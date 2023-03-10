Word voor Windows en macOS krijgt toetsencombinatie voor plakken zonder opmaak

Microsoft introduceert binnenkort een functie voor het plakken van tekst zonder opmaak in Word. De functionaliteit bestond al langer in de browserversie van Word en Microsoft Teams, maar de desktopversie van Microsofts tekstverwerker heeft dit nog niet.

Microsoft kondigt de komst van 'paste text only' aan in een blogpost. Zonder opmaak plakken is al mogelijk via het paste special commando, maar dat vergt iets meer stappen om hetzelfde resultaat te bereiken. De feature is momenteel beschikbaar in testversies van de app. De feature werkt voor Microsoft 365-bètagebruikers die minstens versie 16.0.15831.20174 voor Windows draaien. Voor Microsoft 365 voor Mac gaat het om bètaversie 16.67.1113.0. Wanneer de functie naar de releaseversie van Microsoft 365 komt, vermeldt het bedrijf niet.

Plakken zonder opmaak betekent dat aanvullende data in een gekopieerde tekst, zoals lettergrootte, lettertype, kleur, en hyperlinks, niet meegenomen worden bij het plakken. In veel applicaties die dit ondersteunen, is de snelkoppeling daarvoor ctrl+shift+v. Op dit moment werkt die shortcut echter nog niet in de releaseversie van Word voor desktops. Met de release van de 'paste text only'-feature komt daar verandering in. Bij macOS wordt dit cmd + shift + v, maar macOS heeft ook al de systemwide toetsencombinatie cmd + opt + shift + v, die hetzelfde doet.

In een blogpost legt Microsoft verdere details rondom de functionaliteit uit, zoals nieuwe snelkoppelingen voor de format painter en ondersteuning voor het behouden van bepaalde opmaak, zoals bulletpoints.

Thumbnail gifje over paste without formatting
Microsoft geeft een demo van paste without formatting in actie. Klik voor een gifje.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 10-03-2023 18:13 138

10-03-2023 • 18:13

138

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Reacties (138)

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haha666413 10 maart 2023 18:16
eindelijk zonder het rare pop up menu hopelijk
jzn21 @haha66641310 maart 2023 19:49
Die is idd heel irritant, maar kun je bij voorkeuren uitzetten:
https://support.microsoft...fbe1f3fedab#ID0EBBD=macOS
haha666413 @jzn2110 maart 2023 19:50
dankje wel voor de tip :D
2green @haha66641311 maart 2023 11:52
Je kunt ook gewoon plakken en dan met Ctrl + Shift + N de opmaak verwijderen.
Waterbeesje @2green12 maart 2023 11:01
Extra handelingen, plakken, opnieuw selecteren en opmaak verwijderen. Dit is veel sneller :)

Nu nog de [ctrl shift s] toewijzen aan save as en ik ben blij :)
2green @Waterbeesje12 maart 2023 11:30
Inderdaad.... zo snel deze nieuwe functie beschikbaar is.
Meurton1974 @Waterbeesje12 maart 2023 15:21
[F12]?
rdm @2green12 maart 2023 16:46
of CMD + option + shift + V om direct in de bestaande opmaak te plakken (wat je meestal wilt)
2green @rdm12 maart 2023 20:35
Die kende ik nog niet, ga ik proberen thanks!

Options is vermoed ik ALT?
MartenBE @2green13 maart 2023 09:20
Het is gewoon handiger als alle gelijkaardige apps ook gelijkaardige toetsencombinaties toelaten. Dit maakt het een stuk intuitiever in gebruik.
TomPlant0 @haha66641311 maart 2023 11:33
Die was er gelukkig niet op MacOS. Wat ik wel echt heel irritant vindt en niet uit te zetten is dat Microsoft functionaliteiten die standaard in MacOS zitten uitzet. Zoals ⌘ CMD + backspace om een hele zin te verwijderen en Option + backspace om een woord te verwijderen.
schrikbeeld @TomPlant011 maart 2023 17:55
Tja, als je veel keyboardtruukjes in een tekstverwerker wilt hebben moet je vi gebruiken ;)
TomPlant0 @schrikbeeld11 maart 2023 19:48
Is niet altijd een optie voor mijn werk. Alsnog blijft het vervelend
teek2 10 maart 2023 18:18
Hopelijk gewoon ctrl-v, ik kan me niet herinneren dat ik ooit opmaak mee wilde plakken. Ik kan me wel vele vele irritaties herinneren als je tekst plakt en het slaat gewoon nergens op qua opmaak.

