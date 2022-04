Freedom Internet start nieuwe crowdfunding met certificaten van 250 euro

Provider Freedom Internet start woensdag een nieuwe publieke crowdfundingcampagne, waarbij mensen middels een certificaat voor 250 euro 'een stukje' van de provider kunnen kopen. Een eerste ronde leverde al bijna 2 miljoen euro op.

Freedom Internet biedt in totaal 16.000 certificaten aan via CrowdAboutNow en hoopt daarmee 4 miljoen euro op te halen. De zogenoemde Appelpunt-certificaten zijn gekoppeld aan aandelen Freedom. Kopers komen vanaf 2025 in aanmerking voor dividenduitkering, zo verwacht de provider. Daarnaast verwacht het bedrijf dat de certificaten in waarde stijgen. Ze zijn twee keer per jaar verhandelbaar en Freedom Internet zal naar eigen zeggen 'vraag en aanbod bij elkaar brengen' om dit te kunnen doen. Om te voorkomen dat investeerders grote hoeveelheden certificaten opkopen, geldt een maximum van 320 stuks per persoon.

Wie in 2019 meedeed aan de eerste crowdfundingronde, kon al vanaf vorige week vrijdag certificaten aanschaffen. Sinds die tijd is, op het moment van schrijven, al 1,99 miljoen euro opgehaald door 682 investeerders. Daarmee is het minimale streefbedrag van twee miljoen euro al bijna behaald. Bij de crowdfunding van 2019 haalde Freedom Internet in drie dagen 2,5 miljoen euro op via 3100 deelnemers. Daarbij ging het om leningen. Het eerste stuk van die lening dient Freedom dit jaar af te lossen. Een onafhankelijke externe partij zou de waarde van Freedom op 8 miljoen euro hebben bepaald. De provider verwacht dit jaar 4 miljoen euro omzet te halen. In 2023 moet dit gestegen zijn naar 12 miljoen euro, zo is de bedoeling.

Freedom Internet wil het geld gebruiken om verder te groeien, zijn dienstverlening te verbeteren en uit te breiden, waaronder voor het bedrijfsleven en overheden, en zijn 'rol als bewaker van digitale burgerrechten' verstevigen. In een interview met Tweakers meldt de directeur van Freedom Internet, Anco Scholte ter Horst, dat de provider nieuwe diensten wil ontwikkelen die als alternatief voor die van bigtechbedrijven zoals Google en Microsoft moeten dienen.