AP: minister moet onrechtmatig verzamelde gegevens van moslims vernietigen

De Autoriteit Persoonsgegevens draagt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om onrechtmatig verzamelde persoonsgegevens van leden van moslimgemeenschappen te vernietigen. Het ministerie verzamelde die gegevens tussen 2016 en 2019 via heimelijke onderzoeken naar moslimgemeenschappen in Nederland.

De AP startte in september 2023 een onderzoek naar het ministerie van SZW. Daaruit bleek dat laatstgenoemde in de periode 2016-2019 twaalf onderzoeken liet uitvoeren naar personen, organisaties en netwerken binnen de moslimgemeenschappen in Nederland. Het ministerie gebruikte open bronnen, gesprekken met andere personen en ‘veldonderzoek’ op locatie.

Volgens de documenten die de AP kon raadplegen zijn zeker 31 mensen specifiek onderzocht. De rapporten over de onderzoeken bevatten persoonsgegevens zoals de naam, gevolgde opleiding, werkgever, functie, gedragingen, religieuze overtuiging en denkbeelden. Daarnaast worden nog eens honderden mensen genoemd en de relatie tot de onderzochte personen.

Volgens de AP was het verzamelen van persoonsgegevens in deze onderzoeken illegaal omdat het gebeurde zonder wettelijke basis en het ministerie er niet open over was. AP-voorzitter Aleid Wolfsen stelt bovendien dat het discriminerend was, omdat het voornamelijk gaat om mensen met een islamitische achtergrond. Wolfsen zegt dat dit het vertrouwen van mensen in de overheid schaadt.

De minister van SZW erkende het onrechtmatige handelen in september 2023 en bood toen hiervoor excuses aan in de Tweede Kamer. Het ministerie stuurde ook een brief om mensen te wijzen op de mogelijkheid om een inzageverzoek te doen. De AP vond dat een goede eerste stap, maar draagt het ministerie nu ook op om die illegaal verzamelde gegevens te vernietigen. Dat moet over twee maanden gebeuren, zodat mensen nu nog de gelegenheid krijgen om te zien wat voor gegevens er precies over hen zijn geregistreerd.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 11-04-2025 19:19
69 • submitter: wildhagen

11-04-2025 • 19:19

69

Submitter: wildhagen

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Reacties (67)

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Audione0 11 april 2025 19:22
Zo, en trek de vernietiging gelijk door naar alle onrechtmatig en illegaal verkregen gegevens van alle mensen in Nederland. Het is een kwestie van rechtvaardigheid en transparantie. Als we streven naar een samenleving waar privacy en eerlijke behandeling centraal staan, is het essentieel dat we een consistente benadering hanteren. Discriminerende en onwettelijke dataverzameling schaadt niet alleen vertrouwen in overheidsinstellingen, maar ondermijnt ook de fundamentele rechten van individuen. Laat deze actie een bredere beweging inspireren om alle onrechtmatig verkregen gegevens te identificeren en permanent te verwijderen, zodat we een stap dichter komen bij een eerlijke en rechtvaardige maatschappij.

[Reactie gewijzigd door Audione0 op 11 april 2025 19:26]

Placid_K @Audione011 april 2025 19:27
Maar die zijn niet onderzocht. Alleen moslims. En enkel vanwege hun geloof. Daarom deugt dit onderzoek niet.
Mars Warrior @Placid_K11 april 2025 19:35
Als je in een bepaalde hoek onderzoek doet, dan is dat toch niet vreemd dat die mensen overeenkomsten hebben?

Want anders kan ik ook zeggen: “Maar die zijn niet onderzocht. Alleen motorrijders. En enkel vanwege hun lidmaatschap van een motorclub/bende. Daarom deugt dit onderzoek ook niet.”

