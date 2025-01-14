Financial Times: Europese Commissie heroverweegt klachten tegen techgiganten

De Europese Commissie gaat diverse klachten tegen onder andere Google, Apple en Meta heroverwegen, schrijft de Financial Times op basis van betrokkenen. Het begin van Donald Trumps tweede termijn als president van de VS zou deels meespelen.

De heroverweging zou zaken en onderzoeken betreffen die sinds maart 2024 zijn gestart, kort na het ingaan van de Digital Markets Act, schrijft de Financial Times. Het is mogelijk dat de schaal van deze onderzoeken wordt teruggeschroefd of aangepast, zeggen twee ambtenaren die de krant heeft gesproken. Beslissingen en mogelijke boetes worden nu nog uitgesteld, totdat de heroverweging is afgerond. Ondertussen gaat het inhoudelijke onderzoek bij deze zaken door, volgens de Financial Times.

Hoewel de terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis niet de hoofdreden is voor de heroverweging, speelt deze wel mee, zegt een van de ambtenaren. Meta-ceo Mark Zuckerberg heeft de nieuwe president afgelopen vrijdag opgeroepen om de boetes vanuit Brussel tegen te houden. Zuckerberg beweert dat Meta en andere Amerikaanse techbedrijven de afgelopen 20 jaar 'meer dan 30 miljard dollar aan boetes hebben betaald aan toezichthouders in de EU'.

De Meta-topman kondigde onlangs aan dat Meta gaat stoppen met het inzetten van factcheckers en de strengere moderatieregels gaat loslaten, wat mogelijk in strijd is met de Digital Services Act. Toch zei Zuckerberg dat hij 'vertrouwt dat de aankomende Trump-regering de Amerikaanse belangen in het buitenland gaat verdedigen'.

Een woordvoerder van de EC zegt tegen de Financial Times dat zij 'volledig toegewijd blijft aan de effectieve handhaving van de wet'. "Er is geen vertraging in het afronden van de zaken, en zeker niet vanwege politieke overwegingen", zegt de woordvoerder. Daarnaast benoemt de woordvoerder dat de onderzoeken tijd kosten vanwege hun complexiteit en de 'noodzaak om ervoor te zorgen dat de beslissingen van de commissie een robuuste juridische basis hebben'.

De EC zegt dat Trumps aankomende presidentschap 'geen invloed gaat hebben op de zaken tegen grote techbedrijven'. "We hebben duidelijk gemaakt dat dit geen invloed zal hebben op onze handhavingswerkzaamheden, ongeacht welke overheid er in andere landen actief is", zegt een woordvoerder van de Commissie volgens Reuters. Verder ontkent de Commissie dat zij zaken aan het heroverwegen is.

Toevoeging, 13.50 uur: Reactie van de EC aan Reuters toegevoegd.

Aanpassing, 16.57 uur: In een eerdere versie van het artikel stond dat Mark Zuckerberg beweerde dat Meta de afgelopen 20 jaar ruim 30 miljard dollar aan boetes heeft betaald aan EU-toezichthouders. Dit klopte niet. Dit bedrag omvat ook EU-boetes voor andere Amerikaanse techbedrijven. Daarom is het artikel aangepast.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 14-01-2025 13:37 63

14-01-2025 • 13:37

63

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Reacties (63)

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ronaldvr 14 januari 2025 14:31
Uit de volkskran van afgelopen zaterdag:

De ware aard van big tech: ‘We zijn heel hard op weg om terug naar de middeleeuwen te gaan’

https://www.volkskrant.nl...leeuwen-te-gaan~b29ccd9c/
Hij ziet een machtsconcentratie rond een nieuwe aristocratie van extreem rijken, wat hij vergelijkt met het feodale stelsel van weleer. ‘We zijn institutioneel gezien heel hard op weg om terug naar de middeleeuwen te gaan.’

Vanwaar die vergelijking?

‘In de middeleeuwen bezat de adel de grond, het belangrijkste productiemiddel van die tijd. Deze leenheren waren niet volledig de baas, want je had ook nog de macht van de koning en de steden, maar ze hadden wel veel te vertellen. En dan was er een heel brede onderlaag van de bevolking, zeg maar de 99 procent, die niks had en niks te vertellen had. Die kregen van de leenheren hooguit een stukje grond in leen om te bewerken, maar waren verder zeer afhankelijk van hen. We leven nu alweer grotendeels in zo’n systeem. Het productiemiddel is nu niet grond, maar hoogwaardige technologie. Het eigendom daarvan ligt bij enkelen.’

Is het zo erg?

‘Nog erger: de nieuwe aristocratie staat nog verder af van de gewone bevolking. In de middeleeuwen kon je nog met je hooivork naar die grondbezitters toe. Bovendien waren het gewoon mensen. Nu heb je deels ook te maken met rechtspersonen, namelijk bedrijven, die niet doodgaan en ver weg zitten, in Silicon Valley en misschien in de toekomst in de ruimte. Dus ook het verantwoordingsmechanisme van die aristocratie is veel zwakker dan in de middeleeuwen.’
MPIU8686 @ronaldvr14 januari 2025 15:32
Uit de volkskran van afgelopen zaterdag:
De ware aard van big tech: ‘We zijn heel hard op weg om terug naar de middeleeuwen te gaan’
Mooie vergelijking, doet me meteen aan smartphones, technologische vooruitgang en Microsoft denken.

