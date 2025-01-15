VK onderzoekt of Google misbruik maakt van dominantie van Zoeken

De Britse mededingingsautoriteit CMA onderzoekt of Google misbruik maakt van de dominantie van Zoeken. Het gaat er bijvoorbeeld om of Google concurrerende zoekmachines op de markt belemmert. De CMA heeft tot oktober om een beslissing te nemen.

Met het onderzoek wil de Competition and Markets Authority bekijken hoe concurrentie op de zoekmachinemarkt werkt en of Google zijn dominantie gebruikt om innovatie bij anderen te blokkeren. De CMA wil daarbij focussen op 'nieuwe AI-diensten en -interfaces, waaronder answer engines'. De autoriteit vraagt zich af of Google invloed heeft op hoe concurrenten dergelijke diensten ontwikkelen door ze te beperken op Google Zoeken.

De CMA wil daarnaast kijken naar hoe Google andere diensten voortrekt op het platform, zoals eigen winkel- en reisdiensten. Google is in het verleden vaker onderzocht en beboet omdat het eigen diensten zou voortrekken op het platform, zoals een EU-boete van 2,4 miljard euro voor het bevoordelen van Google Shopping. De toezichthouder wil bekijken of Google 'grote hoeveelheden consumentendata' zonder de juiste toestemming verwerkt en of het eerlijk betaalt voor content van uitgevers.

Het onderzoek valt onder een nieuwe wet die sinds 1 januari is ingegaan en lijkt op EU-wetgeving als DMA. Google Zoeken zou na het onderzoek aangesteld kunnen worden als een dienst met een strategic market status, wat betekent dat de CSA extra beperkingen en maatregelen kan opleggen aan Google Zoeken. De CMA kan bijvoorbeeld eisen dat Google bepaalde verzamelde data beschikbaar stelt aan concurrenten, of dat uitgevers meer te zeggen hebben over hoe hun data gebruikt wordt op Googles AI-diensten. Het gaat om het eerste sms-onderzoek van de CMA. Google zegt 'ernaar uit te kijken constructief' met de CMA in gesprek te gaan.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 15-01-2025 08:43
32 • submitter: wildhagen

15-01-2025 • 08:43

32

Submitter: wildhagen

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Reacties (32)

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NatteKrant 15 januari 2025 09:20
Allemaal terechte onderzoeken maar laten we ook eerlijk zijn. Google wordt door 90% van de bevolking als fijnste zoekmachine ervaren. Dus deels kun je vechten wat je wil, mensen willen ook gewoon google.

En ja, ik weet dat dit forum volzit met privacy bewuste techies maar het overgrote deel lijkt zicht daar echt geen zorgen over te maken. Ik mijn eigen sociale kringen is echt helemaal niemand die bewust uitwijkt naar duckduck, brave en noem maar op.

Mooi voorbeeld is het loskoppelen van maps uit google search. Daar is toch helemaal niemand blijer van geworden?

[Reactie gewijzigd door NatteKrant op 15 januari 2025 09:22]

wildhagen
@NatteKrant15 januari 2025 09:35
Allemaal terechte onderzoeken maar laten we ook eerlijk zijn. Google wordt door 90% van de bevolking als fijnste zoekmachine ervaren. Dus deels kun je vechten wat je wil, mensen willen ook gewoon google.
Van deze claim zou ik wel eens cijfers/bewijs willen zien eigenlijk.

Veel mensen zullen Google niet per definitie de fijnste vinden, maar het simpelweg gebruiken omdat het vaak als default zoekengine is ingesteld, en ze gewoon geen alternatieven kennen. En dus ook niet gebruiken.

Terwijl die alternatieven vaak net zo goed, of soms zelfs beter, zijn dan Google. Denk aan DDG, Bing etc.

Ik vind de kwaliteit van de Google zoekmachine namelijk zeer drastisch achteruit gegaan de laatste jaren. Je moet je tegenwoordig eerst door massa's gesponsorde "zoekresultaten" worstelen voor je bij de échte resultaten komt.
NatteKrant @wildhagen15 januari 2025 09:52
De vrije browser keuze is toch al afgedwongen in de setup stappen van ieder nieuw apparaat? Dat heeft hebben de waakhonden allang afgedwongen. Je krijgt tijdens en de setup een lijstje met de meest voorkomende search engine en toch kiezen mensen gewoon voor het oude vertrouwde en blijft het aandeel alternatieve (privacy bewustere) search engines klein.

https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/mobile/worldwide

In bovenstaande zie je google een marktaandeel hebben van bijna 94% en de rest wordt verdeeld onder de armen.