De informatie lijkt ook voor een aardig deel te komen uit publieke informatie van LinkedIn en Facebook. Iets wat mensen er zelf opzetten. Blijkbaar is het combineren daarvan en gesprekken illegaal onder de AP wetgeving. Dat is nieuw voor mij.
Placid_K @Mars Warrior11 april 2025 19:55
Bepaalde hoek? Lees nog eens wat je hebt opgeschreven. Het is niet een bepaalde hoek, maar op basis van geloof. Dat is verboden. Dat is ook de reden waarom deskundigen tegen racial profiling zijn. Als je in Nederland alleen blonde mannen eruit pikt zonder reden of bewijs en je gaat onderzoeken of ze bijvoorbeeld in drugshandelen, kom je inderdaad genoeg blonde mannen tegen die zich aan dat misdrijf vergrijpen. Voordat je weet denk je dat alle blonde mannen in drugs handelen.
willieverhoef @Placid_K11 april 2025 22:56
Blijft een lastige discussie. Als er een damen verkracht wordt ga je op zoek naar een man. Als er iemand met groen haar is gezien filter je daar op. Natuurlijk het hebben van een geloof niet de oorzaak van iets, dus mag je er niet op filteren.
krentebol @willieverhoef12 april 2025 09:01
Oneens, het hebben van een bepaald geloof kan wel degelijk de oorzaak zijn van iets.
Ik kan zo 20 dingen opnoemen die vrijwel alleen bij christenen of moslims voorkomen. Het een sluit alleen het ander niet uit. Maar het kan wel een soort bepalende factor zijn.
Bjk1903 @willieverhoef13 april 2025 01:18
Stel jezelf de vraag; had dit gekund als je ‘moslim’ had vervangen door ‘jood’ en wat waren de consequenties als dat wel was gebeurd? Precies!
Anti-semitisme had het geheten. Maar als het om moslims gaat is het ineens minder erg of toelaatbaar. Sterker nog; we verzinnen allerlei redenen om de wet te kunnen overtreden. De wetten gelden voor ons allemaal…toch?
Mars Warrior @Placid_K11 april 2025 20:29
Nope. Het was niet puur op basis van geloof. Het was wel gericht op de moslimgemeenschappen, maar volgens het rapport niet alleen op mensen die moslim zijn. Immers, ook de omgeving werd meegenomen.

Letterlijk uit het rapport:
Bovendien was het discriminerend, omdat het voornamelijk gaat om mensen met een islamitische achtergrond. Dit schaadt het vertrouwen van mensen in de overheid.
Blijkbaar is dit alsnog discriminerend, en dus ongewenst en terecht dat het AP hier wat van vindt.
baseoa @Mars Warrior12 april 2025 11:34
Bovendien was het discriminerend, omdat het voornamelijk gaat om mensen met een islamitische achtergrond.
Wat hier denk ik bepalend is, maar wat we niet weten, is of dat dit de oorzaak of het gevolg is: zijn deze mensen onderzocht vanwege religie, of op een ander criterium dat niet relevant was en op hetzelfde neerkomt ("vaak bij een moskee gespot"), of iets dat wél relevant is en dat toevallig ook deze groep voornamelijk trof?

De verwoording werkt de indruk dat het het eerste of tweede geval betreft, maar het staat er niet bij

Dat er een paar anderen in de bijt zitten is niet zo vreemd: als je vriendjes bent met een persoon waarin de diensten geïnteresseerd zijn dan mag jij ook onderzocht worden (las ik in de tijd van Snowden en ik meen dat het in Nederland niet anders is). Dat sluit niet uit dat religie het (voornaamste) selectiecriterium geweest is
Het.Draakje @Placid_K11 april 2025 20:48
Je mag best onderzoek doen op basis van sekse, geloof of (ras/kleur). Ik mag wettelijk gezien onderzoek doen of vrouwen zich onveiliger voelen in Amsterdam dan mannen. Ik mag een onderzoek doen of kleurlingen zich onveiliger voelen in Amsterdam dan in Rotterdam.

En ja, ik mag best onderzoeken of moslims gediscrimineerd worden. Ik mag ook onderzoeken hoe groot het percentage is van de moslims die geweldmisdrijven prima vinden. Of hoe groot het percentage is bij miet moslims.

E.e.a. heeft niets met racial profiling te maken. Op het moment dat je de meetgegevens (moslim 2% voor geweld, christenen 25%) als maatstaf gaat gebruiken voor "beleid" ga je praten over (verboden) raciaal / religieus profileren.

En ja, als ik onderzoek doe naar de (vermeende) onveiligheid voor vrouwen in Amsterdam t.o.v. Rotterdam dan is het niet bepaald een verbazingwekkend gegeven dat het resultaat alleen maar (de mening van) vrouwen betreft. Dat maakt het onderzoek niet waardeloos.

