde cookies heb je dan vaak weer een 'abonnement' nodig.
Eigenlijk wel raar dat vele duizenden bedrijven ieder voor aizch hier een oplossing voor moeten zoeken en kosten aan moeten maken.

Met het opstellen van deze belachelijke wetgeving had er ook wel een applicatie ontwikkeld kunnen worden waar een ieder gebruik van kan maken.
Het zal nooit voor iedereen werkbaar zijn, maar voor misschien wel 90% een uitkomst.
Dan weet je ook gelijk dat alles standaard zo staat ingesteld als gewenst.

Ik denk dat de cookie wetgeving miljarden heeft gekost en indirect nog veel meer door frustratie van website bezoekers. En dat uitsluitend ten gunste van een select groepje marketeers en tech giganten.
corset 8 april 2025 12:29
Het moet toch wel zuur zijn dat je als tech website hier een bericht over plaatst en dan wat blijkt? Je doet het zelf gewoon fout.

Zijn dan de boetes zo laag dat de DPG zoiets heeft van "fuck it, boeit ons niet" of zijn er gewoon geen boetes.
watercoolertje @corset8 april 2025 13:14
Het moet toch wel zuur zijn dat je als tech website hier een bericht over plaatst en dan wat blijkt? Je doet het zelf gewoon fout.
Ik vind het juist heel eerlijk om er alsnog over te berichten.

Hoewel ze de wet overtreden stoppen ze gelukkig niet alles omtrent cookies in een doofpot...
Zebby @corset8 april 2025 14:31
De realiteit waar mensen blijkbaar wat moeite mee hebben is dat DPG dit voorwaardelijk heeft gesteld en dat ook kan naar Tweakers toe. Deze banner is voor DPG hoogstwaarschijnlijk financieel gunstig.
Dan moet de AP naar DPG dezelfde eis voorleggen. Zij krijgen dan de tijd deze aanpassing te maken, en kunnen het waarschijnlijk wat laten uitstellen. En dan voor de deadline zou er de keuze zijn - aanpassen, of boete accepteren. Hebben ze toch mooi weer wat geld binnengehaald / bespaard.

En tot die melding komt en wordt doorgedrukt, waarom zouden ze anders doen?
Dat is helaas hoe het nu werkt.
R4gnax
@Zebby9 april 2025 21:40
Dan moet de AP naar DPG dezelfde eis voorleggen.
Je kunt het ook via de ACM spelen. Die hebben iets meer slagkracht en pakken wat harder door als ze eenmaal bezig gaan.
Dat loopt via artikel 25 van de Digital Services Act welke elke vorm van ontwerp van online interface verbiedt die gebruikers oneigenlijk manipuleert in hun vermogen vrije en geinformeerde beslisingen te nemen. De ACM is in Nederland de aangestelde toezichthouder voor de DSA en is sinds kort ook officieel boete-bevoegd.
FrostyPeet 8 april 2025 12:29
Door al dat gedoe met die cookie banner begrijpt "I don't care about cookies" veel Nederlandse websites niet. Dat vond ik nou net zo handig om van dat cookie geneuzel af te zijn. Bij het afsluiten van firefox alles automatisch laten wissen en klaar. Een frisse en schone browser. En dan kan ik weer door die banners klikken als ik weer eens nieuws wil lezen...

Ironisch dat de meesten verder geen enkel probleem lijken te hebben om bijvoorbeeld bij AliExpress iets te bestellen. Dan lijkt het weinig uit te maken wat die website allemaal plaatst.
Noxious @FrostyPeet8 april 2025 12:38
Ironisch dat de meesten verder geen enkel probleem lijken te hebben om bijvoorbeeld bij AliExpress iets te bestellen. Dan lijkt het weinig uit te maken wat die website allemaal plaatst.
Ironisch dat AliExpress een cookiebanner heeft waarbij accepteren en weigeren als gelijkwaardige keuzes beschikbaar zijn, en Tweakers.net, NU.nl en andere DPG-sides nog niet ;)
CAPSLOCK2000
@FrostyPeet8 april 2025 12:44
Ironisch dat de meesten verder geen enkel probleem lijken te hebben om bijvoorbeeld bij AliExpress iets te bestellen. Dan lijkt het weinig uit te maken wat die website allemaal plaatst.
Hoe is AliExpress daar anders in dan andere websites? De meeste mensen geven niet echt om cookies. Daarmee bedoel ik niet dat ze privacy niet belangrijk vinden maar dat ze niet echt goed begrijpen hoe tracking werkt, welke rol cookies daar precies in spelen en wat de gevolgen zijn. De gevolgen zijn sowieso haast niet te overzien.

