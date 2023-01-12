Microsoft introduceert 365 Basic-abonnement met 100GB cloudopslag voor 2 dollar

Microsoft komt eind deze maand met een 365 Basic-abonnement. Daarmee krijgen gebruikers onder meer 100GB cloudopslag via OneDrive. Het abonnement komt op 30 januari wereldwijd beschikbaar en kost dan 2 dollar per maand of 20 dollar per jaar.

Gebruikers krijgen met Microsoft 365 Basic, naast 100GB cloudopslag, ook een advertentievrije versie van Outlook voor web en smartphones en enkele verbeterde securityfeatures. Dat meldt techwebsite The Verge. Daaronder vallen bijvoorbeeld encryptie voor een Outlook-mailbox en malwarescanning voor bijlagen in e-mails. Ook wordt automatisch gecontroleerd op verdachte URL's in e-mails.

Momenteel kost het goedkoopste Microsoft 365-abonnement 7 euro per maand. Voor dat bedrag krijgen gebruikers 1TB cloudopslag en de desktopversies van Office-software als Word, Excel en PowerPoint. Dat laatste ontbreekt in het nieuwe abonnement: Microsoft 365 Basic-gebruikers hebben enkel toegang tot de webversies en smartphonevarianten van die Office-apps, net als bij de gratis versie van Microsoft 365.

Microsoft 365 Basic komt op 30 januari wereldwijd beschikbaar. Microsoft noemt daarbij een tarief van 2 dollar per maand of 20 dollar per jaar. Het bedrijf noemt geen europrijzen. Bij andere Microsoft 365-abonnementen neemt de techgigant echter de dollarprijzen over. Een Microsoft 365 Personal-abonnement kost bijvoorbeeld 7 dollar en 7 euro.

Microsoft 365 Basic

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-01-2023 11:18
143 • submitter: cschmidt77

12-01-2023 • 11:18

143

Submitter: cschmidt77

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Microsoft 365

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Reacties (143)

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Jan Onderwater 12 januari 2023 11:28
Ik kocht op Black Friday privé (niet zakelijk) 6 licenties voor 365 die 27 maanden lopen, voor 92 Euro. Dat is 0,57 per licentie per maand. En dat zijn geen web licenties maar Office 365 op je computer licenties, incl 1 TB Cloud per licentie, dus hoe is dit een goede deal?
Prijs actueel bij Amazon is 153,98 btw

[Reactie gewijzigd door Jan Onderwater op 22 juli 2024 15:02]

QErikNL @Jan Onderwater12 januari 2023 11:41
De prijs die je betaald als alleenstaande.
Jan Onderwater @QErikNL12 januari 2023 14:14
3,40 per maand, daarvoor krijg je dan offline office 365. Kan je moeder of je vriendin, buurvrouw ook een account geven.
Cergorach
@Jan Onderwater12 januari 2023 11:42
Normaal kost Office 365 Family (wat jij omschrijft) €10/maand of €99/jaar voor zes licenties. Het is goedkoper te krijgen via 3rd party sites voor zo een €60-€70. Black Friday is normaal gesproken een enkele dag, wellicht tegenwoordig een aantal weken of zelfs een maand, maar zeker niet het hele jaar beschikbaar.

Maar zelfs met €0,57/maand/licentie, is dat nog steeds meer dan €2/maand als je zes licenties moet afnemen als je er maar 1 nodig hebt...

Bron:
https://www.microsoft.com...5/p/microsoft-365-family/
uitvoering: Microsoft Office 365 Family
logix147 @Cergorach13 januari 2023 07:59
Via Amazon Duitsland is zelfs Family voor €50-60 verkrijgbaar op diverse momenten per jaar.

Ik doe dat al langer zo en deel dit bedrag met de gebruikers. Onder aan de streep goedkoper dan elk jaar nieuwe Office kopen. Je kan dan tot 5 jaar in systeem zetten dus ik zit tot 2026 goed en als ik een price alert krijg kijk ik gewoon even of ik nog kan bijkopen.
barbarbar @Jan Onderwater12 januari 2023 12:28
Die heb ik ook gezien en gedaan, direct voor 2x gegaan, dus de komende 4,5 jaar ben ik weer voorzien, tegen die tijd is er vast wel weer een aanbieding. Alleen al voor de opslag is het een goeie deal, dat er office bij zit is mooi meegenomen, dan is dat ook eens een echte licentie...

Je kunt die licenties stapelen tot max vijf jaar. Dus als je een goeie aanbieding ziet kun je daarmee je licentie verlengen, dus je hoeft zeker niet te wachten tot je huidige licentie aan zijn einde is.
Jan Onderwater @barbarbar12 januari 2023 14:04
Zo doe ik het ook
Dit is zo goedkoop dat een gratis open source oplossing er niet mee kan concurreren.
sapphire @Jan Onderwater12 januari 2023 11:38
Omdat er mensen zijn die de overige 51 weken (uitgaande van een GF week tegenwoordig) ook gewoon een abonnement willen afsluiten en/of geen 6 licenties nodig hebben?
Verwijderd 12 januari 2023 11:22
Kijk, dit is wel een abbo die ik overweeg, 1 tb is veel te veel voor me , maar 100gb voor 2 per maand, dat is goed te doen
IceTeaGX @Verwijderd12 januari 2023 11:24
Maar dat was er toch al: https://www.microsoft.com...activetab=tab%3aprimaryr1

Ze hernoemen het gewoon. (+ outlook web)

[Reactie gewijzigd door IceTeaGX op 22 juli 2024 15:02]

QErikNL @IceTeaGX12 januari 2023 11:38
Niet helemaal. Ik heb de 100GB opslag, maar je krijgt daarbij wel ads. Die gaan dus weg met het nieuwe abbo, wat goed nieuws is!
SavageSam @QErikNL12 januari 2023 14:23
Dat klopt, ik ontving per e-mail bevestiging van Microsoft dat het 100 GB OneDrive abonnement behouden blijft, en voor dezelfde prijs (2,- / maand):
-Geen advertenties in Outlook meer
-Toegang tot support-experts op het gebied van Microsoft 365 en Windows 11

Mooi meegenomen!
Verwijderd @IceTeaGX12 januari 2023 11:25
Ik had deze nooit eerder gezien, dacht dat het of gratis variant met maar 5gb of die van 7 euro voor 1tb. thx voor je link
Natriumlamp @IceTeaGX12 januari 2023 11:27
edit: niet goed gelezen

[Reactie gewijzigd door Natriumlamp op 22 juli 2024 15:02]

theduke1989 @Natriumlamp12 januari 2023 11:36
staat echt duidelijk:
Inbegrepen Office-apps
Niet inbegrepen

als je dan alle andere bekijkt zie je er Word, Outlook, Excel, Powerpoint bij staan.
Bij BASIC helemaal niets. dus je betaald alleen voor storage in dit geval 100gb.
QErikNL @theduke198912 januari 2023 11:40
De online variant kan je wel gebruiken. Dit is tegenwoordig volgens mij ook een PWA, dus je kan ze installeren op je PC, maar zijn natuurlijk wel dus uitgeklede versies.
theduke1989 @QErikNL12 januari 2023 11:54
Ik vindt de online variant persoonlijk erg vervelend. En niet altijd even goed werken als de offline variant.
Vandaar dat ook nooit mijn documenten share, maar direct per mail stuur, en ze daar moeten aanpassen.
Goed iedereen heeft zijn eigen voorkeur.