En uiteraard hebben de uitkomsten geen enkele betekenis voor die mannelijke motorrijder in Friesland.
Want hij zit niet in de dataverzameling van het onderzoek.
The Lord @Mars Warrior11 april 2025 20:47
De informatie lijkt ook voor een aardig deel te komen uit publieke informatie van LinkedIn en Facebook. Iets wat mensen er zelf opzetten.
Door het simpele feit dat je als verwerker niet weet of je die persoonsgegevens mag verwerken van de betrokkene voor jouw doeleinden, mag je het dus niet.

Als je ondubbelzinnig zou kunnen vaststellen dat de betrokkene de (persoons)gegevens zou publiceren voor, laten we zeggen, ongebreidelde verwerking dan zou het pas kunnen. Maar om hier juist geen onduidelijkheid over te laten ontstaan is o.a. het mechanisme van toestemming van betrokkene in de AVG opgenomen.
Blijkbaar is het combineren daarvan en gesprekken illegaal onder de AP wetgeving.
Het combineren gaat nog een stap verder en is daarmee in essentie een tweede overtreding.
Catt @Mars Warrior11 april 2025 20:08
Goede vergelijking, onderzoeken naar (specifieke of otherwise) motorbendes vs mensen uit een bepaald geloof
Audione0 @Placid_K11 april 2025 19:30
Snap ik, maar dan wordt er onderscheid gemaakt tussen wel of niet onderzoeken...
Kortom, omdat het onderwerp "moslims" "gevoelig" ligt wordt dit onderzocht, en ander illegaal verkregen gegeven wat minder gevoelig ligt, wordt dan maar niet onderzocht en aan de kant geschoven... Gekke gedachte...

Maar goed, ik bekijk dit van een hele grote afstand, zonder dat ik inhoudelijk weet wat er allemaal speelt..

[Reactie gewijzigd door Audione0 op 11 april 2025 19:34]

Webgnome @Audione011 april 2025 19:34
Nee dit word onderzocht omdat onderzoek puur en alleen op basis van een ethnische kenmerk discriminatie is. Daarom
Orangelights23 @Audione011 april 2025 19:34
Nee hoor, als iemand een dergelijke melding doet, samen met tientallen anderen, dan is er een grotere kans dat de AP het oppakt. Als er enorm veel andere meldingen komen over hetzelfde, maar dan bij een andere groep obv een specifieke kwalificatie, gebeurt exact hetzelfde.

Reageren vanuit onderbuik is niet zo sterk.
al76 @Placid_K12 april 2025 04:30
Vanwege geloof? Als dat zo was, dan waren er veeeeel meer mensen bekeken. Dit lijkt op een specifieke gerichte hoek uit te komen toch? Oftewel contra terrorisme, waarschijnlijk met mensen die in een bepaalde specifieke category vallen. Orthodox islamitisch dus. En islamisten zijn idd alleen onder moslims te vinden. Anders zijn het geen islamisten toch? :)

Ik vind wel dat er een wettelijke basis moet zijn overigens. Maar ik word ook liever niet omver gereden bij weer een moordpartij. De zoveelste aanslag. aantal maanden geleden weer een gek met allahuh akbar mes mensen neergestoken, vlakbij mijn woning. Ze zitten wel in een bepaalde hoek toch? Dus dat daar meer aandacht op gevestigd wordt is logisch toch?
downtime @al7612 april 2025 10:33
Contra terrorisme? Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Denk je? Echt?
GertMenkel @al7612 april 2025 13:43
Wat gaan de mensen die de participatiewet uitvoeren en de pensioenen regelen nu weer doen aan terrorisme dan? Isis is niet verslagen omdat hun uitkering gepauzeerd was.

Het zou goed kunnen zijn dat iemand bij SZW terrorisme of islamisme vermoedt, maar die had https://www.politie.nl/in...e-meld-ik-terrorisme.html moeten bezoeken of https://www.rijksoverheid...d/hulp-bij-radicalisering mocht het alleen om radicalisering gaan en nog niet per se terrorisme.

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 12 april 2025 13:44]

Djerro123 @Placid_K12 april 2025 06:56
Er zijn 1 miljoen moslims in Nederland. Als ze “alleen vanwege hun geloof” deze mensen hebben onderzocht, dan zijn ze wel heel erg tekort geschoten.
Znorkus @Placid_K12 april 2025 15:51
Dat weet je niet. De kans is groter dat er aanwijzingen waren voor radicalisering oid.

