SIDN brengt 1.0-release van netwerkanalysetool SPIN uit

SIDN Labs heeft een 1.0-release uitgebracht van zijn netwerkanalysetool SPIN. Gebruikers kunnen daarmee verkeer van iot-apparaten in hun netwerk analyseren. In SPIN 1.0 zitten een bridgemodus en betere beveiliging.

De repo's voor SPIN 1.0 zijn op GitHub te vinden. De Stichting Domein Registratie Nederland had SPIN al langer geleden uitgebracht, maar vooral als experimentele tool. Met versie 1.0 is 'de basisfunctionaliteit nu compleet', schrijft SIDN Labs.

In de 1.0-release zit onder andere een bridgemodus. Daarmee kan de tool worden geïnstalleerd op routers die alleen als bridges worden gebruikt. "Daardoor is het systeem waarop SPIN draait, geen router, maar een transparante 'bump in the wire'", schrijven de ontwikkelaars. Gebruikers hoeven hun apparaten met die bridgemodus niet opnieuw te configureren als ze SPIN willen gebruiken.

Ook nieuw in de release is dat de webinterface nu via https kan worden geladen en dat de MQTT-verbinding gebruikersauthenticatie krijgt. Ook kan SPIN voortaan loggen naar bestanden en systeemlogs. In SPIN 1.0 is ook de eerder aangekondigde PCAP-reader aanwezig.

SPIN, ofwel Security and Privacy for In-home Networks, is een opensourcetool die volledig door SIDN is ontwikkeld. Het is een tool die gebruikers in hun thuisnetwerk kunnen installeren zodat ze iot-verkeer kunnen scannen. Ook wordt de tool standaard meegeleverd met de Valibox-software, die SIDN zelf uitbrengt.