Maar is wel goed dat ze dus alsnog extra "online variant aanbieden"
mjz2cool @theduke198912 januari 2023 11:57
Naast OneDrive krijg je dus ook toegang tot de web apps en mobile apps (Windows Store, App store en Playstore) van Office en ad-free Outlook web, je krijgt alleen niet de desktop apps
FateTrap @mjz2cool12 januari 2023 12:42
Waarom zou je dit enige overweging geven als veiligere, goedkopere en productievere oplossingen zoals Nextcloud, ONLYOFFICE, ownCloud, Seafile, Pydio Cells, Gnumeric, Ceph en Collabora bestaan?

[Reactie gewijzigd door FateTrap op 22 juli 2024 15:02]

mjz2cool @FateTrap12 januari 2023 12:56
Wie zegt dat dat veiligere, goedkopere en productievere oplossingen zijn?
Nextcloud vereist enige configuratie naast het aanmaken van een account, vooral als je het voor collaboration wilt gebruiken.
ONLYOFFICE moet je op een webserver installeren en configureren, en is geen software die een gemiddelde gebruiker kan downloaden en installeren.
Voor OwnCloud geldt een beetje hetzelfde als voor Nextcloud: het is geen kant en klare oplossing.
De rest ken ik zo niet en heb ik niet opgezocht.

Microsoft 365 basic kost 2 dollar per maand of 20 per jaar, en het enige wat je hoeft te doen is een account maken, abonnement afsluiten en de apps downloaden. Ik zie dus niet hoe jouw oplossingen goedkoper zijn, want alleen Nextcloud is al duurder dan het hele Microsoft 365 basic abonnement.

En ik denk ook niet dat het één productiever dan het ander zou zijn, want de functionaliteit voor de gebruiker is ongeveer hetzelfde.
alwuzomondo @mjz2cool12 januari 2023 14:20
Er zijn diverse hosters die dit kant en klaar aanbieden. Niet voor 2 euro per maand, wel privacy gegarandeerd. Als je de privacy policy van Microsoft leest, lees je dat je behalve de 2 euro OOK met je data betaalt.

Vergelijk dat eens met die van The Good Cloud, dan is dat toch echt een veel betere deal.
mjz2cool @alwuzomondo12 januari 2023 14:29
The Good Cloud is zo te zien ook duurder (25GB voor 5 euro per maand), en alleen cloud opslag, nog steeds geen all in one oplossing zoals Microsoft 365.
Het kan best beter zijn op het gebied van privacy, maar ik vergelijk nu vooral op prijs en productiviteit. Je beweerde dat er veiligere, goedkopere en productievere oplossingen zijn, maar alle oplossingen die je noemt zijn geen complete en kant en klare oplossingen. Dan blijft dus alleen het stukje veiligheid over. En ja dan verzamelt Microsoft meer gegevens dan The Good Cloud, maar als ik die gegevens bekijk van mijn Microsoft account heb ik er geen problemen mee. Microsoft heeft ook meer services dan cloud opslag, dus er is sowieso al meer data te verzamelen dan door The Good Cloud.
alwuzomondo @mjz2cool12 januari 2023 14:41
Ik denk dat je mijn reactie en die van @mjz2cool door elkaar haalt.

Het gaat niet alleen om de data die je zelf in je MS-cloud zet, maar ook om meta data en om data die MS inkoopt bij derde partijen die vervolgens wordt gecombineerd om een uitgebreid persoon profiel van je op te bouwen. Die 2 euro bij MS is dus niet de hele prijs, dat is 2 euro + je data. Dat is wat mij betref vele malen duurder dan de 5 of 12 euro die je bij https://thegood.cloud kwijt bent.

Overigens is een hosted nextcloud ook veel meer dan alleen opslag, je hebt ook onlyoffice of collabora, agenda en contacten sync, forms, talk, etc, etc.
GeroldM @mjz2cool13 januari 2023 16:56
Nog niet van 'Nextcloud All-In-One' gehoord?

Dat is een versie die NextCloud aanbiedt als download waar alles al in zit en amper nog configuratie nodig is. En ja, daar hoort OnlyOffice en alle collaboratie-mogelijkheden dus ook bij.

NextCloud All-In-One hoeft niets te kosten, behalve tijd die je zelf kwijt bent om het up-to-date te houden. Stroomkosten en aanschafkosten voor de server die NextCloud gaat draaien komen daar nog bij. Of dat meer of minder is dan het cloud-abonnement en tijd de je daarin kwijt bent aangaande beheer en onderhoud, dat kan alleen jij voor jezelf uitrekenen.

Zoveel tijd aan onderhoud kost een Linux Server editie niet. Het overgrote deel van servers die ik hier draai doen dat met Ubuntu Server LTS edities en kosten mij echt veel minder tijd dan het beheer van de enkele Windows servers.

Nou gaan mijn servers niet de 20 USD per jaar halen. Maar ik verwacht niet dat ik zo heel ver van die prijs ben verwijderd. Kennis en kunde aangaande Linux is wel nodig, maar een beetje Tweaker heeft dat snel genoeg onder de knie, als ze dit zouden willen.

In mijn optiek zit daar het grootste gebrek. Het is o zo makkelijk om alles maar af te geven en niet meer over te hoeven nadenken voor een maandelijks bedrag. Met als resultaat dat je nu dus van een 3e partij afhankelijk bent geworden en door je (geringe) omvang als hun klant niet veel meer bent dan een ping-pong balletje.
mjz2cool @GeroldM13 januari 2023 20:56
Dat kan wel zijn, maar is voor de doelgroep van Microsoft 365 basic en personal een server niet een klein beetje overkill? Ik wil ook geen server draaien om maar een office pakket en cloudopslag te gebruiken.

Verder is ben ik goed bekend met Linux, maar ik heb juist Microsoft 365 voor het gemak en de cloudopslag, want die wil ik niet zelf moeten hosten.
Xfade @FateTrap12 januari 2023 12:52
Omdat niet iedereen dat "net niet" spul wil gebruiken. Daarnaast heb je er zelf werk van, hier niet.
FateTrap @Xfade12 januari 2023 13:24
Wat bedoel je precies met 'net niet spul'?

Je kunt ook volledig gratis een combinatie maken van meerdere services:
https://mega.io/
https://icedrive.net/
https://cozy.io/en/pricing/
https://www.idrive.com/idrive/signup?p=edu99techi
https://www.apple.com/in/icloud/
Dat is 50 GB dat je gratis krijgt, als je er zo 5 combineert zit je aan 50 GB wat voor velen genoeg gaat zijn.

Yandex 360 biedt bvb het dubbel van de opslag voor dezelfde prijs..

Volgens zo goed als alle stastieken heeft Microsoft al jaren de slechtste beveiliging van alle software leveranciers.

Gnumeric verslaat Excel al minimum tien jaar lang op gebied van prijs, features, snelheid en exactheid van de resultaten.

LibreOffice is op gebied van algemene functionaliteit gelijkwaardig aan Office. Het heeft vele nuttige mogelijheden die MS Office niet heeft. En op prijs gaat MS Office ook al niet winnen. Bovendien is er een gigantische hoeveelheid malware specifiek voor MS Office ontwikkeld.

Voor een boodschappenlijstje te maken is MS Word prima geschikt. Maar als je een boek of wetenschappelijke paper gaat schrijven is LaTeX veel productiever.

Dus voor welk gebruiksdoel is Word dan zinvol? Een boodschappenlijstje kun je toch even snel met AbiWord, Calligra, of Emacs Org Mode maken?
fapkonijntje @FateTrap12 januari 2023 14:19
Wat bedoel je precies met 'net niet spul'?