Soms moet je gewoon via notepad om de opmaakt weg te krijgen.

[Reactie gewijzigd door teek2 op 22 juli 2024 14:36]

unreal0 @teek210 maart 2023 19:00
Ik snap het probleem niet helemaal, je hebt toch altijd de optie 'alleen tekst behouden' direct na het plakken? Ben het wel met je eens dat de geen-opmaak versie de standaard zou moeten zijn.
supersnathan94
@unreal010 maart 2023 19:06
Maar dat is vet irritant om te gebruiken. Zeker als je veel tekst moet heen en weer plakken vanuit een tabel bijvoorbeeld. Dan moet je vaak per cel aan het klooien.


Het feit dat dit er nu niet is is voor mij echt irritant. Kost echt veel handelingen.
Finraziel
@supersnathan9410 maart 2023 20:50
In dat soort gevallen kun je eventueel nog eerst alles plakken wat je moet plakken en er dan met de format painter overheen gaan... Maar ja, zou fijner zijn als er gewoon een setting zou zijn om 'text only' standaard te maken.
supersnathan94
@Finraziel11 maart 2023 01:12
Soms wel, meestal niet. Als je van excel naar word pasterinoot dan neemt ie de cel mee. Krijg je zo’n vakje eromheen wat word dan zoet als een gehele tabel. Mega lelijk.
Finraziel
@supersnathan9411 maart 2023 07:16
Oh ja op die manier inderdaad, ik was vooral aan het denken aan plakken in Excel. Ik werk zelf niet veel met word.
iAR @Finraziel12 maart 2023 13:03
Er zijn vaak genoeg allerlei rare opmaak zaken, regelafstand bijvoorbeeld. De ervaring leert dat alle opmaak nooit echt verdwijnt, wat je ook doet.
Plakken zonder opmaak is echt een uitkomst, en het is verwijtbaar dat Office dit nu past krijgt.
Finraziel
@iAR12 maart 2023 14:20
Ik gaf dan ook alleen een tip wat soms kan helpen.
En Office heeft het altijd gehad, alleen niet met een enkele toestencombinatie.
Boogie @supersnathan9411 maart 2023 01:19
CTRL-v CTRL CTRL t
Werkt ook prima, omdat ik het plakken met opmaak zat was ben ik gaan zoeken en deze combinatie gevonden. :)
Werkt prima in Word en Outlook.

[Reactie gewijzigd door Boogie op 22 juli 2024 14:36]

g4wx3 @Boogie11 maart 2023 10:03
control shift V wil soms ook lukken
ZinloosGeweldig @g4wx311 maart 2023 20:24
Dat is die toetsencombinatie die in bv Microsoft Teams en de browserversie van Word zit waar het artikel over spreekt. Die nu dus ook naar de desktop versie van Word komt.
Xbeek @unreal010 maart 2023 19:22
Toch behoud de optie ’alleen tekst plakken’ sommige opmaak aspecten wel vast als je plakt binnen office…
Probeer maar eens datum/tijd opmaak in Excel weg te krijgen met alleen tekst plakken…
supersnathan94
@Xbeek10 maart 2023 19:38
Dat komt vaak doordat excel ook daadwerkelijk de data aanpast helaas. Bij sommige dingen echt kneiterirritant.
Xbeek @supersnathan9410 maart 2023 19:56
Klopt!
Ooit heeft MS besloten dat datum en tijd gecombineerd kunnen worden tot een continue variabele…
Datum is zeker geen continue variabele en de samensmelting met (zomer/winter?)tijd is vragen om problemen met calculaties…
-Colossalman- @unreal011 maart 2023 14:10
Ik ben het helemaal met je eens, ik plakte in outlook altijd naar de cc of bcc regel om het vandaar weer in de mail te plakken.

