Microsoft komt onder druk van EU met goedkopere 365-abonnementen zonder Teams

Microsoft begint op 1 oktober met het loskoppelen van Teams uit Microsoft 365-abonnementen. Voor bestaande klanten verandert er niets, maar voor nieuwe klanten komen er opties met en zonder Teams in het pakket voor kantoorsoftware.

Bij abonnementen voor grote bedrijven verdwijnt de optie om Microsoft 365 en Office 365 met Teams te nemen en wordt Teams een add-on van 5 euro per maand per gebruiker. Er gaat standaard 2 euro per maand per gebruiker van de prijs af. Voor kleine bedrijven en frontlineabonnementen komt er een optie met en zonder Teams. Bij Frontline scheelt dat 0,50 euro per maand per gebruiker, bij kleine bedrijven 1 euro per maand.

Microsoft werkt daarnaast aan betere interoperabiliteit met andere software, zegt het bedrijf. Zo komen er api's om met software van derden in te haken op Office-programma's. Ook zullen de webversies van Office-software gaan werken met andere aanbieders. Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien, zegt Microsoft niet.

De veranderingen komen tot stand onder druk van de Europese Unie, en gelden alleen in de EU en Zwitserland. De EU opende vorige maand een onderzoek naar Microsoft vanwege de bundeling van Teams. Het onderzoek wordt gestart naar aanleiding van een klacht die Slack, inmiddels onderdeel van Salesforce, in 2020 indiende. Slack stelt dat Microsoft die app als concurrent ziet en probeert tegen te werken door Teams te bundelen met het marktdominante Office.