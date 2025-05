Microsoft brengt Windows 365 Frontline-licentiemodel voor cloudgebruik uit

Microsoft heeft het flexibele Windows-cloudabonnement Frontline in preview beschikbaar gemaakt. Windows 365 Frontline is een manier voor organisaties om gevirtualiseerde Windows 10- of 11-pc's te draaien, maar waarbij meerdere gebruikers een enkele licentie kunnen gebruiken.

Microsoft schrijft dat Windows 365 Frontline in publieke bèta uit is. Het abonnement is een versie van Windows 365, waarbij gebruikers een Windows 10- of Windows 11-virtualisatie vanuit de cloud kunnen streamen.

Windows 365 Frontline doet daar verder niks anders mee, maar de tool is een alternatieve manier voor bedrijven om hun abonnement in te regelen. Frontline is bedoeld voor bedrijven die bijvoorbeeld veel in ploegendiensten werken, zoals callcenters, waarbij gebruikers op verschillende tijden werken en meerdere licenties dus overbodig zijn. Windows 365 Frontline maakt het mogelijk dat er maximaal drie werknemers van een enkele licentie gebruik kunnen maken, zolang die werknemers niet tegelijk werken. Daarmee kunnen bedrijven hun benodigde licenties drie keer zo klein maken.

De machines worden bij Frontline automatisch uitgezet als ze niet worden gebruikt, in tegenstelling tot Windows 365-pc's met een Enterprise-licentie die aan blijven staan. Dat betekent dat gebruikers hun documenten en hun werk moeten opslaan na het gebruik, omdat die anders mogelijk verloren gaan.