Een belangrijke reden dat we zo veel nadruk leggen op toestemming geven is om mensen zich daar bewust van te maken. (Het lijkt echter niet veel te helpen, veel mensen lijken die waarschuwingen en pop-ups als pesterij te ervaren.) Het is niet dat mensen het niet uit maakt dat AliExpress ze trackt, het is meer dat ze het niet zien.

Zo'n beetje alle grote techreuzen lijken er een sport van te maken om de regels zo veel mogelijk te ontwijken. Clubs als Facebook of Apple weet steeds weer manieren te vinden om de geest van de wet te ontduiken. Dat is al verschillende keren in het nieuws geweest. Toch blijven we hun producten gebruiken terwijl we er haast van uit kunnen gaan dat ze ook nu weer op een of andere manier de regels aan hun laars lappen.
Ik zie geen fundamenteel verschil met AliExpress dat hetzelfde doet.
Als mensen Facebook en Google accepteren zie ik weinig reden waarom ze AliExpress niet zouden accepteren.

Voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat AliExpress precies net zo erg is. AliExpress gaat nog verder, maar het is niet fundamenteel anders alleen een stapje groter.
lariekoek @FrostyPeet8 april 2025 13:44
Ja ja, dan heb je een nieuwe sessie maar een aantal dingen veranderen niet. Je browser print, IP, smartphone apps, etc.
Bovendien is je vorige browser sessie wel van voor tot achter getracked en heeft al enorm veel relevante/recente informatie opgeleverd.
Gekoppeld wordt het toch wel. Het is een heel web en bij elkaar gehark op elk mogelijke manier.
Cookies zijn maar een onderdeel maar de aard van het beestje is dat partijen overal en breed in zitten en het anders wel via een andere partij bijkrijgen.

[Reactie gewijzigd door lariekoek op 8 april 2025 13:47]

Blokker_1999
8 april 2025 12:18
Ik neem aan dat DPG er niet bijzat, spijtig dat 1 van de grootste siteaanbieders in Nederland en Belgie er mee weg blijft komen en een banner blijft gebruiken die niet voldoet aan de wetgeving.
HKS-Skyline @Blokker_19998 april 2025 12:29
Wat ik misschien nog wel vreemder vind is dat Tweakers er regelmatig over schrijft, maar het zelf dus niet goed doet. Voelt als dat kind met de grote mond achterin de klas die uiteindelijk een onvoldoende haalt op de toets.
The Zep Man
@HKS-Skyline8 april 2025 12:45
Wat ik misschien nog wel vreemder vind is dat Tweakers er regelmatig over schrijft, maar het zelf dus niet goed doet.
T.net geeft als reden hiervoor dat zij afhankelijk zijn van moederbedrijf DPG. Of dat als excuus goed of slecht is laat ik in het midden.

Waar T.net voor mij een pluspuntje verdient is dat ze er überhaupt over schrijven. Niets dwingt hen om dat te doen.
Bubbles @The Zep Man8 april 2025 13:38
T.net krijgt van mij een plusje als ze laten blijken dat ze zelf ook kritisch zijn tegenover DPG en bij hun aan de kaak stellen waarom ze niet aan de regels willen houden, i.p.v. te verschuilen achter DPG, wat ze nu lijken doen.
ShadLink 8 april 2025 12:28
* opent tweakers.net in incognito browser *

Hé een cookie popup. En ik kan niet voor "Alles weigeren" kiezen op de eerste pagina. Dat, en daarme dit nieuwsitem, is dus nog steeds onjuist. Helaas heeft de DPG dus nog niet haar cookiemelding legaal gemaakt.
Gropah @ShadLink8 april 2025 12:53
Ja, ik heb een rood jasje, maar deze reactie is op persoonlijke titel