Super irritant die opmaak meenemen
TweakTox @teek210 maart 2023 18:43
Als je binnen je Word document tekst (een titel o.i.d.) knipt en plakt, wil je natuurlijk niet dat je opmaak weg is.
supersnathan94
@TweakTox10 maart 2023 19:38
Het klembord heeft ontzettend veel metadata. Onder andere ook de bron. Dus dat zouden ze prima kunnen detecteren.
marcieking @supersnathan9410 maart 2023 19:54
Ik wil vaak binnen een document afwisselend wel en niet de opmaak meenemen.
jmmk @marcieking10 maart 2023 22:01
Ik ook. Daarom heb ik alt-ctrl-v gedefinieerd als sneltoets voor plakken zonder opmaak, en ik gebruik het supervaak.
Dat kan gewoon binnen Word, nieuwe sneltoetsen definiëren.
Eventueel zou je het ook via AutoHotkey kunnen doen.
JeroenH @jmmk10 maart 2023 22:04
Powertoys biedt de optie ook, default met windows + ctrl + V, maar dat is aan te passen. Dit is applicatieonafhankelijk.

Ik zie net dat release v0.68.1 de mogelijkheid biedt ctrl + V in te stellen als plakken zonder opmaak. Daar staat echter wel bij "Warning: Overriding a default system shortcut might have unintended consequences." :9

[Reactie gewijzigd door JeroenH op 22 juli 2024 14:36]

CH4OS @JeroenH10 maart 2023 23:30
Je moet het nog wel apart inschakelen in Powertoys, daarnaast heeft het als nadeel, dat die functie de waarde voor de plain-text waarde vervangt. Je kunt daarna dus niet zomaar meer terug springen naar de waarde met de opmaak.
supersnathan94
@CH4OS11 maart 2023 01:22
Fair, maar ik heb eerlijk gezegd nog nooit gehad dat ik de waarde daadwerkelijk expliciet met opmaak wilde plakken.

Dus ik vraag me daar de use case wel af, maar besef me ook dat er vast een reden is dat dit NU pas uitgebracht wordt.
GertMenkel @supersnathan9410 maart 2023 19:58
Het klembord bevat eigenlijk over het algemeen niet zo heel veel metadata, pas als je plakt wordt de applicatie waar de "gekopieerde" inhoud vandaan komt gevraagd om data te leveren. Dit is waarom Office bij het afsluiten nog wel eens vraagt of je klemborddata wil behouden en waarom je makkelijk tienduizend rijen/pagina's kan kopiëren zonder dat je hele systeem ineens drie keer zoveel RAM gebruikt.

Qua logica ben je afhankelijk van zowel de bronapplicatie als de doelapplicatie. Office kan proberen hier slim in te zijn, maar dan krijg je situaties als "als ik naar Word kopieer werkt het wel, maar als ik naar Gmail kopieer dan werkt het niet, wat is er mis met mijn Office/Gmail/Chrome?".

Aangezien een kleine minderheid in staat lijkt te zijn standaardkoppen en -stijlen te gebruiken, zou ik niet al te veel verwachten van speciale kopieer- en plak-logica. De helft van de documenten die ik in mijn leven ben tegen gekomen hebben alle koppen dikgedrukt en misschien een font size groter, en als je tekst kopieert wil je die koppen wel houden. Wat je niet wilt houden is het originele lettertype, tenzij er natuurlijk meerdere lettertypes gebruikt worden, of toch juist niet?

Ik denk dat standaard alles kopiëren zoals nu ook het geval is en ctrl+shift+v voor plaintext plakken een prima oplossing is, eigenlijk, eventueel met een instelling om het oude gedrag (die popup die vraagt hoe je wilt plakken) te behouden.
supersnathan94
@GertMenkel11 maart 2023 01:11
Ik denk inderdaad ook dat ctrl+shift+v prima is. Maar dan moet het wel system wide hetzelfde werken. Gelukkig zijn ze daar mee bezig.
NBK @supersnathan9411 maart 2023 01:37
Blijf het zelf logischer vinden om ctrl+v voor plakken zonder opmaak te gebruiken en ctrl+shift+v voor plakken met opmaak. 9 van de 10 keer verneukt de geplakte opmaak juist de opmaak van het stukje waar je het in wil plakken. Nu is het vaak ctrl+v ctrl+z ctrl+shift+v voor het doet wat ik wil.
TommieW @supersnathan9410 maart 2023 19:42
Dan maak je het gedrag afhankelijk van arbitraire keuzes. Dat is gegarandeerd een frustrerende user experience.
sumac @TweakTox11 maart 2023 18:12
Zo werkt het bij jou en dat is natuurlijk prima. Helaas werkt het voor vele anderen niet zo. Ik wil zelden dat de opmaak gekopieerd wordt. CTRL-Shift-V is een uitkomst en het is natuurlijk belachelijk dat dit niet eerder in Word is verwerkt. Ik vraag me nu af of deze wijziging alleen Word betreft.
imqqmi @teek210 maart 2023 20:00
Kun je nu ook gewoon instellen onder options > advanced onder cut, copy, paste, paste from other programs kun je instellen 'Keep text only'.
ctrl+alt+v kun je ook al gebruiken, maar krijgt dan een dialog venster met de keuzes. Of na paste op ctrl drukken, kun je ook keep text only kiezen. Ik heb zelf een directe shortcut van gemaakt met shift+ctrl+v in options > customize ribbon > all commands > zoek 'keep text only' en ken er een shortcut aan toe. Je kunt ook gewoon ctrl+v eraan toekennen.
De functie zat er dus allang in, wat nieuw is is de shortcut, maar die kun je dus nu ook al zelf instellen.
thanx @imqqmi10 maart 2023 20:27
Of eerst plakken met CTRL + V en dan na elkaar toets CTRL gevolgd door T. Dat haalt direct alle geplakte opmaak weg.

