Microsoft brengt dienst uit voor aanpassen Copilot in Microsoft 365

Microsoft heeft Copilot Studio aangekondigd, waarmee betalende klanten de AI-toepassing Copilot in Microsoft 365 kunnen aanpassen. Zo kunnen ze onder meer plug-ins gaan gebruiken of eigen GPT's gebruiken in de software.

Daarnaast kunnen klanten eigen standaloneversies van Copilot gaan maken voor intern gebruik, meldt Microsoft. Copilot is de functie binnen Microsoft 365 die gebruikmaakt van generatieve AI om functies binnen de software uit te voeren.

Het aanpassen van Copilot gaat via een grafische interface met blokken en vereist weinig tot geen code, zo vermeldt het bedrijf. Copilot kwam eerder dit jaar uit. Microsoft brengt Copilot Studio meteen uit in een publieke preview. Het bedrijf kondigde de dienst aan op de eigen Ignite-conferentie.