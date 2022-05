Gerucht: Nvidia Shield TV krijgt reclame voor 'aanbevolen media' op homescreen

De Nvidia Shield TV, een Android TV-mediaspeler, krijgt wellicht in de toekomst reclame op zijn homescreen. Een screenshot van een Android TV-homescreen met reclame verscheen namelijk op de Play Store-pagina van de Nvidia Games-app. Die app draait alleen op Shield-apparaten.

Het screenshot toont een Android TV-homescreen, dat op een Nvidia Shield draait, met de reclame. Het plaatje staat echter niet meer op de Play Store-pagina, maar nog wel toen 9to5Google eind afgelopen week aan de bel trok. De site zocht contact met Nvidia voor een reactie, maar die had geen commentaar.

De reclame op Android TV neemt de vorm aan van aanbevolen films en series om te kijken. Die staan helemaal bovenaan het homescreen en kunnen niet weggehaald worden, terwijl de rest van het scherm wel naar wens in te richten is. De media die bij die aanbevelingen langskomen, kunnen achter de betaalmuur zitten van een dienst die de gebruiker niet in huis heeft, zoals bijvoorbeeld Disney+ of Amazon Prime Video.

De reclame werd aangekondigd in augustus van vorig jaar. Google stelt dat het gebruikers wil helpen met suggesties voor wat ze kunnen kijken op het platform. Gebruikers kunnen vanuit de aanbeveling ook makkelijk naar een teaser of trailer van de media kijken. Het leek sinds de aankondiging van de reclame erop dat de Shield TV uitgezonderd was, maar deze screenshot is mogelijk het signaal dat die uitzondering gaat stoppen. De Nvidia Shield TV is sinds 2015 verkrijgbaar en kreeg nieuwe versies in 2017 en 2019. Adviesprijzen voor de huidige twee modellen zijn 160 en 219 euro.