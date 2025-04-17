'Samsung en Motorola willen Perplexity AI integreren in hun smartphones'

Samsung zou in gesprek zijn met AI-startup Perplexity AI om zijn assistent te integreren in de apparaten van Samsung. Ook zou Perplexity eenzelfde overeenkomst al hebben gesloten met Lenovo's Motorola. Dat stelt Bloomberg op basis van ingewijden.

Perplexity AI is een concurrent van Google en OpenAI, dat nu probeert om zijn AI-assistent op smartphones te krijgen. Daarover zou dus al een akkoord liggen met Motorola, schrijft Bloomberg. Als onderdeel daarvan wordt Perplexity vooraf geïnstalleerd op Motorola-telefoons, als alternatief voor Google's Gemini. Ook komt er een speciale interface van Perplexity voor de opvouwbare Razr-telefoons en gaat Motorola gebruikers aansporen om Perplexity uit te proberen. De samenwerking wordt volgens de ingewijden op 24 april aangekondigd tijdens een evenement van Motorola in New York.

Daarnaast zou Perplexity met Samsung in gesprek zijn om zijn assistent in de smartphones van de fabrikant te integreren. De twee partijen zijn nog bezig om de details te bespreken, aldus de ingewijden. Mogelijk wordt Perplexity straks als onderdeel van een overeenkomst als de standaard AI-assistent aangeboden op Samsung-telefoons. Ook is het mogelijk dat de Android-app van Perplexity vooraf geïnstalleerd wordt. Nog weer een andere optie is dat de assistent gepromoot wordt in de Galaxy Store van Samsung.

Samsung heeft nu al een uitgebreide samenwerking met Alphabet. Veel van de AI-features op Samsung-telefoons worden door software van Alphabet aangestuurd en de standaard zoekmachine is Google. Toch heeft Samsung ook al een langer lopende relatie met Perplexity. Zo heeft de investeringstak van Samsung vorig jaar nog geld gestoken in Perplexity en wordt overwogen dat nogmaals te doen, stellen de ingewijden. Samsung, Motorola en Perplexity wilden tegenover Bloomberg niet reageren op de berichtgeving.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 20:56 20

17-04-2025 • 20:56

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Reacties (20)

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Lamith 18 april 2025 08:59
Zolang je het maar uit kunt schakelen.
SirMemeAlot 17 april 2025 21:30
Leuk om te weten: Als je Ziggo en/of Vodafone diensten afneemt kan je een 12 maanden gratis voucher krijgen voor perplexity AI via Priority.nl. Deze stopt automatisch na 12 maanden :) .

Ik heb zo deze dienst nu sinds paar dagen in bezit, nog niet genoeg tijd om een waarde oordeel te geven.
Ruuddie @SirMemeAlot17 april 2025 22:02
Ik heb hem via deze route nou een paar weken en zoals het er nu bij staat, ga ik volgend jaar verlengen. Die wereld gaat echter zo snel dat we het t.z.t. gaan zien of het nog steeds zo goed is. Maar voor nu ben ik super tevreden over Perplexity. In principe niets meer Googlen, gewoon alles aan perplexity vragen.

Ik wilde een nieuwe stofzuiger kopen maar die sites van die fabrikanten zijn altijd super ruk in het vergelijken van verschillende modellen. Gewoon Perplexity gevraagd en hoppa, ik had een mooie tabel met alle verschillen.

Of een nieuwe videokaart. Ik vroeg hem 'ik heb nu een 6700XT waar ik 2e hands denk ik zo'n 300 euro voor kan krijgen. Kan je een lijstje maken met de prijzen van de 7800XT, 7900XT, 9070, 9070XT, 5070 en 5070 Ti, de relatieve performance upgrade vs mijn 6700XT , en hoeveel performance gain ik krijg per bijbetaalde euro tov mijn huidige kaart van 300 euro'. En hoppa, ik krijg een tabel met Videokaart / Prijs / Prestatieverbetering tov 6700XT / Prestatietoename per €100 bijbetaling.
logix147 @Ruuddie17 april 2025 22:27
enige nadeel vs chatgpt’s is het analyseren van bestanden… ik haal nog wel eens een wireshark daar doorheen maar dat ondersteunt Perplexity nog niet. Chatgpt wel.

Ik vind het wel fijn werken, zit ingebouwd in Arc en ik gebruik een workflow voor Alfred op m’n Mac.
Xthemes.us @Ruuddie18 april 2025 05:56
Ik wou weten welke argb reverse blade fan opties er waren, daar wisten Gemini en Copilot er mij amper een dozijn te vinden. Zelfs met 'deep research'.

Zelf maar een lijstje gemaakt van ondertussen 140 stuks:
https://docs.google.com/s...ng6VNGw/copy?usp=drivesdk

Op een gegeven moment heb ik plaatjes toegevoegd, ik dacht dat nu ik de fans zelf had opgezocht AI iig een lijstje met urls voor plaatjes kon laten genereren zodat ik het enkel hoefte te copy pasten.
Ja hoor een prachtig lijstje waarvan ongeveer 6 correct waren de rest waren gehallucineerd, soms typische WordPress urls voor domeinen waar WordPress niet eens op draait.

