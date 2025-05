'Tesla-werknemers deelden beelden gemaakt door Tesla-auto's met elkaar'

Tesla-werknemers deelden onderling beelden die door Tesla-auto's waren gemaakt, om er bijvoorbeeld grapjes over te maken. Dit gebeurde in ieder geval tussen 2019 en 2022, zeggen ex-werknemers tegen Reuters. Tesla verzamelt de beelden om zijn AI te trainen.

De ex-werknemers beschrijven afbeeldingen en video's als een naakte man die naar een Tesla liep, botsingen en agressieve verkeersdeelnemers, en lingerie die bij een ladende Tesla werd opgehangen, als voorbeelden van beelden die onderling werden gedeeld. Een ander voorbeeld is een kind op een fiets dat door een Tesla wordt aangereden. Het gaat om werknemers bij onder meer een Amerikaans kantoor waar werknemers de beelden moesten beoordelen om Tesla's Autopilot te kunnen verbeteren, schrijf Reuters.

Op deze afdeling werkten voornamelijk jonge mensen van rond de twintig en dertig jaar oud, waar een cultuur van 'memes en viral online content heerste'. De werknemers deelden in privé- en groepschats de beelden met elkaar, bijvoorbeeld om grapjes te maken. Een werknemer claimt dat collega's die dit vaak deden, relatief vaker promotie kregen.

Tesla-managers zouden wel optreden als dergelijke memes in grote publieke kanalen werden gedeeld, maar onderling en in kleinere groepen werden de beelden nog gedeeld. Dit gebeurde in ieder geval nog medio vorig jaar; het is niet duidelijk of dit nog steeds gebeurt.

De autofabrikant zegt bij het verzamelen van de beelden, waar bestuurders toestemming voor moeten geven, de privacy te beschermen. Zo worden de beelden niet aan het identificatienummer van een auto gekoppeld en zou de eigenaar ook niet achterhaald kunnen worden. Tegen Reuters zeggen ex-werknemers echter dat de locatie van de beelden met een Google Maps-functie kon worden achterhaald. Daarnaast waren sommige mensen te identificeren of te lokaliseren door wat er op de beelden te zien is.

Tesla reageerde niet op vragen van Reuters. Inmiddels zouden geparkeerde Tesla's geen beelden meer met het bedrijf delen. Daarnaast wil Tesla het menselijke werk steeds meer automatiseren, waardoor er minder mensen aan te pas komen. Toch heeft het bedrijf nu minstens 675 mensen in dienst die dergelijke beelden verwerken.