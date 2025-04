Foto's in OneDrive-albums worden toch niet extra meegeteld in opslaglimiet

Microsoft ziet af van zijn wijziging in OneDrive die foto's in albums extra zou laten meetellen in de opslaglimiet. Dit zou ervoor zorgen dat foto's in albums twee keer zoveel ruimte zouden innemen als nu. De precieze reden achter het annuleren van de update is niet bekend.

Aanvankelijk zou de update op 16 oktober worden uitgerold. In een overzicht met recente en aankomende updates voor Microsofts cloudopslag schrijft het bedrijf echter dat het afziet van de wijziging naar aanleiding van 'verkregen feedback'. Microsoft gaat in het bericht verder niet in op de inhoud van de feedback.

Microsoft beloofde begin september dat het OneDrive-gebruikers een jaar lang extra opslagruimte zou geven. Dit moest voorkomen dat klanten door de nu geannuleerde wijziging hun limiet overschrijden. Techjournalist Martin Brinkmann wijst erop dat Microsoft niet duidelijk maakte of de foto's na de wijziging twee keer zouden worden opgeslagen, dus een keer op OneDrive zelf en een keer in de albums.

Foto's op OneDrive worden altijd in een centrale galerij opgeslagen, maar gebruikers kunnen die foto's daarnaast ordenen in albums. Met de update die vanaf 16 oktober zou gelden, zou Microsoft die geordende foto's in albums ook laten meetellen bij de totale opslag van de gebruiker. Foto's in de centrale galerij zijn echter niet te verwijderen zonder dat de foto's in albums ook worden verwijderd. De albumfunctie zou daarmee een extra opslagbelasting zijn voor gebruikers en ervoor zorgen dat ze hun opslaglimiet eerder overschrijden. Nu Microsoft de aangekondigde wijziging niet langer doorzet, blijven die afbeeldingen in albums niet extra meetellen bij de opslaglimiet.