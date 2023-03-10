Word voor Windows en macOS krijgt toetsencombinatie voor plakken zonder opmaak

Microsoft introduceert binnenkort een functie voor het plakken van tekst zonder opmaak in Word. De functionaliteit bestond al langer in de browserversie van Word en Microsoft Teams, maar de desktopversie van Microsofts tekstverwerker heeft dit nog niet.

Microsoft kondigt de komst van 'paste text only' aan in een blogpost. Zonder opmaak plakken is al mogelijk via het paste special commando, maar dat vergt iets meer stappen om hetzelfde resultaat te bereiken. De feature is momenteel beschikbaar in testversies van de app. De feature werkt voor Microsoft 365-bètagebruikers die minstens versie 16.0.15831.20174 voor Windows draaien. Voor Microsoft 365 voor Mac gaat het om bètaversie 16.67.1113.0. Wanneer de functie naar de releaseversie van Microsoft 365 komt, vermeldt het bedrijf niet.

Plakken zonder opmaak betekent dat aanvullende data in een gekopieerde tekst, zoals lettergrootte, lettertype, kleur, en hyperlinks, niet meegenomen worden bij het plakken. In veel applicaties die dit ondersteunen, is de snelkoppeling daarvoor ctrl+shift+v. Op dit moment werkt die shortcut echter nog niet in de releaseversie van Word voor desktops. Met de release van de 'paste text only'-feature komt daar verandering in. Bij macOS wordt dit cmd + shift + v, maar macOS heeft ook al de systemwide toetsencombinatie cmd + opt + shift + v, die hetzelfde doet.

In een blogpost legt Microsoft verdere details rondom de functionaliteit uit, zoals nieuwe snelkoppelingen voor de format painter en ondersteuning voor het behouden van bepaalde opmaak, zoals bulletpoints.