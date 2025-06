WhatsApp experimenteert met quickreplyknop naast stemberichten

WhatsApp heeft in een bètaversie van de app een functie toegevoegd waarmee snel gereageerd kan worden op spraakberichten. Via een nieuwe knop naast een spraakbericht kunnen gebruikers direct reageren met een eigen spraakbericht.

Gebruikers die op dit moment op een spraakbericht willen reageren, moeten over het ontvangen bericht heen swipen of dit selecteren en op de reageeroptie klikken. Pas daarna kan er een spraakbericht als reactie worden opgenomen. Met de nieuwe knop worden deze stappen geautomatiseerd, schrijft WABetaInfo, dat de functie opmerkte. Gebruikers hoeven alleen maar op de knop te drukken om een reactie op te nemen. Deze knop verschijnt pas als een gebruiker begint met het beluisteren van het spraakbericht.

De functie is slechts voor een deel van de bètatesters beschikbaar. In de komende weken moet deze naar meer bètagebruikers worden uitgerold. Of en wanneer de knop onderdeel wordt van de reguliere versie van WhatsApp, is onbekend.