AP waarschuwt 50 organisaties om 'misleidende' cookiebanner

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt deze week vijftig organisaties vanwege hun 'misleidende' cookiebanner. De organisaties moeten die banner aanpassen of 'stoppen met het indringend volgen van hun bezoekers'. Doen ze niets, dan lopen ze een 'groot' risico op een boete.

De Nederlandse toezichthouder zegt dat het een eerste batch is van in totaal vijfhonderd organisaties die de Autoriteit Persoonsgegevens elk jaar wil waarschuwen. De AP geeft verder niet veel details over de organisaties, zoals om welke het gaat, maar wel dat het webwinkels, mediabedrijven en verzekeraars betreft. De toezichthouder zegt constant tienduizend Nederlandse websites te analyseren en daaruit organisaties te selecteren die 'waarschijnlijk' de wet overtreden met hun cookiebanner.

De getroffen organisaties worden deze week per brief gemaand de banner aan te passen of te stoppen met het 'indringend' volgen van de bezoekers. De toezichthouder geeft ook informatie over hoe het wel moet en nodigt de organisaties uit voor een informatiesessie bij de AP op kantoor. Organisaties die binnen drie maanden niets doen, worden door de Autoriteit Persoonsgegevens onderzocht. Hierna kan een boete volgen. De Autoriteit Persoonsgegevens zei vorige week nog dat in 2024 vijf organisaties hun cookiebanners aanpasten na onderzoek van de toezichthouder.