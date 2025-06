Gerucht: Google past Apple MagSafe toe met Pixel 10-functie Pixelsnap

Google zou onder de naam Pixelsnap magnetische accessoires willen uitbrengen voor zijn Pixel 10-telefoons, claimt Android Authority. Apple doet dat al jaren onder de naam MagSafe en heeft de technologie beschikbaar gesteld, waardoor deze nu al een paar jaar in Qi2 zit.

Er zouden drie magnetische laders uitkomen voor de Pixel 10, claimt Android Authority op basis van marketingmaterialen: een reguliere magnetische lader, een variant met een stand en een met een ring stand. Daarmee zou de Pixel 10 net als iPhones horizontaal kunnen staan en bijvoorbeeld kunnen dienen als hub voor een smarthome.

Draadloos laden met magneten maakt deel uit van de Qi2-standaard van het Wireless Power Consortium. Apple doneerde daarvoor de technologie aan het consortium. Door de magneten ligt de telefoon altijd goed op de lader, wat zonder magneten lastiger is. Bovendien kan de telefoon dan hangen tijdens het laden, bijvoorbeeld in een auto.

Hoewel Qi2 al bijna tweeënhalf jaar bestaat, zijn er nog nauwelijks Android-telefoons met ondersteuning voor Qi2. Wel verschenen er al wat draadloze laders die ermee overweg kunnen. Inmiddels is de standaard bij versie 2.2, die draadloos laden met 45W mogelijk maakt. Dat is sneller dan huidige Pixel-telefoons bedraad kunnen laden. De Pixel 10 lekte vorige maand al uit tijdens het maken van een reclamevideo. De release vindt vermoedelijk plaats in augustus.