Mensen die vooralsnog nooit een smartphone hebben nodig gehad of aan een desktop gebonden zijn voor hun bankzaken en niks anders kennen, worden nu gedwongen een smartphone aan te schaffen of hun desktop te vernieuwen naar een recente Windows omdat de oudere Windows niet meer compatibel is.

Banking voor betalingen en veelal medische gegevens, doktersafspraken, voorschriften worden allemaal digitaal verstuurd. Mijn vader ging enkele jaren terug een museum en kasteel bezoeken, nergens stonden informatiebordjes met uitleg, enkel nog QR codes te scannen. Toen hij ging vragen waar de informatie te vinden was, zeiden ze dat ie de QR codes moest scannen met zijn smartphone. Hij had helemaal geen smartphone. Men begrijpt niet dat deze continue veranderingen voor bepaalde mensen in onze maatschappij geen vooruitgang, maar achteruitgang zijn en een continue last die men moet dragen.

Als die mensen dan al 1 stap zetten of zelfs 2 stappen door de aankoop van een laptop en hier lessen voor gaan volgen, dan nog niet is het genoeg, er wordt onvoorwaardelijke overgave geëist.

Oh ja, niet iedereen heeft interesse in tech en ook niet iedereen is hier mee opgegroeid. Ken tal van mensen als loodgieters en schrijnwerkers, metsers, bezetters die gouden handen hebben als het op werken aankomt. Maar een computer opstarten of laat staan mee zijn met de tech is een stap te ver. Is het dan de bedoeling van onze samenleving om deze mensen hiervoor onderuit te moeten halen ?

.. Onder het motto, iedereen moet maar meedoen en anders wordt je uitgesloten ..

En dan hoor je sommigen zeggen, maar die mensen sluiten zichzelf uit door niet mee te doen.
Wel ja, hier hebben we een voorbeeldje van in Duitsland tijdens WWII .. we weten allemaal hoe dat afgelopen is ...

Er wordt ons gewoon teveel opgedrongen door die techgiganten wat helemaal geen noodzaak is, maar wat door hen naar voren wordt gebracht als zijnde noodzaak of belangrijk voor de toekomst. Een illusie die zij creëeren, waarmee zij zich verrijken en de bevolking afhankelijk van hen maken zodat zij die vervolgens kunnen onderdrukken.
Mitchelllll @MPIU868614 januari 2025 23:01
Ja doemscenario’s verkopen goed. Wat ik jammer vind is dat macht zo beïnvloedbaar is. Door ‘verkeerde mensen.’ In mijn ogen verkeerd uiteraard.
DJ Henk @MPIU868615 januari 2025 08:33
.. Onder het motto, iedereen moet maar meedoen en anders wordt je uitgesloten ..
Je haalt twee dingen door elkaar. Het is op zich niet gek of verkeerd dat de maatschappij verandert en dat die andere eisen stelt aan mensen en hun spullen.

Jouw vader heeft misschien geen smartphone, maar waarschijnlijk wel een vaste telefoon thuis en dat vindt hij waarschijnlijk ook heel normaal. Zijn grootvader vond dat dan misschien weer niet vanzelfsprekend en heeft die ook geweigerd aan te laten leggen, of vond hem moeilijk te bedienen. Wellicht was een bankrekening ook al een stap te ver voor hem.

Mijn schoonmoeder is ver in de tachtig en heeft ook geen smartphone en kan niets met een computer. Dat geeft inderdaad een hoop problemen. Maar tegelijkertijd denk ik: we hebben al dertig jaar internet in Nederland. Was het nu echt zo onmogelijk om daar wat tijd in te steken? Moeten bedrijven daarom altijd een loket bij jou in de buurt openhouden? Voor alles?

Waar je wel gelijk in hebt, is dat we de toegang tot die technologie hebben laten kapen door commerciële bedrijven. De techniek kan best toegankelijk en open gemaakt worden. Dat dat niet gebeurd is een keuze. Een verkeerde keuze en eentje die lastig te herstellen is, maar terug naar 1910 is wat mij betreft een slechtere optie.
MPIU8686 @DJ Henk15 januari 2025 09:54
Je haalt twee dingen door elkaar. Het is op zich niet gek of verkeerd dat de maatschappij verandert en dat die andere eisen stelt aan mensen en hun spullen.

Jouw vader heeft misschien geen smartphone, maar waarschijnlijk wel een vaste telefoon thuis en dat vindt hij waarschijnlijk ook heel normaal. Zijn grootvader vond dat dan misschien weer niet vanzelfsprekend en heeft die ook geweigerd aan te laten leggen, of vond hem moeilijk te bedienen. Wellicht was een bankrekening ook al een stap te ver voor hem.