Dat is 50 GB dat je gratis krijgt, als je er zo 5 combineert zit je aan 50 GB wat voor velen genoeg gaat zijn.
Dat je moet gaan zitten knutselen om iets vergelijkbaars te krijgen. Doe mij die 20 euro per jaar maar, dat gehannes voorkomen is mij wel 20 euro waard hoor.
Yandex 360 biedt bvb het dubbel van de opslag voor dezelfde prijs..
Ja, lijkt mij een briljant plan, nu je data aan Russen toevertrouwen. :+
Volgens zo goed als alle stastieken heeft Microsoft al jaren de slechtste beveiliging van alle software leveranciers.
Bron?
Gnumeric verslaat Excel al minimum tien jaar lang op gebied van prijs, features, snelheid en exactheid van de resultaten.
Bron?
LibreOffice is op gebied van algemene functionaliteit gelijkwaardig aan Office. Het heeft vele nuttige mogelijheden die MS Office niet heeft. En op prijs gaat MS Office ook al niet winnen. Bovendien is er een gigantische hoeveelheid malware specifiek voor MS Office ontwikkeld.
Ik ben mij rot aan het zoeken naar Get&Transform in LibreOffice, kan 't nergens vinden. Zo zijn er nog best wel wat features die ontbreken of toch minder intuïtief werken.
Voor een boodschappenlijstje te maken is MS Word prima geschikt. Maar als je een boek of wetenschappelijke paper gaat schrijven is LaTeX veel productiever.

Dus voor welk gebruiksdoel is Word dan zinvol? Een boodschappenlijstje kun je toch even snel met AbiWord, Calligra, of Emacs Org Mode maken?
Ja, want het rare van onze wereld is dat we alleen boodschappenlijstjes en wetenschappelijke papers schrijven en niets anders. Heel apart hè, hoe we dat doen. |:(
FateTrap @fapkonijntje12 januari 2023 15:23
Ja, lijkt mij een briljant plan, nu je data aan Russen toevertrouwen.
Het lijkt me dat je niet goed de implicaties begrijpt van wat Snowden en Assange en dit type figuren ontdekt hebben. Je data is waarschijnlijk veel veiliger op Russische bodem dan bij Microsoft.
Bron?
Je kunt ook makkelijk zelf bronnen vinden, hier zijn twee voorbeelden:
https://www.hackread.com/malware-targeted-windows-2022/
https://wiki.documentfoun...Office_-_Microsoft_Office
Ja, want het rare van onze wereld is dat we alleen boodschappenlijstjes en wetenschappelijke papers schrijven en niets anders. Heel apart hè, hoe we dat doen.
Het ging me meer over de algemene realiteit dat MS Word voor lange documenten nooit de productiefste oplossing is. Voor korte documenten, die kun je vaak sneller produceren in AbiWord, Calligra Words, ONLYOFFICE, LibreOffice, of Emacs Org Mode

Al de bovengenoemde software is gratis en beter dan MS Word. Kun je mij een voorbeeld geven van een kort document dat je met MS Word gemaakt hebt en dat ik niet snel ga kunnen namaken met bovengenoemde gratis software?

10 tot 50 GB gratis:
https://www.mediafire.com/
https://www.cbackup.com/pricing.html
https://www.box.com/en-gb/home
https://degoo.com/

[Reactie gewijzigd door FateTrap op 22 juli 2024 15:02]

fapkonijntje @FateTrap12 januari 2023 15:36
Het lijkt me dat je niet goed de implicaties begrijpt van wat Snowden en Assange en dit type figuren ontdekt hebben. Je data is waarschijnlijk veel veiliger op Russische bodem dan bij Microsoft.
Met dit soort stommiteiten zet je jezelf wel een beetje buiten spel. Je kunt vinden wat je wilt van wat Snowden en Assange naar buiten brengen en ja de VS is zeker geen lieverdje met dit soort dingen, maar de sprong die je moet maken om te doen alsof de Russen dat beter voor elkaar hebben is wel een beetje erg vergezocht. Zeker gezien het huidige politieke klimaat en hoeveel mensen er in Rusland in de cel zitten vanwege onwelkome meningen, als ze het al overleven. Met dit soort dingen druk je ook een erg negatieve stempel op je verdere verhaal.
FateTrap @fapkonijntje12 januari 2023 15:44
Met dit soort stommiteiten zet je jezelf wel een beetje buiten spel. Je kunt vinden wat je wilt van wat Snowden en Assange naar buiten brengen en ja de VS is zeker geen lieverdje met dit soort dingen, maar de sprong die je moet maken om te doen alsof de Russen dat beter voor elkaar hebben is wel een beetje erg vergezocht. Zeker gezien het huidige politieke klimaat en hoeveel mensen er in Rusland in de cel zitten vanwege onwelkome meningen, als ze het al overleven. Met dit soort dingen druk je ook een erg negatieve stempel op je verdere verhaal.
Ik heb dan ook niet gezegd dat de Russen dit beter voor elkaar hebben. Ik heb gezegd even slecht of mogelijk beter. Omdat ik van mening ben dat het niet echt slechter kan op gebied van beveiliging en privacy dan Microsoft en de US.

Er wordt altijd door het westen naar China gekeken alof het een verzameling creeps zijn die elkaar heel de tijd zitten te bespioneren maar dat is niet helemaal de correcte realiteit.

The US has the largest number of CCTV cameras per capita
https://www.scmp.com/tech...umber-cctv-cameras-capita

A Tale of Two Surveillance States
https://www.theatlantic.c...rveillance-states/590542/

America is doing a better job of camouflaging its surveillance state so it can go on pretending to be the land of the free.
https://qz.com/1670686/th...chinas-surveillance-state
GeroldM @fapkonijntje13 januari 2023 17:07
Nou is Word oook niet zo geschikt om een boek van meer dan 50 paginas te schrijven. Vaak alleen al omdat het rommeltje word wanneer de ingebouwde DTP functies jouw gaan "helpen" met interne opmaak. Dan leer je al heel gauw dat inhoud en opmaak al zo vroeg moogelijk in het project gescheiden moet worden van elkaar en dat het samenvoegen van die twee zo'n beetje de laatste stap in het gehele proces is.

LaTex heeft allang bewezen daar heer en meester in te zijn. Microsoft wil je graag anders doen geloven, maar dat doet er niets aan af dat er voor een heleboel zaken betere tools zijn dan de Office applicaties van Microsoft.

1 belangrijk ding moet je Office wel nageven, de applicaties apart zijn bij lange na niet zo geweldig als alternieve tools. De samenwerking tussen de Office-applicaties is wel behoorlijk. Dat is mijns inziens de reden waarom zoveel bedrijven blijven hangen bij Office.
MischaBoender @FateTrap12 januari 2023 14:24
Volgens zo goed als alle stastieken heeft Microsoft al jaren de slechtste beveiliging van alle software leveranciers.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die statistieken, heb je wat linkjes?
FateTrap @MischaBoender12 januari 2023 14:53
95.6% of New Malware in 2022 Targeted Windows
https://www.hackread.com/malware-targeted-windows-2022/

In het verleden was het ook al bekend dat hackers zich vaak focussen op Microsoft producten:

Windows Computers Were Targets of 83% of All Malware Attacks in Q1 2020
https://www.pcmag.com/new...alware-attacks-in-q1-2020

Microsoft and Windows Vendors Are Popular Targets for Zero-Day Exploitation
https://www.mandiant.com/...line-images/zero-day4.png

In die laatste link zie je dat Microsoft, Adobe en SolarWinds de grootste groep vormen en hun producten worden weinig of niet gebruikt door BSD en Linux gebruikers.
MischaBoender @FateTrap12 januari 2023 17:31
Dat zijn statistieken welke vendoren / operating systems het meeste aangevallen werden, niet dat hun beveiliging het slechtste was. Juweliers worden statistisch gezien ook vaker beroofd dan plantenzaken, maar dat wil niet zeggen dat juweliers slechter beveiligd zijn dan plantenzaken (OK, dit is een aanname :+ ).
FreshMaker
@MischaBoender13 januari 2023 00:09
Dat zijn statistieken welke vendoren / operating systems het meeste aangevallen werden, niet dat hun beveiliging het slechtste was. Juweliers worden statistisch gezien ook vaker beroofd dan plantenzaken, maar dat wil niet zeggen dat juweliers slechter beveiligd zijn dan plantenzaken (OK, dit is een aanname :+ ).
Plantenzaak zal het bare minimum hebben wat de verzekering vereist ;)
Dus raam- en deursensoren en een verdwaalde bewegingsmelder.

