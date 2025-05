Zoom maakt kantoorsoftware Zoom Docs beschikbaar

Videobeldienst Zoom heeft kantoorsoftware Zoom Docs uitgebracht. De AI-toepassing is gratis voor betalende klanten. Gebruikers met een gratis Zoom-versie kunnen de dienst in beperkte mate gebruiken.

Uit de aankondiging van Zoom blijkt dat niet-betalende gebruikers maximaal tien gedeelde documenten kunnen aanmaken en een ongelimiteerd aantal persoonlijke documenten kunnen beheren. Deze gebruikers krijgen geen toegang tot de AI Companion, de AI-assistent van Zoom.

Zoom Docs werd in het najaar van 2023 aangekondigd. De tekstverwerker is bedoeld om documenten op te maken op basis van vergaderingen, projecten, rapporten en kalenderitems. De AI Companion kan die samenvatten en het samenwerken aan projecten vergemakkelijken. Zoom Docs is vanaf vandaag beschikbaar via de Zoom Workplace-app of via de Zoom-webapp.