Het artikel gaat over 5 sites die zijn onderzocht en waarvan is geconcludeerd door AP dat ze illegaal bezig waren. Die sites hebben nu hun cookiewall aangepast, en zijn daarmee niet meer in overtreding. Dat betekend niet dat andere sites met dezelfde problemen hun cookiewall hebben aangepast. Tweakers is daar (helaas) een voorbeeld van. Maar tweakers gebruikt (tegenwoordig) de DPG cookiewall, en zal daar (denk ik) niet zelf iets aan kunnen veranderen
Archcry @Gropah8 april 2025 13:05
Tweakers is onderdeel van DPG en heeft daardoor waarschijnlijk ook lijntjes met de mensen die over de cookiemuur gaan. Misschien zijn deze mensen niet voor rede vatbaar maar ik denk dat het goed is dat het tegengeluid blijft klinken. Op die manier kan Tweakers er wel degelijk iets aan doen. Tweakers is per slot van rekening met haar technische achtergrond wel de autoriteit op dit gebied binnen DPG media.

[Reactie gewijzigd door Archcry op 8 april 2025 13:10]

Gropah @Archcry8 april 2025 13:18
Oh, begrijp me niet verkeerd. Tweakers heeft een korter lijntje met de ontwikkelaars van deze cookiemuur, dan die van willekeurige andere generieke implementatie. Maar ik weet niet zeker of tweakers de autoriteit zou zijn binnen DPG. Ja, tweakers focust zich als (volgens mij) enige binnen DPG op techniek, maar alle andere uitgaves hebben ook gewoon een eigen IT afdeling (neem ik aan) die ook redelijk wat kennis in huis hebben, en die dus ook kunnen challengen.

En dan is het nog maar de vraag wat de ontwikkelaar van de cookiemuur van DPG er mee gaat doen. Zoals elders word genoemd is adspace met tracking veel meer waard, dus er zit zeker een financieel plaatje aan. En DPG is ook nog eens belgisch van origine, en ik weet niet wat de houding van het belgisch AP over dit soort dingen is (waarbij je waarschijnlijk ook nog de discussie kunt voeren welke leidend is, ik zou zeggen de visie van de Nederlandse voor Nederlandse gebruikers).

Maar goed, veel speculatie, en tenzij iemand van Tweakers zelf hier wat over uitweid, zullen we het nooit weten.
Archcry @Gropah8 april 2025 13:30
Wat ik bedoelde met 'Tweakers als autoriteit binnen DPG' is dat Tweakers de enige partij binnen DPG was die een eigen advertentieplatform ontwikkelde en beheerde. Dit platform was gericht op trackingvrije advertenties, wat hen veel expertise en ervaring opleverde in het beheren van dergelijke technologieën. Het is dan ook logisch dat, gezien hun betrokkenheid bij het bouwen en onderhouden van dit platform, Tweakers de meeste kennis zou moeten bezitten over de technologieën achter advertenties en cookiemuren.

Daarnaast is Tweakers het merk binnen DPG dat het meest in aanraking komt met gebruikers die vaak technisch onderlegd zijn. De community van Tweakers beschikt dan ook over veel kennis van verschillende aspecten van de AVG en andere privacykwesties. Deze technische diepgang maakt Tweakers niet alleen een autoriteit binnen DPG op het gebied van advertentieplatforms en cookiemuren, maar ook een belangrijke partij binnen DPG als het gaat om het begrijpen van de impact van privacywetgeving en -technologieën.

[Reactie gewijzigd door Archcry op 8 april 2025 13:34]

DaFeliX Developer @Archcry8 april 2025 14:01
Developer hier die zich o.a. met de Privacy Gate implementatie heeft beziggehouden en zich aangesproken voelt.

De 'onwillendheid' zit hem niet bij de developers, zeker ook niet die van de Privacy Gate. Het 'probleem' is dat er binnen DPG serieus de overtuiging is dat wat wij doen (op de tweede pagina consent intrekken tonen) conform de wet is. En je hoeft mij niet te overtuigen dat dit tegen de geest van de wet is, dat roep ik hier genoeg. En ja, Tweakers word zeker wel gewaardeerd om hun autoriteit, maar juist het hebben van een specifieke doelgroep is in dit verhaal een nadeel; je bevestigd daarmee dat het slechts een kleine groep gebruikers is waarvoor dit probleem zou spelen.

