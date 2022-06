Microsoft stopt met Office Android-apps op Chrome OS en verwijst naar webapps

Microsoft stopt vanaf 18 september met de Office Android-apps op Chromebooks. Gebruikers moeten dan overstappen naar de webversies van Office-software en Outlook. Daarbij is een Microsoft-account verplicht.

Microsoft bevestigt dat het met de Android-apps stopt in een verklaring aan About Chromebooks. Gebruikers kregen eerder al meldingen in hun apps te zien dat Microsoft de stekker uit de software zou trekken, maar details waren onduidelijk. Het bedrijf noemt ook een specifieke datum: 18 september. Het is een opvallende koerswijziging omdat Microsoft de apps tot nu toe wel bijhield.

Na 18 september zijn de Android-applicaties van Microsoft niet meer op Chrome OS te gebruiken. Gebruikers moeten vanaf dan naar office.com en outlook.com. "Deze transitie geeft Chrome OS-gebruikers toegang tot nieuwe en premium features", zegt Microsoft. Gebruikers moeten voor het gebruik van de webapps inloggen met hun Microsoft-account of een account waar een Microsoft 365-abonnement aan is gekoppeld.