Mijn schoonmoeder is ver in de tachtig en heeft ook geen smartphone en kan niets met een computer. Dat geeft inderdaad een hoop problemen. Maar tegelijkertijd denk ik: we hebben al dertig jaar internet in Nederland. Was het nu echt zo onmogelijk om daar wat tijd in te steken? Moeten bedrijven daarom altijd een loket bij jou in de buurt openhouden? Voor alles?
De maatschappij moet veranderen, anders blijven we stilstaan. ik kijk altijd graag naar docu's of lees boeken over geschiedenis. En we komen van ver, alles wat we vanzelfsprekend vinden of wat momenteel is achterhaald, daar is in het verleden hard voor gevochten geweest of zijn honderden tot duizenden jaren van ontwikkeling aan vooraf gegaan. Maar velen van die zaken waren begrijpelijk voor de mensen, tastbaar. Nu jij telefoon aanhaalt vind ik een mooi voorbeeld van iets wat niet tastbaar was voor de mensen.

Bij mijn vader hadden ze toen ie klein was geen telefoon in huis natuurlijk, maar zijn ouders hebben dit gedurende de jaren '70 wel in huis gehaald, net zoals een televisie. Nu was mijn grootvader wel bijzonder, die verdiende redelijk goed geld, werkte aan de dokken in de week, na zijn uren als schrijnwerker en in het weekend bij de radio. Die had een onstilbare honger naar alles wat met receivers, opnemen en andere tech, dus ook de opkomende PC's te maken had. Die bracht afgedankte zaken ook mee naar huis en had op zijn zolder een geheel radiostation gemaakt, louter als hobby natuurlijk en zende enkel van vrijdagavond tot zaterdagochtend uit. Hij had ook al snel een draagbare telefoon en half de jaren '90 al een GSM (alias baksteen met uitschuifbare antenne) .. :D

Dit terwijl mijn vader van simpel hield en alle tech die daar op zolder stond, rommel noemde. Mijn grootvader had eerder een GSM dan mijn vader, zelfs ik had eerder een GSM dan mijn vader. Als ze mijn vader niet hadden verplicht op het werk om op een GSM bereikbaar te zijn weet ik niet of ie ooit wel een GSM zou gehad hebben. Vaste telefoon hebben wij nooit gehad toen ik klein was en nooit geen internet. Maar ik kreeg oude computers en receivers, opnameapparatuur van mijn grootvader waar ik als 6 tot 9 jarige met begon te spelen, al snel tapte ik internet van de buren af .. had ik een oude TV/videorecorder, begon daarna mijn eerste PC te bouwen van uit 486's zodat ik films en games kon branden om te verkopen op school. Ik was toen 13 jaar en wou vooruit, maar thuis bleven ze in de middeleeuwen hangen. Dat terzijde ..

Dus op een bepaald moment ben ik mijn vader beginnen dwingen en dat doe ik nog steeds om af en toe toch eens nieuwe tech te omarmen. Zo heeft ie telkens mijn oude GSM gekregen toen ik een nieuwe kocht, zelfde met mijn desktop en daarna laptop. Tot ie uiteindelijk zelf eens een nieuwe GSM kocht en zelf een laptop .. met windows 10 en daarna de lessen .. 8)7

Na het museumverhaal enkele jaren terug heeft ie verleden jaar een smartphone aangekocht en dit ging hem niet zozeer om mee te kunnen of een smartphone te hebben. Nee, dit ging over de promo's bij LIDL waarbij je enkel korting kreeg via de LIDL app .. hij liep zoveel korting mis dat hij zei, van dat geld kan ik al een "bakske" (smartphone dus) kopen. Doe dat dan zei ik.

Hij kan in ieder geval beter met zijn smartphone overweg dan met zijn laptop. Grootste probleem was dat het lang geduurd heeft tegen dat ie Windows XP onder de knie had, hij begrijpt de OS niet, maar wist gewoon waar alles stond en waar ie op moest klikken voor wat te gebruiken. Het meeste heb ik hem zelf geleerd, maar voor office is ie toen lessen gaan volgen. Toen ie mijn oude laptop met Windows 7 kreeg begreep ie niet hoe dit werkte, omdat Windows 10 de laatste OS ging zijn heb ik deze geupgraded naar Windows 10 en de basis uitgelegd. Hij heeft tegen zijn zin lessen gaan volgen voor Windows 10 en de nieuwe office .. ik pushte hem telkens met te zeggen, het is de laatste Windows, ken je deze dan kan je voor eeuwig verder. Daarna heeft ie zelf een nieuwe laptop aangekocht, die kwam met Windows 10. Dat was een soort van laatste wapenfeit laat ons zeggen, want nu men de mensen Windows 11 opdringt en ik zelf al gretig op Windows 12 zit te wachten ziet mijn vader en vele anderen met hem dit als een soort van verraad van de vooruitgang.