Er zijn ook nog wel 'ns mensen die roepen 'Ach joh, DPG is zo groot, die malen niet om wetgeving', maar dat herken ik absoluut niet. Je kunt groot zijn, veel omzet draaien, maar ook voor DPG geld de wet gewoon. En juist omdat je groot bent, ben je ook zichtbaar en daarmee kwetsbaar.
ikt @DaFeliX8 april 2025 20:11
Kan deze recente uitspraak van het AP niet worden gebruikt in zulke vergaderingen om te duiden dat het niet gelijkwaardig houden van accepteren/afwijzen dus niet goed is? Of wachten de projectmanagers tot het AP een keer op de deur klopt en dan moet alles vlug goed worden gezet?

Goed; misschien harde afspraken maken over functioneren van managers die veranderingen (nodig voor de wet) tegenhouden met als risico hun persoonlijke bonus ofzo. Ik denk niet dat de noodzaak anders duidelijk wordt.
aikebah @ikt8 april 2025 21:54
Nee, want door de uitspraak van de AP is juist de druk van de ketel. Er is geen financieel risico totdat de AP langs komt met die eerste waarschuwing over niet voldoen en men verwacht wel financieel verlies bij voldoen aan de regelgeving (omdat adverteerders dan korting gaan eisen op de tarieven omdat er een lager aantal gebruikers met hoogwaardige targeting door tracking zijn in het geselecterde advertentiepubliek danwel minder vertoningen als de adverteerder de eis heeft voor 'alleen tonen aan door tracking bevestigde doelgroep')

Als de AP bericht stuurt over de non-compliance kan dat aanpassingsticket mogelijk wel op de backlog voor de eerstvolgende sprint, want dan zit er wel een concreet financieel risico aan non-compliance. Maar nu nog niet want er komt toch eerst nog een waarschuwing.
imqqmi @DaFeliX8 april 2025 14:13
Zo vaak gezien dat er wel backlog items zijn in projecten om web apps en sites conform wet te maken maar worden tegengehouden door management/directie omdat zij van 'ander inzicht' zijn. Het wordt daardoor door de product owner/manager gewoon niet op de sprintlog gezet, 'heeft geen prio'. Totdat er een brief van AP op de mat valt.
ochhanz @DaFeliX8 april 2025 15:11
Er zijn ook nog wel 'ns mensen die roepen 'Ach joh, DPG is zo groot, die malen niet om wetgeving', maar dat herken ik absoluut niet. Je kunt groot zijn, veel omzet draaien, maar ook voor DPG geld de wet gewoon. En juist omdat je groot bent, ben je ook zichtbaar en daarmee kwetsbaar.
, juist omdat DPG zo groot is zou je verwachten dat er meer druk op zou worden gezet (bijv door een boete van AP). Ik heb de recente cookiewall van DPG niet goed doorgenomen maar die van een paar jaar geleden was in ieder geval schaamteloos met genoeg dark patterns erin ( https://www.linkedin.com/...-6698917280144744448-7EfU ).
84hannes @Gropah8 april 2025 13:37
Maar ik weet niet zeker of tweakers de autoriteit zou zijn binnen DPG.
Ik weet niet of jullie Jon Olliver kennen? Hij brengt nieuws op een satirische wijze en laat geen enkele kans voor bij om zijn moederbedrijf (HBO) af te zeiken (volgens mij was het deze week het televisie-kanaal dat je incest brengt). Toen het onderdeel van AT&T was was dat bedrijf regelmatig het slachtoffer van zijn grappen (wat willen ze doen, me boos opbellen?). Wat mij betreft nemen jullie daar een mooi voorbeeld aan, @Andrei Stiru: zet aan het einde van het artikel dat veel andere bedrijven, waaronder DPG Media, niet gecontroleerd zijn en zich daarom niets aantrekken van de wetgeving. Wat wil DPG doen, hun journalisten afstraffen omdat ze de waarheid verkondigen?
Gropah @84hannes8 april 2025 13:42
Het rode jasje wat ik heb is vanwege mijn vrijwilligerswerk op het forum. Ik heb niets te maken met de artikelen die geschreven worden, hun inhoud, of intent. Ik zie het gemiddelde redactielid ongeveer 1 keer per jaar, en dat gaat dan over ongeveer alles behalve hun werk. Ik ken er een paar van voornaam, maar andersom durf ik dat niet te garanderen.