Maar doe mij maar CTRL + SHIFT + V als plakken zonder opmaak. Is al in veel pakketten zo.

En dan ook gelijk Outlook nog even gelijk trekken met shortcuts want dat is pas echt een zooitje O-)
imqqmi @thanx10 maart 2023 22:30
Klopt, en Excel ook, kan uberhaupt geen shortcuts aanpassen, wellicht wel met een stukje office vb script maar dat geeft dan weer andere problemen.
Verwijderd @teek211 maart 2023 00:57
Soms moet je gewoon via notepad om de opmaakt weg te krijgen.
Als je tekst wel opmaak heeft en je wil deze verwijderen: Selecteer de tekst en druk op ctrl + spatie.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:36]

NBK @Verwijderd11 maart 2023 01:42
Ik gebruik zelf vaak de tekstregel van win+r, of zelfs het veld voor de URL in mijn browser ipv notepad.
De tekst opnieuw moeten selecteren is gewoon vervelend. Met notepad, of een andere opmaak loze tekstregel, kun je gewoon ctrl+a gebruiken om het snel opnieuw te selecteren, dan hoef je alleen opnieuw ctrl+c te doen.
crazyboy01 @teek210 maart 2023 18:20
Ik wil het soms wel eens, bijvoorbeeld van websites (al gaat de opmaak zelden mee zoals je het verwacht). Maar dat is de uitzondering. Zonder opmaak zou inderdaad gewoon CTRL+V moeten zijn.
Blockchain @teek210 maart 2023 18:35
ik kan me niet herinneren dat ik ooit opmaak mee wilde plakken.
Hoofdzakelijk van het ene Word document naar het andere Word document.
Zebby @teek210 maart 2023 19:26
Ik dacht dat dit standaard ging via ctrl+shift+v. Lang op gewacht deze functie, ook in Outlook aub. Zo irritant.
SPee @Zebby10 maart 2023 19:47
Zelfs waar ik die optie in het context menu vind, werkt die combinatie bij mij niet.
Eigenlijk vrijwel nooit.
Chrome heeft die optie, maar werkt dat bij mij? nee. :/
Slaiter @teek210 maart 2023 23:07
Hoewel het ctrl+shift+v is bij veel programma's zou je inderdaad eerder ctrl+v als basis optie (zonder opmaak) en met de shift erbij met opmaak als logisch zien.

Punt is ctrl+v zou een 1 op 1 copy zijn van wat je plakt.
Of ctrl+c om te kopieren met opmaak en ctrl+t als optie om te kopieren zonder opmaak. Plakken blijft dan gewoon ctrl+v

[Reactie gewijzigd door Slaiter op 22 juli 2024 14:36]

Hobbit13 @teek211 maart 2023 09:15
heb je nog nooit een stuk tekst met een afbeelding gecopieerd?
Lapa @teek211 maart 2023 10:08
Tja, en voor mij is het zo'n beetje 50/50 of ik wel of geen opmaak wil behouden. Dan gaat het meestal niet om lettertypes en zo, maar een lijst is ook al opmaak he. Ik gebruik dus al jaren ctrl-shift-v voor plakken zonder opmaak en ben ontzettend verbaasd dat dat blijkbaar nu pas naar Word komt.

