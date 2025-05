Microsoft introduceert Copilot Pro-abonnement voor 20 dollar per maand

Microsoft introduceert Copilot Pro. Het abonnement kost 20 dollar per maand en geeft gebruikers toegang tot GPT 4 Turbo, DALL-E 3 en Microsoft Office-integratie. Microsoft plant ook een tool waarmee een gepersonaliseerde GPT kan worden gebouwd.

Het Amerikaanse softwarebedrijf meent dat Copilot Pro voor een uniforme AI-ervaring zal kunnen zorgen en dat over verschillende internetapparaten heen. Microsoft 365 Personal- en Family-abonnees zullen de AI-tool ook kunnen gebruiken in Microsoft Office-apps als Word, Excel, PowerPoint, Outlook en OneNote. De tool kan bijvoorbeeld helpen om opstellen te schrijven, databases te beheren, diavoorstellingen te maken, e-mails te genereren en notities te organiseren.

De abonnees krijgen volgens Microsoft toegang tot de laatste taalmodellen van OpenAI die commercieel beschikbaar zijn. Vandaag de dag is dat GPT-4 Turbo. Die abonnees zullen via Copilot Pro ook plaatjes kunnen genereren via Dall-E 3. Het bedrijf voorziet gebruikers van 100 boosts per dag. Dankzij boosts kunnen gebruikers sneller plaatjes genereren.

Microsoft schrijft overigens dat er een Copilot GPT Builder aan zit te komen. Dankzij deze tool zullen abonnees hun gepersonaliseerde GPT kunnen ‘bouwen’ die toegespitst is op een enkel onderwerp. Wanneer Copilot GPT Builder effectief beschikbaar is, is nog niet duidelijk.

Het is overigens ook nog niet duidelijk of Copilot Pro officieel al voor Europese consumenten beschikbaar is. De reguliere AI-tool die sinds enkele maanden aan Windows 11 is toegevoegd, wordt in eerste instantie enkel voor gebruikers uit de VS en sommige delen van Azië en Zuid-Amerika aangeboden. Microsoft gaf in september vorig jaar aan dat Europese consumenten voorlopig nog geen gebruik konden maken van Copilot, omdat het bedrijf naar eigen zeggen tijd nodig had om in overeenstemming te komen met de Digital Markets Act van de Europese Comissie.

Update, 09.45 uur: extra info aan het artikel toegevoegd over de beschikbaarheid van Copilot en Copilot Pro in Europa.