tldr; ik heb niets met de redactie te maken.
84hannes @Gropah8 april 2025 13:53
Dat veronderstelde ik, mijn bericht was dan ook meer gericht aan Tweakers in het algemeen (jullie) en de auteur in het bijzonder (daar waar ik hem getagged heb). Sorry dat dat niet duidelijk was.
brightvalve @Gropah8 april 2025 13:33
Ad space zal vast veel meer waard zijn, maar mede vanwege dat soort gedrag gebruik ik voor alle DPG websites, dus ook Tweakers, een ad blocker.

Ik vind het een beetje dubbel om aan je gebruikers te vragen een uitzondering te maken in hun ad blocker als je zelf niet de moeite neemt die gebruiker in bescherming te nemen, of in ieder geval ter wille te komen met een cookiemuur die voldoet aan de wet.
R4gnax
@Gropah9 april 2025 21:35
ik weet niet wat de houding van het belgisch AP over dit soort dingen is
In België zijn er al boetes en rechtszaken geweest over accepteren/weigeren knopjes die niet even sterk aangezet waren in felheid van kleur, lettergrootte, contrast met achtergrond, etc.

Sterker nog: daar heeft Tweakers zelfs over gerapporteerd... :+

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 9 april 2025 21:35]

locke960 @Archcry8 april 2025 13:35
Tweakers heeft hier totaal geen invloed op. Dit zijn geen technische beslissingen, maar juridische beslissingen welke gestuurd worden door zakelijke belangen.
DPG is al jarenlang aan het traineren en de AP heeft helaas nog steeds geen boetes opgelegd. De Belgische toezichthouder gaat nu eindelijk een cookiemuuur klacht tegen DPG Media behandelen maar een resultaat zal ook nog wel even op zich laten wachten.
ManiacsHouse @Archcry8 april 2025 14:54
Niet voor reden vatbaar is wel een heel nette uitdrukking voor moedwillig de wet overtreden. Want dat gebeurt hier simpelweg...
neonite @Gropah8 april 2025 13:55
Jullie overtreden actief de wet, en jullie kunnen daar niet zelf iets aan veranderen?
lDDQD @ShadLink8 april 2025 13:23
Waarom is dit nieuwsitem onjuist volgens jou? Dpg / Tweakers zit niet in de scope van het onderzoek van de AP.
Azenomei @lDDQD8 april 2025 13:52
Ik zit ook niet in de scope van het onderzoek naar Bolle Jos. Moet ik nu ook maar een drugsempirium gaan runnen tot ik specifiek van een rechter na 3x hoger beroep te horen krijg dat dat niet mag volgens de al geldende wet en regelgeving? Als een soort immoreel asotje?
lDDQD @Azenomei9 april 2025 12:53
Slechte vergelijking. Ik verwacht bij een artikel over Bolle Jos ook geen comments over dat Azenomei wel of niet schuldig is :')
Azenomei @lDDQD10 april 2025 10:21
Het gaat me meer om het wet negeren tot je er specifiek op gewezen wordt. Stel je voor dat we ons allemaal als DPG gaan gedragen. Dan heb ik na twee dagen oom agent op de stoep die zich afvraagt of ik wel helemaal lekker ben. Maar niet DPG, DPG heeft geen moreel kompas en overtreed heerlijk de wet totdat ze rechtstreeks (en waarschijnlijk na hoger beroep) echt horen dat het niet mag. Alsof ik het kantoor van DPG binnenloop, enkele laptops meeneem en als ze vragen wat ik aan het doen ben, leg ik uit dat artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht wel laat zien dat: ‘’Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.’’, maar dat mijn interpretatie net iets anders is en dat ik niet echt ga ophouden met laptops meenemen totdat ik specifiek hoor van een rechter dat het niet mag. Na meerdere rondes hoger beroep natuurlijk, in de tussentijd ga ik gewoon rustig door. Want waarom niet? Volgens DPG Media tenminste. En als je vol blijft houden dat dit anders is omdat het een ander deel van de wet is. Waarom hebben we die dingen dan eigenlijk? Als bedrijven maar blijven volhouden dat de regels (en steeds veranderende algemene voorwaarden) alleen gelden voor jou, maar niet voor mij.
