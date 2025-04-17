Rechter VS: Google heeft illegaal monopolie op online advertentietechnologie

Google heeft een illegale monopolie met zijn online advertentietechnologie. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank besloten in een zaak die door het Amerikaanse ministerie van Justitie en zeventien staten werd aangespannen.

De zaak draait om Google's technologie waarmee advertenties op websites worden geplaatst, schrijft The New York Times. De aanklagers stelden dat Google met zijn monopolie in die markt hogere prijzen en een grotere marge kan rekenen.

De rechter is het daarmee eens, blijkt uit de uitspraak. "Naast het ontnemen van het vermogen aan concurrenten om te concurreren, heeft dit uitsluitende gedrag de uitgeversklanten van Google, het concurrentieproces en uiteindelijk de consumenten van informatie op het open web aanzienlijk geschaad", stelt rechter Leonie Brinkema.

De rechter gaat echter niet in alle aanklachten mee. Het ministerie van Justitie vindt dat Google in drie delen van de advertentiemarkt een monopolie heeft: met de tools die online uitgevers gebruiken om open advertentieruimte aan te bieden, de tools die adverteerders gebruiken om die ruimte te kopen en de software die deze transacties mogelijk maakt. De rechter is het met de aanklagers eens wat betreft de tools van uitgevers en het softwaresysteem. Maar de overheid heeft wat haar betreft niet voldoende kunnen bewijzen dat Google ook een monopolie heeft met de tools die door adverteerders gebruikt worden.

De gevolgen van de uitspraak zijn nog niet bekend; die worden in de volgende fase van de rechtszaak bepaald. Het ministerie van Justitie heeft de rechtbank vooraf al gevraagd om Google te dwingen om delen van zijn advertentietechnologie te verkopen. Nu de uitspraak bekend is, gaat het ministerie zich nog verder beraden op wat ze de rechtbank zal vragen om het monopolie te verhelpen. Google heeft al bekendgemaakt in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Tweede tegenslag

Een andere Amerikaanse rechter besloot afgelopen augustus dat Google ook een illegaal monopolie heeft op de zoekmachinemarkt. "Google is een monopolist en heeft als zodanig gehandeld om zijn monopolie te behouden", luidde die uitspraak. Google sloot met diverse andere platformhouders overeenkomsten om Google Search de standaardzoekmachine te maken, om zo zijn dominante marktpositie te behouden. Daar zou het volgens de rechtbank in 2021 alleen al ruim 26 miljard dollar aan hebben uitgegeven. Dergelijke overeenkomsten zijn volgens de rechter concurrentieverstorend.

Ook in deze rechtszaak is nog niet bekend wat de precieze gevolgen gaan zijn. De eerste uitspraak heeft alleen betrekking op de aansprakelijkheid van Google, maar de gevolgen worden in een volgende fase van de zaak bepaald. Mogelijk kan de conclusie van de zaak nog tot 2026 op zich laten wachten.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 21:28
89 • submitter: Kalief

17-04-2025 • 21:28

89

Submitter: Kalief

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Reacties (89)

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nhanssen 17 april 2025 22:02
Maak de boetes zo hoog dat het bedrijf bijna omkiepert anders luisteren ze in de toekomst toch niet. Dat is mijn persoonlijke mening en daar moet je het mee doen.
RoestVrijStaal @nhanssen18 april 2025 00:14
Een DNS- en IP-blokkade voor een paar jaar zal Google harder raken. En eindgebruikers zullen naar alternatieven moeten uitwijken. Hierdoor zit de monopolist voor een goede tijd in het strafhoekje en als die termijn erop zit zal de markt meer in evenwicht zijn :)
Daoka @RoestVrijStaal18 april 2025 04:41
Helaas raak je hiermee ook genoeg onschuldige mensen / bedrijven mee. Mensen en bedrijven die niet meer bij hun googledrive kunnen komen. Play store die niet meer beschikbaar is. Is het eerlijk dat mensen dus ook gestraft worden om Google te straffen?
kozue
@Daoka18 april 2025 07:07
Dat zou die mensen eens wakker schudden om zich niet zo afhankelijk te maken van clouds en internet diensten. Google doet niks unieks en ik zou het niet erg vinden als dat hele bedrijf hier verboden zou worden.
borbit @kozue18 april 2025 10:57
Als een bedrijf zich niet aan de regels houdt is het toch niet raar dat dit de eindgebruikers raakt? Ik ben bijvoorbeeld timmerman. Als ik mijn hout altijd bij een bedrijf koop dat ik noem waar wat de btw niet afdraagt aan de belastingdienst. Dan is het toch logisch dat ik op een gegeven moment daar geen hout meer kan halen en op zoek moet naar een andere leverancier?
Zyppora @borbit18 april 2025 11:35
Dat is zeker logisch, maar dat is een beetje een manke vergelijking. Zie het meer als een parkeergarage die belasting ontduikt. Het justitiële apparaat zorgt er vervolgens voor dat er een slot op de in- en uitgangen van die garage komt te hangen en iedereen die daar op dat moment zijn auto heeft gestald, kan daar de komende tijd niet meer bij.