En ja, dan is 95% van je doelgroep moslim ja.
Verwijderd @Audione011 april 2025 22:36
Helemaal eens laat dit een precedent wezen om alle (ook in het verlezen) onwetmatig verkregen data te verwijderen
grrfield @Audione012 april 2025 00:05
Dus volgens jou mogen gegevens van verdachten zelfs niet opgezocht worden?
zonglew00 11 april 2025 22:57
Ik wil iets bij plaatsen voordat mensen een mening vormen.

Stel dat ipv moslims, joden waren... De rest mag jezelf invullen.

Het is een meting waard, waarbij je mogelijk ernstige conclusies kan trekken.

Mijn mening: er mogen koppen rollen bij de szw. Liefste gister.
Azenomei @zonglew0012 april 2025 08:27
Ik denk dat je moslims (veel te algemene term) beter kan vervangen met verdachten van extremisme. Moslims hebben Theo van Gogh niet vermoord, geen aanslagen in Frankrijk op tijdschriften en concertzalen gepleegd en geen bomaanslagen in Nederland voorbereid (Hofstad groep). Moslim extremisten hebben deze dingen namelijk wel allemaal gedaan.
synoniem @Azenomei12 april 2025 11:55
Het begint er al mee dat onderzoek van moslim(s-extremisten) geen wettelijke taak van SZW is. En omdat het geen wettelijke taak is, is het ook niet transparant hoe en waarom dit onderzoek uitgevoerd werd.

Waaruit het gelijk van AP blijkt:
Volgens de AP was het verzamelen van persoonsgegevens in deze onderzoeken illegaal, omdat het zonder wettelijke basis gebeurde en het ministerie er niet open over was.
GertMenkel @Azenomei12 april 2025 13:38
Daar hebben we de AIVD toch voor? En een dozijn andere organisaties die dit soort dingen in Nederland regelt?

Het zou natuurlijk goed voor kunnen komen dat iemand binnen SZW vermoedt dat iemand een terrorist is, maar die gaat daar niet over. Die kan een melding doen bij de politie of één van de vele organisaties die daar wel onderzoek naar doet.

Als zo'n SZW-medewerker graag onderzoek doet naar dit soort dingen, zijn er meer dan genoeg plekken te vullen bij de politie.

Ik denk dat buiten kijf staat dat als er een religieuze oorzaak achter een terrorist zit, dit in Nederland doorgaans moslims zijn, maar andersom kun je die link niet leggen. De grootste kindermisbruikers zijn extreem christelijk, maar voor zover ik weet heeft SZW ook geen pedodatabase met christelijke gezinnen bijgehouden. Dit soort onderbuikgevoelonderzoeken zijn alleen maar schadelijk.

En stel dat ze wat gevonden hadden, wat dan? Wie zegt dat de politie ze niet al lang op het spoor was? Wie weet zitten ze keihard een informant van de daadwerkelijke autoriteiten te onderzoeken. En wie heeft er toestemming tot de database? Weten de terroristen nu dat ze onder de loep liggen omdat administratiemedewerker #12837 bij dit "onderzoek" kon komen zonder door de veiligheidscheck van de AIVD te komen?
baseoa @Azenomei12 april 2025 11:54
Ik weet niet of dat dit niet op hetzelfde neerkomt. Als ik extreem veel waarde hecht aan mijn religie, ben ik dan extremist, of moet ik een gewelddadig motief hebben los daarvan om als zodanig bestempeld te worden? Ik denk dat ik het met je oneens of eens ben afhankelijk van die definitie

Een buurvrouw mocht niet met andere mannen praten of buiten het appartement haren laten zien, zover ik weet omdat ze moslim waren. Ze deed de deur dus niet open zonder eerst goed te luisteren (vragen mag niet) of er een mannenstem is (je moet maar weten dat je moet aankondigen dat je een vrouw bent!), en zou niet zomaar weg kunnen lopen van de schreeuwpartijen (waarbij we twijfelen de politie te laten komen op verdacht van huiselijk geweld, hoorden haar huilen en zo; klappen zijn in het echt niet zo opvallend als in films en door muren kunnen we niet kijken) want dan zou ze zich eerst moeten inpakken in verhullende kleding en kan hij de intentie doorzien. Ik vind dat extreem maar daarmee is dat gezin nog geen verdachte met verminderde rechten ten opzichte van andere burgers

