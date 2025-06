Core Devices gaat eerste exemplaren nieuwe versie Pebble-smartwatch versturen

De nieuwe versie van de Pebble-smartwatch, de Core 2 Duo, komt deze zomer uit. Het nieuwe bedrijf zegt de preorders in juli en augustus uit te leveren. Core Devices heeft inmiddels honderden exemplaren laten maken en gaat die de komende weken versturen.

Die honderden exemplaren gaan naar bètatesters, zegt Core Devices. Dat kunnen klanten zijn die een Core 2 Duo hebben besteld of mensen die dat niet hebben gedaan: de bètatest betreft de app voor de horloges. Die bevat geen nieuwe functies en moet de functies van de oude Pebble-app bevatten. Die oude app staat momenteel niet meer in downloadwinkels en is alleen via sideloading op smartphones te krijgen.

Pebble-oprichter Eric Migicovsky kondigde begin dit jaar aan dat hij een bedrijf had opgericht om de smartwatch weer nieuw leven in te blazen. Het gaat deze keer meer om een hobbyproject dan om de verwachting er een groot bedrijf van te maken. Pebbles waren vooral gericht op het aflezen van de tijd, terwijl smartwatches de afgelopen jaren meer zijn gericht op sport en gezondheid.

De Core 2 Duo heeft een 1,26"-display en toont alleen zwart-wittinten. Het scherm heeft een resolutie van 144x168 pixels en een dpi van 176. De 2 Duo heeft vier knoppen en beschikt over een kompas en een barometer.

Er komt ook een duurdere versie. Deze Core Time 2 toont in tegenstelling tot de Core 2 Duo wel kleurentinten. Hij beschikt over een 1,5"-display met een resolutie van 200x228 pixels en een dpi van 202. De smartwatch heeft net als de Core 2 Duo vier knoppen, maar ook een touchscreen, wat de Core 2 Duo niet heeft. Verder heeft de Time 2 een sensor aan boord die de hartslag kan meten. De Core Time 2 wordt vanaf december verstuurd.