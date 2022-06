XS4ALL stopt met IPv4 Subnet

XS4ALL stopt met de dienst IPv4 Subnet, waarmee klanten een reeks van zes vaste ip-adressen konden afnemen. Het KPN-merk verwijst klanten door naar de zakelijke dienst KPN EEN MKB.

Het aanbod van IPv4 Subnet vervalt per 1 oktober. Het stoppen met IPv4 Subnet is onderdeel van het schrappen van meerdere diensten bij XS4ALL. Ook kunnen XS4ALL-klanten vanaf 1 oktober niet meer dan vier telefoonnummers per internetverbinding afnemen, vervalt de optie van een verzamelfactuur bij afname van meerdere internetaansluitingen en stopt het merk met deelfacturen, als iemand bijvoorbeeld internet krijgt van het werk en daar zelf televisie bij neemt.

De desbetreffende diensten gaan onder de zakelijke diensten van KPN vallen, iets wat bij XS4ALL niet het geval was. De diensten van het bedrijf gaan echter over naar de infrastructuur van KPN, wat XS4ALL als reden geeft voor het schrappen van het desbetreffende aanbod. Het stoppen treft zo'n 2500 klanten, die XS4ALL persoonlijk gaat informeren. De aanbieder schuift het zakelijke aanbod KPN EEN MKB als alternatief naar voren, maar hier is wel een inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor vereist.

De provider Freedom Internet, opgericht uit onvrede over de verdere integratie van XS4ALL in KPN, springt op de aankondiging in met de belofte zelf binnenkort subnetten aan te gaan bieden aan klanten. "Freedom Internet was al bezig met voorbereidingen voor het aanbieden van subnetten voor klanten, maar gaat deze oplossing nu binnen enkele maanden versneld aanbieden voor zowel particulieren als organisaties", luidt de mededeling.