Ik gebruik Word niet zo veel, maar wel genoeg dat ik echt niet snap dat me dat nooit is opgevallen.

[Reactie gewijzigd door Lapa op 22 juli 2024 14:36]

Bad_Karma @teek211 maart 2023 14:36
Hopelijk gewoon ctrl-v, ik kan me niet herinneren dat ik ooit opmaak mee wilde plakken. Ik kan me wel vele vele irritaties herinneren als je tekst plakt en het slaat gewoon nergens op qua opmaak.

Soms moet je gewoon via notepad om de opmaakt weg te krijgen.
Dit.
Ik heb nooit begrepen waarom dit standaard aanstaat. En idd altijd maar notepad moeten gebruiken.

Op de iPhone heb ik dit probleem ook. Dan doe ik het altijd via iMessage. Ongelooflijk irritant. Ik heb er wel eens een shortcut voor het plakken van plain text voor gemaakt, maar het blijft omslachtig
Frame164 @teek211 maart 2023 20:48
Als je een heel paragraaf wilt verplaatsten wil je toch ook de opmaak meenemen lijkt me. Of wil je dan plakken als platte tekst en vervolgens zaken als headings en references weer opnieuw doen?
teek2 @Frame16413 maart 2023 08:59
Maar in dat geval wil je doel opmaak, wat je meestal ook krijgt in Word met alleen tekst plakken. Tussen docs plakken verpest meestal de opmaakt omdat ineens de regelafstand anders is van het geplakte. Om gek van te worden.
MrTre 10 maart 2023 18:30
Huh?
Deze MacOS toetscombinatie werkt gewoon om te plakken zonder opmaakt:

Command ⌘ + Shift ⇧ + Option ⌥ + V
Campo di Casa @MrTre10 maart 2023 18:57
Ik weet niet beter dan dat ik ff met rechts aanklik en dan Plakken Speciaal selecteer.
Maar ben het wel eens met wat hierboven ook word aangegeven. Waarom niet gewoon CTRL-V (Command-V) voor het plakken zonder opmaak. Ik heb het vermoeden dat je vaker geen dan wel een opmaak wilt hebben. Maar kijken dan voornamelijk naar mijn eigen werkwijze.

@Bart Bedankt voor de tip. Ik ga Pure Paste eens proberen. :)
WhatsappHack @Campo di Casa10 maart 2023 19:10
Ik heb het ook nooit begrepen, het is verrekte onlogisch. Het was op te lossen met third-party tooltjes die cmd+v mapte naar de andere menu optie zodat je vingers geen spagaat hoefde te maken, maar dat was ook lekker omslachtig. Het is echt extreem zeldzaam om in Word/Pages/Mail de opmaak van de paste te willen behouden. :P Ook als je iets kopieert uit de terminal, neemt ie tekstkleur en je custom achtergrondkleur mee… Compleet waardeloos, als je dat wil: dán kan je plakken “met behoud van…” doen. Maar waarom dat de default is is mij een raadsel, een van de meest veelgehoorde klachten.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 22 juli 2024 14:36]

Campo di Casa @WhatsappHack10 maart 2023 19:14
Ik zou mij nog ergens kunnen voorstellen dat wanneer je copy-paste binnen een Word document dat je standaard een paste met opmaak zou willen doen. Maar zodra je een copy-paste doet vanaf een externe bron / document is de kans kleiner en zou ik de voorkeur hebben om te pasten zonder opmaak.
LordMike @Campo di Casa11 maart 2023 00:41
Dit kan je heel goed en gemakkelijk instellen:

https://support.microsoft...0e-48a6-8680-fb9ce15bf3d6
Campo di Casa @LordMike11 maart 2023 06:24
Het is goed dat je het kan aanpassen. Alleen blijft de vraag waarom.
Stel dat 99% van de gebruikers een document begint met font Arial en grote 12.
Waarom zou je dan als developer er niet voor kiezen om dit de standaard font en font grote van maken bij het starten van een nieuw document.