Kijk je speciifiek naar Europa waar de search engine bewust gekozen moet worden is het percentage zelfs 95%. Kortom: nobel streven maar geen effect.

Mix up van mijn kant: browser en search engine zijn niet hetzelfde uiteraard. Where's my coffee....

[Reactie gewijzigd door NatteKrant op 15 januari 2025 10:00]

Forte @wildhagen15 januari 2025 10:25
Vergeet ook niet dat googlen tegenwoordig gewoon een werkwoord is. Niemand zegt even "bingen" of even "duckduckgo'en". Google is voor heel veel mensen gewoon top of mind omdat het een soort synoniem is geworden voor online zoeken in het algemeen.

Pas met mijn ouders meegekeken toen ze beiden hun nieuwste telefoontjes in aan het stellen waren. Bij instellen van voorkeurszoekmachine was Google eigenlijk de enige optie, de rest zei hun maar niks.

Anekdotisch weliswaar. Maar ik denk dat partijen als DDG ook niet echt moeite doen om bekendheid te vergroten buiten de privacy/techbewuste doelgroepen.
TheProst @wildhagen15 januari 2025 11:59
De bewering dat de standaard zoekmachine automatisch wordt ingesteld, klopt niet helemaal. In Chrome moet je zelf kiezen welke zoekmachine je wilt gebruiken(wel vaak bij nieuwe instalaties), en Google staat vaak niet bovenaan de lijst, aangezien de volgorde willekeurig is. Bovendien toont Chrome per zoekmachine de specifieke voordelen, zoals het privacyaspect, de snelheid en het lagere aantal advertenties van DuckDuckGo. In tegenstelling tot Chrome heeft Edge wel Bing als standaard zoekmachine ingesteld.
SPee @wildhagen15 januari 2025 12:24
Bij wijze van test heb ik op mijn werk-pc alles gelaten zoals het stond ingesteld. Dus standaard Edge en Bing. Toch ga ik regelmatig handmatig naar Google toe, omdat de resultaten van Bing niet goed (genoeg) zijn. Enige echte voordeel van Bing is dat je makkelijk naar copilot gaat en met ChatGPT een antwoord kan genereren.
roel0 @NatteKrant15 januari 2025 09:30
Ik heb hierover veel gevloekt. (Ook al vind ik dat Google te veel macht heeft).
Gelukkig bestaat er een browser extensie voor "Google Search Maps Button".
j-nl @roel015 januari 2025 11:13
Bedankt voor het delen van deze extensie. Echt enorm irritant dat dit niet meer standaard in Google zit. Deze extensie maakt het gebruiken van Google weer een beetje fijner! :D
tomtomnavi79 @roel015 januari 2025 12:39
Jij bent echt mijn held! - Dit was zo'n groot irritatiepunt maar gelukkig bestaat er dus een extensie die dit oplost.
Stukfruit @NatteKrant15 januari 2025 09:33
Maar Google is niet fijn omdat het goede software is. Het is fijn omdat het zoveel data heeft opgeslurpt via legale en minder legale wegen en dit vervolgens afschermt voor andere partijen.

De EU probeert dat open te breken zodat andere software ook fijn kan worden.

In plaats van het verwijderen van de optie hadden ze ook mee kunnen denken over een, voor eindgebruikers, productievere aanpak.

[Reactie gewijzigd door Stukfruit op 15 januari 2025 09:33]

YopY @Stukfruit15 januari 2025 14:54
? Hun data hebben ze zelf verzameld, waarom zouden andere bedrijven dit zomaar mogen gebruiken? Die kunnen dat ook zelf verzamelen, of een afspraak met Google maken dat ze die data overnemen. Als dat uberhaupt al toegestaan is.
Stukfruit @YopY15 januari 2025 16:07
Ja, zo werkt het niet. Als jij bijvoorbeeld je adresgegevens aan een webwinkel geeft dan betekent dit niet dat ze van de webwinkel zijn.

Dat geldt ook voor (andere) gegevens die Google verzamelt. Zo kun je op Google Maps bijvoorbeeld reviews plaatsen. Hun tekst? Nee hoor, user generated content: jouw tekst, jouw copyright. Ze mogen er een licentie op eisen, meer niet. Daarnaast heb je de vele informatie die ze direct van webpagina's schrapen terwijl anderen Google niet terug mogen scrapen (serieus: je wordt geblokkeerd).