Dit gaat dus helemaal niet over dat er al dertig jaar internet is, want een heleboel mensen hebben pas sinds de laatste 7 - 10 jaar een internet verbinding en dit blijkt uit de cijfers. Dan kon je er ook geen tijd insteken om dit te leren in het verleden, sommigen hadden zelfs niet eens een computer en velen trouwens nog steeds niet. Veel mensen hebben zelfs nooit internet of een computer gehad zoals meerdere van mijn buren in onze straat, sommigen hebben een paar jaar geleden gewoon een smartphone gekocht omdat de banken overal aan het verdwijnen waren en zij hun betalingen niet meer in orde kregen. Toen kwamen ze mij om raad vragen welk "bakske" hiervoor goed was .. |:(

De technologie wordt wel geaccepteerd, maar ik denk dat net wat er telkens aan die technologie veranderd en vooral softwarematig het grote probleem is. Dat is een verhaaltje, jij legt je kledij ook altijd op dezelfde plaats weg in je kleerkast en alles wat je in huis hebt heeft zijn vaste plaats. Als alles van software al eens zijn vaste plaats zou hebben, dan zou dit voor vele mensen meer een thuisgevoel geven dat ze sneller zullen omarmen. Maar als je dit telkens zonder dat dit nodig is gaat aanpassen of mensen naar een nieuwe "vreemde" omgeving pushen, gaan ze zich er net van afkeren.
MPIU8686 @DJ Henk15 januari 2025 10:15
Waar je wel gelijk in hebt, is dat we de toegang tot die technologie hebben laten kapen door commerciële bedrijven. De techniek kan best toegankelijk en open gemaakt worden. Dat dat niet gebeurd is een keuze. Een verkeerde keuze en eentje die lastig te herstellen is, maar terug naar 1910 is wat mij betreft een slechtere optie.
Iets waar ik het zelf lastig mee heb is dat je verplicht wordt door bedrijven bepaalde software of apps te installeren op je toestellen en als dit niet compatibel inzake policy je gepusht wordt een bepaald toestel van een bepaald merk te kopen dat je helemaal niet wilt kopen. Zoals je vroeger wel Windows moest gebruiken om te gamen op PC .. of .. Zoals ik laatst met een AEG app had, dit werkte blijkbaar enkel op de iPhone of iPad .. sorry, maar ik ga geen iPhone kopen voor een AEG toestel te bedienen. Daar kwamen ze pas na installatie mee af. Waarom heb ik dan een "slim' toestel van AEG aangekocht ? Te bedienen met de app ziden ze, niemand had gezegd dat deze app enkel op IOS werkt.
Zelfde verhaal met die kabels allemaal voor toestellen, eindelijk komen hier nu eens wat richtlijnen over, maar niemand die het nog kan volgen met bijvoorbeeld allemaal die USB benamingen, lijkt wel of elk merk hier zijn eigen draai aan geeft .. laatst USB5G .. wat is dit nu weer ? :?
DJ Henk @MPIU868615 januari 2025 10:39
Deze frustratie ken ik maar al te goed en maakt me regelmatig razend. Maar dit hebben we als maatschappij zelf zo laten groeien.

We hebben bijvoorbeeld minimale toegankelijkheidseisen en richtlijnen voor een hoop dingen. Voor websites die ook door blinden te bezoeken moeten zijn, maar bijvoorbeeld ook voor brieven van de overheid die in begrijpelijk Nederlands gesteld moeten zijn. Waarom is er niet zo'n regel voor wasmachines? Dat je op zijn minst de primaire functies gewoon op het apparaat zelf kunt bedienen. Nu worden de bestaande richtlijnen al massaal genegeerd, maar het laat zien dat het best anders zou kunnen. Als "we" dat zouden willen.

En voor de smart functies die wel internet nodig hebben: waarom is er geen verplichting om de API's te documenteren en toegankelijk te maken, zodat er altijd alternatieven gemaakt kunnen worden? Of een verplichting dat je het altijd ook via een veilige website moet kunnen bedienen, in plaats van alleen via een app? En wat je zegt: dat die mogelijkheden een bepaalde tijd ondersteund en stabiel blijven en niet elke drie maanden veranderen?

Technisch is dat allemaal best mogelijk. Maar de ontwikkelingen gaan zo snel dat handige fabrikanten de boel zo hebben kunnen sturen dat de IOS/Android duopoli al vast ingegraven zat voordat de mensen en de overheid tijd hadden gehad om erover na te denken.
Sando @ronaldvr14 januari 2025 16:02
Hij ziet een machtsconcentratie rond een nieuwe aristocratie van extreem rijken [...]

[De] nieuwe aristocratie staat nog verder af van de gewone bevolking. [Nu heb je] te maken met rechtspersonen [die] niet doodgaan en ver weg zitten, in Silicon Valley en misschien in de toekomst in de ruimte.
Knap hoor dat hoogleraar Reijer Passchier dat ziet, maar het extrapoleren van kapitalisme gebeurt al heel lang. Wie kent nu niet films als Alien (1979) met de Weyland-Yutani Corporation, Blade Runner (1982) met de Tyrell Corporation, RoboCop (1987) met Omni Consumer Products, misschien ook Terminator 2 (1991) met Cyberdyne Systems. Met de VS moet ik ook een beetje aan Idiocracy (2006) denken, maar dat gaat niet over techgiganten.
The_Woesh @ronaldvr14 januari 2025 19:40
Met een belangrijjk verschil: deze tech miljardairs zijn stuk voor stuk zelf-made. Itt tot de adel in de middeleuwen hebben zijn hun technologisch emperium zelf opgebouwd. Er is geen garantie dat ze hun macht weten te behouden. De Google van nu is straks de IMB van toen, Yahoo, AOL, etc.... Succes nu garandeert geen succes in de toekomst. Land wert vroeger gestolen met wapens. Technologische voorsprong met innovatie die zelf de gewone man kan bedenken.
FranzFerdiNaN @The_Woesh14 januari 2025 20:29
Edelstenenmijntje hier, rijke ouders met connecties daar. Maar echt zelf verdiend hoor.
Aardwolf @FranzFerdiNaN15 januari 2025 09:48
Pas deze nog gezien: YouTube: The Truth Behind “Self-Made” Billionaires | Robert Reich
Dat zette selfmade even in een ander daglicht. Tuurlijk startkapitaal is geen garantie, maar maakt het wel een stuk makkelijker. Evenals connecties, ruimte, bescherming voor je aankloot-periode.
ronaldvr @The_Woesh14 januari 2025 23:26
Je bent niet echt op de hoogte van zowel vandaag als de geschiedenis... Juist historisch gezien was de 'adel' in eerste instantie vaak niks anders dan een bandiet die het omringende land met geweld onderwierp en/of brandschatte en toen (na verloop van tijd) maar 'gelegitimeerd' werd. (Adel 'genereerde' niet spontaan)

