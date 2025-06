Instagram en Facebook filteren AI-ontkleedtools uit zoekresultaten

Facebook en Instagram beperken zoektermen op hun platforms die lijken te verwijzen naar apps waarmee mensen op foto's van kleding kunnen worden ontdaan om ze naakt te tonen. Ook klaagt moederbedrijf Meta een bedrijf aan dat voor dergelijke apps adverteerde op Facebook en Instagram.

Het gaat in het Engels om zoektermen als 'nudify' (naakt maken), 'undress' (ontkleden) en 'delete clothing' (kleding verwijderen), zo zegt Meta. De bedoeling is dat die zoektermen niet langer leiden tot resultaten. Ook blokkeert Meta links naar websites van zulke diensten.

Vaak hebben de personen op de foto geen toestemming gegeven voor het proberen om met AI de kleding te verwijderen. CBS News ontdekte onlangs honderden advertenties voor de diensten op onder meer Instagram en Facebook.

Meta klaagt ook Joy Timeline HK aan, een bedrijf uit Hongkong dat Meta heeft misleid om de advertenties online te kunnen zetten voor zijn dienst CrushAI. In hoeverre dit alleen in de Verenigde Staten speelt of dat het ook relevant is in Nederland en België, is onduidelijk.