Een hoop mensen hebben hun hele hebben en houwen bij Google geparkeerd: email, online backups, Google drive, etc. Je kunt niet even van de ene op de andere dag al die zaken bij een andere aanbieder onderbrengen, zeker zaken als een emailadres niet, waarvan de kans groot is dat dat her en der gebruikt wordt als login voor websites en applicaties (en registratie voor licenties/abonnementen/etc).
borbit @Zyppora18 april 2025 11:43
Ik heb bij mijn houthandel ook gewoon een account en koop op rekening. Als ze er opeens mee stoppen heb ik wel degelijk een probleem. Ik moet dan nog dingen betalen, kan de BTW bonnen niet opvragen, en zou niet weten wat ik precies door moet rekenen naar mijn klant. Bij een wat groter project gaat dat snel over duizenden euro's.

Het zou net zo goed kunnen dat ik hout bij hun heb besteld en al betaald, dan heb ik ook een probleem. Is niet heel anders dan een garage zou ik denken, een bestelling kan zo duurder zijn als mijn auto. Plus ik moet dan ergens anders bestellen, gaat ook weer tijd overheen. Dus dubbele materiaal kosten en een gat in mijn agenda!

Als er een andere partij na mij aan het werk moet hebben die vervolgens ook een probleem. De stukadoor kan niet aan de gang als ik de ik noem maar wat uitbouw niet heb staan. En mijn klant is ook niet blij, misschien moeten die hun vorige huis wel opleveren en kunnen ze dan nog niet in hun nieuwe huis.

[Reactie gewijzigd door borbit op 18 april 2025 11:49]

Daoka @borbit18 april 2025 19:40
Maar er zit een verschil tussen een bedrijf wat stopt/failliet is door de wet te overtreden en een bedrijf wat gewoon nog actief blijft. Daarnaast zal je in de meeste gevallen je hout nog wel ergens anders kopen. Natuurlijk zal er wat vertraging oplopen wat problemen kan geven (en zoals je zei vervolg problemen kunnen geven voor andere mensen). Maar je kan dan wel doorwerken ook al zou je hierdoor die ene klus kwijtraken. Jouw bedrijf hangt niet af van die ene houtwinkel. Daarnaast zal die houtwinkel waarschijnlijk ook niet wereldwijd zijn. Google daartegen zal gelijk miljoenen mensen en duizenden bedrijven problemen kunnen geven. Al zal het alleen maar zijn dat je niet meer bij je foto's kan.
grimlock @kozue18 april 2025 12:23
Beetje kortzichtig in een tijd waarbij dit bijna integraal onderdeel is van je leven en het ook vooral voordelen biedt. Het gaat alleen de manier waarop dit gebeurt, zorg er dan ook voor dat die manier aangepakt wordt en niet de consumenten treft. Het zou wat zijn als de supermarkten en hun toeleveranciers eens aangepakt gaan worden op deze manier omdat ze teveel plastic verkopen. Over 5 jaar wordt alles een verrassingspakket vanwege de krimpflatie en mag je op zoek tussen 49 lege verpakkingen naar die ene waar nog wat in zit.
Xerpan @Daoka18 april 2025 09:13
Het gaat hier om de advertentiemarkt. Niet de andere diensten.
Daoka @Xerpan18 april 2025 17:37
Klopt maar een IP en DNS blokkade (wat de reactie van RoestVrijStaal was) kan natuurlijk een grotere invloed hebben. Bij YouTube hebben ze dus de advertenties verplaatst naar dezelfde server omdat men blokkades gebruikte om advertenties te vermijden.
Bender @RoestVrijStaal18 april 2025 09:27
Dus je wil mensen vrije keuze ontnemen, je ziet daar geen problemen in?
SHiNeye @Bender18 april 2025 09:48
Hoezo vrije keuze ontnemen? 1 keuze minder, maar er zijn genoeg alternatieven.
Bender @SHiNeye18 april 2025 10:06
Je ontneemt die ene vrije keuze, die ik prefereer boven de andere omdat die mij meer kwaliteit biedt.
En wat houd het dan nog tegen om andere te gaan blokkeren, en er maar 1 over te houden.. die door de overheid beheert wordt?

Nu zal het niet zo'n storm lopen dat dit de situatie wordt, maar dat is wel het begin van het einde.
SHiNeye @Bender18 april 2025 10:22
Ja, what if what if...
Bender @SHiNeye18 april 2025 10:23
Het is geen what-if meer als het te laat is. Het ontnemen van rechten is de eerste stap.
Martao @Bender18 april 2025 10:55
Dit heeft werkelijk NIETS te maken met ontnemen van rechten. Niets, nada, noppes.

