Motorola brengt update uit voor ondersteuning ultrawideband in Moto Tag

De Moto Tag heeft ondersteuning gekregen voor ultrawideband, waarmee apparaten preciezer kunnen inschatten waar de tag is. De Moto Tag kwam vorig jaar uit, maar de functie stond tot nu toe uit.

Voor de functie is firmwareversie 2.0.93 nodig, schrijft telecomjournalist Artem Russakovskii. Die is verkrijgbaar door de Moto Tag-app op de telefoon te updaten naar versie 01.00.073.10-Release. De functie werkt in Google Find Hub, die sinds kort de functie heeft om overweg te kunnen met ultrawideband.

Ook de telefoon heeft ondersteuning nodig voor uwb. Onder meer Googles Pixel 6 Pro, 7 Pro, 8 Pro, 9 Pro, de Samsung Galaxy S Plus- en Ultra-toestellen sinds 2021 en de Motorola Edge 50 Ultra ondersteunen uwb.

Uwb, of 802.15.4z, werkt op frequenties tussen ongeveer 6GHz en 8GHz. Ter vergelijking: wifi en bluetooth zitten op 2,4GHz, wifi via 802.11n of 802.11ac kan ook werken op 5GHz, en 802.11ax kan dat sinds de Wi-Fi 6e-uitbreiding ook op 6GHz. Uwb is in gebruik om uwb-chips en daarmee apparaten die bij elkaar in de buurt zijn te lokaliseren, veel preciezer dan bijvoorbeeld met bluetooth kan. De Moto Tag is tot nu de enige tracker die Google Find Hub ondersteunt met uwb. Er volgen er later dit jaar vermoedelijk meer. AirTags van Apple hebben die functie al sinds de release jaren geleden.