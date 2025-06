WhatsApp werkt aan threads in groepschats

WhatsApp werkt aan een functie om berichten in groepschats te laten zien in threads. De berichten blijven zichtbaar zoals nu, maar antwoorden op berichten zijn daarnaast onder elkaar te zien in een nieuw venster.

WhatsApp threads

De threadsfunctie zit in de nieuwste bèta van WhatsApp voor Android, meldt WABetaInfo. Dat is een site gewijd aan het uitpluizen van testversies van WhatsApp op zoek naar nieuwe functies. Het klikken op een bericht dat een antwoord is op een ander bericht, opent een nieuw venster met daarin het originele bericht en alle antwoorden.

Dat moet volgens de site meer overzicht scheppen in vooral drukke groepsgesprekken. Het zal ook werken in een-op-eenchats, channels en community's, aldus de site. Wanneer de functie komt, is onbekend. Doorgaans komen functies in bèta binnen enkele weken tot maanden in de stabiele versie van WhatsApp, maar het duurt ook wel eens langer. Threads zijn een bekende functie in veel chatapps, waaronder Slack en Discord, maar WhatsApp heeft ze nog niet.