Gezien de gevaren van monopolisten, is het eerder andersom: het beschermen van (rechten van) consumenten.
Bender @Martao18 april 2025 11:19
Vrije keuzes ontnemen vind jij niet het ontnemen van rechten?
Daar kijken we beide echt heel anders tegen aan.

Dat er een gevaar is met monopolisten klopt, dat stelt volgens mij ook niemand ter discussie.
Martao @Bender18 april 2025 14:15
Nee, ik suggereer dat u de grondwet er even bij pakt. U zult zien dat er geen "recht op het gebruik van Google" is. Als een bedrijf stelselmatig de wet overtreedt, dan kan het ten onder gaan. Maar de vrije markt zorgt er dan vanzelf voor dat u weer ruim voldoende opties hebt.

Goed, natuurlijk is bovenstaande suggestie onzinnig. De wetgever zal niet zoiets doen. Wat wel zou kunnen is een gedwongen opsplitsing of zo.
Bender @Martao18 april 2025 15:01
Gelukkig werkt de Nederlandse wet niet op die manier.
babbeloo @SHiNeye18 april 2025 15:46
Waarom wordt Google monopolie verweten als er genoeg alternatieven zijn?
SHiNeye @babbeloo18 april 2025 16:09
Waarom vraag je dat aan mij?
Slyceth @nhanssen17 april 2025 23:22
Dan trekken ze zich terug uit jouw land.. en uit alle overheids software
Het.Draakje @Slyceth18 april 2025 04:17
Dat wil ik zien. Google die zich uit Amerika en/of Europa terugtrekt. Dan kan de directie net zo goed meteen hun biezen pakken. Dat pikken de aandeelhouders nooit.
loki504 @Slyceth18 april 2025 06:53
Zonder de VS en EU(zal snel volgen) is google verloren.... want China zit niet op een ex VS bedrijf te wachten. Dus waar gaan ze dan naar toe?
watercoolertje
@Slyceth18 april 2025 13:14
Is het probleem van hun monopolie ook opgelost, win win toch?
Bender @nhanssen18 april 2025 09:26
Dat zou juist zeer onverstandig zijn.
Een bedrijf van dat formaat laten 'omkieperen' heeft een dusdanig gevolg voor de hoeveelheid banen (direct, maar ook indirect) dat de gevolgen niet te overzien zijn.
CAPSLOCK2000
@Bender18 april 2025 11:07
Dat zou juist zeer onverstandig zijn.
Een bedrijf van dat formaat laten 'omkieperen' heeft een dusdanig gevolg voor de hoeveelheid banen (direct, maar ook indirect) dat de gevolgen niet te overzien zijn.
Zo'n bedrijf moet inderdaad niet opeens omvallen, maar op termijn zijn grote bedrijven slecht voor de werkvoorziening. Grote bedrijven zijn groot omdat ze dan efficient om kunnen gaan met personeel en andere middelen. In plaats van 10 kleine gebouwen met 10 part-time-concierges zitten ze allemaal in een groot gebouw met 2 concierges en 1 "teamleider huishoudelijke dienst" (bijvoorbeeld).

Op zich is het beter om efficient te werken maar in praktijk betekent het vooral dat de aandeelhouders een steeds groter deel van de winst opsnoepen waardoor de welvaart steeds meer geconcentreerd wordt bij een klein aantal superrijken, ten kosten van de rest.
Bender @CAPSLOCK200018 april 2025 11:18
Dus je stelt dat efficiëntie slecht is? Dat minder efficiënt werken beter is want dan is er meer werk gelegenheid?
Een beetje zoals de overheid werkt, volgens mij is dat het allerlaatste wat je wilt tenzij je gigantische prijsstijgingen wil..
CAPSLOCK2000
@Bender18 april 2025 11:25
Dus je stelt dat efficiëntie slecht is? Dat minder efficiënt werken beter is want dan is er meer werk gelegenheid?
Ik vreesde deze reactie al een beetje maar mijn post was al weer lang genoeg.

Efficiëntie zelf is niet slecht, het gaat er om hoe je de gewonnen tijd/winst gebruikt. Gebruik je die om zelf meer mensen in te huren of om een concurrent uit te kopen en iedereen daar te ontslaan? Gaat het geld naar mensen die het onmiddelijk uitgeven om eten te kopen zodat het geld terug de lokale economie in gaat of gaat het naar de bankrekening van een buitenlandse miljardair die er een olieveld mee gaat kopen?

