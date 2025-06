'Japanse marktautoriteit wil Google beboeten voor verplichte Search-app'

De Japan Fair Trade Commission, ofwel JFTC, gaat Google mogelijk een last onder dwangsom opleggen voor schenden van de lokale mededingingswet. De aanleiding is de 'mogelijk gedwongen implementatie van Google Search op Android-apparaten'.

De JFTC beschuldigt Google ervan dat het smartphonefabrikanten niet alleen dwingt om de Search-app op al hun apparaten te zetten, maar ook om die een bepaalde plek op het scherm te geven, schrijft Nikkei Asia op basis van betrokkenen. De fabrikanten zouden dit moeten toezeggen om Google Play aan te kunnen bieden op hun telefoons.

Google zegt tegen SiliconAngle dat het de beschuldigingen gaat aanvechten en dat het 'teleurgesteld is dat de JFTC niet genoeg heeft gekeken naar de voorgestelde oplossing van het bedrijf'. Google zegt niet wat voor oplossing het heeft voorgesteld aan de marktwaakhond.

Steeds meer overheden proberen het monopolie van grote techbedrijven zoals Google en Apple aan banden te leggen. De federale rechtbank in de Verenigde Staten oordeelde in augustus dat Google een illegaal zoekmachinemonopolie heeft. Vorige maand heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie een voorstel ingediend bij de rechtbank in Washington dat Google dwingt om zijn browser Chrome en eventueel Android af te splitsen. De Europese Commissie heeft in 2023 de wens uitgesproken om de verschillende onderdelen van Google op te splitsen, vooral het onderdeel dat over het veilen van advertenties gaat.