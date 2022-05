Nederlands .nl-domein viert 35-jarig jubileum

Het is zondag 35 jaar geleden dat CWI-systeembeheerder Piet Beertema het .nl-landentopleveldomein vastlegde. Volgens de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland zijn er sinds die tijd meer dan zes miljoen .nl-domeinnamen geregistreerd.

Op 25 april 1986 registreerde Piet Beertema de .nl-cctld. Hij was toen systeembeheerder van het Mathematisch Centrum, dat tegenwoordig het Centrum Wiskunde & Informatica heet. Beertema was beheerder van een knooppunt in EUnet, een netwerk van Unix-systemen. Het feit dat alle computers in dat netwerk een unieke naam moesten hebben, leidde tot coördinatieproblemen.

Het in 1984 opgezette systeem voor internetdomeinnamen leek een oplossing voor die problemen. "In de standaard, RFC 920, stond dat er naast .com, .org, .net, enzovoorts ook tweeletterige domeinnamen geregistreerd konden worden, de cctld's. Ik zei, ik ga dat wel doen voor Nederland", vertelde Beertema in een vorige week gepubliceerd Plus-interview. Tot zijn verbazing kreeg hij na twee weken akkoord. "Het was voor mij puur een ideale praktische oplossing voor een groot technisch probleem. In ons achterhoofd leefde wel het idee dat we in de toekomst heel misschien een aansluiting op internet konden krijgen." Dat gebeurde vervolgens in november 1988.

Elf jaar lang beheerde Beertema de .nl-registraties, toen groeide het werk hem boven het hoofd. "Dat heeft in 1996 tot de oprichting van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland geleid. Dat was 31 januari 25 jaar geleden, dus het is een meervoudig jubileum dit jaar", vertelt Beertema. Ook wijst hij erop dat de registratiedatum van 25-4-1986 het jubileum extra bijzonder maakt omdat het optellen van de cijfers van de datum, 2+5+4+1+9+8+6, de uitkomst 35 geven.

Ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van .nl, heeft Beertema een actie opgezet om de stichting Free a Girl te steunen met donaties. Deze stichting strijdt tegen commerciële seksuele exploitatie van kinderen. De actie heeft inmiddels meer dan 50.000 euro voor Free a Girl opgeleverd.

Het aantal .nl-domeinnamen is sterk gegroeid, met name sinds 2003. Vanaf dat jaar kunnen ook particulieren een .nl-domeinnaam registreren. In dat jaar stond te teller op ruim 1 miljoen .nl-registraties, dit groeide naar 4 miljoen in 2010 en vorig jaar werd de grens van 6 miljoen .nl-domeinnamen gepasseerd. Volgens de SIDN neemt .nl in absolute aantallen een vijfde plaats in op de ranglijst van grootste landendomeinen.