Efficiëntie heeft ook een keerzijde, namelijk dat het niet innovatief is. Als monopolist hoef je je product niet meer te verbeteren. Er is toch geen alternatief dus mensen blijven je oude software ook wel kopen. Voor de monopolist is dat efficiënt maar niet voor de gebruikers van de software.
Bender @CAPSLOCK200018 april 2025 11:34
Efficiëntie heeft ook een keerzijde, namelijk dat het niet innovatief is.
Die begrijp ik niet.
Efficiënter is juist wel innovatief, de reden dat accu's en processoren steeds beter worden is vaak vanwege efficientie.
CAPSLOCK2000
@Bender18 april 2025 11:37
Efficiënter is juist wel innovatief, de reden dat accu's en processoren steeds beter worden is vaak vanwege efficientie.
Het ligt er aan wát er efficienter wordt. Het product of de verkoop. Als de verkoop 100% efficient is dan is er geen reden meer om het product zelf beter te maken.
Bender @CAPSLOCK200018 april 2025 12:04
Als de verkoop 100% efficient is dan is er geen reden meer om het product zelf beter te maken.
Dat is natuurlijk onzin.
Als je verkoop efficiënt is, wil niet zeggen dat je concurrentie je niet inhaalt.
CAPSLOCK2000
@Bender18 april 2025 12:11
Dat is natuurlijk onzin.
Als je verkoop efficiënt is, wil niet zeggen dat je concurrentie je niet inhaalt.
Welke concurrentie?

Sorry als het verwarrend is, maar ik heb het over monopolisten en dat is wellicht niet duidelijk als je alleen naar de laatste post kijkt. Monopolisten hebben geen concurrentie, dat is waarom hun verkoop 100% efficient is. Monopolisten hoeven dus niet te innoveren. In ieder geval niet voor hun klanten. De software blijft nagenoeg hetzelfde maar je gaat wel steeds meer betalen. Als er iets verandert dan is het vooral om het product nog winstgevender te maken (bv met reclame).

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 18 april 2025 12:17]

Bender @CAPSLOCK200018 april 2025 12:39
Monopolisten hoeven ook niet te innoveren, dat moet hun concurrentie doen.
Microsoft kan prima concurreren met Google, maar op bepaalde vlakken hebben ze gewoon te weinig focus om dat te doen.

Maar minder efficiënt worden, meer mensen, dat is allemaal geen argument natuurlijk.
CAPSLOCK2000
@Bender18 april 2025 13:04
Monopolisten hoeven ook niet te innoveren, dat moet hun concurrentie doen.
Maar een monopolist heeft geen concurrenten, dat is de definitie van een monopolie. Daarbij gaat het er in dit geval over dat Google misbruik heeft gemaakt van dat monopolie. (Technisch gezien is het geen puur monopolie, maar dat maakt voor de wet niet uit. Effectief is er geen echte concurrentie.)

Als zelfs MS niet met Google kan concurreren dan is er effectief geen concurrentie mogelijk.
Toet3r @nhanssen17 april 2025 22:24
Boetes alleen is hier niet genoeg. Hier zal ook de verplichting tot verkoop van bedrijfsonderdelen nodig zijn.

Er moet dan wel gezorgd worden dat ze niet met slimme trucs het later weer samen laten koment zoals na de verplichte opsplitsing van standard oil in 1911 deels is gebeurd.
B_FORCE @nhanssen17 april 2025 23:50
Mogen we dan ook nog even een verplichting stellen dat het geld van deze boetes naar zorgpersoneel en scholen gaat?
Bender @B_FORCE18 april 2025 09:28
Je weet dat dit over Amerika gaat?
Trump heeft het Department of Education ontmanteld..
B_FORCE @Bender18 april 2025 12:54
Ja, juist daarom meer redenen toch? :?
Vexxon @B_FORCE18 april 2025 06:29
In Amerika? :+
watercoolertje
@B_FORCE18 april 2025 13:14
Nee dat slaat werkelijk nergens op, ja die mensen moeten goed betaald worden maar wel via de normale pot met geld die de overheid heeft om uit te geven (en dit geld ook in beland)...
B_FORCE @watercoolertje19 april 2025 13:18
Oh het gaat mij niet zozeer of de mensen goed betaald worden.
Het gaat mij om het maatschappelijke belang.
blorf @nhanssen17 april 2025 22:37
Een verbod op kunstmatige incomatibiliteit met voortal security a;s argument. Die machtsmisbruik wordt ergens door mogelijk gemaakt, en het is niet de hardware.
Dark Angel 58 @nhanssen18 april 2025 00:43
Ja daar ben ik ook voor… bijvoorbeeld 1 miljoen euro per gebruiker van totale gebruikersbestand…
Dus ongeveer 2,5 miljard gmail gebruiker/google accounts x 1 miljoen euro = RIP Google :+
Pixelmagic 17 april 2025 22:10
Mooi, dit als voorbeeld nemen hier in de EU aub. Jarenlang groot fan geweest van Google producten maar de lijfspreuk "don't be evil' is nu al jaren "do whatever it takes" geworden.