Google heeft niets te zeggen over wat een ander bedrijf mag overnemen aan "publieke" of eigen data. Dat is juist waar al die rechtszaken over gaan die nu worden ondernomen tegen bv. OpenAI, Meta, enz. Zelfde verhaal, iets andere vorm.

Ik heb het hiermee niet over bijvoorbeeld Streetview, of de zoekalgoritmes, enz., maar over de data waarop het is gebaseerd. Data waarmee die producten überhaupt nuttige informatie kunnen leveren.
RicardoAveentje @NatteKrant15 januari 2025 14:15
Maps staat nog steeds bij mij tussen google search?
Het is even weggeweest maar ondertussen staat maps gewoon weer tussen google search
sympa @NatteKrant15 januari 2025 09:22
Ik gebruik Google alleen maar als fallback, en dan maar heel zelden. Primair DDG.
Google is vooral leuk als je sites wil vinden die goed zijn in zichzelf bij Google omhoog te spelen (SEO).
NatteKrant @sympa15 januari 2025 09:26
Hier zullen velen met een vergelijkbare respons komen, maar de actieve userbase van tweakers is maar een druppel op een gloeiende plaat
Honytawk @NatteKrant15 januari 2025 09:34
Denk ook wel dat een groot deel van de gebruikers Google gebruiken omdat het standaard met alles mee komt. Dat is dus die dominantie dat onderzocht wordt.
Wanneer dit aangepast zou worden, zal er een deel zijn dat wel bij Google zal blijven aangezien dat is wat ze gewoon zijn.
Maar een ander deel zal niet eens doorhebben als ze standaard iets anders voorgeschoteld krijgen.
Zoop @NatteKrant15 januari 2025 09:33
Toch is Google alles behalve de beste (zeker de laatste tijd), hoeveel klachten ik wel niet krijg van normale gebruikers hoe slecht Google wel niet is tegenwoordig. Dus dit kon maar eens gaan omdraaien, door Google's eigen toedoen. En zeker als er bepaald kan worden dat Google zijn machtspositie misbruikt.

"Men wilt Google" komt ook alleen maar omdat ze niet anders gewend zijn, dat krijg je met een dominante marktpositie.
no_way_today @Zoop15 januari 2025 10:40
Maar bepaal jij dan voor gebruikers dat ze Google gebruikers? Ze kunnen toch zelf iets anders gebruiken?
Stroper @NatteKrant15 januari 2025 10:33
Dat ligt volledig aan de implementatie van Google zelf. Ze hadden ook kunnen kiezen om bij maps je een keuzescherm te geven van BingMaps, AppleMaps, openstreetmap, GoogleMaps,...
Dan zouden ze hun eigen product niet bevoordelen.
Maar blijkbaar vond Google het commercieel interessanter om de functie om zeep te helpen.
NatteKrant @Stroper15 januari 2025 10:42
Ik ben het niet oneens met je punt, maar hoe is dit anders bij bijvoorbeeld DDG of Bing?

Beiden hebben een "maps" tab in search engine die ook geen keuze laat.

Nogmaals, ik ben niet pro google (not even close) maar waar meerdere partijnen min of meer hetzelfde doen wordt op slechts eentje gejaagd.
Stroper @NatteKrant15 januari 2025 11:38
Duckduckgo en Ecosia hebben geen eigen maps en mochten ze morgen toch een eigen maps ontwikkelen hebben ze nog altijd geen dominatie op de zoekmarkt om hun eigen producten te bevoordelen.
Dat is het verschil met Google die met zijn >95% marktaandeel gemakkelijk zijn eigen producten kan bevoordelen.
NatteKrant @Stroper15 januari 2025 12:58
En ik denk dat dat het stukje is waar ik mee worstel.

Ik snap het monopolie argument in dit geval niet zo goed. Niemand hoeft google te gebruiken. Sterker nog: het is niet langer toegestaan om vooraf als preferred search engine te configureren. Er is geen enkele andere reden waarom je google zou moeten gebruiken anders dan persoonlijke voorkeur. Als mensen er dan voor kiezen om google te gebruiken, waarom mag google dan een beperktere feature set aanbieden dan bijv bing.