Voor code genereren soms best handig zodra je de limitaties in de gaten hebt. Vooral met Claude heb ik goede ervaringen daarmee. Voor een hoop andere dingen is er nog wel werk aan de winkel.
magnifor @Ruuddie18 april 2025 09:34
Herkenbaar, wilde zoeken naar de msrp van de 5060ti, via google door een zigzag van links en nergens duidelijk antwoord. Chatgpt met websearch bam dit en dit is de prijs met een link naar de bron, idiaal.
iqcgubon @Ruuddie18 april 2025 11:48
Gewoon Perplexity gevraagd en hoppa, ik had een mooie tabel met alle verschillen.
En heb je dan zelf ook geverifieerd of het wel klopt? Ik word meer voorgelogen door AIs dan dat ze mij echt correcte informatie geven.
gavinz @SirMemeAlot18 april 2025 08:54
Ik heb ook Perplexity AI via Revolut, maar op een of andere manier ga ik toch altijd naar ChatGPT. Ik vind hun interface gewoon simpeler en fijner werken.
Khalid. @SirMemeAlot18 april 2025 08:39
Klopt heb ik ook gedaan maar nog niet gebruikt.
Llopigat
17 april 2025 21:14
Nice, Perplexity vind ik de enige webbased AI die ik de moeite waard vind. Vooral de research functie.

Ik zou er niet voor betalen en ik draai mijn AI liever thuis maar ze hebben de internet zoekfunctie en het beredeneren daarop goed voor elkaar. Veel beter dan ik ChatGPT heb zien doen. Al gebruik ik die alleen via de API. Dat is veel goedkoper bij weinig gebruik. Hun app werkt niet eens zonder een Google account 8)7

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 april 2025 21:25]

Pasteis @Llopigat18 april 2025 10:16
Nice, Perplexity vind ik de enige webbased AI die ik de moeite waard vind. Vooral de research functie.

Ik zou er niet voor betalen en ik draai mijn AI liever thuis maar ze hebben de internet zoekfunctie en het beredeneren daarop goed voor elkaar. Veel beter dan ik ChatGPT heb zien doen. Al gebruik ik die alleen via de API. Dat is veel goedkoper bij weinig gebruik. Hun app werkt niet eens zonder een Google account 8)7
IK heb andere ervaring... met coderen loopt de UI vaak bij mij vast. Hij lijkt helemaal het draad kwijt te zijn, want ook zijn antwoorden zijn vervolgens onvoldoende.
Llopigat
@Pasteis18 april 2025 12:27
Oh daar gebruik ik het helemaal niet voor, voor coding heb ik dedicated code modellen. Ik gebruik het meer bij het begin van een project, zo van hoe pak ik dat aan. Ik heb altijd vrij exotische dingen die moeilijk te achterhalen zijn. Zoals van de week nog een interface met RS-422 voor een heel oud apparaat.
LaTiNo156 17 april 2025 21:23
Het belangrijkste aan een assistent op de telefoon lijkt mij dat deze in staat moet zijn om bepaalde functies aan of uit te zetten. 5g,wifi,Bluetooth, je volume etc. Liefst nog dat je de AI dan routines kunt aanleren zo van "slaap lekker" en dat je telefoon op stil gaat, wifi uit etc
Llopigat
@LaTiNo15617 april 2025 22:37
Het is niet echt bedoeld als een vervanging op Bixby maar meer van ChatGPT als ik het goed begrijp.

Overigens kan je dat nu al doen met Bixby routines op een Samsung telefoon: https://www.samsung.com/l...ow-to-use-bixby-routines/

Ik ben geen fan van Bixby hoor, daar niet van. Maar het kan wel.
pven 17 april 2025 21:04
Hopelijk kan je Deepseek dan uitsluiten.
bleep1912 @pven17 april 2025 23:58
Je selecteert een model dat je wilt gebruiken, maar waarom zou je DeepSeek eigenlijk willen uitsluiten. Laat me raden, want China slecht? Voor jouw geruststelling, perplexity gebruikt een eigen gehoste variant van DeepSeek die veilig wordt gehost en het veilige Amerika.
Khalid. @pven18 april 2025 08:43
Ik gebruik ze allemaal wat is het probleem??
Tweddy 18 april 2025 14:40
Jongens, stop toch eens met deze AI-nonsens tot het echt een beetje volwassen en bruikbaar wordt op smartphones. Nu is het vooral een marketing vehikel.
Vrij naar Steve Jobs: dit is baby-AI.
EektheMan @Tweddy18 april 2025 21:33
Wat is bruikbaar? Voor een sollicitatiebrief met gebruik van CV en Advertentie doet Perplexity het uitstekend. Zo zijn er vast nog meer voorbeelden te bedenken. Het tegenovergestelde ook. Wanneer is iets bruikbaar dan, tot het 100% alles weet en doet? Zelfs Steve Jobs heeft zo'n product nooit gemaakt. Je vraagt denk ik het onmogelijke en het onnodige.
mjz2cool @Tweddy22 april 2025 06:10
Ik heb toch al aardig wat obscure problemen op weten te lossen met behulp van AI (ChatGPT). Lijkt me dus aardig bruikbaar.

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