CH4OS @ShadLink8 april 2025 14:16
Om het nog erger te maken: een paar jaar terug (in 2022 of zoiets) heeft de community zich groot gemaakt voor de cookiewall en om die legaal te krijgen. Dat is uiteindelijk gelukt. Later kwamen de tracking vrije advertenties en kwam al een andere cookiewall die gewoon niet meer legaal was. Een jaar later kwam vervolgens DPG nogmaals langs, om de trackingvrije advertenties eruit te halen en toch advertenties met tracking te gaan doen. Wederom de cookiewall aangepast, maar wederom illegaal. Onlangs was wel opeens wederom de cookiewall aangepast, maar volgens mij is het nog altijd niet legaal. DPG heeft ook op haar andere websites nog altijd geen legale cookiewall naar mijn beste weten.
Jarno168 @ShadLink8 april 2025 12:40
maak je browser cache keer leeg wanneer ik incognito ga na tweakers komt er een optie instellen in de cokkie popup met een optie alles weigeren en na weigeren een artikel werkt zonder popup
ShadLink @Jarno1688 april 2025 12:41
Ja, je moet dus 2x klikken om te weigere, dat mag niet.
Jarno168 @ShadLink8 april 2025 12:44
ja oke in die zin inderdaad niet maar is wel goed dat optie er is is all een verbetering tegen over alleen alles accepteren
Zynth @Jarno1688 april 2025 12:54
Het moge duidelijk zijn dat "verbeteren maar nog steeds niet aan de wet voldoen" geen reden is voor complimenten.
Zeker niet als het zó simpel is om wél aan de wet te voldoen.
Jarno168 @Zynth8 april 2025 12:57
ja okay het zeker niet goed maar wel verbertering maar mischien klacht mail of melding ervan maken
Frituurman @Jarno1688 april 2025 13:02
Dat is zoiets als zeggen "Ja, ik reed eerst met 120 km/u door de bebouwde kom, maar nu met maar 100 km/u, dus er is verbetering." Het is nog steeds niet voldoen aan de wetgeving.
GertMenkel @ShadLink8 april 2025 12:57
Op zich mag twee keer klikken wel, als het weigeren maar net zo moeilijk is als accepteren.
Slavy @ShadLink8 april 2025 12:53
Alles van DPG boycotten tot het is opgelost is het enige remedie.
enver63 @Slavy8 april 2025 13:39
Tweakers de enige DPG website die ik bezoek, en die vind ik nogal meevallen. Echt erg is bright.nl, en die bezoek ik inderdaad nooit meer. En voordat iemand anders het opmerkt: De inhoud daarvan is trouwens ook een reden om die bijna nooit te bezoeken.
Estel @Slavy8 april 2025 13:00
Vandaar dat je reageert op een DPG site?
watercoolertje @Estel8 april 2025 13:12
Hij reageert toch op iemand die er over klaagt, daarvoor biedt hij een mogelijke oplossing...
SJCE 8 april 2025 12:20
Het probleem is dat de overtreders niet gedwongen worden alle informatie die verzameld is met de illegaal geplaatste cookies te verwijderen, en ervoor te zogen dat alle beslissingen gemaakt op basis van (het doorleveren van) die informatie ongedaan worden gemaakt.
Gropah 8 april 2025 12:57
En voor de andere sites is er consent-o-matic. Een plugin geschreven door een universiteit die de meeste generiekere cookiewalls herkent en automatisch zo instelt zoals je zelf wilt. Van alles accepteren tot alles weigeren, inclusief legitiem belang uitzetten, en je helpt er ook nog onderzoek mee.
PsiTweaker 8 april 2025 12:59
Worden die 'illegaal' verkregen cookies dan ook eerst verwijderd ? Waarna er natuurlijk opnieuw toestemming moet worden gevraagd, waarbij de weiger-optie wel zicht- en vindbaar is.

Als iemand al een cookie had geaccepteerd, omdat er toen geen weiger-knop te vinden was, dan wordt er toch nu niet weer om toestemming gevraagd ? Dan heeft deze verplichte aanpassing toch geen nut, behalve voor nieuwe bezoekers.

[Reactie gewijzigd door PsiTweaker op 8 april 2025 13:02]


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