Bij een juwelier zit er zelfs een vereiste op de verbindingen ( 2 onafhankelijk van elkaar ) en tijdsgebonden schakeltijden
batjes
@FateTrap12 januari 2023 20:13
95.6% of New Malware in 2022 Targeted Windows
Het percentage end-user computers (dus niet servers e.d.) dat in zakelijke omgevingen Windows draait, zal daar ook ongeveer op zitten. Wat de primaire doelgroep is om bij bedrijven binnen te komen.
cricque @FateTrap12 januari 2023 13:31
Alles wat jij opnoemt kennen de meeste mensen niet. Ik ben programmeur en heb aan applicaties gewerkt met serieuze handleidingen bij. Alles werd gewoon in Word gedaan.
Ik maak trouwens gebruik van Linux en gebruik ook LibreOffice. Maar sommige dingen zijn toch net iets anders hoor. Nu als je met Word kan werken kan je dat ook wel met een ander office pakket. Meeste dingen zijn gelijkaardig.

Ik ga niet zeggen dat LaTeX ofzo niet productiever is, maar dat kent echt bij niemand. Dat is een zeer specifiek publiek dat dit kent. Denk zelfs dat de helft hier op tweakers nog nooit van LaTeX of Emacs heeft gehoord. Je kan dit ook uiteraard doen met vi of vim :). Op school krijgen velen ook Word/Excel in een cursus, omdat het bedrijfsleven verwacht dat je er toch een beetje mee overweg kan.

[Reactie gewijzigd door cricque op 22 juli 2024 15:02]

alwuzomondo @cricque12 januari 2023 14:30
Tjsa, kwalijke zaak dat scholen cursussen voor specifieke producten aanbieden, zo wordt het bijna monopolie van Microsoft wel in stand gehouden.

Hoog tijd om daar eens verandering in te brengen: https://eerlijkdigitaalonderwijs.nl/

Als scholen les geven over tekstverwerken zou dat over generieke concepten moeten gaan, dan is switchen tussen verschillende producten veel makkelijker. Wat er nu gebeurd is feitelijk een vendor-lockin die al op school begint.
FateTrap @alwuzomondo12 januari 2023 15:07
Probleem is ook dat MS Office proprietary software is waar heel veel malware voor ontwikkeld is. Ten eerste is proprietary software onveilig want je kunt de code niet zien. Ten tweede moeten scholieren niet gedwongen worden om software die heel vatbaar is voor malware te gebruiken.

In Barcelona hadden ze het plan om over te stappen naar OpenOffice:
https://bigbluebutton.org...hands-up-for-open-source/

Maar bvb een overstap naar Markdown en Gnumeric is misschien nog beter:
http://blogs.harvard.edu/...markdownpost-acmsmall.pdf
MischaBoender @FateTrap12 januari 2023 17:43
Ten eerste is proprietary software onveilig want je kunt de code niet zien.
Closed source maakt software niet onveiliger, net zoals open source software niet veiliger maakt...
FateTrap @cricque12 januari 2023 15:53
Denk zelfs dat de helft hier op tweakers nog nooit van LaTeX of Emacs heeft gehoord.
En vind je dat dit is hoe het hoort te zijn?

Is there anything Emacs CAN'T do?
https://www.reddit.com/r/...e_anything_emacs_cant_do/

Word vs. LaTeX
https://openwetware.org/wiki/Word_vs._LaTeX

Probleem is vooral dat de meeste leerkrachten deze apps niet machtig zijn. Zelfs Word en Excel kunnen veel universitaire proffen niet vlot mee werken.

Dan komen we bij de vraag: wat is de zin van onderwijs als leerkrachten niet slim zijn?

[Reactie gewijzigd door FateTrap op 22 juli 2024 15:02]

cricque @FateTrap12 januari 2023 21:22
Dat heb ik niet gezegd, maar bij velen stopt het bij Office. Google Docs kennen sommige nog wel en openoffice of libreofficer. En sorry maar doe hier op tweakers een poll wie vlot kan werken met emacs/latex of het zelf maar uberhaupt eens van gehoord heeft, en dat zal zeer weinig zijn. Het is niet omdat het bestaat dat iedereen dat allemaal maar moet kennen.

Ik geef een cursus python from 0 to hero. Meesten kunnen niet overweg met een commandline, shortcuts kennen ze niet etc, hebben ze een probleme, tsja dat kunnen ze niet oplossen etc. En jij denkt dat mensen emacs/LaTeX gaan gebruiken ? Het merendeel kan met moeite smoelboek en instagram gebruiken en dat is het. En waarom zou een leraar/prof al deze dingen moeten kennen ? Wat heeft het voor meerwaarde voor hun ? Mensen kijken naar wat is gemakkelijk in gebruik en niet wat is het beste
MazDaMan1970 @FateTrap12 januari 2023 16:03
Mega & Yandex?!? :D Verre van betrouwbare partijen & dan beweren dat Microsoft de slechtste beveiliging heeft... Sorry, kom niet meer bij van het lachen!

En ja, voor MS Office is veel malware ontwikkeld, net zoals voor andere platforms, ook voor producten van Adobe is veel malware in omloop, niet zo vreemd gezien de populariteit van MS & Adobe, dat trekt nu eenmaal criminelen aan. Iig zorgen MS & Adobe regelmatig voor security-patches, net zoals Open Source klonen.

Grappig dat je trouwens ook Apple vermeld, aangezien die nu onder vuur in de US liggen, vanwege privacy-schendingen.
FateTrap @MazDaMan197012 januari 2023 16:27
Mega is transparant over uw privacy en breidt de GDPR bescherming uit naar gebruikers over de hele wereld. Het heeft in het verleden privacy problemen gehad, maar die zijn niet meer van toepassing momenteel.

Yandex en Microsoft zijn even slecht maar Yandex is financieel voordeliger omdat ze de dubbele opslag geven voor dezelfde prijs.

