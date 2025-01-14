Financial Times: Europese Commissie heroverweegt klachten tegen techgiganten

Je haalt twee dingen door elkaar. Het is op zich niet gek of verkeerd dat de maatschappij verandert en dat die andere eisen stelt aan mensen en hun spullen.
Jouw vader heeft misschien geen smartphone, maar waarschijnlijk wel een vaste telefoon thuis en dat vindt hij waarschijnlijk ook heel normaal. Zijn grootvader vond dat dan misschien weer niet vanzelfsprekend en heeft die ook geweigerd aan te laten leggen, of vond hem moeilijk te bedienen. Wellicht was een bankrekening ook al een stap te ver voor hem.
Mijn schoonmoeder is ver in de tachtig en heeft ook geen smartphone en kan niets met een computer. Dat geeft inderdaad een hoop problemen. Maar tegelijkertijd denk ik: we hebben al dertig jaar internet in Nederland. Was het nu echt zo onmogelijk om daar wat tijd in te steken? Moeten bedrijven daarom altijd een loket bij jou in de buurt openhouden? Voor alles?
De maatschappij moet veranderen, anders blijven we stilstaan. ik kijk altijd graag naar docu's of lees boeken over geschiedenis. En we komen van ver, alles wat we vanzelfsprekend vinden of wat momenteel is achterhaald, daar is in het verleden hard voor gevochten geweest of zijn honderden tot duizenden jaren van ontwikkeling aan vooraf gegaan. Maar velen van die zaken waren begrijpelijk voor de mensen, tastbaar. Nu jij telefoon aanhaalt vind ik een mooi voorbeeld van iets wat niet tastbaar was voor de mensen.
Bij mijn vader hadden ze toen ie klein was geen telefoon in huis natuurlijk, maar zijn ouders hebben dit gedurende de jaren '70 wel in huis gehaald, net zoals een televisie. Nu was mijn grootvader wel bijzonder, die verdiende redelijk goed geld, werkte aan de dokken in de week, na zijn uren als schrijnwerker en in het weekend bij de radio. Die had een onstilbare honger naar alles wat met receivers, opnemen en andere tech, dus ook de opkomende PC's te maken had. Die bracht afgedankte zaken ook mee naar huis en had op zijn zolder een geheel radiostation gemaakt, louter als hobby natuurlijk en zende enkel van vrijdagavond tot zaterdagochtend uit. Hij had ook al snel een draagbare telefoon en half de jaren '90 al een GSM (alias baksteen met uitschuifbare antenne)
..
Dit terwijl mijn vader van simpel hield en alle tech die daar op zolder stond, rommel noemde. Mijn grootvader had eerder een GSM dan mijn vader, zelfs ik had eerder een GSM dan mijn vader. Als ze mijn vader niet hadden verplicht op het werk om op een GSM bereikbaar te zijn weet ik niet of ie ooit wel een GSM zou gehad hebben. Vaste telefoon hebben wij nooit gehad toen ik klein was en nooit geen internet. Maar ik kreeg oude computers en receivers, opnameapparatuur van mijn grootvader waar ik als 6 tot 9 jarige met begon te spelen, al snel tapte ik internet van de buren af .. had ik een oude TV/videorecorder, begon daarna mijn eerste PC te bouwen van uit 486's zodat ik films en games kon branden om te verkopen op school. Ik was toen 13 jaar en wou vooruit, maar thuis bleven ze in de middeleeuwen hangen. Dat terzijde ..
Dus op een bepaald moment ben ik mijn vader beginnen dwingen en dat doe ik nog steeds om af en toe toch eens nieuwe tech te omarmen. Zo heeft ie telkens mijn oude GSM gekregen toen ik een nieuwe kocht, zelfde met mijn desktop en daarna laptop. Tot ie uiteindelijk zelf eens een nieuwe GSM kocht en zelf een laptop .. met windows 10 en daarna de lessen ..
Na het museumverhaal enkele jaren terug heeft ie verleden jaar een smartphone aangekocht en dit ging hem niet zozeer om mee te kunnen of een smartphone te hebben. Nee, dit ging over de promo's bij LIDL waarbij je enkel korting kreeg via de LIDL app .. hij liep zoveel korting mis dat hij zei, van dat geld kan ik al een "bakske" (smartphone dus)
kopen. Doe dat dan zei ik.
Hij kan in ieder geval beter met zijn smartphone overweg dan met zijn laptop. Grootste probleem was dat het lang geduurd heeft tegen dat ie Windows XP onder de knie had, hij begrijpt de OS niet, maar wist gewoon waar alles stond en waar ie op moest klikken voor wat te gebruiken. Het meeste heb ik hem zelf geleerd, maar voor office is ie toen lessen gaan volgen. Toen ie mijn oude laptop met Windows 7 kreeg begreep ie niet hoe dit werkte, omdat Windows 10 de laatste OS ging zijn heb ik deze geupgraded naar Windows 10 en de basis uitgelegd. Hij heeft tegen zijn zin lessen gaan volgen voor Windows 10 en de nieuwe office .. ik pushte hem telkens met te zeggen, het is de laatste Windows, ken je deze dan kan je voor eeuwig verder. Daarna heeft ie zelf een nieuwe laptop aangekocht, die kwam met Windows 10. Dat was een soort van laatste wapenfeit laat ons zeggen, want nu men de mensen Windows 11 opdringt en ik zelf al gretig op Windows 12 zit te wachten ziet mijn vader en vele anderen met hem dit als een soort van verraad van de vooruitgang.
Dit gaat dus helemaal niet over dat er al dertig jaar internet is, want een heleboel mensen hebben pas sinds de laatste 7 - 10 jaar een internet verbinding en dit blijkt uit de cijfers. Dan kon je er ook geen tijd insteken om dit te leren in het verleden, sommigen hadden zelfs niet eens een computer en velen trouwens nog steeds niet. Veel mensen hebben zelfs nooit internet of een computer gehad zoals meerdere van mijn buren in onze straat, sommigen hebben een paar jaar geleden gewoon een smartphone gekocht omdat de banken overal aan het verdwijnen waren en zij hun betalingen niet meer in orde kregen. Toen kwamen ze mij om raad vragen welk "bakske" hiervoor goed was ..
De technologie wordt wel geaccepteerd, maar ik denk dat net wat er telkens aan die technologie veranderd en vooral softwarematig het grote probleem is. Dat is een verhaaltje, jij legt je kledij ook altijd op dezelfde plaats weg in je kleerkast en alles wat je in huis hebt heeft zijn vaste plaats. Als alles van software al eens zijn vaste plaats zou hebben, dan zou dit voor vele mensen meer een thuisgevoel geven dat ze sneller zullen omarmen. Maar als je dit telkens zonder dat dit nodig is gaat aanpassen of mensen naar een nieuwe "vreemde" omgeving pushen, gaan ze zich er net van afkeren.