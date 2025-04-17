'Samsung en Motorola willen Perplexity AI integreren in hun smartphones'

Samsung zou in gesprek zijn met AI-startup Perplexity AI om zijn assistent te integreren in de apparaten van Samsung. Ook zou Perplexity eenzelfde overeenkomst al hebben gesloten met Lenovo's Motorola. Dat stelt Bloomberg op basis van ingewijden.

Perplexity AI is een concurrent van Google en OpenAI, dat nu probeert om zijn AI-assistent op smartphones te krijgen. Daarover zou dus al een akkoord liggen met Motorola, schrijft Bloomberg. Als onderdeel daarvan wordt Perplexity vooraf geïnstalleerd op Motorola-telefoons, als alternatief voor Google's Gemini. Ook komt er een speciale interface van Perplexity voor de opvouwbare Razr-telefoons en gaat Motorola gebruikers aansporen om Perplexity uit te proberen. De samenwerking wordt volgens de ingewijden op 24 april aangekondigd tijdens een evenement van Motorola in New York.

Daarnaast zou Perplexity met Samsung in gesprek zijn om zijn assistent in de smartphones van de fabrikant te integreren. De twee partijen zijn nog bezig om de details te bespreken, aldus de ingewijden. Mogelijk wordt Perplexity straks als onderdeel van een overeenkomst als de standaard AI-assistent aangeboden op Samsung-telefoons. Ook is het mogelijk dat de Android-app van Perplexity vooraf geïnstalleerd wordt. Nog weer een andere optie is dat de assistent gepromoot wordt in de Galaxy Store van Samsung.

Samsung heeft nu al een uitgebreide samenwerking met Alphabet. Veel van de AI-features op Samsung-telefoons worden door software van Alphabet aangestuurd en de standaard zoekmachine is Google. Toch heeft Samsung ook al een langer lopende relatie met Perplexity. Zo heeft de investeringstak van Samsung vorig jaar nog geld gestoken in Perplexity en wordt overwogen dat nogmaals te doen, stellen de ingewijden. Samsung, Motorola en Perplexity wilden tegenover Bloomberg niet reageren op de berichtgeving.