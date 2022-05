Ziggo Go-app komt uit voor Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Shield - update

Ziggo Go, de dienst waarmee Ziggo-klanten onder meer online live tv kunnen kijken en programma's kunnen terugkijken, komt als app beschikbaar voor Apple TV, Nvidia Shield, smart-tv's met Android TV en Amazon Fire TV-apparaten. De app zit bij release nog in bètafase.

Ziggo laat weten dat de app voor de genoemde platforms vanaf dinsdag te downloaden is. Het gaat om de app voor de Apple TV HD uit 2015 en de 4k-versie uit 2017 met tvOS 11 of hoger, de verschillende Nvidia Shield-mediaspelers en smart-tv's van bijvoorbeeld Philips of Sony met Android TV 5.0 of hoger, en alle Fire TV-sticks. De Ziggo Go-app ondersteunt stembediening via de hiervoor ingebouwde functies van de verschillende platforms en dat geldt bij een aantal niet nader genoemde platforms ook voor de ingebouwde zoekfunctie.

Om van de app gebruik te kunnen maken, is een vaste internetaansluiting van Ziggo noodzakelijk. In tegenstelling tot de mobiele Ziggo Go-app en het gebruik van de dienst via de browser op smartphones is de Ziggo Go-app voor de Apple TV, Android TV en Amazon Fire TV niet buitenshuis te gebruiken en ook niet in andere EU-landen.

Volgens de provider is de Ziggo Go-app voor de nieuwe platforms in de afgelopen tijd uitvoerig getest door een testpanel van een paar duizend VodafoneZiggo-medewerkers en Ziggo-klanten. In mei werd al duidelijk dat een consumententest van Ziggo Go voor de Apple TV op korte termijn zou beginnen. Ziggo maakte al in begin 2018 het voornemen bekend om de Go-dienst naar Android TV en Apple TV te brengen en in augustus 2018 bleek dat het bedrijf al intern tests uitvoerde met een versie van de Ziggo Go-app voor Android TV en Apple TV.

Update, 11:03 uur: uit een bericht op het forum van Ziggo blijkt dat de Go-app uiterlijk maandag aan het einde van de dag is te downloaden. Volgens een woordvoerder worden de apps vandaag live gezet, maar kost dit enige tijd en is het streven om ze in ieder geval morgen live te hebben in de drie verschillende appwinkels. Het is mogelijk dat de Ziggo Go-app maandag al is te vinden in de Apple App Store en de Google Play Store. Uit het bericht op het Ziggo-forum blijkt ook dat de app nog in een bètafase zit. Er kunnen nog bugs in zitten en Ziggo stelt dan ook dat de app in de komende tijd verder zal worden verbeterd. Wat betreft de kwaliteit zullen alle live- en Replay-programma's maximaal in 720p met 50fps worden aangeboden; alleen de films en series die via het platform beschikbaar zijn, zijn beschikbaar in 1080p en 50fps.