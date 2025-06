AP: nieuw Wetboek van Strafvordering biedt onvoldoende bescherming persoonsdata

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft kritiek op het voorgestelde nieuwe Nederlandse Wetboek van Strafvordering. Volgens de privacytoezichthouder worden er in het wetsvoorstel te veel bevoegdheden verleend aan opsporingsdiensten, zonder voldoende privacywaarborging.

De AP benadrukt dat de nieuwe wetgeving , die de toezichthouder eerder toetste , mogelijk leidt tot 'een onevenredige inbreuk op de privacy van burgers'. Zo is het onder de wet mogelijk voor politie- en justitiediensten om gegevens langer te bewaren dan strikt noodzakelijk is. Ook is onvoldoende duidelijk hoe deze gegevens worden gedeeld tussen verschillende instanties zoals de Belastingdienst of gemeenten. AP-voorzitter Aleid Wolfsen zegt daarover: “Als je grote hoeveelheden persoonsgegevens verzamelt, dan is de kans groot dat daartussen ook gegevens zitten van mensen die niets met criminaliteit te maken hebben.” Volgens Wolfsen wordt uit het wetsvoorstel niet duidelijk welke maatregelen er komen waardoor gegevens van onschuldige mensen zonder goede reden in de politiesystemen terechtkomen en daar blijven rondzwerven.

Volgens de AP moet het wetsvoorstel meer waarborgen tegen function creep krijgen. Dat kan voorkomen dat gegevens gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor ze aanvankelijk verzameld werden. Wolfsen vindt dat er maatregelen moeten komen om te voorkomen dat bijvoorbeeld gegevens vanuit een moordzaak later worden gebruikt om demonstranten in de gaten te houden. De AP adviseert het kabinet daarom in de wet op te nemen dat een rechter moet controleren of het hergebruik van die gegevens mag of niet.

Ook moeten er volgens de AP regels komen voor het analyseren van grote databestanden met persoonsgegevens. Die regels moeten voorkomen dat er zonder duidelijk doel in data wordt rondgeneusd . Hierover staat nu niets in het wetsvoorstel. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid kondigde in januari aan een commissie in te stellen die moet adviseren over gegevensverwerking in de strafvordering. "Dat stemt hoopvol", aldus Wolfsen.

Het bericht van de AP is een advies aan het kabinet. Zo'n advies is niet wettelijk bindend, maar is wel van groot belang omdat de AP een onderzoek kan starten als het kabinet het zou negeren.