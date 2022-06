Google kondigt eerste stabiele versie Linux-apps op Chromebooks aan

De Linux Development Environment voor Chrome OS wordt met de komende update van Chrome OS 91 uit bèta gehaald. Dat heeft Google bekend gemaakt in een Chrome OS-keynote. Daarmee krijgen Chromebooks de eerste stabiele versie van Linux-apps.

Emilie Roberts, developer advocate van Google, vertelt in de keynote dat er een aantal verbeteringen voor Linux zijn toegevoegd aan Chrome OS, zoals betere stabiliteit, configureerbare port forwarding en verbeterde USB-support. Ook krijgt Linux Development Environment een nieuwe terminal-app.

Een andere belangrijke functie is dat de Linux-container voortaan tegelijk wordt bijgewerkt met een nieuwe update voor Chrome OS. Nu kan het dagen duren voor de Linux-container een update krijgt na een nieuwe update voor Chrome OS.

Linux is op Chromebooks nog steeds een optionele feature, die gebruikers zelf aan moeten zetten, en deze kost aardig wat schijfruimte. Google stelt dat Linux op Chromebooks vooral bedoeld is voor developers, maar het is ook een manier om native applicaties zoals LibreOffice of GIMP te draaien op Chromebooks in plaats van webapplicaties of Android-applicaties.