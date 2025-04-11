AP: minister moet onrechtmatig verzamelde gegevens van moslims vernietigen

De Autoriteit Persoonsgegevens draagt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om onrechtmatig verzamelde persoonsgegevens van leden van moslimgemeenschappen te vernietigen. Het ministerie verzamelde die gegevens tussen 2016 en 2019 via heimelijke onderzoeken naar moslimgemeenschappen in Nederland.

De AP startte in september 2023 een onderzoek naar het ministerie van SZW. Daaruit bleek dat laatstgenoemde in de periode 2016-2019 twaalf onderzoeken liet uitvoeren naar personen, organisaties en netwerken binnen de moslimgemeenschappen in Nederland. Het ministerie gebruikte open bronnen, gesprekken met andere personen en ‘veldonderzoek’ op locatie.

Volgens de documenten die de AP kon raadplegen zijn zeker 31 mensen specifiek onderzocht. De rapporten over de onderzoeken bevatten persoonsgegevens zoals de naam, gevolgde opleiding, werkgever, functie, gedragingen, religieuze overtuiging en denkbeelden. Daarnaast worden nog eens honderden mensen genoemd en de relatie tot de onderzochte personen.

Volgens de AP was het verzamelen van persoonsgegevens in deze onderzoeken illegaal omdat het gebeurde zonder wettelijke basis en het ministerie er niet open over was. AP-voorzitter Aleid Wolfsen stelt bovendien dat het discriminerend was, omdat het voornamelijk gaat om mensen met een islamitische achtergrond. Wolfsen zegt dat dit het vertrouwen van mensen in de overheid schaadt.

De minister van SZW erkende het onrechtmatige handelen in september 2023 en bood toen hiervoor excuses aan in de Tweede Kamer. Het ministerie stuurde ook een brief om mensen te wijzen op de mogelijkheid om een inzageverzoek te doen. De AP vond dat een goede eerste stap, maar draagt het ministerie nu ook op om die illegaal verzamelde gegevens te vernietigen. Dat moet over twee maanden gebeuren, zodat mensen nu nog de gelegenheid krijgen om te zien wat voor gegevens er precies over hen zijn geregistreerd.