Maar klaarblijkelijk wordt mijn originele post als irrelevant bestempeld dus zak ik het hierbij laten ;-)
watercoolertje
@NatteKrant15 januari 2025 10:39
Mooi voorbeeld is het loskoppelen van maps uit google search. Daar is toch helemaal niemand blijer van geworden?
Degene die een extensie heeft gemaakt om dat te fixen is daar vast wel blij mee, kan me voorstellen dat ie ook nog donaties ontvangt.

Maar inderdaad hoe onhandig is dat dan! Verplicht Google dan gewoon die optie instelbaar te maken (dus dat je on-klik naar bing maps wilt of Apple maps of Google maps).
NatteKrant @watercoolertje15 januari 2025 10:44
Zie mijn andere post... en verplicht andere search engines dan hetzelfde...

Edit: typo

[Reactie gewijzigd door NatteKrant op 15 januari 2025 10:44]

watercoolertje
@NatteKrant15 januari 2025 10:48
Beiden hebben een "maps" tab in search engine die ook geen keuze laat.
Het gaat om de monopolie van de zoekmachine die gebruikt wordt om andere diensten te promoten.

Die andere hebben geen monopolie, dat heeft enkel Google (search), dus voor hun gelden andere regels, het hoeft dus niet 2 kanten op (al zou dat een mooi streven zijn)...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 15 januari 2025 10:48]

kodak @NatteKrant15 januari 2025 11:12
Stel dat uit dit onderzoek blijkt dat google zich niet aan de wet heeft gehouden. Dan kun je als gebruikers daar geen last van willen hebben, maar wetgeving bestaat niet alleen om het gemak voor een meerderheid te beschermen. Zeker niet als dat gemak mede ontstaan is door anderen onwettig te benadelen. Dan kan je maatregelen verwachten die daar gevolgen voor hebben.

Als de personen die liever hun eigen gemak willen beschermen nu heel erg armlastig zijn en zwaar in de problemen komen als ze minder gemak hebben dan heb je misschien nog een punt. Maar bij dit soort overtredingen gaat het meestal niet om hulp van een Robin Hood waardoor het gemak bestaat maar het opzettelijk tegen werken en ongemak veroorzaken om de concurrentie te belemmeren, gebruikers naar zich te trekken en macht over ze te krijgen. Eerder dus gedrag van een criminele dealer die concurentie tegenwerkt en waarvan de gebruikers dat niet zo interesseert zolang ze hun eigen behoeften maar kunnen blijven stillen.

[Reactie gewijzigd door kodak op 15 januari 2025 11:15]

darknessblade @NatteKrant15 januari 2025 12:47
Dit kon je vroeger ook zeggen van Internet explorer.....

De reden dat Google wordt als fijnste bevonden omdat ze niet echt bekent zijn met andere zoekmachines [Naast BING].

nieuws: Microsoft laat IE-gebruikers vanaf volgende week browser kiezen
Wikipedia: BrowserChoice.eu
Noobie2010 15 januari 2025 09:52
De laatste tijd vind ik Google minder fijn werken. Soms zoek ik iets en dan krijg ik eerste pagina vol adverteerders. Verder valt het soms op werk uit en moet ik dan op DDG of Bing verder zoeken.

Ik denk dat het begin van het eind voor Google is ingezet met de integratie van AI door Microsoft in hun browser. Werk fijner en het resultaat is minder "sponsor-gekleurd" al vind ik hun GUI nog niet wat het moet zijn. Met DDG vind ik meer "onconventionele" zoekresultaten die niet gecensureerd zijn net als bij Google.Als ik bijvoorbeeld onderzoek doe naar zware georganiseerde criminalitet dan kan ik beter met DDG zoeken dan Google.
SkyStreaker 15 januari 2025 09:26
Helaas zorgt Google nog wel voor mij voor de meest relevante zoekresultaten, hoewel ik de schreeuwerigheid ook wel een beetje zat ben en de gesponsorde "resultaten".
darknessblade @SkyStreaker15 januari 2025 12:55
Gewoon een adblocker gebruiken. krijg je die "SCAM" links verborgen als zoekresultaten niet.
SkyStreaker @darknessblade15 januari 2025 12:57
Heb ik, pi-hole o.a. - maar weet je, niet iedereen heeft deze mogelijkheden dit gedaan te krijgen. En dat maakt de opmerking helaas valide voor mij.
darknessblade @SkyStreaker15 januari 2025 22:12
Ublock origin? adguard home?
beide kan je lokaal draaien,

Daarnaast is het niet zo moeilijk om het draaiend te krijgen.

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