Verder ken ik niemand die ik moslimextremist zou noemen behalve wat in de media als zodanig bestempeld wordt. Dat is natuurlijk biased: als ze geen aanslag hadden gepleegd, waren ze nooit in het nieuws gekomen. Ik kan op basis daarvan dus niet zeggen of dat extreem een religie aanhangen een probleem is omdat ik slechts de negatieve kanten in de media belicht zie en niet een compleet beeld heb (als ze steeds zouden uitlichten wat huisbezitters uitvreten, en je verder geen huisbezitters zou kennen, kun je ook tot conclusies komen), en dus ook niet zomaar zeggen dat dat wél een goede reden is om iemand te volgen

[Reactie gewijzigd door baseoa op 12 april 2025 12:05]

The Zep Man
@baseoa12 april 2025 14:05
Ik weet niet of dat dit niet op hetzelfde neerkomt. Als ik extreem veel waarde hecht aan mijn religie, ben ik dan extremist, of moet ik een gewelddadig motief hebben los daarvan om als zodanig bestempeld te worden?
Wikipedia over extremisme:
Extremisme is een vorm van radicalisme met een tot het uiterste doorgetrokken ideologie waarbij de bereidheid tot het sluiten van compromissen ontbreekt.

Extremisme komt voor bij politieke en religieuze ideologieën. Waar radicalisme zich kenmerkt door ver van het centrum van de maatschappij te staan en de status quo af te wijzen, kenmerkt extremisme zich door systematische pogingen om die ideologie tot in de uiterste consequenties in alle delen van de samenleving door te voeren.
Het heeft dus niet zozeer met je mening te maken, maar met je handelen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 12 april 2025 14:06]

Djerro123 @zonglew0012 april 2025 07:08
En wat al het rechts extremistische groepen waren? Of links extremistische groepen? Of Ruslandgezinde communistische groepen?

Onderzoek doen en dingen in kaart brengen in je maatschappij is niet bij voorbaat discriminerend.
JurGor @Djerro12312 april 2025 14:26
Dat is correct echter dat is de taak van de NCTV en AIVD, en niet van sociale zaken.

Overigens zijn de huidige Rusland gezinde groepen vooral van radicaal rechtse fascistische signatuur en vormt links extremisme in de huidige vorm in Nederland een zeer ondergeschikt risico ten opzichte van extremistische moslims, radicaal rechts en soevereinen.

Zie: https://www.nctv.nl/onderwerpen/dtn
Rustica @BarnET13 april 2025 16:09
Als iemand die op een universiteit werkt: het valt wel mee met hoe erg die gesloopt worden hoor. En dat er af en toe een snelweg geblokkeerd is, dat valt onder het demonstratie-recht. Ik heb meer moeite met de bewoners die doodsbedreigingen gaan uiten tegen bestuurders rondom de discussie van een AZC in de gemeente en daarmee onder de wettelijke noemer van terrorisme vallen.
Redbearone @zonglew0012 april 2025 14:03
Laten we niet vergeten dat er meer mensen zijn die moslim aanhangen en die in europa diverse aanslagen hebben gepleegd. En niet zulke kleine. Ik kan me niet herinneren dat de joden dit hebben gedaan in al die tijd. Dus vanuit het niet zo lange verleden zou ik zeggen, dat het goed is dat daar onderzoek naar is geweest. Dat gezegd hebbende, vind ik ook dat iedereen die niet verdacht is de info direct vernietigd moet worden. Door middels een rechter die daarop moet toezien dat dit daadwerkelijk is gebeurd.
Bjk1903 @Raphaelo13 april 2025 00:58
Zo zie je maar hoe arrogant ze kunnen zijn. De aanslagen op hun buren tellen in hun ogen niet mee want het is pas ‘terrorisme’ als het tegen de westerse blanke gebeurd.
Linke-soep @Bjk190314 april 2025 00:00
Wie begon er op 7 oktober mensen uit te moorden op een festival? Mensen vergeten dat blijkbaar. Ik weet wel dat ik in het geval van een oorlog Nederland en Europa snel ontvlucht. Hier wil men blijkbaar maar al te graag een kalifaat.
Sanel84 @Linke-soep14 april 2025 11:25
Ja voor 7 oktober was er geen conflict en werd Palestina niet gekoloniseerd door Israël. Er was geen apartheidsstaat...
https://www.amnesty.org/e...a-crime-against-humanity/
https://www.hrw.org/news/...0-years-occupation-abuses

Our report reveals the true extent of Israel’s apartheid regime. Whether they live in Gaza, East Jerusalem and the rest of the West Bank, or Israel itself, Palestinians are treated as an inferior racial group and systematically deprived of their rights. We found that Israel’s cruel policies of segregation, dispossession and exclusion across all territories under its control clearly amount to apartheid. The international community has an obligation to act
Linke-soep @Sanel8414 april 2025 11:43
Dus dan mag Hamas dus inderdaad vrouwen verkrachten, babies vermoorden en aanslagen plegen. Ik vind dat een misselijkmakend excuus.
Gewoon ziek dit.

