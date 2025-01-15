VK onderzoekt of Google misbruik maakt van dominantie van Zoeken

De Britse mededingingsautoriteit CMA onderzoekt of Google misbruik maakt van de dominantie van Zoeken. Het gaat er bijvoorbeeld om of Google concurrerende zoekmachines op de markt belemmert. De CMA heeft tot oktober om een beslissing te nemen.

Met het onderzoek wil de Competition and Markets Authority bekijken hoe concurrentie op de zoekmachinemarkt werkt en of Google zijn dominantie gebruikt om innovatie bij anderen te blokkeren. De CMA wil daarbij focussen op 'nieuwe AI-diensten en -interfaces, waaronder answer engines'. De autoriteit vraagt zich af of Google invloed heeft op hoe concurrenten dergelijke diensten ontwikkelen door ze te beperken op Google Zoeken.

De CMA wil daarnaast kijken naar hoe Google andere diensten voortrekt op het platform, zoals eigen winkel- en reisdiensten. Google is in het verleden vaker onderzocht en beboet omdat het eigen diensten zou voortrekken op het platform, zoals een EU-boete van 2,4 miljard euro voor het bevoordelen van Google Shopping. De toezichthouder wil bekijken of Google 'grote hoeveelheden consumentendata' zonder de juiste toestemming verwerkt en of het eerlijk betaalt voor content van uitgevers.

Het onderzoek valt onder een nieuwe wet die sinds 1 januari is ingegaan en lijkt op EU-wetgeving als DMA. Google Zoeken zou na het onderzoek aangesteld kunnen worden als een dienst met een strategic market status, wat betekent dat de CSA extra beperkingen en maatregelen kan opleggen aan Google Zoeken. De CMA kan bijvoorbeeld eisen dat Google bepaalde verzamelde data beschikbaar stelt aan concurrenten, of dat uitgevers meer te zeggen hebben over hoe hun data gebruikt wordt op Googles AI-diensten. Het gaat om het eerste sms-onderzoek van de CMA. Google zegt 'ernaar uit te kijken constructief' met de CMA in gesprek te gaan.