[Reactie gewijzigd door Pixelmagic op 17 april 2025 22:12]

loki504 @Pixelmagic18 april 2025 07:13
De EU vecht dit gevecht al veel langer. En tot nu toe weten we niet wat de boete zal zijn. Dus kunnen we niet zeggen of de EU daar een voorbeeld aan moet nemen.

Ook vecht de EU tegen een bedrijf dat niet op hun grondgebied is dat is altijd lastiger als een bedrijf dat zijn hoofdkantoor in de EU heeft.
kodak @loki50418 april 2025 08:12
In de VS kan het blijkbaar een heel stuk sneller om Google aan te pakken dan in de EU. En dat mag toch wel een voorbeeld zijn. Juist omdat het jaren lang de tijd nemen niet zomaar de betekenis heeft dat het recht doet. Zelfs als er ooit een uitspraak komt in het nadeel van Google dan is er in de tussentijd van jaren ook jaren lang mede door de duur van het onderzoek slachtoffers gemaakt. Dat is niet de bedoeling van de wetgevers.

Natuurlijk valt te stellen dat met minder de tijd nemen er geen uitspraak kan komen, maar dan kunnen de wetgevers beslissen of de regels aangepast moeten worden hoe bedijven als Google zich moeten verantwoorden en toezichthouders meer kunnen controleren, sneller moeten controleren, eerder moeten handhaven.
loki504 @kodak18 april 2025 08:24
Hoezo sneller? Er is nu alleen vastgelegd dat Google schuldig is. Er komt mogelijk pas in 2026 een uitspraak over hoe of wat. Maar google gaat al in beroep. Dus ik verwacht dat het vervolg ook stil komt te liggen. Dus mogelijk nog later een daadwerkelijke uitspraak. Waar ook google vast weer in beroep kan gaan. En in mei 2024 heeft google al een "preventief" een schade vergoeding betaald. En ze halen er stukken van 2021 bij. Dat noem ik alles behalve snel.
kodak @loki50418 april 2025 09:56
Die wettelijke conclussie is echter wel meer dan er tot nu toe in de EU als wettige uitspraak is gedaan.
loki504 @kodak18 april 2025 10:17
Dat is nog maar afwachten. Zolang er nog niets op tafel ligt juich ik niet.
kodak @loki50418 april 2025 11:12
Ik vermoed dat niet iedereen veel langer wil afwachten en dat had men in de VS ook. Te veel afwachten is meestal ook extra voordeel van de twijfel geven.
loki504 @kodak18 april 2025 12:29
ik bedoel met afwachten tot er daadwerkelijk een boeten of iets dergelijks uit komt. zo niet zijn niet heel veel veder als de EU.
xONet @loki50418 april 2025 08:45
Ja, alleen heeft Google LLC wel degelijk ook een Europees Hoofdkwartier, in Dublin meen ik. En is het een rechtspersoon in de EU en dus ook hier vervolgbaar.
loki504 @xONet18 april 2025 08:56
Ja ze hebben er een hoofdkantoor mij ik zie in de comment verplicht opsplitsen voorbij komen bv en dat kunnen we niet voor elkaar krijgen als EU bij een Amerikaans bedrijf ondanks hun hoofdkwartier hier
Het.Draakje @Pixelmagic18 april 2025 04:18
Ze hanteren (intern) nog steeds die kreet. Ze schrijven het alleen een beetje anders:

Don't. Be Evil.
moonlander @Pixelmagic17 april 2025 22:58
Ja en dat geldt voor iedere groot bedrijf.
Niemand_Anders 18 april 2025 09:05
Google heeft geen illegaal monopoly, zij zijn veroordeeld wegens het MISBRUIK van hun monopoly.
Zoals dat eerder ook Intel is overkomen toen zij deals sloten met grote winkelketens en desktop fabrikanten om AMD buiten de deur te houden...
Pinkys Brain @Niemand_Anders18 april 2025 09:18
Wat geneuzel is, elk bijna monopolie probeert markt positie te behouden.

