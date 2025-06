'Gemini Space voor Pixel-telefoons is Googles antwoord op Samsung Now Bar'

Google werkt aan Gemini Space, een AI-gebaseerde functie die mogelijk een overzicht biedt van gepersonaliseerde informatie op het vergrendelscherm van Pixel-telefoons. Dat meldt Android Authority op basis van verschillende verwijzingen in Android. Samsung biedt soortgelijke functionaliteit met de Now Bar.

Android Authority ontdekte in de Android 16 QPR1-bèta van afgelopen maand verwijzingen naar 'Ambient Data', dat de interne codenaam voor 'Gemini Space' lijkt te zijn. Het configuratiebestand is terug te vinden in de firmware voor zowel de Pixel 8 Pro als Pixel 9 Pro. De techsite vermoedt dat Google de functie wil introduceren met de Pixel 10, maar deze ook gaat ondersteunen op de voorgenoemde toestellen.

Het is niet duidelijk waar Gemini Space of de mogelijk gerelateerde Ambience Hub precies voor dienen. Android Authority vond code waarin Gemini Space wordt gelinkt aan een overzicht van financiën en sportuitslagen. Op basis hiervan heeft Google mogelijk plannen om At a Glance opnieuw uit te brengen als Gemini Space, met meer functionaliteit.

Android Authority speculeert dat Gemini Space Googles antwoord is op de Now Bar- en Now Brief-functies van Samsung. De Now Bar toont belangrijke informatie in een klein venster op het vergrendelscherm, terwijl Now Brief drie keer per dag een persoonlijk gegenereerd rapport laat zien.