En inderdaad wat anderen ook aangeven dat hele 'self made' mythos is gewoon bullshit.

https://www.neuroscienceo...eritocracy-self-made-made

https://www.inequalitymed...ind-selfmade-billionaires
Aftansert @ronaldvr14 januari 2025 17:01
Of vrij expliciet in 2013 door Bruce Schneier verwoord, specifiek over computerbeveiliging; "feudal security":

"It’s the Internet lords’ popularity and ubiquity that enable them to profit; laws and government relationships make it easier for them to hold onto power. These lords are vying with each other for profits and power. By spending time on their sites and giving them our personal information—whether through search queries, e-mails, status updates, likes, or simply our behavioral characteristics—we are providing the raw material for that struggle. In this way we are like serfs, toiling the land for our feudal lords."

En wellicht ook wel interessant, de reactie van een aantal tienerhackers – mijn excuses voor de Comic Sans – uit de jaren 90 op Barlow's veel te utopische "Declaration of the Independence of Cyberspace", namelijk het publiceren van diens credit report. Welke vrijheid van corporate tirannie?

[Reactie gewijzigd door Aftansert op 14 januari 2025 17:02]

Harry_Nak 14 januari 2025 14:52
In het Tweakers artikel staat:
"Zuckerberg zegt dat Meta de afgelopen 20 jaar 'meer dan 30 miljard dollar aan boetes heeft betaald aan toezichthouders in de EU"

In het artikel van de FT staat:
"Mark Zuckerberg, Meta’s chief executive, on Friday called on the president-elect to stop Brussels from fining US tech companies, complaining that EU regulators had forced them to pay “more than $30bn” in penalties over the past 20 years"

Hij zegt niet dat Meta voor 30 miljard dollar beboet is in de afgelopen 20 jaar, maar dat alle techbedrijven in de VS de afgelopen 20 jaar voor 30 miljard dollar beboet zijn.

(Niet dat die 30 miljard klopt, maar goed)
Het Financieel Dagblad heeft die 30 miljard eens gecheckt: Europamania factcheckt Zuckerberg
https://fd.nl/politiek/15...nia-factcheckt-zuckerberg
Vexxon 14 januari 2025 13:40
Zuckerberg zegt dat Meta de afgelopen 20 jaar 'meer dan 30 miljard dollar aan boetes heeft betaald aan toezichthouders in de EU'.
Dat is best veel Mark, misschien moet je je gewoon aan de wet houden.
Als ik notoire hardrijder ben zou het toch wel raar zijn als ik bij de rechter ga klagen over het bedrag wat ik in totaal al heb moeten betalen vanwege te hard rijden.
Ik denk dat de rechter me nog net niet uit zou lachen.
Het is een duidelijk signaal dat dit soort lui denken boven de wet te staan.

Het is eng om te zien hoe vrijwel alle ceo's ineens de schoenen van Trump likken om hun zin te krijgen. Ook Apple heeft miljoenen geschonken aan het inaugeratie fonds van Trump.
Het maakt ze niet uit of Trump een racist is, zodra het om geld gaat sluiten ze hun ogen.

[Reactie gewijzigd door Vexxon op 14 januari 2025 13:42]

separhim @Vexxon14 januari 2025 13:43
Techbros zoals Zuckerberg houden niet van dingen als privacy, wetten en fatsoen, dat zit allemaal winst voor hemzelf en aandeelhouders in de weg en dat is natuurlijk veel belangrijker dan bescherming van de burger.
eazyq @separhim14 januari 2025 13:52
Precies dit. Money is the root of all evil. Men doet bijna alles voor meer geld. Het feit dat trump zoveel steun en hulp krijgt is simpelweg het bewijs hiervan.
The Zep Man
@eazyq14 januari 2025 13:59
Geld als universeel handelsmiddel is niet het probleem. Ongeremde hebberigheid is het probleem.
Haruhi @The Zep Man14 januari 2025 14:37
Dat bedoelen mensen hierboven ook.
Janusch @eazyq14 januari 2025 14:52
Onzin. Er worden hele mooie dingen gedaan met geld.