Ja, je kan dit vast instellen. Maar waarom zou je vasthouden aan een bepaalde setting als iedereen het toch anders gebruikt. :)
Daoka @Campo di Casa11 maart 2023 07:47
Persoonlijk zou ik dit juist vervelend vinden. Meestal vind ik de standaard setting goed. Maar het gebeurt bijvoorbeeld bij een handleiding schrijven dat ik andere opmaak gebruik om bepaalde dingen te benadrukken. Als dit toevallig de laatste ding zou zijn wat ik doe zou ik dit dus automatisch de volgende keer krijgen, terwijl dit dus niet meer van toepassing is. Ik vind het dus handig om te weten dat ik hier nooit aan hoef te denken als ik een nieuwe document open. En ik denk dat voor veel mensen dit dus ook geldt. Heeft een bedrijf een andere standaard opmaak dan zal dit wel ingesteld worden in plaats van dat dit elke dit door de gebruiker gedaan moet worden.
PhilipsFan @WhatsappHack10 maart 2023 19:19
Is inderdaad vanaf het begin volkomen stupide geweest. Als je tekst kopieert, wil je dat eigenlijk altijd in de opmaak van de tekst waar je het in plakt. Het is echt een zeldzaamheid dat je de opmaak wilt meekopiëren. En als je het dan een keer nodig hebt, dan gaat het meestal nog fout ook.
sfranken @WhatsappHack10 maart 2023 20:53
Het was op te lossen met third-party tooltjes die cmd+v mapte naar de andere menu optie zodat je vingers geen spagaat hoefde te maken
Daar hoef je niet eens third-party tooltjes voor te gebruiken, het OS ondersteunt dat uit de doos in elke applicatie.
tweakuwe @Campo di Casa11 maart 2023 06:45
Ik wil iets er tussen in zit als default. Ik wil dat niet de exacte opmaak wordt overgenomen, en ook niet dat het enkel de tekst zonder enige opmaak paste. Ik wil de 'paste with destination formatting'. Dan houd die wel de informatie dat iets een header/url/reguliere text/etc. is, maar gebruikt die de styles van het document waar je in plakt.

Dan is dit plakken zonder enige opmaak met een iets moeilijke toetsencombinatie alsnog wel een uitkomst voor ernaast.
page404 @MrTre10 maart 2023 19:09
Hahaha MacOS is wel de koning van de toetscombinaties hoor! Niet altijd even voor de hand liggend maar als je ze weet te onthouden kan je echt enorm productief zijn op de Mac.
rvt1 @page40410 maart 2023 20:10
Je kunt ook per applicatie gewoon toets combinaties veranderen. Voor teams en word heb ik ook cmd-v gemapped naar plakken zonder style. Dit kun je gewoon zelf in OS-X doen zonder tooltjes of toys.

Zeker voor teams is het irritant dat deze de style overneemt en niet alleen de text.
oscar oscar @MrTre10 maart 2023 19:14
Inderdaad, dat kan al jaren in macOS, had best in het artikel mogen staan.

Enige app waar het niet werkt is Slack om een of andere reden
Katsunami @MrTre10 maart 2023 20:23
Wow. Wordt een Mac tegenwoordig inclusief octopus geleverd?
Patrick_Wolf @MrTre10 maart 2023 20:45
[edit] stond al in het artikel

[Reactie gewijzigd door Patrick_Wolf op 22 juli 2024 14:36]

NBK @MrTre11 maart 2023 01:43
Is 4 knoppen tegelijk indrukken nou echt zo handig en ergonomisch?
laptopleon @NBK12 maart 2023 00:07
Het is makkelijker om CMD-ALT-SHIFT-V in te drukken op een Mac-toetsenbord, dan het (vanaf het perspectief van een Windows-toetsenbord) lijkt. Als je naar een Windows-toetsenbord kijkt, zit de CTRL-toets (die in Windows in feite dezelfde functie heeft als CMD in macOS) helemaal in de hoek. Dus die moet je bijna wel met je pink indrukken. De ALT zit drie toetsen naar rechts (duim). De SHIFT moet je bijna wel met je ringvinger pakken, want je pink kan geen twee toetsen tegelijk aan. Tja, dan wordt het bijna onmogelijk om met dezelfde hand (wijsvinger) ook nog de V in te drukken, ook niet met andere vingercombinaties.

Maar in werkelijkheid zit de CMD-toets op de Mac aan beide kanten naast de spatiebalk, met bij allebei ook weer een ALT-toets, daar weer naast.

