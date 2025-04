Microsoft geeft zakelijke OneDrive-versie nieuw ontwerp en kondigt functies aan

Microsoft heeft de zakelijke versie van OneDrive een nieuw ontwerp gegeven, met een aangepast startscherm. Daarnaast heeft het bedrijf nieuwe functies aangekondigd, zoals de mogelijkheid om niet-365-bestanden in OneDrive te openen in hun app.

OneDrive lijkt met het vernieuwde ontwerp meer op de stijl van Windows 11 en krijgt in het startscherm een For you-sectie, die een aantal tegels met aanbevelingen voorschotelt, zoals recent aangepaste bestanden of nieuwe opnames van meetings. In dit startscherm kunnen gebruikers verder nieuwe bestanden of mappen aanmaken, gedeelde en favoriete bestanden zien, een overzicht van mensen en meetings zien, en een lijst met veelgebruikte SharePoint-sites.

Het is niet duidelijk of en wanneer dit startscherm beschikbaar komt voor consumenten. Microsoft zegt wel dat het mogelijk moet worden voor de consumentenversie van OneDrive om gezichten van mensen te herkennen, mits de gebruiker hier toestemming voor geeft. OneDrive kan dan binnen foto's zoeken naar gezichten en deze zo voorschotelen aan de gebruiker, als die naar specifieke personen zoekt. De consumentenversie krijgt daarnaast de mogelijkheid om met 'natuurlijke zoekopdrachten' te werken, zoals de zoekopdracht 'kamperen in de herfst, in de bergen met Caroline'. Deze consumentenfuncties komen deze maand in beperkte preview uit; begin volgend jaar moeten deze functies breder beschikbaar komen.

Zakelijke klanten krijgen los van deze consumentenfuncties, 'naar verwachting in december' nieuwe functies in OneDrive. Zo moet het mogelijk worden om een niet-365-bestand zoals een pdf- of een cad-bestand vanuit OneDrive te openen in een pdf- of cad-app, zoals dat al kan met Word-, PowerPoint- en Excel-bestanden. Daarnaast wordt OneDrive beter geïntegreerd in Teams en Outlook, waardoor er in deze apps gezocht kan worden naar OneDrive-bestanden, zonder hiervoor de app te hoeven verlaten.

OneDrive in Outlook

Verder moet het begin volgend jaar mogelijk worden om via de webbrowser OneDrive-bestanden lokaal op te slaan en deze offline te gebruiken, zoals dit al in de OneDrive-app mogelijk is. Deze bestanden zijn dan te openen en te bewerken in de browser; eventuele aanpassingen worden dan gesynchroniseerd als er weer een internetverbinding is. Komende zomer moet er ook een Media-view komen, waarin alle afbeeldingen, video's en media te zien zijn.

Microsoft kondigde ook Copilot-AI-functies aan voor OneDrive, zoals de mogelijkheid om bestanden te zoeken of naar samenvattingen van documenten te vragen. Dit moet deze december mogelijk zijn voor Microsoft 365 Copilot-klanten. In de komende maanden wil Microsoft meer Copilot-functies uitbrengen, waardoor mensen uiteindelijk in 'natuurlijke taal' met OneDrive kunnen praten en bijvoorbeeld kunnen vragen om alle bestanden te delen rondom een specifiek project. OneDrive kan dan voorstellen om deze bestanden te bundelen in een nieuwe map, waarna andere bestanden worden voorgesteld die mogelijk ook relevant kunnen zijn. Wanneer de gebruiker deze map met een collega wil delen, zou Copilot een samenvatting kunnen genereren om die collega van context te voorzien.

Het bedrijf brengt daarnaast nieuwe beveiligings- en adminfuncties uit, zoals de mogelijkheid om multifactorauthenticatie in te schakelen voor specifieke, gevoeligere sites, of het delen van bepaalde bestanden te beperken. Er is ook een accountmigratietool om te helpen bij bijvoorbeeld overgenomen of gefuseerde bedrijven. Admins krijgen verder de mogelijkheid om het downloaden van bepaalde bestanden te blokkeren voor lokaal gebruik en het opnemen van bepaalde Teams-vergaderingen onmogelijk te maken. Microsoft werkt ook aan de mogelijkheid om als admin te kunnen zien wanneer bestanden worden gedeeld met gebruikers buiten het bedrijf of organisatie.