Financial Times: Europese Commissie heroverweegt klachten tegen techgiganten

De Europese Commissie gaat diverse klachten tegen onder andere Google, Apple en Meta heroverwegen, schrijft de Financial Times op basis van betrokkenen. Het begin van Donald Trumps tweede termijn als president van de VS zou deels meespelen.

De heroverweging zou zaken en onderzoeken betreffen die sinds maart 2024 zijn gestart, kort na het ingaan van de Digital Markets Act, schrijft de Financial Times. Het is mogelijk dat de schaal van deze onderzoeken wordt teruggeschroefd of aangepast, zeggen twee ambtenaren die de krant heeft gesproken. Beslissingen en mogelijke boetes worden nu nog uitgesteld, totdat de heroverweging is afgerond. Ondertussen gaat het inhoudelijke onderzoek bij deze zaken door, volgens de Financial Times.

Hoewel de terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis niet de hoofdreden is voor de heroverweging, speelt deze wel mee, zegt een van de ambtenaren. Meta-ceo Mark Zuckerberg heeft de nieuwe president afgelopen vrijdag opgeroepen om de boetes vanuit Brussel tegen te houden. Zuckerberg beweert dat Meta en andere Amerikaanse techbedrijven de afgelopen 20 jaar 'meer dan 30 miljard dollar aan boetes hebben betaald aan toezichthouders in de EU'.

De Meta-topman kondigde onlangs aan dat Meta gaat stoppen met het inzetten van factcheckers en de strengere moderatieregels gaat loslaten, wat mogelijk in strijd is met de Digital Services Act. Toch zei Zuckerberg dat hij 'vertrouwt dat de aankomende Trump-regering de Amerikaanse belangen in het buitenland gaat verdedigen'.

Een woordvoerder van de EC zegt tegen de Financial Times dat zij 'volledig toegewijd blijft aan de effectieve handhaving van de wet'. "Er is geen vertraging in het afronden van de zaken, en zeker niet vanwege politieke overwegingen", zegt de woordvoerder. Daarnaast benoemt de woordvoerder dat de onderzoeken tijd kosten vanwege hun complexiteit en de 'noodzaak om ervoor te zorgen dat de beslissingen van de commissie een robuuste juridische basis hebben'.

De EC zegt dat Trumps aankomende presidentschap 'geen invloed gaat hebben op de zaken tegen grote techbedrijven'. "We hebben duidelijk gemaakt dat dit geen invloed zal hebben op onze handhavingswerkzaamheden, ongeacht welke overheid er in andere landen actief is", zegt een woordvoerder van de Commissie volgens Reuters. Verder ontkent de Commissie dat zij zaken aan het heroverwegen is.

Toevoeging, 13.50 uur: Reactie van de EC aan Reuters toegevoegd.

Aanpassing, 16.57 uur: In een eerdere versie van het artikel stond dat Mark Zuckerberg beweerde dat Meta de afgelopen 20 jaar ruim 30 miljard dollar aan boetes heeft betaald aan EU-toezichthouders. Dit klopte niet. Dit bedrag omvat ook EU-boetes voor andere Amerikaanse techbedrijven. Daarom is het artikel aangepast.