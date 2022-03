SIDN introduceert tool om logomisbruik op te sporen

Domeinautoriteit SIDN heeft een tool ontwikkeld voor het herkennen van logomisbruik door malafide .nl-websites. Aan de hand van de tool LogoMotive wil het SIDN een einde maken aan oneigenlijk logogebruik op .nl-websites en mensen beschermen tegen oplichting.

Logo's van bekende organisaties worden regelmatig misbruikt door oplichters om vertrouwen te scheppen op websites. Daardoor kunnen internetgebruikers denken dat zij te maken hebben met een legitieme overheidssite of webshop, terwijl zij eigenlijk een phishingsite, desinformatiesite of verkoper van namaakgoederen hebben benaderd. Om dat tegen te gaan heeft SIDN Labs, de proeftuin van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, een tool ontwikkeld waarmee analisten verdachte domeinnamen sneller in het vizier kunnen krijgen door te kijken naar oneigenlijk logogebruik op .nl-websites.

De tool, genaamd LogoMotive, gebruikt een algoritme om automatisch logo's op .nl-sites te detecteren en deze te vergelijken met een lijst van regelmatig misbruikte logo's. LogoMotive zoekt op internet naar alle domeinnamen in de .nl-zone, maakt van die sites een screenshot en analyseert met het logodetective-algoritme of een logo van een van de zestien veelgebruikte instanties op een site staat, met name die van iDeal, de Rijksoverheid, diverse banken, keurmerken en postbedrijven. Komt een logo voor, dan worden de resultaten opgeslagen in een database, om deze vervolgens in een dashboard aan te bieden aan analisten die beoordelen of de sites bonafide of malafide is.

Hoe de tool een logo van de Rijksoverheid herkent

LogoMotive maakt gebruik van het opensource beeldherkennigsalgoritme YOLO. Omdat het gemaakt is voor objectdetectie leert het alleen te zoeken naar logo's en niet bijvoorbeeld naar gezichten. Dat doet de SIDN uit ethisch oogpunt. Een andere beperking is dat de tool geen geautomatiseerde besluiten maakt over domeinnamen, maar deze keuze altijd gemaakt wordt door een persoon. Daarvoor dient het dashboard.

In het dashboard zien de analysten een lijst met door het algoritme gerapporteerde .nl-domeinen, met screenshots en informatie over de registrant en de registratiedatum, plus screenshots. Vervolgens kunnen analysten ervoor kiezen om de site al dan niet offline te halen op basis van de informatie die het algoritme heeft verzameld, of om meer onderzoek naar een site te doen. De tool moet het vooral makkelijker maken om oplichting en phishing op te sporen. De SIDN heeft nu een aantal pilots gehad en gepland met de tool. Voorlopig wordt de tool nog niet in het dagelijks werk gebruikt, maar enkel als pilot.