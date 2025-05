Notion neemt privacyvriendelijk kantoorpakket Skiff over en zet dat stop

Productiviteitsapp Notion neemt het privacyvriendelijke kantoorplatform Skiff over. Skiff stopt over zes maanden. Gebruikers kunnen hun data overzetten naar Notion, maar dat gaat niet automatisch.

Skiff, een privacyvriendelijk platform dat end-to-endversleutelde kantoorsoftware biedt, schrijft op zijn website dat het 'samen gaat werken met Notion'. Het bedrijf zou 'aansluiten bij Notions visie voor een verbonden werkplaats'. In de praktijk betekent samenwerken een overname waarbij Skiff als losstaande dienst stopt, blijkt ook uit een faq van Skiff.

Dat gebeurt over zes maanden, schrijft het bedrijf. Tot die tijd kunnen gebruikers de kantoorsuite nog gebruiken. Gebruikers kunnen ondertussen hun data migreren, maar ook een forwardadres instellen voor andere e-mailproviders. Het bedrijf heeft daar een gids voor geschreven. Gebruikers kunnen hun pagina's en bestanden, e-mails, contactpersonen en agenda's ook los van elkaar exporteren. Gebruikers worden volgens Skiff niet automatisch overgezet naar een Notion-account.

Skiff begon in 2020 en werd tijdens de coronacrisis groot. De dienst is een privacyvriendelijk alternatief voor online kantoorsuites als Google Drive, waarbij alle informatie end-to-endversleuteld is.