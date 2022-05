Microsoft brengt bètaversie vernieuwde Outlook-app voor Windows uit

Microsoft is begonnen met het testen van de vernieuwde Outlook-app onder deelnemers van het Office Insiders Beta-programma. De desktopapp heeft veel overeenkomsten met de huidige webversie van de mailclient.

Om in aanmerking te komen voor de bètaversie van de Outlook-app moet een tester een betaalde versie van de zakelijke of educatievariant van Office 365 of Microsoft 365 gebruiken, zo legt Microsoft uit. Wanneer Build 15225.20000 of nieuwer geïnstalleerd is, verschijnt er een opt-inknop rechts bovenin het Outlook-scherm.