Apple is ook niet veel beter dan Microsoft maar het gaat me over de gratis opslag die je kunt verkrijgen, waardoor je niet moet betalen voor het 365 basic abonnement als je het voldoende opslagcapaciteit vindt.
MazDaMan1970 @FateTrap12 januari 2023 17:11
Mega geef ik het voordeel vd. twijfel, ondanks de zeer extravagante eigenaar Kim.com. En ja, bij "gratis" clouddiensten weet je eigenlijk al bij voorbaat, waarmee je "betaald"...
Berlinetta @FateTrap12 januari 2023 18:07
Voor een boodschappenlijstje te maken is MS Word prima geschikt. Maar als je een boek of wetenschappelijke paper gaat schrijven is LaTeX veel productiever.
Hoe oud bent u? sjezus
onecht @mjz2cool12 januari 2023 20:31
Wat is het verschil tussen de gratis online word/etc. apps en de gratis online word/etc.?
mjz2cool @onecht13 januari 2023 08:01
Ze zijn niet gratis (je kunt ze maar beperkt gebruiken zonder abonnement). Het verschil is dat je de apps kunt installeren en de online versie werkt alleen in de browser.
maevian @theduke198912 januari 2023 13:11
En je betaalt voor advertentie vrije mail, wat voor sommigen ook belangrijk is
cadsite @Natriumlamp12 januari 2023 11:33
Misschien toch nog even het artikel herlezen...
Office zit er niet bij.
Natriumlamp @cadsite12 januari 2023 11:36
Mijn excuses, je hebt gelijk. Ik moet beter lezen.
Settler11 @IceTeaGX12 januari 2023 13:26
Kijk aan; of €2,- p/m of €20,- voor een jaar (€1,67 p/m)
rens-br Forum Admin IN & Moderator Mobile @Verwijderd12 januari 2023 11:59
Ik heb nu omgerekend voor 10 euro per jaar de Office365 versie met 1TB. Ik koop elk jaar rond black friday via Amazon voor zo'n 55 euro de Family editie en die deel ik vervolgens met 6 personen.
batjes
@rens-br12 januari 2023 14:09
Hey, psst, met een Microsoft 365 developer account krijg je 25 gratis E5 licenties. O-)
fapkonijntje @batjes12 januari 2023 14:20
Moet je dat ding niet iedere 90 dagen gaan refreshen?
batjes
@fapkonijntje12 januari 2023 14:25
Gaat bij mij tot nu toe automagisch. Ik zet het elke keer in mijn agenda en in de 2-6 weken voor het aflopen, heeft Microsoft het al voor me verlengt. Ik zit nu te kijken en het is vandaag/gister weer automatisch verlengt (ik heb nu 90/90 days left), terwijl ik een agenda afspraak op de 28ste had gezet, want hij zou in de eerste dagen van februari verlopen :)

Ik vermoed dat Microsoft naar activiteit kijkt, dat als geen enkel account gebruikt wordt voor 90 dagen, dat je het dan handmatig moet verlengen. Maar dit is een aanname.
witchdoc @batjes12 januari 2023 15:21
en wat kost de developer account zelf dan? Of is die ook gratis? Of het is de developer die je elke 90d moet refreshen?

[Reactie gewijzigd door witchdoc op 22 juli 2024 15:02]

RRRobert @Verwijderd12 januari 2023 11:34
Kijk, dit is wel een abbo die ik overweeg, 1 tb is veel te veel voor me , maar 100gb voor 2 per maand, dat is goed te doen
Da's feitelijk ook wat Google je kan bieden. daar betaal ik 20 euro per jaar voor 100 Gb in Google Drive.
FateTrap @RRRobert12 januari 2023 12:46
Al de volgende opties lijken met financieel voordeliger, productiever en beter voor je veiligheid en privacy:

Nextcloud, ONLYOFFICE, ownCloud, Seafile, Pydio Cells, Gnumeric, Ceph en Collabora
DaanHetEendje @FateTrap12 januari 2023 14:18
Financieel voordeliger? Die producten draaien niet op gebakken lucht. Daar is hardware met stroom voor nodig.

Tevens zitten daar complexe stukken software tussen die ook nog eens veel tijd kosten om te onderhouden. Dat maakt het minder productief voor mij, want die tijd had ik elders kunnen spenderen.

20 euro per jaar is financieel gezien ontzettend voordeliger. Zo goed als geen onderhoud. Zo goed als 0% kans op data loss. Veel bredere support op al je devices met verschillende operating systems.
FateTrap @DaanHetEendje12 januari 2023 15:37
Je kunt makkelijk heel veel opslag volledig gratis krijgen, hier zijn enkele voorbeelden:
https://www.mediafire.com/
https://www.cbackup.com/pricing.html
https://www.box.com/en-gb/home
https://degoo.com/
https://mega.io/
https://icedrive.net/
https://cozy.io/en/pricing/
https://www.idrive.com/idrive/signup?p=edu99techi
https://www.apple.com/in/icloud/
ErwinJ @Verwijderd12 januari 2023 12:24
Ik heb 365 Family.
Deze kost 60/65 euro per jaar (vaak zijn prepaid kaarten in de aanbieding) en er kunnen 6 gebruikers van gebruik maken.

Met andere woorden 10,- per jaar pp met 1 TB opslag per persoon is nog altijd goedkoper.
Of-Aaargh @Verwijderd12 januari 2023 13:00
Onedrive 100GB per maand, dat kon je altijd al doen, is gewoon een van hun producten. Wat ze nu doen is dat 'Onedrive only' abonnement van 2 euro omzetten naar een goedkoper Microsoft 365 abonnement, met naast de 100GB opslag nog wat extra toeters en bellen. Eigenlijk zoals Apple al doet met hun 50GB Icloud+ voor 1 euro/maand.
Dus straks heb je de keuze uit:
- Microsoft 365 Family: eur 10,- per maand
- Microsoft 365 Personal: eur 7,- per maand
- Microsoft 365 Basic: eur 2,- per maand
Fermion @Verwijderd12 januari 2023 16:44
Ik neem er één! goede prijs stelling. 100GB is voor office documenten nog steeds er veel. De prijzen zullen wel weer flink gaan stijgen over 3 jaar.
no_way_today @Verwijderd12 januari 2023 11:43
Heb al enige tijd een PCloud, éénmalig bedrag (blackfriday enzo erg scherp geprijsd), 2tb levenslang.Geen abbokosten.
Spykie @no_way_today12 januari 2023 11:52
There is no such thing als levenslang.
3raser @Spykie12 januari 2023 12:03
Precies. Denk maar aan Stack van TransIP als voorbeeld. Het is gratis totdat ze er een bedrag voor gaan rekenen.
Roelof @3raser12 januari 2023 12:10
Heb pCloud sinds Stack betaald werd. Elke maand wordt de investering beter :)
Begrijp ook wel dat het ooit zal verdwijnen, maar voor mij is het nu al goedkoper dan elke maand betalen.
3raser @Roelof12 januari 2023 12:16
Het ligt er waarschijnlijk aan voor welk doel je het gebruikt maar ik ben sinds Stack toch overgegaan op een betaalde dienst voor mijn cloud backups. Ik heb liever een betrouwbare dienst waarbij ik me niet direct zorgen hoef te maken dat mijn backups er plotseling mee stoppen. Voor mij was die partij overigens Backblaze.
Roelof @3raser12 januari 2023 12:24
Backblaze heb ik ook, maar dat is voor backup doeleinden.
pCloud is meer om onderweg toegang tot je bestanden te hebben.
Cloudoplossing is niet echt geschikt voor backup doeleinden. Tenminste niet op de manier waarop veel mensen die gebruiken (synchronisatie waarbij wat er op de harde schijf staat ook verwijderd wordt als het in de cloud verwijderd wordt).
Aalard99 @3raser12 januari 2023 16:18
Het is gratis totdat ze er een bedrag voor gaan rekenen.
Je klinkt als Johan Cruyff :-) maar klopt helemaal. Vaak een lokkertje om genoeg mensen te trekken en dan ineens geld hiervoor gaan rekenen. Whatsapp heeft dit ook voorzichtig geprobeerd voordat ze werden overgenomen, dacht iets van 1 euro p/j wat ze wilden doorvoeren maar nooit werkelijk gedaan is.
batjes
@Spykie12 januari 2023 14:13
Doet me altijd denken aan een oud Donald Duck verhaal.