Het is makkelijk om de twee toetsen naast de spatiebalk tegelijk met je duim in te drukken, met je pink de SHIFT en tenslotte de V met je wijsvinger: Drie vingers dus, net als bij Windows.

Dat komt vooral doordat je duim relatief groot is, en al horizontaal, vlak en breed boven de CMD/ALT-toetsen hangt.

De Windows-variant CTRL-SHIFT-V is in de praktijk zeker niet makkelijker te typen, al zal een beetje geoefende blind-typer met beide geen moeite hebben.

Meer in het algemeen was het imho logischer en praktischer geweest om de Windows CTRL-toets naast de spatiebalk te plaatsen, want daar zit je duim. Nu zit die onder je pink. Een toets die bij veel computerwerk constant gebruikt wordt, wil je niet met je zwakste vinger moeten gebruiken. Daarnaast wordt het bereik voor mensen met kleine handen er niet beter op.

Bij dit soort situaties krijg je toch het gevoel dat Microsoft bewust een net iets andere positie voor deze 'speciale toetsen' gekozen heeft, puur en alleen om niet precies hetzelfde te zijn dan het Mac-toetsenbord wat al bestond – ook al was dat iets minder handig. Ooit, in 1985. En dan kun je dat later niet meer veranderen, want dat is als gebruiker erg lastig weer afleren / opnieuw anders aanleren.
beeldbuijs @MrTre11 maart 2023 23:10
Ik wou net zeggen, dat zit er al.. 20 jaar of zo in, minimaal? Met name in Texteditor gebruik ik het dagelijks.
kikkervis 10 maart 2023 18:45
Dit is er toch al zolang als de weg naar Hamelen?

CTRL+ALT+V. Zie niemand in bovenstaande hier aan refereren, maar zo plak ik al jaren alles wat ik zonder formaat wil plakken. En ja, je moet daarna uit het menu kiezen, maar met twee handen op het toetsenbord is de vervolg actie pijl naar beneden en Enter.

Gebruik het ook voor andere zaken als plaatjes uit bv Visio, dan wil ik meestal geen embedded Visio, maar echt het plaatje.

Ging er vanuit dat eigenlijk iedereen dit doet, dus ik zie de toegevoegde waarde van de nieuwe 'feature' niet echt.

edit: spelfout.

[Reactie gewijzigd door kikkervis op 22 juli 2024 14:36]

Saven @kikkervis10 maart 2023 19:29
Dat vergt veel meer handelingen/interactie en beweging. Het gaat erom dat je gewoon meteen kunt plakken zonder iets te moeten kiezen, maar dan simpelweg zonder opmaak. Dat dit nu pas komt is eigenlijk schandalig, want bijna elke applicatie ondersteunt al opmaak-loos plakken met ctrl+shift+v. Maar ben erg iig blij mee :)
Sleurhutje @kikkervis10 maart 2023 19:39
Precies dat. Ctrl-Alt-v, pijltje omhoog, Enter. Opgelost, al jaren.

Het plakmenu biedt nog veel meer opties die soms gandig zijn.
Skiddie @kikkervis10 maart 2023 19:57
Is veel sneller om ALT+TAB TAB te gebruiken, plakken in notepad, copy paste in word. Kan heel snel en moet je je hand niet voor verzetten. 1 hand is altijd op muis nodig, ander doet copy pastes. Dat pijltje omhoog enter ook al geprobeerd, het continu verzetten van hand werkt gewoon bijzonder irritant omdat ik het niet blind kan.
blorf @kikkervis10 maart 2023 19:08
Volgens mij begon Windows 3.11 er mee. Het heette OLE.
Eigenlijk is het een tekortkoming van word-processors tegenover DTP-programmatuur. Als het een afbeelding is, is er geen probleem, maar een opgemaakte tekst kan om bepaalde redenen niet als afbeelding worden beschouwd.
daneZ 10 maart 2023 18:15
Eindelijk, dat werd tijd ook!
sh1nigami @daneZ10 maart 2023 18:16
Zeg dat wel. Blij dat het er komt na jaren rechter muisklikken doen haha
Verwijderd @daneZ10 maart 2023 18:17
Nou inderdaad.
Gewoon Ctrl+V en doe die met opmaak maar onder een andere;-)
Rataplan_ @daneZ10 maart 2023 19:07
Ctrl-v en dan t doe ik altijd.
sfranken @daneZ10 maart 2023 20:56
Control+Shift+V doet wonderen, al jaaaaren
WokBoy @sfranken11 maart 2023 19:43
[verwijderd, zit niet in desktop app]

[Reactie gewijzigd door WokBoy op 22 juli 2024 14:36]

sn33ky 10 maart 2023 18:17
In Teams kon je dit al gebruiken met die toetsenbordcombinatie. Maar vond het inderdaad raar dat Microsoft het nog niet geïntegreerd had in hun andere producten. Zeker Word.