Hoezo is een service afspraak met Firefox/Apple fundamenteel anders dan overnames om concurrenten over te nemen of te smoren door hun toegang tot technologie te ontnemen? Mogen ze ook wel 100% van Apple overnames af gaan keuren.
CAPSLOCK2000
@Pinkys Brain18 april 2025 10:04
Wat geneuzel is, elk bijna monopolie probeert markt positie te behouden.
Dat klopt, daarom zijn de regels extra streng voor bedrijven die een dominante marktpositie hebben.
Hoezo is een service afspraak met Firefox/Apple fundamenteel anders dan overnames om concurrenten over te nemen of te smoren door hun toegang tot technologie te ontnemen? Mogen ze ook wel 100% van Apple overnames af gaan keuren.
Helemaal mee eens, Apple moet ook worden opgesplitst. Geen enkel bedrijf zou zo groot moeten zijn, dat is gewoon niet goed voor de economie en de innovatie.
Stijnvi 18 april 2025 01:19
Wordt Google dan ook eindelijk verantwoordelijk gehouden voor alle schadelijke en illegale advertenties die ze tot op de dag van vandaag toelaten en zelfs niet verwijderen nadat er melding van is gemaakt?
Pdvdp81 18 april 2025 07:42
Dit soort uitspraken gaan er helemaal niet meer toe doen.

Als de koning, die dikke oranje beta-man in het witte huis, zijn vriendjes wil redden dan doet hij dat.
Ik kan me voorstellen dat hij tegen Google zegt: trek je er maar niets van aan, we gaan niet handhaven.
Hij negeert namelijk nu al uitspraken van het Hoogste gerecht.

Over de inhoud hoef je dus niets te weten, er gaat nooit een gevolg komen voor Google, want ook die hebben een direct lijntje naar de koning (genaamd geld)

De VS is een Fascistische Oligarchie, accept it.
Pasteis @Pdvdp8118 april 2025 08:13
Dit soort uitspraken gaan er helemaal niet meer toe doen.

Als de koning, die dikke oranje beta-man in het witte huis, zijn vriendjes wil redden dan doet hij dat.
Ik kan me voorstellen dat hij tegen Google zegt: trek je er maar niets van aan, we gaan niet handhaven.
Hij negeert namelijk nu al uitspraken van het Hoogste gerecht.

Over de inhoud hoef je dus niets te weten, er gaat nooit een gevolg komen voor Google, want ook die hebben een direct lijntje naar de koning (genaamd geld)

De VS is een Fascistische Oligarchie, accept it.
Die oempaloempa zal weer een decreet uit vaardigen om dit tegen te gaan houden. De rechtelijke macht heeft steeds minder in te brengen. Dat land wordt langzaamaan om zeep geholpen, maar hopelijk kunnen we over een decennia daar niet meer druk om maken.
farlane 17 april 2025 22:22
Hoe lang zou het duren voordat Trump die rechters de laan uit stuurt? Meneer Pichai zit ook in z'n oliarchen kring, hij blaat aleen niet zo luid.
Werelds @Oudecomputer18 april 2025 09:43
Democratische partij is bijna 20 jaar aan de macht geweest en hebben veel meer biljonairs en miljonairs achter zich staan. Dat is de partij van de Elite oliarchen.
Hè? Waar haal jij je informatie vandaan joh?

Van de afgelopen 30 jaar hebben de Democraten slechts 6 jaar een meerderheid in het hele Congres (Senaat + Huis) gehad. Voor de republikeinen is dat 14 jaar. De rest van de tijd was het gesplitst. En in diezelfde periode is het ook heen en weer gegaan qua presidenten; als ik Clinton's eerste termijn mee tel heb je het over 5 termijnen Democraat (2x Clinton, 2x Obama, 1x Biden), 4 termijnen Republikein (2x Bush jr, 2x Trump).

En wat de centjes betreft...politiek in de VS is gedreven door geld. Aan beide kanten. Verschil is dat er binnen de Republikeinse partijen meer miljardairs rechtstreeks mee doen en hun geld dus niet als donatie aangemerkt wordt. Daar moet je dus niet naar kijken.

In plaats daarvan raad ik je aan eens te kijken naar welke partij tijdens hun regeerperiodes de meeste belastingsverlagingen/-voordelen en andere financiële truukjes ten bate van de rijke 1% heeft doorgevoerd of proberen door te voeren ;)
drdelta @Werelds18 april 2025 10:54
In plaats daarvan raad ik je aan eens te kijken naar welke partij tijdens hun regeerperiodes de meeste belastingsverlagingen/-voordelen en andere financiële truukjes ten bate van de rijke 1% heeft doorgevoerd of proberen door te voeren ;)
De Republikeinen zijn er bij gebaat om heel opzichtig en duidelijk belasting verlagingen aan te kondigen, maar onder zowel de Democraten als onder de Republikeinen is de inkomensongelijkheid alleen maar gestegen. De laatste 30 jaar zijn rijke mensen alleen maar rijker geworden, en inkomens van midden en lage inkomens alleen maar gedaald. In die zin zijn beide partijen dus slecht voor de financiële positie van het grootste gedeelte van de Amerikaanse bevolking.

