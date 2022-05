Microsoft kondigt productiviteitsapp Loop aan

Microsoft kondigt dinsdag een nieuwe productiviteitsapp aan: Microsoft Loop. De productiviteitsapp lijkt op het eerste gezicht veel weg te hebben van Notion en biedt de mogelijkheid om efficiënter samen te werken met anderen.

In de aankondiging zet Microsoft de belangrijkste elementen op een rij. Loop bestaat uit drie onderdelen: Loop components, Loop pages en Loop workspaces. Loop wordt verbonden met andere Microsoft 365-apps zoals Teams, Outlook en OneNote.

Loop components zijn niet alleen in Loop beschikbaar, maar moeten in verschillende Microsoft-apps getoond kunnen worden. Als voorbeelden van components noemt Microsoft onder andere lijsten, tabellen en taken. Deze items moeten altijd overal de zelfde versie zijn, zodat je live kunt samenwerken met anderen en je geen zorgen hoeft te maken of je wel de laatste versie te pakken hebt.

Dan zijn er de Loop pages die wel binnen Loop bestaan. Hier kunnen de eerder genoemde components worden ondergebracht en in een overzicht gezet worden. Op deze pages kan volgens Microsoft bijvoorbeeld aan een project gewerkt worden en een centrale plek vormen om ideeën in te zetten en waar de voortgang kan worden bijgehouden.

Tot slot zijn er Loop workspaces waarin weer verschillende pages kunnen worden ondergebracht. Voor een project of team kan een workspace worden aangemaakt om eenvoudiger samen te werken.

Het is nog niet bekend wanneer Loop beschikbaar wordt. Dit moet in de 'komende maanden' bekend worden. Het is de bedoeling dat de Loop components al wel deze maand beschikbaar worden voor een aantal Microsoft-apps, waaronder Teams, Outlook en OneNote.