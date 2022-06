Nieuwe Google TV-screensaver heeft media-aanbevelingen en informatiekaartjes

Google is begonnen met de introductie van een nieuwe screensaver voor de Chromecast met Google TV. Deze biedt naast de bekende landschappen ook kleine kaartjes met informatie als het weer en aanbevelingen voor media om te consumeren. Mogelijk wordt die laatste ook reclame.

Op afbeeldingen van de screensaver is te zien dat YouTube-video's, Spotify- en YouTube Music-content, stemcommando's als 'laat me actiefilms met Tom Cruise zien' en inhoud van Google Podcasts de revue passeren in de rij met kaartjes. De kaartjes zijn te selecteren en werken als een menuutje, blijkt uit plaatjes bij 9to5Google.

De nieuwe screensaver staat standaard ingeschakeld, maar is in de systeeminstellingen uit te zetten. Daarna is alleen nog de bestaande diavoorstelling te zien, met eventueel de tijd en het weer in een hoekje. Google stelt dat de introductie van de functie, die het bedrijf proactive personalized results noemt, 'over de komende weken' verspreid is.

Niet geheel duidelijk is nog of deze nieuwe screensaver ook reclame bevat. Het thuisscherm van Google TV en Android TV bevat dat wel. Dat neemt de vorm aan van film en serie-aanbevelingen die zich kunnen bevinden op streamingplatformen waar de gebruiker geen abonnement op heeft.

Op termijn moet Google TV de vervanger van Android TV zijn, dus het is te verwachten dat deze screensaver vroeg of laat standaard is bij op Android gebaseerde mediaspelers en tv's. Google zei in 2020 bij zijn Made By Google-evenement dat het in de daaropvolgende twee jaar de intentie is om Android TV te vervangen door Google TV. Onder de motorkap is die laatste nog steeds Android, maar dan met een schil die meer gericht is op media-aanbevelingen dan wel reclame. Bij Android TV is ook al te zien dat dergelijke aspecten overgenomen worden.