OnePlus kondigt Nord N200 5G aan voor Noord-Amerika

OnePlus heeft de Nord N200 5G aangekondigd. De smartphone is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 480 en heeft een 6,49"-scherm met een resolutie van 2400x1080 pixels. Het model is alleen aangekondigd voor Noord-Amerika.

De Nord N200 5G heeft veel weg van de Nord CE 5G die onlangs werd aangekondigd voor Europa en India. Liliputing heeft de specificaties van de telefoons al naast elkaar kunnen zetten en dan zien we een paar belangrijke verschillen tussen de twee modellen.

Naast de minder krachtige chip heeft de Nord N200 5G met 4GB ook minder werkgeheugen. Daarnaast is de 13-megapixelcamera ook iets minder. Het scherm is iets groter, maar wel een LCD-scherm in plaats van een Amoled-scherm. De verversingssnelheid is met 90Hz op beide toestellen hetzelfde.

Wel heeft de telefoon een 5,000 mAh-accu, die 18W snelladen ondersteunt. Verder heeft het toestel een USB-c-aansluiting en een 3,5mm-jack. De vingerafdrukscanner is aan de zijkant aangebracht en zit dus niet in het scherm.

Hoewel de Nord N200 5G op papier dus wat minder is, hangt er ook een scherper prijskaartje aan de telefoon. De Nord N200 5G gaat 240 dollar kosten en is vanaf 25 juni verkrijgbaar in Noord-Amerika.