Donald die batterijen koopt met levenslange garantie, die terug komt brengen bij Dagobert voor de garantie, waarop Dagobert vervolgens "Deze batterijen zijn zo dood als een pier!" zegt en daarbij de levenslange garantie ook ophield.

Ik vond het een mooie levensles.
Vinny_93 @Verwijderd12 januari 2023 11:36
Als het enige verschil opslagcapaciteit was, wist ik het ook wel. Ik heb toch nog wel graag desktopversies van Office software.
DDX 12 januari 2023 11:21
Variant op de Microsoft 365 Business Basic die er al tijdje is ? (volgens mij iets van 5 euro)
glenn456 @DDX12 januari 2023 11:23
Klopt,

Alleen mag je dan wel je eigen domein gebruiken en heb je 1TB aan onedrive storage
theduke1989 @glenn45612 januari 2023 11:34
zo lang je blijft betalen. En anders je na zoveel tijd wanneer je stopt dus alle files mag downloaden en weer ergens anders mag gaan plaatsen. dat cloud based opslag is voor mij een NO-go
Blokker_1999
@theduke198912 januari 2023 11:42
Want met lokale storage moet je nooit data verplaatsen? Jij koopt nooit een nieuwe computer of nieuwe harde schijven? Jij gaat er van uit dat je schijven voor eeuwig en altijd meegaan?
WybrenPC @Blokker_199912 januari 2023 11:47
Over het algemeen vind ik persoonlijk wat schijven clonen zodra er kuren ontstaan minder gezeik dat alles van mijn onedrive te moeten downloaden om naar een ander platform te gaan. Uiteindelijk heb je daar ook een tijdelijke schijf of locatie voor nodig (of je moet alles om de beurt willen verplaatsen)

Tegenwoording met een zfs opstelling helemaal geen gezeik meer. Ik bepaal zelf hoeveel opslag ik nodig heb, en wie er allemaal bij kan/mag. Als er een schijf sneuvelt prik je er zo een nieuwe in.
walteij @WybrenPC12 januari 2023 12:08
Uiteindelijk heb je daar ook een tijdelijke schijf of locatie voor nodig (of je moet alles om de beurt willen verplaatsen)
Nee hoor, er zijn voldoende mogelijkheden om data tussen verschillende cloudproviders te verplaatsen/kopieren. Eerste hit op onedrive naar dropbox als voorbeeld.

Naar OneDrive van de verschillende cloudproviders kan dan weer heel eenvoudig met mover.io

[Reactie gewijzigd door walteij op 22 juli 2024 15:02]

SadisticPanda @walteij12 januari 2023 13:54
I gebruik vaak rclone, afhakelijk van flatform waarop ze draaien. Gaat ook simpel

Wel CLI
Chinco @WybrenPC12 januari 2023 14:23
Steek eens een energiemeter voor je servetje en reken dan nog eens. Mijn servertje/opslag is afgelopen vakantie de cloud in gehad...
GeroldM @Chinco13 januari 2023 16:31
Varieert tussen 40 en 50 Watt continu verbruik voor mijn server. Heb er alleen 12 draaien. Heb echter een heleboel meer werkcomputers draaien met groter gevarieerd verbruik.

"Voel" het verbruik van servers minder erg dan de werkcomputers. Nu is energie in Paraguay heel wat goedkoper dan in Nederland, dus helemaal vergelijkbaar is het allemaal niet.

Echter ligt het ook nogal aan de hardware in je server. Er zijn sites die bijhouden hoeveel Watt oude en nieuwe hardware aan energie verstookt. Gemeten aan het stopcontact, niet vastgesteld door specificaties te interpreteren. Zo zijn er hardware combinaties in een rack-server mogelijk welke 23 Watt verstoken in idle. Gebruik je deze thuis als file-server, dan komt dat ding bijna nooit uit idle. Terwijl er toch meer dan genoeg CPU, drives en netwerk bandbreedte beschikbaar is om 4K video bestanden rechtstreeks op de server te bewerken op je werkcomputer.

Het ligt er dus heel sterk aan hoe je je thuis-server gebruikt, de hardware die erin zit en de lokale energieprijs om te bepalen of een verhuizing naar de cloud daadwerkelijk goedkoper is dan een server die je thuis draait.

Jij bent van mening dat je cloud-verhuizing voor jouw de beste keus was. En dat zal het vast ook wel voor jou zijn geweest. Dat je dit verkondigt als een feit dat voor iedereen, dat is dus overdreven. Iedereen dient eerst even te gaan rekenen of de nare en goede eigenschappen van de cloud het waard zijn om je thuisserver, en al de voor-en nadelen die daarbij horen, op te geven.

Is het resultaat: cloud-verhuizing? Geweldig.
Is het resultaat: (efficientere) thuisserver? Ook geweldig.

Eerst gaan rekenen, voordat je jezelf (en je computer-omgeving) commiteerd naar eenderwelke oplossing.

Voor mezelf is het draaien van on-premise server(s) goedkoper want ik haal hogere beschikbaarheid. Waarom? Stroom- en internet-leidingen lopen in dit deel van de wereld via bovengrondse palen. De zon is hier heel wat sterker dan in NL, waardoor kabels beschadigd raken. Ook wordt er hier vaak dronken met autos gereden. Palen en kabels kunnen ook niet zo goed tegen auto's, bussen en vrachtwagens die 1 of meerdere palen omver rijdt. Daarnaast zijn er ook bomen (of delen van bomen) die kabels breken na een storm. Stroom is hier goedkoop, maar ook gevoelig voor stroomstoringen. Aan gebroken kabels en reparatietijden daar kan ik niets aan doen. Maar een generator thuis die de hele omgeving van prik kan voorzien, dat is wel door mijzelf op te lossen. Werkonderbrekingen kosten klauwen met geld, cloud kost geld per periode en/of voor verbruik van resources. Als ik niet bij de cloud kan, om wat voor reden dan ook, dan geef ik dus geld aan weg aan werkers die niet werken en cloud-abonnementen. Werkers die lokaal na het starten van de generator weer verder kunnen werken dat scheelt mij dus een boel geld. Stroomonderbrekingen duren vaak een uur of 2, soms 4 uur en occasioneel nog langer. Reparatie van kabelbreuken varieert veel sterker.

Die generator en lokale servers geven mij een hogere beschikbaarheid dan de cloud. Het probleem is de infra hier, niet de cloud zelf. Daarom dien je dus te rekenen of in jouw situatie de cloud een betere en/of goedkopere oplossing blijkt dan een lokale omgeving.

Zomaar roepen dat de cloud de oplossing voor iedereen is, is dus lariekoek.
Chinco @GeroldM13 januari 2023 18:24
Dank voor je inzicht! Mooie case ook.

Als je mijn bericht nog een keer leest zonder tussen de regels (en dat is lastig via internet) stel ik alleen een vraag en hoe ik het daarna opgelost hebt. Het was niet de bedoeling om belerend over te komen, excuses.
theduke1989 @Blokker_199912 januari 2023 11:52
Het gaat hier om storage niet om een nieuw systeem.

Je koopt nieuwe storage (offline) omdat je oude vol zitten bijvoorbeeld. Niet omdat het niet meer doet.
De tweaker is een ander verhaal die koopt het als backup van zijn main storage schijf.

