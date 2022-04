Freedom Internet haalt 4 miljoen euro op met verkoop certificaten

Internetprovider Freedom Internet heeft met een crowdfundingcampagne 4 miljoen euro opgehaald. Door middel van de crowdfundingcampagne konden mensen certificaten kopen voor 250 euro per stuk en zo een 'stukje' van de provider in handen krijgen.

Twee weken geleden startte Freedom Internet de campagne via CrowdAboutNow. Het doel was om minimaal 2 miljoen euro op te halen. Dinsdag bereikte de campagne het maximale doel van 4 miljoen euro, wat betekent dat er 16.000 certificaten zijn verkocht.

Volgens de CEO van Freedom Internet, Anco Scholte, is de succesvolle crowdfundingcampagne niet alleen een mijlpaal voor de provider: "We vinden het fantastisch dat maar liefst 1817 mensen en

bedrijven in ons hebben geïnvesteerd en willen hen daarvoor hartelijk danken. Bovendien is het een

mooie mijlpaal voor CrowdAboutNow, zij haalden niet eerder zo’n hoog bedrag op via hun platform.”

In totaal steunden 1817 mensen de campagne, met een gemiddelde investering van ongeveer 2200 euro. De certificaten zijn gekoppeld aan aandelen van het bedrijf. Certificaathouders kunnen vanaf 2025 een dividenduitkering ontvangen. De certificaten mogen twee keer per jaar worden verhandeld.

Het is de tweede keer dat Freedom Internet een crowdfundingcampagne organiseerde om geld op te halen. In 2019 werd er met een campagne 2,5 miljoen euro ingezameld. Dit was een lening, waarvan het bedrijf het eerste deel later dit jaar moet gaan aflossen.

Freedom Internet werd in 2019 opgericht nadat bekend werd dat moederbedrijf KPN XS4ALL wilde opheffen. Volgens Scholte wil Freedom Internet naast het aanbieden van internet zich ook gaan richten op het ontwikkelen van andere diensten als alternatief voor de producten van Google en Microsoft.