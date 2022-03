OnePlus kondigt 299 euro kostende Nord CE 5G aan

Smartphonemaker OnePlus heeft de Nord CE 5G aangekondigd. De midrange-smartphone volgt de Nord N10 van vorig jaar op, de middelste van de drie Nord-smartphones die OnePlus vorig jaar uitbracht. CE staat voor Core Edition.

De 3,5mm-jack zit op de Nord CE en zat ook al op de Nord N10 en N100, maar bij andere OnePlus-modellen ontbrak de analoge audio-aansluiting sinds de release van de OnePlus 6T enkele jaren geleden. De Nord CE 5G heeft een Qualcomm Snapdragon 750G. OnePlus doet daar 6GB, 8GB of 12GB aan Lpddr4x-geheugen bij, met 128GB of 256GB aan UFS 2.1-opslag. Daarmee lijken de specs het meest op de Nord van vorig jaar en minder op de Nord N10.

De telefoon heeft bij benadering hetzelfde scherm als de Nord: een oledscherm met 20:9-verhouding en een verversingssnelheid van 90Hz. Het gaat om een 6,43"-scherm met 2400x1080 pixels. De telefoon zelf meet 159,2x73,5x7,9mm en weegt 170g. In die behuizing zit een 4500mAh-accu, die met 30W kan worden opgeladen.

De primaire camera heeft een 64-megapixelsensor van 31 vierkante millimeter en een lens met een diafragma van f/1.8. Er is ook een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en monochrome dieptesensor. Video's maken gaat maximaal met 4k op 30fps. Aan de voorkant zit een 16-megapixelcamera. De telefoon komt uit met OxygenOS over Android 11. De goedkoopste variant gaat 299 euro kosten; die heeft 6GB geheugen en 128GB aan opslag. De duurste versie met 12GB en 256GB kost 399 euro. De telefoon komt over anderhalve week uit in Nederland en België.