AI stuwt omzet en winst van Facebook-moederbedrijf Meta

Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en WhatsApp, profiteert van zijn inzet op AI. Dat stelt ceo Mark Zuckerberg bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Zowel de omzet als de winst stegen in het afgelopen kwartaal.

De omzet van Meta kwam in het derde kwartaal van dit jaar uit op 40,59 miljard dollar, negentien procent meer dan dezelfde periode een jaar eerder. De winst steeg met 35 procent naar 15,68 miljard dollar. "We hebben een goed kwartaal gehad, gedreven door AI-voortgang in onze apps en bedrijf", zegt Zuckerberg over de cijfers. "We hebben ook een sterk momentum met Meta AI, Llama-adoptie en AI-gestuurde brillen."

Het bedrijf verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal op ergens tussen de 45 en 48 miljard dollar uitkomt. Meta zegt echter de veranderende regelgeving in de EU en de VS 'nauwlettend te volgen', die 'een aanzienlijke impact kan hebben op onze activiteiten en financiële resultaten'. Het bedrijf noemt geen specifieke nieuwe wetten waar het zich zorgen om maakt. Eerder dit jaar gingen in de Europese Unie onder meer de Digital Markets Act en Digital Services Act in, die nieuwe regels opleggen aan bedrijven als Meta.