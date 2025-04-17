Rechter VS: Google heeft illegaal monopolie op online advertentietechnologie

Google heeft een illegale monopolie met zijn online advertentietechnologie. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank besloten in een zaak die door het Amerikaanse ministerie van Justitie en zeventien staten werd aangespannen.

De zaak draait om Google's technologie waarmee advertenties op websites worden geplaatst, schrijft The New York Times. De aanklagers stelden dat Google met zijn monopolie in die markt hogere prijzen en een grotere marge kan rekenen.

De rechter is het daarmee eens, blijkt uit de uitspraak. "Naast het ontnemen van het vermogen aan concurrenten om te concurreren, heeft dit uitsluitende gedrag de uitgeversklanten van Google, het concurrentieproces en uiteindelijk de consumenten van informatie op het open web aanzienlijk geschaad", stelt rechter Leonie Brinkema.

De rechter gaat echter niet in alle aanklachten mee. Het ministerie van Justitie vindt dat Google in drie delen van de advertentiemarkt een monopolie heeft: met de tools die online uitgevers gebruiken om open advertentieruimte aan te bieden, de tools die adverteerders gebruiken om die ruimte te kopen en de software die deze transacties mogelijk maakt. De rechter is het met de aanklagers eens wat betreft de tools van uitgevers en het softwaresysteem. Maar de overheid heeft wat haar betreft niet voldoende kunnen bewijzen dat Google ook een monopolie heeft met de tools die door adverteerders gebruikt worden.

De gevolgen van de uitspraak zijn nog niet bekend; die worden in de volgende fase van de rechtszaak bepaald. Het ministerie van Justitie heeft de rechtbank vooraf al gevraagd om Google te dwingen om delen van zijn advertentietechnologie te verkopen. Nu de uitspraak bekend is, gaat het ministerie zich nog verder beraden op wat ze de rechtbank zal vragen om het monopolie te verhelpen. Google heeft al bekendgemaakt in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Tweede tegenslag

Een andere Amerikaanse rechter besloot afgelopen augustus dat Google ook een illegaal monopolie heeft op de zoekmachinemarkt. "Google is een monopolist en heeft als zodanig gehandeld om zijn monopolie te behouden", luidde die uitspraak. Google sloot met diverse andere platformhouders overeenkomsten om Google Search de standaardzoekmachine te maken, om zo zijn dominante marktpositie te behouden. Daar zou het volgens de rechtbank in 2021 alleen al ruim 26 miljard dollar aan hebben uitgegeven. Dergelijke overeenkomsten zijn volgens de rechter concurrentieverstorend.

Ook in deze rechtszaak is nog niet bekend wat de precieze gevolgen gaan zijn. De eerste uitspraak heeft alleen betrekking op de aansprakelijkheid van Google, maar de gevolgen worden in een volgende fase van de zaak bepaald. Mogelijk kan de conclusie van de zaak nog tot 2026 op zich laten wachten.