[Reactie gewijzigd door drdelta op 18 april 2025 10:55]

Werelds @drdelta18 april 2025 11:18
Yep, helemaal waar. Maar de Republikeinen maken vaker beleid dat dit rechtstreeks in de hand werkt, terwijl het bij de Democraten vaker een ongelukkig neveneffect is geweest. En dat komt dan weer door de gebrekkige structuur van het land in z'n geheel, waar veel dingen slechts beperkt onder controle worden gehouden :p
k995 @Oudecomputer18 april 2025 02:19
sommige rechters zijn echt veel te ver gegaan and div zijn ook al terug gefloten door hogere hoven.
Nee hoor, het hoogste gerechtshof heeft amper uitspraken gedaan en die waren vooral in het nadeel van trump en gaven de lagere hoven gelijk.
Oligarchen? Hard werkende ondernemers die van niets alles gemaakt hebben door kei hard werk slapeloze nachten. Die het land van de afgrond willen redden?
LMAO, tuurlijk door tarieven te heffen en scholen te sluiten.
Trump heeft een 1/3 uit gegeven tov Democraten die hadden 2 miljard uitgegeven aan verkiezingen. En het meeste van dat geld kwam via fraude op de rekeningen van de partij.
Democratische partij is bijna 20 jaar aan de macht geweest en hebben veel meer biljonairs en miljonairs achter zich staan. Dat is de partij van de Elite oliarchen.
En hop meer fake news

trump gaf 1.5 miljard uit, niks fraude en de democraten waren 20 jaar aan de macht? Tiens dan is trump en de ganse gop "democraat" LOL
Zwelgje @farlane18 april 2025 06:51
Lang, rechters worden voor het leven benoemd en kunnen niet worden weggestuurd
Bender @Zwelgje18 april 2025 09:32
Daar denkt Trump dus anders over.
Die heeft meermaals aangegeven dat als een rechter niet doet wat hij wil, ze dat gaat ontnemen.
Martao @Zwelgje18 april 2025 10:59
Rechters kunnen wel degelijk worden weggestuurd, namelijk door het congres, middels een impeachment procedure. Echter, gezien geen enkele rechter - afgezien van Judge Cannon aan de andere kant - iets fout gedaan lijkt te hebben, zal dat niet gebeuren.
mjtdevries @Martao18 april 2025 14:56
Federale rechters kunnen zelfs worden weggestuurd als ze zich niet goed gedragen. Alleen is dat tot nu toe nog niet gebeurd.
https://www.yalelawjourna...udges-without-impeachment
Skating_vince @farlane18 april 2025 08:12
De Amerikaanse regering laat zien dat we Amerikaanse rechters toch helemaal niet serieus hoeven te nemen?
Vexxon @Heloise18 april 2025 08:23
Een rechterlijke uitspraak een mening? Heb je weleens van wetten gehoord?
democratische huize
Wil je daarmee iets mee zeggen? Alsof een rechter van Republikeinse huize 'beter' zou zijn?
vooral veel strafrecht zaken op haar naam staan
Dat was van 1976 tot 1985. Vanaf 1985 tot 1993 was ze Magistrate Judge vanaf 1993 tot nu is ze federal judge. Ze is dus al 40 jaar een hoge rechter, maar vanwege die 9 jaar strafrecht zou niet geschikt zijn om deze zaak te behandelen? Sommige mensen verzinnen werkelijk vanalles.
maar blijkbaar geen enkele zaak die het vermeende misbruik van een monopolie positie betreft.
Wat een suf argument, dus omdat een rechter niet eerder zaak behandeld heeft m.b.t. een monopolie zou ze niet geschikt zijn voor deze zaak? Wat een monopolie is, is gewoon een definitie, het is aan de staat om te bewijzen dat Google dat is volgens die definitie en aan de verdediging om dat te weerleggen. Zelfde geldt voor het misbruik van die monopoliepositie.
Als zij dat al niet zou kunnen dan kan jij dat al helemaal niet dus zou je je al niet eens een mening kunnen hebben in deze.

Ze heeft genoeg high profile zaken behandeld, je komt echt niet zomaar rechter. Zelfs niet in Amerika.
Voor de duidelijkheid: met het hebben van een monopolie positie hoeft op zichzelf niets mis te zijn: zie b.v. ASML met EUV steppers.
Klopt, daarom wordt ook gesproken over een illegale monopolie van Google.
Het gaat erom wat je doet met die positie, misbruik je die positie om concurrentie onmogelijk te maken en de prijzen kunstmatig hoog te houden. Dat acht de rechter nu bewezen.
Als ASML datzelfde zou doen moeten die ook aangepakt worden.
Vexxon @Heloise18 april 2025 16:16
Elke rechterlijke uitspraak is per definitie een mening, ook al doen vooral rechters zelf dat meestal anders voorkomen
Je doet voorkomen als rechtspraak uberhaupt niet mogelijk is of dat je op zijn vindt dat deze uitspraak niet klopt of discutabel is.
Een rechter baseert zijn uitspraak op wetten, regels en precedenten. Ze passen de wet toe op de feiten van een zaak, dat is dus veel meer dan een persoonlijke mening.
Ze worden geacht objectief en onpartijdig te zijn op basis van het bewijsmateriaal en juridische argumenten, niet op persoonlijke voorkeuren.
Een uitspraak wordt altijd voorzien van een onderbouwing voor de uitspraak die ze ook moeten verantwoorden.
Vaak wordt ook gekeken naar jurisprudentie zodat er consistent geoordeeld wordt.
En dan heb je natuurlijk nog de controle van een hogere rechtbank.

