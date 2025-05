Microsoft blokkeert emulators op Xbox Series-consoles in retailmodus

Microsoft blokkeert game-emulators in de retailmodus van de Xbox Series X en S. Het is daardoor niet meer mogelijk om apps als RetroArch te openen. Gebruikers die de app proberen te openen, krijgen een melding dat de app niet in lijn staat met het Microsoft Store-beleid.

Een van de makers van RetroArch laat op Twitter weten dat het niet meer mogelijk is om de app te openen op de Xbox Series X en S. Hij laat zien dat wanneer gebruikers de app proberen te openen in de retailmodus van de console, zij een melding krijgen dat de app niet in lijn staat met het Microsoft Store-beleid.

Op Xbox Series-consoles was het mogelijk om emulators te downloaden via de Microsoft Store, die door anderen werden geüpload. Dat werkte met Universal Windows Platform-apps. Deze emulators werden vaak door Microsoft offline gehaald, maar wie de emulator al geïnstalleerd had, kon deze via de retailmodus blijven spelen. Met de recente blokkade, kan dat dus niet meer. De retailmodus is de reguliere modus die de consoles uit de doos draait.

De emulators zijn nog wel te gebruiken via de dev-modus, die voor ontwikkelaars is bedoeld. Deze versie kost echter 20 dollar. Op Xbox Series-consoles zijn emulators als RetroArch, PPSPP en DuckStation te gebruiken, waarmee bijvoorbeeld PlayStation 2- en GameCube-games te spelen zijn.