En als je dan bijvoorbeeld niet meer bij Microsoft wilt, moet je alles gaan downloaden, op externe HDD zetten of direct bij een andere cloud boer.

Ik persoonlijk heb daarom een NAS, met een externe HDD er aan gekoppeld als backup failover. Kost meer geld in het begin, maar op lange termijn in eigen beheer en alles lokaal bij mij, en meer opslag heb ik. De gemak van Synologz DSM op het einde is dan iets waar ze goed in zijn om het zo makkelijk mogelijk te maken.
Teun! @theduke198912 januari 2023 12:25
Ik ben benieuwd, een hardeschijf via usb aan je nas? Is dit niet bijna net zo problematisch als een backup op een 2e schijf in hetzelde systeem? (Ik denk aan bijv brand maar ook ransomware ofzo) Ik heb net een NAS dus ik zit uiteraard ook te kijken naar backups enzo maar ik ben er nog niet uit. Een offsite nas is mijn inziens de redelijkste optie maar wel weer extra kosten. (En ook een usb hdd voor backup, handmatig, ook van alleen essentials). Al hoeft dit niet zoveel te zijn voor mij qua storage zou ik alleen essentiele dataseta backupen.
sfranken @Teun!12 januari 2023 12:45
Als je een Synology hebt, die bieden zeer scherp geprijsde cloud backup aan in hun datacenter in Duitsland. Synchroniseert 's nachts en heb je erg weinig omkijken naar
WaterFire @Teun!12 januari 2023 13:37
Die USB variant is juist handig voor een backup naar een hdd en die leg je bij moeders of op kantoor neer. Dat zal geen wekelijkse zijn, maar een maand of wat oud is altijd beter dan een stuk smeulend plastic.
theduke1989 @Teun!12 januari 2023 14:16
Ik doe nu gewoon een extra backup van al mijn shares, en homes op de externe HDD.
Mocht mijn NAS het begeven heb ik nog altijd de externe backup. Ik doe dat via Hyper Backup software van Synolgoy zelf. Tot nu toe elke dag om 00:00 begint het te draaien.
Daarnaast heb ik nog wat andere tasks aanstaan:
Smart test quick (elke week)
Smart test extendend (elke 3 maanden)
Data scrubbing (elke 3 maanden)
om data verlies te voorkomen van schijven of wat dan ook.
DS1522+ in btrf in combinatie met RAID-5.
En binnenkort ben ik van plan op OpenVPN te configureren, zodat ik altijd verbonden ben met mijn thuisnetwerk en dat wanneer ik buiten ben alsnog Synology photos direct alle fotos upload naar mijn NAS.
Dus mocht de telefoon kapot gaan, of gestolen worden dat ik alsnog alle fotos heb.
Dit is mijn visie, en wil dan als alles goed werkt, mijn familie en vrienden zich ook daarmee opweg kunnen af van cloud storage. voor nu heb ik 10tb aan vrije data. Ik doe er over een jaartje misschien nog eens 4tb als het begint op te lopen.
Croga @theduke198912 januari 2023 16:48
Een externe HDD is op geen enkele manier een backup, noch een failover.
Wat wel een mooie failover zou zijn is de Synology laten syncen met de cloud 🤪
CAPSLOCK2000
@Blokker_199912 januari 2023 12:05
Want met lokale storage moet je nooit data verplaatsen? Jij koopt nooit een nieuwe computer of nieuwe harde schijven? Jij gaat er van uit dat je schijven voor eeuwig en altijd meegaan?
Ik denk niet dat het verplaatsen op zich het probleem is maar dat je daar ook voor moet betalen. De tarieven daarvoor zijn niet altijd even makkelijk te begrijpen en omdat het een abonnement dienst is kunnen die de prijzen ook vrij snel veranderen. Dat brengt het risico met zich mee dat wegmigreren opeens een verschrikkelijk dure grap wordt.

Als je goed oplet zou dat natuurlijk niet moeten gebeuren en migreer je weg op het moment dat zo'n prijsverhoging wordt aangekondigd en heb je de prijs daarvan meegenomen in je financiele afweging. Maar mensen zijn nu eenmaal niet perfect en vaak een beetje lui dus misschien is het slim om er rekening mee te houden dat je dit soort wijzigingen niet op tijd ziet aankomen.

De data opnieuw uploaden naar een andere aanbieder is ook niet gratis. Waarschijnlijk ben je dan zo slim om eentje te nemen waar uploaden relatief goedkoop is maar er zullen altijd kosten aan zitten.

Lokale schijven zijn voor de meeste mensen wat makkelijker te overzien. Je koopt de schijf eenmalig en daarna hoef je (binnen de garantieperiode) alleen nog de stroom te betalen. Als de stroom te duur wordt zet je de computer uit en stoppen de kosten terwijl je data gratis op de schijf blijft staan.

Het is natuurlijk niet helemaal puur, de prijs van de stroom kan ook varieren en vroeg of laat moet zo'n schijf toch vervangen worden en je kan nu niet met zekerheid voorspellen wanneer dat is en wat een schijf dan zal kosten. Dan hebben we het nog niet gehad over redundatie, backups, datarecovery etc..
De realiteit is echter dat particulieren daar toch niet over nadenken (tot het te laat is). Misschien dat ze in theorie beter af zijn in de cloud maar dat heeft wel z'n prijs, in geld en in nadenken over risico's. Als je dat niet kan of niet wil kan het verstandig zijn om de duurdere maar voospelbare optie te kiezen.
Twam @theduke198912 januari 2023 11:48
Offline opslag moet ik ook eens in de zoveel tijd de hardware van vervangen, gegevensintegriteitschecks doen, data overzetten naar andere schijven, af en toe in de weer met USB-sticks en versiebeheer, extra backups voor als er een keer wat fout goed gaat, beveiliging bijhouden...

Microsoft is voor flink deel van die dingen in ieder geval punctueler, professioneler en betrouwbaarder dan ikzelf en met verrekenen van mijn tijd en hardwareinvesteringen om het zelf te doen echt niet duurder :+

Ik gebruik nu 35 GB gratis OneDrive met een offline backup, waarbij het OneDrive-spul keurig tussen m'n computers gesynct wordt en ik er overal ook zonder gedoe vanuit browser bij kan, met een uptime die ik zelf echt niet zou halen. Er is een plek voor clouddiensten, zolang je je bewust bent van de beperkingen, afhankelijkheid en risico's.
conhen @Twam13 januari 2023 07:00
Als jij een cryptolocker op bezoek krijgt versleuteld die je data. Via de diverse syncs met andere computers wordt jouw online data en de data op alle syncing pc's óók verpest. Een backup is pas een backup als er retentie in zit.
Twam @conhen13 januari 2023 08:22
Jup. Maar via OneDrive kan ik sowieso terug naar vorige versie en krijg ik volgens mij ook bericht als er spontaan heel veel bestanden worden gewijzigd. Plus ik heb inderdaad nog twee offline externe schijven 😊

Voor het goeie zou ik een van die schijven elders moeten bewaren, maar dat is er nog niet van gekomen (al zit eentje wel in een brandbestendige koffer, voor zover dat werkt).
glenn456 @theduke198912 januari 2023 11:39
Niks is gratis in de wereld dus dat is logisch. een beetje een ver gezocht wat mij betreft.
CivLord @theduke198912 januari 2023 13:51
Cloud storage is vooral handig omdat je er van meerdere plekken met meerdere devices bij kunt.
Je moet zorgen dat je van alle data die belangrijk/ onvervangbaar is een kopie op minstens één device staat. Dat is voor 1 TB niet zo lastig/ duur.