Ja en er zijn mensen die hebberig worden en altijd meer willen.
eazyq @Janusch14 januari 2025 15:05
Ik zeg toch ook niet dat er geen mooie dingen gedaan worden met geld of dat geld alleen maar voor problemen zorgt?
Alleen wat je zelf ook aangeeft die hebberigheid zorgt voor veel ellende.
TheDudez @separhim14 januari 2025 14:16
is toch logisch? Facebook is geen liefdadigheid bedrijf die moet gewoon zoveel mogelijk geld binnen harken. Je kan er voor kiezen om het niet te gebruiken. Of als Europa zelf iets op te richten. Een goede concurrent zou helemaal niet verkeerd zijn.
Lisadr @Vexxon14 januari 2025 13:58
Doel van bedrijven is geld verdienen. Wetten (zoals privacy, security, kinderarbeid enz) verminderen hun winst. Bedrijven hebben geen enkele maatschappelijk plicht, maar wel ene plicht richting hun aandeelhouders. Mensen zijn vergeten dat Associated Press, Chase Bank, Ford, IBM, Kodak en andere Amerikaanse bedrijven de NAZI partij hebben ondersteund omdat het winstgevend was.
Wikipedia: List of companies involved in the Holocaust

Als Trump ze kan helpen om meer geld te verdienen, dan zullen ze Trump steunen.
Vexxon @Lisadr14 januari 2025 16:14
Bedrijven hebben geen enkele maatschappelijk plicht
Behalve dan dat ze zich aan de wet dienen te houden die gelden in de landen waar ze opereren.
Lisadr @Vexxon14 januari 2025 16:27
Dat is een wettelijke plicht en geen maatschappelijke plicht. Waarbij wetten alleen van waarde zijn als ze worden gehandhaafd en als de gevolgen (zoals boetes) hoger zijn dan de winst die het oplevert om wetten te negeren.
yevgeny @Lisadr14 januari 2025 16:54
Geld van europese boetes gaat naar de algemene EU begroting, europese commissie wil al jaren een hogere begroting ...

Boetes aan techbedrijven worden echt niet uitgedeeld in het belang van burgers, net als bij bedrijven wil ook de politiek zoveel mogelijk (boete, belasting) geld binnen harken.

[Reactie gewijzigd door yevgeny op 14 januari 2025 16:55]

iCore @Vexxon14 januari 2025 13:49
[...]
Het is een duidelijk signaal dat dit soort lui denken boven de wet te staan.
En dat vind ik het allerergste, ze staan ook boven de wet. Wat geld hier, lobbyen daar, buddy buddy met Trump, liegen op Elon Musk's "X" en zo (lezen we in dit artikel) gaat zelfs de Europese Commissie buigen voor Zuckerberg, toch maar heroverwegen, minder erge boete, of het door de vingers zien. We zullen het uiteindelijke resultaat moeten zien maar dat de oligarchie in de VS zoveel invloed heeft in de EU blijft bizar, en het is geen verrassing, we wisten het sinds 2016 al.
poktor @iCore14 januari 2025 14:17
Je kunt wel op je vingers natellen dat poppetjes in de EC zijn "bewerkt" door die bedrijven. Vermoedelijk hebben ze gote zakken met geld in ontvangst genomen in ruil voor versoepeling. Het blijven tenslotte mensen.
QuintMidas @Vexxon14 januari 2025 14:28
Alleen klaagt de notoire hardrijder in dit geval niet bij de rechter die de boete oplegt, maar bij die ongemanierde oom met die grote bek in de hoop dat die de eerdergenoemde rechter het zwijgen weet op te leggen.
Joshuffle @Vexxon14 januari 2025 13:48
Het maakt ze niet uit [...], zodra het om geld gaat sluiten ze hun ogen.
Zo, er word er eentje is wakker.

Zoals Lisadr zegt, je haat high level bedrijven eigenlijk niet genoeg.

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 14 januari 2025 14:04]

jumbos7 14 januari 2025 13:58
Hoewel de terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis niet de hoofdreden is voor de heroverweging, speelt deze wel mee, zegt een van de ambtenaren.
Ik kan niet controleren hoeveel de terugkeer van Donald Trump werkelijk meespeelt maar als Donald Trump de hoofdreden zou zijn geweest betwijfel ik of ze dat openlijk zouden zeggen.

Of ik het persoonlijk eens ben met die klachten tegen de techgiganten of niet, ik zou toch liever een meer principiële houding willen zien van de Europese Commissie nadat in de EU zo op principes gehamerd is en niet een pragmatische.
wiseger
@jumbos714 januari 2025 14:07
Een principiële houding kost geld. Daar zit het grote probleem. Zodra kiezers de rekening betalen, worden die boos en lopen politici het risico dat ze anders gaan stemmen.