De Palestijnen protesteren ondertussen tegen Hamas omdat Hamas de eigen bevolking uithongert en hun leven kapot maakt. Ondertussen vergoelijkt men hier hun misdaden.
Sanel84 @Linke-soep14 april 2025 12:35
Over ziekte gesproken.
Als mijn reactie volgens jou verheerlijkt wat er op 7 oktober is gebeurd dan verheerlijk jij genocide.
https://www.amnesty.nl/ac...l-pleegt-genocide-in-gaza
Onderzoek van Amnesty International geeft voldoende basis om te concluderen dat Israël genocide pleegde en pleegt op Palestijnen in de bezette Gazastrook. Dat stelt Amnesty vandaag in een nieuw rapport.
https://nos.nl/artikel/25...u-gallant-en-hamas-leider
Aanklager Khan wil de Israëlische leiders vervolgen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid voor hun rol in de Gaza-oorlog. Onder hun verantwoordelijkheid zou de burgerbevolking in Gaza zijn uitgehongerd en vervolgd zonder militaire noodzaak.
Linke-soep @Sanel8414 april 2025 14:45
Ik zie geen woord over de tienduizenden Palestijnen die tegen Hamas protesteren.

https://apnews.com/articl...4f14d5d00b23b13a3d337389b

Oh ja zolang Iran voorzitter is van de United Nations human rights forum neem ik niets van de VN serieus ook NGO's zoals Amnesty International niet, die hebben hun eigen agenda.

Nog een linkje

https://www.nbcnews.com/n...easefire-trump-rcna198315

[Reactie gewijzigd door Linke-soep op 14 april 2025 14:49]

NorMath @Raphaelo12 april 2025 20:41
_/-\o_
Redbearone @Raphaelo14 april 2025 19:04
Ja, en waarom vechten ze dat uit in ons of ander landen?
Juist, dat zijn dus terroristen.
Doe effe normaal zeg.
dez11de 11 april 2025 22:03
Wolfsen zegt dat dit het vertrouwen van mensen in de overheid schaadt.
A. Daar heeft Wolfsen helemaal niks over te zeggen. Hij gaat over privacy, niet over de hoeveelheid vertrouwen in de overheid.
B. Ik vind het juist wel goed dat juist die groep in die periode werd onderzocht. Ik was eigenlijk bang dat de overheid zat te slapen. Dus mijn vertrouwen is toch wel gestegen.
The Zep Man
@dez11de11 april 2025 22:59
A. Daar heeft Wolfsen helemaal niks over te zeggen. Hij gaat over privacy, niet over de hoeveelheid vertrouwen in de overheid.
De Nederlandse overheid heeft invloed op iedereen in Nederland. Daarom mag iedereen wat over het vertrouwen daarin zeggen. Dat geldt ook voor degenen die bij de overheid werken. In tegenstelling tot bepaalde andere landen wordt de Nederlandse overheid niet als onfeilbaar gezien. Niet door de bevolking en niet door zichzelf.
B. Ik vind het juist wel goed dat juist die groep in die periode werd onderzocht. Ik was eigenlijk bang dat de overheid zat te slapen. Dus mijn vertrouwen is toch wel gestegen.
Nu vind je dat goed omdat het moslims betreft. Het had ook een andere groep kunnen zijn gezien het gebrek aan wettelijke basis en transparantie. Het is niet aan de Nederlandse overheid om ongelijk te werk te gaan door zonder basis één groep diepgaander te onderzoeken ten opzichte van een ander. In het meest optimale geval (waar geen indicatie voor is in dit geval): een overheid die het juiste doet om de verkeerde redenen is fout bezig. Door de verkeerde redenen doet de overheid dan vandaag het juiste, morgen het verkeerde.