Nee, dus het is niet zomaar even de mening van een rechter.
Dat zijn jouw woorden; niet die van mij
Wat is dan de reden om te benoemen dat deze rechter 'ongetwijfeld' een Democraat is?
Dat acht deze rechter nu bewezen. En daarmee is mijn eerdere reactie het best samen te vatten.
Nee, die eerste reactie was al onzin. Je doet voorkomen of de rechter echt helemaal in haar uppie op basis van haar onderbuikgevoel en hoe de wind staat een oordeel velt. Pertinente bullshit.
Vexxon @Heloise18 april 2025 18:11
Ja hoor je hebt helemaal gelijk, rechters doen maar wat ze leuk vinden. Wetten zijn totaal irrelevant, rechters passen totale willekeur toe en er is niemand die ze tot de orde roept, nooit never.
Koekoek 8)7
MaSk3d 18 april 2025 01:44
Btw, die SkyShowTime advertenties worden hier ook maar door de strot heen geduwd.
Ik tel 4x dezelfde advertentie op deze pagina..

Begrijpelijk dat jullie er ook aan moeten verdienen, maar laat dan alsjeblieft eens 4 verschillende advertenties zien.
loki504 @Oudecomputer18 april 2025 06:59
Als jij supermarkt dusdanig groot is niemand iets kan beginnen is dat logisch ja. Mede omdat je actief elke supermarkt die het probeerd zijn nek om draait en daar serieus geld aan uit heeft. En ja als jij ook als enig een groot print bedrijf in bezit hebt om die reclame folder te maken. Moet je niet raar staan te kijken dat je ook folders voor een concurrent dochter onderneming moet drukken.
lenwar
@Oudecomputer18 april 2025 09:21
Je vergelijking gaat krom. Google is geen supermarkt. Als je al een vergelijking wil maken:

Google is een stad. En in die stad is een marktplein dat van de gemeente is. De gemeente sponsort de eigen kraampjes heel erg en maakt de kraampjes van anderen bewust minder aantrekkelijk, door andere tarieven door te belasten, de kraampjes minder toegankelijk te maken, enzovoorts. Andere kraampjes 'mogen wel' op het marktplein, maar doordat de eigen kraampjes zo erg naar voren worden gepusht in het voor een ander effectief onmogelijk om te concurreren.

De landelijke overheid stelt dat de gemeente een eerlijk(er) handelsveld moet creëren. Daar hoef je het niet mee eens te zijn, natuurlijk. Dat is jouw recht en dat is prima, maar als je vergelijkingen wilt maken tussen een fysiek iets en een digitaal iets, moet het wel een beter kloppende vergelijking zijn. (Uiteraard is geen één vergelijking met de fysieke wereld een volledig kloppende vergelijking.)
123pakkie321 @Oudecomputer18 april 2025 05:59
Google is een "woke bedrijf" ?

Ik vraag me af waarom ...
123pakkie321 @Oudecomputer18 april 2025 07:56
Ik vraag me nog steeds af waarom Google een "woke bedrijf" is...
Of heb je dat woord gewoon ergens horen zeggen maar weet je de betekenis er niet van?
Honytawk @123pakkie32118 april 2025 08:51
Woke betekend gewoon "alles dat ik niet leuk vind"
Het heeft geen definitie.

Tenzij je de definitie van Fox News in de rechtzaak van Desantis neemt:
"belief there are systemic injustices in American society and the need to address them."
Maar dan is letterlijk alles woke.
Zelfs dingen uitroepen als "woke" is dan woke.
drdelta @Honytawk18 april 2025 11:13
Nouja, "woke" is zoveel als op ideologische grond ongelijkheid proberen te verminderen.

Hoe dat gedaan wordt verschilt nogal, maar vaak gebeurd het door een bepaalde groep te bevoordelen. En daarmee vaak een andere groep indirect te benadelen. Ik snap dat (veel) mensen dat wellicht niet prettig denken te vinden.

Maar goed, het is vooral een politiek middel geworden om mensen in groepen op te splitsen. En om bepaalde ongelijkheden (minder) belangrijk te doen lijken.

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