Nu Trump eraan komt weet men zeker dat die gaat vergelden. Dus boetes voor Amerikaanse bedrijven zullen gevolgd worden door boetes voor Europese bedrijven. De EC weet dat dit gaat gebeuren, weet dat dit ten koste van de economie gaat en burgers zal gaan raken. Dus draaien ze bij en schrappen ze de boetes om zo de vergelding te voorkomen.
L-VIS @wiseger14 januari 2025 15:05
We zitten net (of nog net niet) aan de 2% NATO budgetten. Trump wil naar 5%, het maakt de onderhandelingen niet makkelijker als Europa moeilijk gaat doen. Dus idd een principiële houding kost geld. (ter referentie 1% extra defensiebudget is 10 Miljard EUR voor NL alleen).
jumbos7 @wiseger14 januari 2025 15:15
Ik snap je redenering, waar ik moeite mee heb is dat pragmatisme als idealisme lijkt te worden verkocht en dat zou toch kwalijk zijn. Zo heeft Europa Oekraïne beloofd altijd te steunen totdat de oorlog tegen Rusland is gewonnen ondanks dat het kiezers veel geld kost, maar met Trump in aantocht hoor je Europese leiders ook steeds vaker zeggen dat er onderhandeld moet worden en Oekraïne realistisch moet zijn. En dat zie je met Trump in het Witte Huis op meerdere dossiers gebeuren.
koelpasta @jumbos714 januari 2025 16:42
ik zou toch liever een meer principiële houding willen zien van de Europese Commissie
Omdat trump nu dikke vriendjes is met de techmaffia zul je zien dat het europese tegenwerken van amerikaanse techbedrijven als een boemerang zal terugkomen in andere sectoren. Zo van 'Wat, jullie blokkeren onze social media inkomsten? Dan verhogen we de tarieven op EU importgoederen!'.
Dan zou alles in de EU om principiele redenen een stuk duurder worden en ik denk dat de burgers dat niet zouden pikken.
Khrome 14 januari 2025 13:42
" Zuckerberg zegt dat Meta de afgelopen 20 jaar 'meer dan 30 miljard dollar aan boetes heeft betaald aan toezichthouders in de EU'."

YouTube: Liar Liar Movie Quote - Stop breaking the law!
Lisadr @Khrome14 januari 2025 14:00
Meta heeft zich 20 jaar niet gehouden aan wetgeving. Boete zou veel groter zijn als Meta niet fulltime tientallen lobbyisten zou hebben binnen de Europese parlement.
litebyte @Lisadr14 januari 2025 14:51
Boete zal veel groter zijn?! Nee, 'bedrijven' (digitaal kolonisten) zoals meta zouden eigenlijk allang met een rotschop onder hun digitale bips de EU uit moeten zijn getrapt. Zeker na de hele Brexit farse.
Zo'n 30 mijloen Euro jaarlijks spenderen 'digitaal kolonisten' uit de VS in de lobbycratie EU om hun gang te kunnen bljiven gaan.

Het ligt niet aan dit soort misselijkmakende org. als meta, die houdt je namelijk altijd. Het gaat om de ruimte die je ze geeft door bijv. het inkopen van beinvloeding Het ligt aan de EU, die hadden allang moeten optreden als het het niet zo'n lobbycratie zou zijn. Nu ben je te laat.
MPIU8686 14 januari 2025 15:03
Meta-ceo Mark Zuckerberg heeft de nieuwe president afgelopen vrijdag opgeroepen om de boetes vanuit Brussel tegen te houden. Zuckerberg zegt dat Meta de afgelopen 20 jaar 'meer dan 30 miljard dollar aan boetes heeft betaald aan toezichthouders in de EU'.
En met reden door het telkens overtreden van de door ons opgestelde wetten en nog steeds .. !!

Is er iets niet duidelijk Mark als wij zeggen "onze" wetten en de EU ?

Dat ze hier maar een rechte lijn trekken tegen giganten als META .. of straks zijn we wat nog overblijft van onze vrijheden helemaal kwijt.
litebyte @MPIU868614 januari 2025 16:46
Nou, eignelijk is het natuurlijk helemaal niet terecht. Want Suckerberg & co. kunnen door lobby van jaarlijks vele miljoenen elke vorm van werkelijke aanpak afkopen. De bedragen zijn hoog, maar natuurlijk staan die in geen verhoduing met het werkelijk straffen.

Er is maar 1 manier om meta werkelijk te straffen, dat is een (tijdelijk) verbod op opereren binnen de EU.
Maar inmiddels (mede door lobbyen) hebben ze zich zo'n positie in de samenleivng kunnen vreten dat ze electoraal bepalend zijn. Er is geen (grote) partij in de EU die een meta (tijdelijk) durft te verbieden. Want na jaren van (valse) naiviteit vanuit politiek verantwoordelijken, kun je nu niet opeens aankomen, "ja maar meta of een X zijn een bedreiging voor de EU waarden en normen en vormen een gevaar voor de veiligheid, die gaan we verbieden."

Idioot trump heeft al aangegeven dat hij de EU sancties gaat opleggen als X danwel meta, MS of welke andere digitale kolonist uit de VS dan ook het moeilijker gemaakt gaat worden in de EU. Nu is je kans als EU om daar keihard op te aggeren, geen 'foei toch boetes' meer, geen lobyisten meer die aan omkoping doen, gewoon opdonderen, na (4 jaar) trump kijken we weer. Dan ben je een sterke EU, ipv een papieren omkoopbare tijger.
MPIU8686 @litebyte14 januari 2025 18:02
Zoals alsmaar meer landen Tiktok voor onbeperkte tijd verbieden zoals in Albanië .. of zoals ze in Vietnam Facebook controleren of in Brazilië, China, Iran, Myanmar, Rusland en Turkmenistan verbieden .. maar toch iedereen daar met een VPN Facebook gebruikt. Hoe gaat de staat een verbod hierop effectief controleren ?