Voor mijn Microsoft 365 abbo heb ik al mijn bestanden zowel op mijn laptop als op OneDrive in de cloud staan. Dat wordt automatisch door OneDrive gesynchroniseerd.
Via OneDrive kan ik bv. met mijn telefoon en mijn tablet bij diezelfde bestanden.
Wanneer ik een andere cloud-service neem, stop ik de synchronisatie met OneDrive en laat ik mijn bestanden met de nieuwe cloud-service synchroniseren.

Misschien dat ik ooit overstap op mijn eigen own-cloud server, waarmee ik mijn bestanden via meerdere devices over internet kan benaderen.
SuperDre @theduke198913 januari 2023 00:18
Tja, na een tijdje zul je je data van je NAS ook eens moeten 'dowloaden' naar een nieuwe schijf want die houden het ook niet eeuwig vol. Vergeet niet dat je dus bij die 1TB cloudopslag ook meteen een goede backupsolution hebt waar jij je niet druk over hoeft te maken of hoeft te investeren. Als je ook veel gebruik maakt van zaken als excel en word, dan valt die 7 euro per maand nog best wel mee.
jdkjr @glenn45612 januari 2023 13:01
Jammer is dat Microsoft gaat stoppen met eigen domeinen op personal accounts: https://support.microsoft...e5-49e3-9bd1-94b88e9be988
glenn456 @jdkjr12 januari 2023 13:06
Klopt, maar die limitatie heeft business basic dus niet. Daar kan je je eigen domein koppelen + de 1TB onedrive per user.
Verwijderd 12 januari 2023 11:25
Grappig, een aantal jaar geleden stopten ze juist met OneDrive opslag abonnementen (wat dit in feite is).
nieuws: Microsoft stopt met onbeperkte OneDrive-opslag
(Dit item gaat over unlimited storage, maar daarin wordt ook vermeld dat de opslag abonnementen stopten).
QErikNL @Verwijderd12 januari 2023 11:42
Daarmee zijn ze nooit gestopt. Je kan los storage bijkopen, 100GB voor 2 euro p/m. Volgens mij kan je dat ook weer uitbreiden als je dat wilt. Ik betaal dat al een aantal jaar.
Ramon @Verwijderd12 januari 2023 11:45
Eh, ik lees dat artikel toch anders. Afgezien van dat de leeftijd van 8 jaar het artikel niet echt meer relevant maakt lijkt me.
keejoz 12 januari 2023 11:47
Exact dezelfde prijs als Google drive. 3 weken geleden mijn vriendin haar Microsoft abo stop gezet en 20 euro per jaar betaald voor een nieuwe Google drive omdat er geen OneDrive app meer beschikbaar is voor ChromeOS...
grootrde @keejoz12 januari 2023 12:50
Voordeel bij Google is dat je wel een fatsoenlijke office omgeving erbij krijgt.
Heb nooit gesnapt waarom Microsoft zover achterblijft met hun online office omgeving(behalve dat ze bang zijn dat het geld kost).
Zelf als je een word document in Google Drive opent heb je meer mogelijkheden dan in MS eigen online omgeving.
Verwijderd @grootrde12 januari 2023 13:38
De hoeveelheid frustratie die ik bij het gebruik van Excel Online heb, is onmeetbaar :(
Het was ook precies de gedachte die ik had bij dit bericht....Wie wil dit nou? Anders dan de online opslag heeft het geen waarde (ik gebruik al een adblocker).

Daarnaast:
Daaronder vallen bijvoorbeeld encryptie voor een Outlook-mailbox en malwarescanning voor bijlagen in e-mails. Ook wordt automatisch gecontroleerd op verdachte url's in e-mails.
Wat? Wat voor encryptie? Bedoelen ze versleuteld e-mail versturen of dat je outlook data versleuteld is. Ik mag hopen dat het laatste nu al gedaan wordt? Maar als ze ook beginnen over dat bijlages gescanned kunnen worden, dat gebeurd toch allemaal nu al wel?

Bijzonder vreemd bericht dit. Ook mooi:
“One thing hasn’t changed over the last 10 years: the price,” writes Microsoft vice president Liat Ben-Zur in a blog post.
Microsoft says it doesn’t have any immediate plans to raise Microsoft 365 prices, but Oystryk doesn’t rule it out for the future.
_/-\o_
bovengemiddeld 12 januari 2023 12:31
Zou mooi zijn als dit ook als tier voor onder de Business Basics beschikbaar komt. Geen elke gebruiker in mijn kleine seizoensgebonden onderneming heeft 1tb aan opslag nodig maar momenteel is er nog geen mogelijkheid om deze een domeingebonden mailadres te geven zonder minimaal 7 per maand kwijt te zijn..
Canaria @bovengemiddeld12 januari 2023 12:46
https://www.microsoft.com.../exchange/exchange-online
€ 3,40 gebruiker/maand
bovengemiddeld @Canaria12 januari 2023 13:00
Interessant die kan ik dus niet vinden wanneer ik als Admin ben ingelogd. Wanneer ik hem via die link probeer aan te schaffen krijg ik enkel een doorverwijzing naar een pagina waar een foutmelding staat en creditcardgegevens ingevuld dienen te worden voor een lege winkelmand https://imgur.com/a/qb9AzVE.

Overigens nog altijd een stuk duurder dan wat ze nu aanbieden voor consumenten 2 dollar voor dubbele opslagruimte.
Hugo! 12 januari 2023 11:24
Toevallig tijdje geleden de Outlook app van mijn telefoon verwijderd omdat ik stapelgek werd van de reclame die je krijgt. Begin nu wel te twijfelen of ik het de 2 euro per maand waard vindt (toch weer een abonnement dat iedere maand geld kost). Het liefste zou ik gewoon tien euro betalen en klaar zijn.
Sevenanths @Hugo!12 januari 2023 11:38
Ik zou me vooral zorgen maken over hoe de prijs van dit abonnement in de toekomst evolueert. Dat blijft natuurlijk geen 20 euro, en het is moeilijker om over te stappen als je al met al je data bij de Microsoft-databoer zit. Eigenlijk creëer je voor jezelf een afhankelijkheid.
Bender 12 januari 2023 11:36
Kun je aan de web client van Outlook ook meer mailboxen hangen?

Bij Gmail kun je 5 externe mailboxen koppelen, maar ik wil er meer koppelen maar kan niet echt een webmail client vinden die er meer ondersteund.
Dylan_R @Bender12 januari 2023 12:26
Nee dat gaat helaas niet. Je kan wel meerdere shared-mailboxen aan je eigen account hangen en die in web laten zien. Maar geen externe mailboxen. Daarvoor is de outlook desktop client voor nodig.
flexity 12 januari 2023 11:40
Ik maak hier al gebruik van met Onedrive voor de 100GB upgrade. Ben benieuwd of ik nu zelf automatisch wordt geüpgrade naar een O365 basis abbo.
Emjay90 @flexity12 januari 2023 11:52
De 100GB OneDrive gebruik ik ook al jaren. Kreeg vannacht een mail dat ze het abonnement op de 30ste gaan omzetten naar het Basic abonnement.
Shadow771 12 januari 2023 12:25
Mijn Synology NAS is op den duur goedkoper. :+
Mars4i @Shadow77112 januari 2023 13:32
Niet met de huidige stroomprijzen :( .

Een Synology NAS gebruikt ca 15 W idle. Dus 15/1000*24*30=10.8 kWh/maand * €0.40 (prijsplafond) is €4.3 per maand. Dat is idle en met de simpelste NAS, dus het kost meer.

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