Dus eindelijk komt deze zeer nuttige functie ook naar Word.
xFeverr @sn33ky10 maart 2023 18:26
Gek genoeg heb ik al een paar keer gehad dat ctrl+shift+v een oproep start in Teams. Ik durf niet meer.
kimborntobewild @xFeverr11 maart 2023 00:49
Net als ctrl+f in Outlook; dat heeft Microsoft ook verprutst. En er is ook een achterlijke snelkoppeling waarmee je een half afgetypt mailtje al verstuurd (per ongeluk).
Dat zijn _basis_zaken die Microsoft al vele jaren niet op orde heeft.
kevinvs @kimborntobewild12 maart 2023 21:11
Half afgetypte mailtjes met Control+Enter is zeker irritant, dat gebeurde mij ook te vaak maar is te fixen door in het register het volgende aan te passen:

Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<version>\Outlook\Preferences
Value name: CtrlEnterSends
Value type: REG_DWORD
Value data: 0 = Outlook will not send when pressing CTRL+ENTER
1 = Outlook will send when pressing CTRL+ENTER
2 = Outlook will prompt you when pressing CTRL+ENTER

When this key is missing, Outlook will behave as if its value was set to 2.

Voor Alt+S is er ook zoiets, zie https://www.msoutlook.info/question/271 , waarschijnlijk is dat ook nog met Control+F iets vergelijkbaars te doen.
Maar het blijft handmatig klooien voor iets wat (bij mij) al regelmatig ongewenst gedrag is.
kimborntobewild 11 maart 2023 00:44
Iets wat ook nog aandacht behoeft, is het inspringen en uitlijnen van ingesprongen tekst. Het is altijd al lastig geweest om dat snel en makkelijk te doen op de logische/gewenste manieren. Het _kan_ allemaal wel; maat het is allesbehalve gebruikersvriendelijk.
OCU-Macs @kimborntobewild11 maart 2023 07:19
In WordPerfect (begin jaren negentig, vorige eeuw) werkte dit uitstekend! Zelfs al in de versie onder MS-Dos.

Ik mis die feature nog steeds dagelijks in Word, al ben je er natuurlijk ‘omheen’ gaan vormgeven door de jaren heen.
Sylvia @OCU-Macs11 maart 2023 22:40
En dat was ook werkelijk het allerbeste tekstverwerkingsprogramma. Net als Lotus123 de beste spreadsheets had. Nog dagelijks zit ik met Word of Excel te prutsen….maar ga nu over op LibreOffice.
Anonymoussaurus 10 maart 2023 18:29
Ah, toevallig (of toch niet), want Microsoft PowerToys heeft hier ook ondersteuning voor gekregen, maar dan system-wide:
Oon @Anonymoussaurus10 maart 2023 19:00
Die werkt wel iets anders, want die vervangt daadwerkelijk de inhoud van je klembord. Word doet dat tijdens/na het plakken, niet in je klembord zelf.
Polydeukes @Anonymoussaurus10 maart 2023 19:30
Alleen werkt dat overal behalve in Word (althans bij mij werkt 't niet).
DeTeraarist 10 maart 2023 18:18
Een van de Word developers gebruikt vast PowerToys :o
NBK @DeTeraarist11 maart 2023 01:45
Ik denk dat ze het allemaal gebruiken en daardoor tot nu toe niet echt gemist hebben als standaard optie binnen Word en Outlook zelf.
DeTeraarist @NBK11 maart 2023 02:20
Je bedoelt de afgelopen 2 weken niet gemist hebben? Want die feature is nog niet zo oud ;)
Bart 10 maart 2023 18:18
Op Mac gebruik ik al een tijdje Pure Paste, niet meer nadenken over plakken. En eenvoudig schakelen mocht je de formatting toch wel nodig hebben.

https://apps.apple.com/nl...e/id1611378436?l=en&mt=12

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