Is deels voor de EU en corrupte politici hier een verdienmodel geworden om sancties op te leggen aan bedrijven zodat zij dit kunnen afkopen, wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn.

Ik zeg nu ook niet dat we een soortgelijk figuur als Trump of Poetin aan de macht moeten hebben in de EU, want dit zou louter op oorlog uitdraaien. De EU heeft de laatste 12 jaar al enorme stappen genomen om zich te versterken en meer onafhankelijk te maken .. en de laatste 2 jaar nog extra. Probleem is dat Europa gebonden is aan de USA en China, dat waren we ook met Rusland .. en door die foute beslissingen van toen niet te investeren in de bouw van kerncentrales omdat we toch goedkoop gas en olie hadden van Rusland mogen we nu extra betalen .. de sancties door de USA opgelegd tgv Iran en waaraan zij de EU verplichten mee te doen zijn ook in ons nadeel, aangezien België vroeger 1 van de grootste afnemers was van ruwe olie uit Iran. Toen zochten we in Rusland als alternatief en nu Algerije voor ruwe olie en gas .. maar nog steeds is de USA niet tevreden, want wat zij eigenlijk willen is dat wij van hen afnemen om hun economie te verrijken. Voor de USA lijkt het wel of de Europeanen die eigenlijk de facto toch satellietstaten van de USA zijn alsmaar andere manieren vinden zichzelf geld te besparen en te verrijken .. begint zelfs al zo erg te worden dat daar in de EU betere wapens worden geproduceerd, dat kunnen ze al helemaal niet hebben. Vraag me af wat de USA nu weer op ons gaat afsturen om de Europese economie en groei te ondermijnen, nog eens een bankencrisis, anders meesleuren in een van hun oorlogen en destabilisaties van gehele continenten ... hun eigen bevolking en die elders verarmen doen ze ook periodiek of in gestage lijn.

Het wordt inderdaad tijd dat de EU eens op eigen benen gaat staan. De stappen worden deels gezet, maar telkens met decennia vertraging. En uiteindelijk blijven we toch altijd afhankelijk van China ... of alle industrie die ze naar daar hebben overgeheveld moet hier terug opgestart worden en met welke werkkrachten dan ?
Aristo 14 januari 2025 13:57
Zuckerberg doet huilie bij ome Trump omdat ie in de EU geen cowboytje mag spelen.

Wetten bestaan er niet voor niets. We zijn hier in de EU daarmee beter beschermd tegen deze tech oligarchen. Ik hoop dat de EU voet bij stuk blijft houden.
Joshuffle @Aristo14 januari 2025 14:05
Naja blijkbaar mogen ze dat wel als dit al genoeg was om de staande klachten te heroverwegen.
Aardwolf @Joshuffle15 januari 2025 09:41
Of de heroverweging is er eentje van zorgvuldigheid. Je kunt het op meerdere manieren interpreteren. We zullen dat waarschijnlijk pas achteraf zeker weten.
GameNympho 14 januari 2025 13:45
Zuckerberg zegt dat Meta en voor andere Amerikaanse techbedrijven, de afgelopen 20 jaar 'meer dan 30 miljard dollar aan boetes heeft betaald aan toezichthouders in de EU'. Gaat hij nou klagen? Dit is meer een statement van, ondanks al die boetes, gaan we door :F sorry.
Maar men vergeet zeker dat als men de grens over wilt, dat men een paspoort nodig heeft en dat ieder land in de wereld, zijn eigen wetten heeft en maling aan die van die Amerikaanse giganten, of heeft men toch echt een bord voor het hoofd daar?

edit; typo

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 14 januari 2025 17:42]

JackJack 14 januari 2025 14:30
Kijken wie er gaan roepen om terug te grabbelen en vervolgens daar dus nooit meer op stemmen.
We moeten voet bij stuk houden en ons niet laten intimideren.
White Feather 14 januari 2025 15:47
Eindelijk een sprankje hoop dat de EU en dan met name de EC en het EP het licht gaan zien en hun kruistocht (wat dat is het naar mijn mening) tegen zeer succesvolle niet-EU bedrijven wat gaan matigen. Jammer dat de verkiezing van Trump hiervoor nodig was, en men niet zelf inzag dat het een, vooral voor de EU zelf, doodlopende weg is.
Je HD nog niet door dat deze bedrijven allemaal wetgeving negeren die geldt voor alle bedrijven?

Je had nog niet door dat ze hierdoor ook Europese alternatieven volledig wegdrukken door hun oneerlijke handelspraktijken?

Hoe is het niet aanpakken van mega-grote bedrijven die zich misdragen in het voordeel van de EU?

Als je als bedrijf zaken wilt doen in de EU, dan zul je je gewoon aan de regels moeten houden.

Die zijn namelijk democratisch tot stand gekomen en niet door de Zuckerbergs van deze wereld gekocht.

Nog niet.

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