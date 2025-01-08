Regels moderatie Facebook en Instagram in VS laten meer haatdragende content toe

Meta heeft zijn nieuwe regels voor content op Facebook en Instagram in de VS gepubliceerd. De nieuwe regels gelden, in elk geval vooralsnog, niet in Europa. Onder meer seksistische en homofobe posts mogen weer op de platforms.

De nieuwe voorwaarden verwijderen veel regels die vrouwen en minderheden moesten beschermen tegen haatdragende posts. Zo mogen gebruikers weer zeggen dat vrouwen niet in het leger mogen en dat transgenders mentaal ziek zijn. Content die oproept tot geweld is nog steeds niet toegestaan. In Europa geldt de versie van februari vorig jaar.

Meta-oprichter Mark Zuckerberg zei een half jaar geleden al dat hij vond dat hij meer moest censureren van de Amerikaanse regering onder leiding van president Joe Biden. Binnen twee weken treedt een nieuwe regering aan onder leiding van Donald Trump en veel van het nieuwe beleid van Meta valt samen met campagnepunten van Trump, zoals minder regels voor posts rondom immigratie en gender.

Het bedrijf maakte dinsdag de komst van de nieuwe regels bekend. Meta gaat ook stoppen met factchecks, omdat de onafhankelijke factcheckers van internationale persbureaus volgens Zuckerberg 'vooringenomen' zouden zijn en zouden zorgen voor 'censuur' op Facebook en Instagram. In plaats daarvan gaat Meta over op communitynotes, waarbij gebruikers zelf kunnen aanduiden of een post desinformatie of nepnieuws bevat.