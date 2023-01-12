Microsoft introduceert 365 Basic-abonnement met 100GB cloudopslag voor 2 dollar

Microsoft komt eind deze maand met een 365 Basic-abonnement. Daarmee krijgen gebruikers onder meer 100GB cloudopslag via OneDrive. Het abonnement komt op 30 januari wereldwijd beschikbaar en kost dan 2 dollar per maand of 20 dollar per jaar.

Gebruikers krijgen met Microsoft 365 Basic, naast 100GB cloudopslag, ook een advertentievrije versie van Outlook voor web en smartphones en enkele verbeterde securityfeatures. Dat meldt techwebsite The Verge. Daaronder vallen bijvoorbeeld encryptie voor een Outlook-mailbox en malwarescanning voor bijlagen in e-mails. Ook wordt automatisch gecontroleerd op verdachte URL's in e-mails.

Momenteel kost het goedkoopste Microsoft 365-abonnement 7 euro per maand. Voor dat bedrag krijgen gebruikers 1TB cloudopslag en de desktopversies van Office-software als Word, Excel en PowerPoint. Dat laatste ontbreekt in het nieuwe abonnement: Microsoft 365 Basic-gebruikers hebben enkel toegang tot de webversies en smartphonevarianten van die Office-apps, net als bij de gratis versie van Microsoft 365.

Microsoft 365 Basic komt op 30 januari wereldwijd beschikbaar. Microsoft noemt daarbij een tarief van 2 dollar per maand of 20 dollar per jaar. Het bedrijf noemt geen europrijzen. Bij andere Microsoft 365-abonnementen neemt de techgigant echter de dollarprijzen over. Een Microsoft 365 Personal-abonnement kost bijvoorbeeld 7 dollar en 7 euro.