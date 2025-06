VodafoneZiggo gaat vóór bellen controleren of ze klant wel mogen benaderen

De Nederlandse provider VodafoneZiggo gaat voordat het bedrijf gaat bellen om producten of diensten te verkopen checken of ze die klant wel mogen bellen. Dat ging de afgelopen tijd vaak fout. Bellen voor telemarketing mag alleen na expliciete toestemming van de klant.

VodafoneZiggo besteedt het bellen uit aan andere bedrijven, maar de provider is ook verantwoordelijk voor wat die andere bedrijven doen, meldt toezichthouder ACM. "VodafoneZiggo is er verantwoordelijk voor dat de belbedrijven waarmee het werkt zich hieraan houden. Hierover worden vooraf afspraken vastgelegd en VodafoneZiggo gaat partijen die in hun opdracht werken strenger controleren en hieraan houden. Het bedrijf ziet in dat verbetering noodzakelijk is."

De provider bevestigt dat. "Klanten verdienen betrouwbare en transparante communicatie en daar voelen wij ons verantwoordelijk voor. Daarom scherpen wij onze werkwijze en die van onze partners aan." Ook komt er een centraal systeem voor afmeldingen en de provider belooft afmeldingen binnen 72 uur te verwerken.

ACM deed onderzoek naar VodafoneZiggo vanwege de praktijken rond telefonische verkoop, maar zet dat nu stop. De toezichthouder gaat ervan uit dat andere bedrijven die met telefonische marketing de wet overtreden daar nu ook mee stoppen. "Wij gaan ervan uit dat alle bedrijven die telefonische werving gebruiken dit voorbeeld zullen volgen. Zo worden ongewenste verkooptelefoontjes gestopt en ontstaat een eerlijk speelveld tussen bedrijven."