Nvidia komt met hotfix 3 voor Shield TV, geïnteresseerden moeten zich aanmelden

Nvidia is inmiddels met drie Shield TV-hotfixes gekomen sinds de update naar Android TV 11, op 12 december. Deze lossen veel problemen op, maar tegelijk kan bijvoorbeeld de Disney+-app niet geïnstalleerd of bijgewerkt worden en ook een factory reset is niet mogelijk.

De hotfixes lossen problemen op op legio gebieden: wifi, netwerkopslag, audio, invoer, beeld, opslag, bluetooth en slaapstand, om wat voorbeelden te noemen. De meeste probleemoplossingen gelden voor alle generaties van de Shield-mediaspeler. Ook zijn er bepaalde fixes voor specifieke apps: Plex, Plex Media Server, Kodi en YouTube TV.

Opvallend aan de hotfixes is dat ze niet verspreid zullen worden via de gebruikelijke over the air-kanalen; geïnteresseerde gebruikers moeten zich inschrijven in een Google Form van Nvidia, waar ze hun Shield-serienummer opgeven. Daarna ontvangen ze de updates automatisch.

Eenmaal ingeschreven kunnen ze de updates nog afslaan in de interface, maar uitschrijven voor de hotfixes kan niet. Rollbacks kunnen ook niet en de updates zijn niet gecertificeerd door Google. Disney+ zal niet geïnstalleerd of bijgewerkt kunnen worden met deze hotfixes en een factory reset is ook niet meer mogelijk.

De gewone updates die iedere gebruiker krijgt, zullen deze gebruikers ook aangeboden krijgen, waarna ze weer op dezelfde versie zitten als iedereen. Het is te verwachten dat de nadelen van de hotfixes dan niet meer van toepassing zijn. Er is echter geen releasedatum bekend voor een volgende update voor de Shield. Deze hotfixes zijn dus voor wie niet wil wachten op zo'n reguliere update omdat ze een van de genoemde problemen ervaren.

Nvidia bracht Shield Experience 9.0.0, gebaseerd op Android TV 11, uit op 12 december vorig jaar. De update voegt onder andere nieuwe privacyfuncties en een vernieuwd Gboard-toetsenbord met ingebouwde text-to-speech-functies toe, naast ondersteuning voor de aptX-audiocodec en de Android-beveiligingsupdate, meldde het bedrijf. Ook kan de verbinding met bluetoothapparaten automatisch verbroken worden wanneer de Shield TV in de slaapstand wordt gezet.