'EC bereidt antitrustklacht tegen Microsoft voor vanwege Teams-integratie'

De Europese Commissie bereidt een antitrustklacht tegen Microsoft voor. Dat schrijft de Financial Times. De Commissie meent dat het Amerikaanse techbedrijf concurrentie van andere videobelsoftware tegenwerkt via de Teams-app.

Microsoft heeft vorige maand enkele voorstellen om de bezorgdheden weg te nemen naar de Europese Commissie gestuurd, schrijft de Financial Times. Het bedrijf had bijvoorbeeld voorgesteld om Teams in de nabije toekomst nog steeds los te koppelen van Office-producten. Die maatregel is sinds 2023 van kracht na een eerder antitrustonderzoek van de Europese Commissie, maar Microsoft zou deze loskoppeling nu wereldwijd willen doortrekken. Het is niet duidelijk wat de andere voorstellen van het Amerikaanse bedrijf waren.

De Europese Commissie vond dat de voorstellen niet ver genoeg gingen. De Commissie zou ook de zorgen van concurrenten in acht nemen. Die vrezen volgens de Financial Times dat Microsoft de Teams-app compatibeler maakt met zijn eigen software dan met apps van derden. De concurrenten claimen ook dat Microsoft een prijspolitiek hanteert waardoor Windows-gebruikers minder oog hebben voor alternatieve videobelsoftware. Er zouden ook zorgen zijn over de overstapmogelijkheden naar apps van derden. Zo zou overstappen naar alternatieven moeilijk zijn voor gebruikers.

Het duurt naar verluidt nog enkele weken voordat er een beslissing wordt genomen. De Commissie zou de komende dagen en weken nog in gesprek gaan met concurrenten van Microsoft. Het Amerikaanse bedrijf zou ook nog steeds de mogelijkheid hebben om concessies te doen om een antitrustklacht af te wenden.