Wellicht is er een goede reden om de moslimgemeenschap diepgaander te onderzoeken. Gebruik dan de juiste kanalen en procedures om een dergelijk onderzoek op te zetten en juridisch te verankeren. Als de juiste kanalen en procedures inadequaat zijn dan ga je die eerst verbeteren.

Als sie kamen...

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 12 april 2025 19:21]

Floort
@The Zep Man12 april 2025 17:55
Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant kan je zeggen dat de AP zich zou moeten beperken tot de wettelijke taken. Dat kan je in dit geval vrij strict interpreteren. Ik zou dan onderzoek naar de feitelijke situatie verwachten en het toetsen van die feiten aan de wettelijke kaders plus een besluit met daarin gepaste opvolging (reprimande, last onder dwangsom, boete, ...). Ik vind zelf de brief wat licht op de feiten en aardig wat vrijheid nemen met meningen die strikt buiten de bevoegdheid vallen. Ook vraag ik me af of de argumentatie over de afhandeling (waarom geen boete?) consequent gehanteerd zal worden.

Maar wat de AP zegt over vertrouwen in de overheid is niet onterecht. En het is ook belangrijk dat mensen weten dat de AVG bedoeld is om heel brede grondrechten te beschermen. Dat mag ook wel benoemd worden.
hrstil @The Zep Man12 april 2025 16:04
Goed deze link, Zep Man, ik heb de links gevolgd en gelezen. Het vertrouwen in de mens is weer wat gegroeid. Hopelijk steken andere lezers er ook wat van op.
NEK 11 april 2025 22:17
Als er gegevens van één specifieke groep worden vernietigd, lijkt het mij niet meer dan normaal dat álle onrechtmatig geprofileerde groepen óók uit de database worden verwijderd. Alles minder dan dat is meten met twee maten.
vickypollard 11 april 2025 19:40
AP-voorzitter Aleid Wolfsen stelt bovendien dat het discriminerend was, omdat het voornamelijk gaat om mensen met een islamitische achtergrond.
Dit lijkt me inherent aan een onderzoek naar moslimgemeenschappen..? Je kunt uiteraard vraagtekens zetten bij waarom een dergelijk onderzoek überhaupt gebeurde, of dat terecht was en wellicht op zichzelf discriminerend. Maar je gaat in je onderzoek naar een specifieke bevokingsgroep je data toch niet onnodig vervuilen omdat het dan 'minder discriminerend' is? :+
JozuaDeBeer @vickypollard11 april 2025 19:51
Ik denk dat het punt van het AP hier is dat het onderzoek idd op zichzelf al discriminerend was. Ze noemen in feite twee punten:
1) Het onderzoek gebeurde zonder wettelijke basis en zonder transperantie.
2) Het onderzoek was gericht op een specifieke bevolkingsgroep.

Los van elkaar zijn dit al serieuze problemen. Nu gebeurt het alletwee.
Zerokuni @al7612 april 2025 08:15
Als een groep x mensen omver rijd en mensen neerschiet/steekt ga je daar toch extra monitoren?
Maar het overgrote deel van de moslims rijdt geen mensen omver en schiet/steekt geen mensen neer. Dus wat is dan de basis om de HELE groep te onderzoeken? Dat is dan op basis van discriminatie: er zijn gevallen van criminele moslims dus we onderzoeken alle moslims. Daarmee benadeel je 90% van de moslims (give or take), vooral door de onderzoeksgegevens van deze onschuldige moslims wel te bewaren.

[Reactie gewijzigd door Zerokuni op 12 april 2025 08:16]

Stangg @Zerokuni12 april 2025 09:06
Ik denk dat het voldoende is om te onderzoeken als er een hoger % van een feit is in een bevolkingsgroep dan in andere bevolkingsgroepen.
Bijvoorbeeld als het aantal miskramen hoger is, of het aantal hartaanvallen, en ook bijv aantal misdrijven.

Op deze wijze kun je verband leggen tussen een feit en gewoontes in een cultuur, en dan kun je gericht adviseren voor verbetering in die cultuur. Tenminste als je aanneemt dat miskramen, hartaanvallen en misdrijven en al die dingen die je onderzoekt niet gewenst zijn in onze maatschappij.

Je kunt ook dingen onderzoeken die juist wel beter zijn in een cultuur vergeleken met alle andere, bijv betere ouderenzorg, minder scheidingen (als je aanneemt dat scheidingen niet goed zijn voor de kinderen bijv), meer kinderen per vrouw (als je onderbevolking hebt) etc
Zerokuni @Stangg12 april 2025 11:43
Maar dan moet je er wel bewust van zijn dat cultuur wellicht niet de oorzaak is van miskramen of oid. Een poos terug zag ik een documentaire over te kleine geboren babies. Toen zagen ze dat het vooral voorkwam in armere wijken waar mensen met een migratieachtergrond wonen. Maar uiteindelijk bleek dat het juist de autochtone bevolking was in die wijken waar het fenomeen zich voordeed. Dat kwam omdat die ongezond aten en roken tijdens de zwangerschap.

Overigens is armoede veel meer een oorzaak van dingen dan cultuur of migratie achtergrond. Maar migratie achtergrond vergroot de kans op armoede. Door het niet mee kunnen komen in de maatschappij: taalachterstand, ouders kunnen je niet helpen met school of andere maatschappelijke zaken, etc.

Iedereen is zo gefocust op cultuur, vooral moslims, ik vind het oneerlijk voor ze. En ja er zitten rotte appels tussen die het ons makkelijk maken om moslims niet zo leuk te vinden. Maar als ontwikkeld persoon moet je verder kunnen nadenken.
Stangg @Zerokuni12 april 2025 16:02
Ik verzoek je je eigen reactie nogmaals te lezen.
1) "wellicht niet de oorzaak" --> dat is nu precies de reden om te onderzoeken
2) "ongezond eten en roken" --> nu kunnen we dus een concrete actie ondernemen
3) "armoede" --> is bekend, en we hebben armoedebestrijding als beleid
4) "cultuur" --> is de set van gewoontes en denkbeelden die een een groep gebruikt, en is dus een betere selectiemethode dan een religie
5) "Moslims" is een religie, geen cultuur. In jouw verdediging is het wel zo dat deze vanuit de Arabieren is verspreid en nog steeds een verplichte taal voert (Arabisch) in de door hen veroverde en gekoloniseerde landen. Taal is een belangrijk aspect van een cultuur. Religie heeft ook een sterke invloed, zeker als het ook kookboeken, strafrecht etc bevat (destijds heel nuttig, want er was geen ander framework).
6) "oneerlijk" --> Moslims weten wel beter; het is irrelevant
Znorkus @Zerokuni12 april 2025 15:55
"Dus wat is dan de basis om de HELE groep te onderzoeken?"

31 mensen, niet de HELE groep... Klinkt alsof er vrij gericht gekeken werd. En dat het niet volgens de regeltjes is gegaan.
mrbullet 11 april 2025 21:12
Als het om joden was te doen, dan was de regering allang gevallen.
En waren de verantwoordelijke personen voor eeuwig gesanctioneerd door westerse landen.
grumpy55 @mrbullet12 april 2025 17:16
yup, waarschijnlijk worden jij en ik nu gevolgd door deze opmerkingen.
Raphaelo @grumpy5512 april 2025 17:41
Hallo meneer de AIVD.
NorMath @mrbullet12 april 2025 20:42
dit
Bjk1903 @mrbullet13 april 2025 01:10
De lange arm van .. in vorm van cidi en christenen voor israel hangen als de zwaard van Damocles boven het hoofd. Dat durven ze niet. Zelf een beschuldiging voor pedofilie weegt minder erg dan anti semitisme. De pedo’s krijgen een waarschuwingsbrief van de politie. Maar we hebben genoeg agenten beschikbaar die de verdachten voor het meppen van een paar hooligans uit … te vinden. Hooligans die zwaar racistisch en gewelddadig hun gang konden gaan overigens .
BruceLee 11 april 2025 21:20
Dat is maar goed ook

[Reactie gewijzigd door BruceLee op 11 april 2025 21:21]

kimborntobewild 12 april 2025 10:22
Ja, het is whataboutism, maar dit valt in het niet vergeleken met wat Facebook, Apple, Microsoft, Google, ad-companies, etc. hebben verzameld en nog steeds verzamelen.
Amarja 13 april 2025 09:07
Voornamelijk islamitisch, dus bij de steekproeven werden zoektermen als Achmed en Mohammed gebruikt. Ik heb het vermoeden dat er van veel meer mensen een dossier is aangelegd, Protestantse Christelijk, Evangelisch, Joden, Vrijmetselarij. Aleid Wolfsen is toch partijgenoot van Sigrid Kaag?

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